Турция поддерживает полную территориальную целостность Украины, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство поддерживает полную территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом он сказал после двусторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время переговоров с Зеленским я заявил, что Турция поддерживает полную территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В то же время я подчеркнул, что мы окажем любую поддержку для завершения переговоров и установления устойчивого мира. Эта война должна закончиться", - подчеркнул он.

По его мнению, Турция является идеальной площадкой для будущих переговоров между РФ, Украиной и США.

"Наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между РФ, Украиной и США", - добавил Эрдоган.

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