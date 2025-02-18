ЕС придется сесть за стол переговоров, потому что они имеют введенные против РФ санкции, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европейскому Союзу придется быть участником переговорного процесса.
Об этом глава американской дипломатии сказал после встречи с делегацией РФ в Саудовской Аравии, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Рубио назвал переговоры с россиянами "первым шагом на долгом и трудном пути".
По его словам, для завершения войны РФ против Украины нужен консенсус "всех сторон".
"Есть другие стороны, которые имеют санкции, Евросоюзу когда-то придется сесть за стол переговоров, потому что они также имеют санкции, которые были введены",- заявил глава Госдепа.
Он добавил, что "цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту справедливым, длительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон методом".
Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с представителями РФ в Саудовской Аравии заявил, что всем придется идти на уступки.
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А потім рижики їх виженуть. Капітуляція перед пуїлом справа серйозна. Тільки США, тільки США будуть лизати дупіту.
рубіо як вьюн на гарячій сковорідці намагається відбілити миротворчість трампона
Єс доведеться сісти, бо с*ки посміли санкції ввести. Сісти треба щоб зняти. А якщо б санкцій не було, то хто б то Єс питав.
наволочний піндос
Світ перевернувся.
трамп - це *****, тільки не ботоксне, а засмагле.
Хватит Зеленскому заглядывать в рот Трампу, впрочем, как и всей Европе, это Украина должна решать кто должен сидеть за столом переговоров!
Отже. За результатами переговорів представники Москви заявляють, що головний результат: "Дві великі держави не можуть не спілкуватися". Ще Пуйло і Трамп навряд чи зустрінуться скоро. Пуйло саме вирішить коли почнуться контакти по Україні. Ще сторони домовилися створити групи, аби почати роботу аби припинити...
Коротше. Перекладаю українською - домовилися про велике ні хрена. Домовилися домовлятися.
Як я й писав, Москва включила свою любиму пальцату манеру хотіти всього і на вчора. А Штати просто не мають важелів впливу на Москву - вони можуть лише злити Україну Москві, що не влаштовує уже їх. Петро Порошенко пояснив в інтерв'ю - чому.
В таке можна гратися роками. Під час війни.