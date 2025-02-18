Украина ни при каких обстоятельствах не признает оккупированные РФ территории: наш восток, наш Крым, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на компромисс относительно своей территориальной целостности или суверенитета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время визита в Турцию.

По его словам, Украина никогда не пойдет на компромисс, поскольку не может действовать вопреки украинской Конституции.

Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не признаем наши временно оккупированные территории частью России. Они являются частью Украины. Наш восток. Наш Крым", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также подтвердил приверженность Украины восстановлению контроля над оккупированными территориями дипломатическим путем.

"Потому что мы не хотим потерять наших людей - наши люди являются нашим самым большим сокровищем", - добавил глава государства.

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Зеленский отметил, что в начале войны не было дипломатии, и рассказал, как впоследствии Россия выдвигала условия, а Украина была исключена из переговоров между Москвой и Вашингтоном.

По его словам, даже в самые тяжелые времена Украина никогда не принимала ультиматумов.

Президент добавил, что Украина не согласится с любым результатом, который поставит под угрозу ее территориальную целостность или суверенитет.

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