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Турция поддерживает полную территориальную целостность Украины, - Эрдоган

Эрдоган поддержал территориальную целостность Украины в войне с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство поддерживает полную территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом он сказал после двусторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время переговоров с Зеленским я заявил, что Турция поддерживает полную территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В то же время я подчеркнул, что мы окажем любую поддержку для завершения переговоров и установления устойчивого мира. Эта война должна закончиться", - подчеркнул он.

По его мнению, Турция является идеальной площадкой для будущих переговоров между РФ, Украиной и США.

"Наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между РФ, Украиной и США", - добавил Эрдоган.

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Эрдоган Реджеп Тайип (927) территориальная целостность (242) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+8
Турція одна з небагатьох держав яка не боїться паРашу і якщо їй запропонувати якісь преференції у Криму то Ердоган може уйлу добре дати по рогам.
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18.02.2025 17:04 Ответить
+8
Турки завжди тільки за себе, давайте вже припинимо бути наївними та довірлими
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18.02.2025 17:10 Ответить
+6
а в сирії, то не нато?
а збитий кацап, то не нато?
а куплені с 300 у кремляді, то не нато?
нато, то для обісраних лєваків пацифстів толєрастів.
а коли потрібно вирішити питання, то до сраки те нато.
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18.02.2025 17:25 Ответить
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Нігуя собі - турки за Украіну
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18.02.2025 17:02 Ответить
Турки завжди тільки за себе, давайте вже припинимо бути наївними та довірлими
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18.02.2025 17:10 Ответить
Зараз почнеться:' дякую пане Ердоган "
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18.02.2025 17:33 Ответить
Турція одна з небагатьох держав яка не боїться паРашу і якщо їй запропонувати якісь преференції у Криму то Ердоган може уйлу добре дати по рогам.
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18.02.2025 17:04 Ответить
Я вже давно думав, може запропонувати Туреччині Крим під бази? Хоча це може бути з вогню в полум'я
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18.02.2025 17:06 Ответить
Тысяч сто Байрактаров усилят эту поддержку.
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18.02.2025 17:09 Ответить
особисто я, за те що б ердоган провів операцію в криму і півдні україни, як в сирії!
без шуму і пилу.
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18.02.2025 17:12 Ответить
Крим та південь це Україна, а Туреччина країна НАТО, тому це нереально!
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18.02.2025 17:19 Ответить
а в сирії, то не нато?
а збитий кацап, то не нато?
а куплені с 300 у кремляді, то не нато?
нато, то для обісраних лєваків пацифстів толєрастів.
а коли потрібно вирішити питання, то до сраки те нато.
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18.02.2025 17:25 Ответить
У Пердогана свої шахмати...
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18.02.2025 17:45 Ответить
до пізди шо він там підтримує, тріпло таке як і зеля з пуйлом
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18.02.2025 17:48 Ответить
Эрдоган последовательно и методично втыкает ножи в спину путина. Происходит это в разных уголках мира. Это уже стало национальной турецкой традицией.
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18.02.2025 17:59 Ответить
там уже москальня істерить, що скоро і в Абхазії русні Ердоган може ятаган в спину засадити. в 1-му турі промосковський кандидат у президенти не виграв вибори, як цього очікували у кремлі. доведеться робити спробу у 2-му турі. от якщо і в 2-му турі не виграє він вибори, то тоді кацапи обсеруться на весь світ, як в Сирії обісрались. )
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18.02.2025 18:45 Ответить
 
 