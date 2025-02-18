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Новости Санкции против России
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Евросоюз должен самостоятельно решать вопрос санкций, - Домбровскис

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис

Европейский Союз должен брать санкционную политику в свои руки и ориентироваться на собственные возможности относительно безопасности.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Я думаю, очевидно, что, исходя из действий администрации Трампа, для ЕС будет необходимым в большей степени самостоятельно решать вопросы, связанные с безопасностью. Это также касается санкционной политики", - отметил он.

Домбровскис подтвердил, что работа над подготовкой 16-го пакета санкций против России продолжается.

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Автор: 

Домбровскис Валдис (78) Евросоюз (17337)


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Топ комментарии
+4
Ну тут двух мнений быть не может, больше санкций, хороших и нужных , тем более что вате они только на пользу..
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18.02.2025 17:58 Ответить
+4
Свято место пустым не бывает. Если США Трампа решили слиться, обязательно появится тот кто займет место США на этом пьедестале
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18.02.2025 18:05 Ответить
+3
Нарешті, стало доходити, правду кажуть, всяка деструктивна дія, несе в собі конструктивні потенціали...
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18.02.2025 18:04 Ответить
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Ну тут двух мнений быть не может, больше санкций, хороших и нужных , тем более что вате они только на пользу..
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18.02.2025 17:58 Ответить
Только Европе не на пользу. Приходится покупать дорогой газ, отчего сильно страдает экономика
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18.02.2025 18:24 Ответить
Ну не скажи, если бы Европе было не на пользу и они сильно страдали, то не было бы санкций с их стороны в этом направлении...
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18.02.2025 18:30 Ответить
Тем не менее вводят. В ущерб себе
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18.02.2025 18:33 Ответить
Що там у Еміратах? За Курською областю нє скучаєтє?
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18.02.2025 18:39 Ответить
Шо, прямо так Скабеева и сказала???
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18.02.2025 18:49 Ответить
Мне все равно что говорят пропагандисты по обе стороны. Есть реальность.
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18.02.2025 19:03 Ответить
путин *****, такова реальность а вот про обе стороны ля-ля не надо, в Украине нет пропагандистов , есть журналисты а на моцковии нет журналистов, одни пропагандоны.
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18.02.2025 19:15 Ответить
Наивный
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18.02.2025 19:30 Ответить
Я так понял истину, что путин *****, ты не оспариваешь...
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18.02.2025 19:37 Ответить
Да знаємо, замерзають, загнивають…
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18.02.2025 19:16 Ответить
Европа купила рекордное количество сжиженного https://nv.ua/tags/sph.html природного газа из России в 2024 году, несмотря на усилия ЕС отказаться от ископаемого топлива, финансирующего военный бюджет страны-агрессора.

10 января, 2025
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18.02.2025 19:27 Ответить
Не той що? Дешевий, тому і купили.
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18.02.2025 20:54 Ответить
З кацапами мати діло, завжди собі дорожче.
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18.02.2025 21:47 Ответить
Нарешті, стало доходити, правду кажуть, всяка деструктивна дія, несе в собі конструктивні потенціали...
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18.02.2025 18:04 Ответить
Свято место пустым не бывает. Если США Трампа решили слиться, обязательно появится тот кто займет место США на этом пьедестале
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18.02.2025 18:05 Ответить
Надеюсь Евросоюз возьмёт инициативу в свои руки и у них для этого есть потенциал.
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18.02.2025 18:06 Ответить
В Італії пролунали вибухи на танкері, який міг перевозити нафту РФ
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18.02.2025 18:27 Ответить
 
 