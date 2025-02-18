Евросоюз должен самостоятельно решать вопрос санкций, - Домбровскис
Европейский Союз должен брать санкционную политику в свои руки и ориентироваться на собственные возможности относительно безопасности.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Я думаю, очевидно, что, исходя из действий администрации Трампа, для ЕС будет необходимым в большей степени самостоятельно решать вопросы, связанные с безопасностью. Это также касается санкционной политики", - отметил он.
Домбровскис подтвердил, что работа над подготовкой 16-го пакета санкций против России продолжается.
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