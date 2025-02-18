ЕС придется сесть за стол переговоров, потому что они имеют введенные против РФ санкции, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европейскому Союзу придется быть участником переговорного процесса.

Об этом глава американской дипломатии сказал после встречи с делегацией РФ в Саудовской Аравии, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Рубио назвал переговоры с россиянами "первым шагом на долгом и трудном пути".

По его словам, для завершения войны РФ против Украины нужен консенсус "всех сторон".

"Есть другие стороны, которые имеют санкции, Евросоюзу когда-то придется сесть за стол переговоров, потому что они также имеют санкции, которые были введены",- заявил глава Госдепа.

Он добавил, что "цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту справедливым, длительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон методом".

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с представителями РФ в Саудовской Аравии заявил, что всем придется идти на уступки.

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