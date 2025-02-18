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Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина ни при каких обстоятельствах не признает оккупированные РФ территории: наш восток, наш Крым, - Зеленский

Зеленский: Украина признает оккупированные территории частью России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на компромисс относительно своей территориальной целостности или суверенитета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время визита в Турцию.

По его словам, Украина никогда не пойдет на компромисс, поскольку не может действовать вопреки украинской Конституции.

Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не признаем наши временно оккупированные территории частью России. Они являются частью Украины. Наш восток. Наш Крым", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также подтвердил приверженность Украины восстановлению контроля над оккупированными территориями дипломатическим путем.

"Потому что мы не хотим потерять наших людей - наши люди являются нашим самым большим сокровищем", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова обсудить дипломатический путь возвращения оккупированных территорий, если ей гарантируют членство в НАТО, - Зеленский

Зеленский отметил, что в начале войны не было дипломатии, и рассказал, как впоследствии Россия выдвигала условия, а Украина была исключена из переговоров между Москвой и Вашингтоном.

По его словам, даже в самые тяжелые времена Украина никогда не принимала ультиматумов.

Президент добавил, что Украина не согласится с любым результатом, который поставит под угрозу ее территориальную целостность или суверенитет.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) оккупация (10209) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+3
Ну за це лайк, але подивимося що буде далі.
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18.02.2025 17:24 Ответить
+2
АМІНЬ!
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18.02.2025 17:23 Ответить
+1
Ти їх вже остаточно просрав, недоумок. Скільки тепер не кажи "халва, халва" - солодше не буде.
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18.02.2025 17:27 Ответить
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АМІНЬ!
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18.02.2025 17:23 Ответить
Головне,щоб в сорокавустах згадували.
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18.02.2025 17:35 Ответить
Ну за це лайк, але подивимося що буде далі.
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18.02.2025 17:24 Ответить
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18.02.2025 17:26 Ответить
Ти їх вже остаточно просрав, недоумок. Скільки тепер не кажи "халва, халва" - солодше не буде.
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18.02.2025 17:27 Ответить
"Нє то шо у вашева Парашенкі"...

Це ж вже переміга, чи буде ще один, вирішальний гумористичний контрнаступ?
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18.02.2025 17:36 Ответить
визнавати втрату територій не потрібно, ні в якому разі.
але треба передати владу ВР і піти поки що з миром, та з опою во своясі!
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18.02.2025 17:37 Ответить
если шо то я в Изгагиль, а ви как знаете но я найвеличнийший.
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18.02.2025 18:33 Ответить
У тебя никто не будет спрашивать
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18.02.2025 19:19 Ответить
 
 