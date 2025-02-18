Турция поддерживает полную территориальную целостность Украины, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство поддерживает полную территориальную целостность и суверенитет Украины.
Об этом он сказал после двусторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время переговоров с Зеленским я заявил, что Турция поддерживает полную территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В то же время я подчеркнул, что мы окажем любую поддержку для завершения переговоров и установления устойчивого мира. Эта война должна закончиться", - подчеркнул он.
По его мнению, Турция является идеальной площадкой для будущих переговоров между РФ, Украиной и США.
"Наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между РФ, Украиной и США", - добавил Эрдоган.
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без шуму і пилу.
а збитий кацап, то не нато?
а куплені с 300 у кремляді, то не нато?
нато, то для обісраних лєваків пацифстів толєрастів.
а коли потрібно вирішити питання, то до сраки те нато.