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Новости Санкции против России Мирные переговоры
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ЕС придется сесть за стол переговоров, потому что они имеют введенные против РФ санкции, - Рубио

Рубио о ЕС за столом переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европейскому Союзу придется быть участником переговорного процесса.

Об этом глава американской дипломатии сказал после встречи с делегацией РФ в Саудовской Аравии, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Рубио назвал переговоры с россиянами "первым шагом на долгом и трудном пути".

По его словам, для завершения войны РФ против Украины нужен консенсус "всех сторон".

"Есть другие стороны, которые имеют санкции, Евросоюзу когда-то придется сесть за стол переговоров, потому что они также имеют санкции, которые были введены",- заявил глава Госдепа.

Он добавил, что "цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту справедливым, длительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон методом".

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с представителями РФ в Саудовской Аравии заявил, что всем придется идти на уступки.

Читайте также: Трамп хочет завершить войну в Украине справедливо и не допустить ее повторения через 2-3 года, - Рубио

Автор: 

переговоры (5090) россия (96420) санкции (11569) Евросоюз (17337) Рубио Марко (233)


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Топ комментарии
+30
Американці поїли путінського гівна тепер хочуть інших гімном накормити щоб не так обідно було
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18.02.2025 17:25 Ответить
+18
Відміна санкцій без повернення територій,за захоплення яких санкції і вводились,буде яскравим свідченням слабкості й капітулянтства з боку США й Заходу загалом і перемогою "відморозків" цього світу!
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18.02.2025 17:31 Ответить
+11
Тобто Європі "доведеться" зняти санкції проти кацапів?
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18.02.2025 17:29 Ответить
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В Європи немає консенсусу - куди вони сядуть? - в калюжу
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18.02.2025 17:24 Ответить
Сядуть за дитячий столик, і то потім для вирішення другорядного питання.
А потім рижики їх виженуть. Капітуляція перед пуїлом справа серйозна. Тільки США, тільки США будуть лизати дупіту.
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18.02.2025 17:33 Ответить
Американці поїли путінського гівна тепер хочуть інших гімном накормити щоб не так обідно було
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18.02.2025 17:25 Ответить
Це точно.
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18.02.2025 17:54 Ответить
Нє Рубіо, це вам доведеться зав'язувати базарити з гівнюками.
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18.02.2025 17:27 Ответить
Тобто Європі "доведеться" зняти санкції проти кацапів?
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18.02.2025 17:29 Ответить
Именно на это он и намекает.
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18.02.2025 18:10 Ответить
Відміна санкцій без повернення територій,за захоплення яких санкції і вводились,буде яскравим свідченням слабкості й капітулянтства з боку США й Заходу загалом і перемогою "відморозків" цього світу!
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18.02.2025 17:31 Ответить
США та Європа самостійно без України можуть односторонньо зняти санкції - переговорів не потрібно.
рубіо як вьюн на гарячій сковорідці намагається відбілити миротворчість трампона
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18.02.2025 18:16 Ответить
Ну на самом деле в принципе ЕС тоже придется участвовать в переговорах, ничего плохого в этом нет. Например если условием снятия санкций будет уход мордора с оккупированных территорий и коменсация убытков Украине за счет какого нить налога с того что они экспортируют. Я не думаю что Европа может себе позволить и окончательно не провалиться в ад что то типа такого - путин прекращает стрелять а взамен ему возвращают замороженные бабки, снимают все ограничение на поставки любого оборудования и начинают у него активно закупать нефть и газ. Насчет последнего конечно вряд ли - но только потому что на европейский нефтегазовый рынок очень плотно положили глаз США, и рашку туда не пустят просто по коммерческим причинам.
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18.02.2025 17:31 Ответить
питання не в цьому, а в постановці питання.
Єс доведеться сісти, бо с*ки посміли санкції ввести. Сісти треба щоб зняти. А якщо б санкцій не було, то хто б то Єс питав.
наволочний піндос
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18.02.2025 18:21 Ответить
ЄС їм потрібні тільки для зняття санцій і розморозки актиів ЦБ рф. мда...
Світ перевернувся.
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18.02.2025 17:41 Ответить
Як же Трампакс зі своїми кишеньковими чихуйахуйонишами поспішає зняти санкції з рашистів. І зніме дуже швидко, для цього його Маскаль і зробив президентом.
трамп - це *****, тільки не ботоксне, а засмагле.
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18.02.2025 17:41 Ответить
То не брали на перемовини, а тепер «доведеться»))) Жартівники- наперсточники.
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18.02.2025 17:43 Ответить
Тоді мова йшла просто про капітуляцію України. Але коли вже пустили свиню під стіл... Тепер вже мова йде про капітуляцію України, ЄС, і НАТО. Тепер вони потрібні щоб капітуляцію підписати. Але це лише початок ВЕЛИКИХ ПЕРЕМОВИН, закінчиться кордонами НАТО 1997 року
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18.02.2025 18:42 Ответить
Сісти з якою метою? Зняти санкції?
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18.02.2025 17:53 Ответить
Призначення трампа і розвал нато це найбільша перемога фсб.
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18.02.2025 17:57 Ответить
Та-а-ак, якби Х-лові і Трампу з Маском цього не нехотілося б!
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18.02.2025 18:04 Ответить
Make Europe Great Again! - M.E.G.A.
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18.02.2025 18:08 Ответить
Так рашка эвропку не хочет видеть за столом переговоров. Значит санкции их устраивают 🤣
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18.02.2025 18:27 Ответить
Україна повинна вімовитись від своїх територій на користь росії, від свої копалин на користь США, европа повинна скасувати санкції.... Це ж даже не капітуляція. Я навіть не знаю як то назвати.
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18.02.2025 18:38 Ответить
Ага, "стійкий мир"... Я би навіть назвав його "вічним миром"! Якось такий папірець підписаний людожером гітлєром вже був! і там теж був "мир справедливим, тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін"...
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18.02.2025 18:38 Ответить
Почему мир молча взирает на то, что американцы позволяют себе единолично решать кто должен участвовать в переговорах, и в первую очередь, им это позволяет делать Украина, в лице нашего президента?

Хватит Зеленскому заглядывать в рот Трампу, впрочем, как и всей Европе, это Украина должна решать кто должен сидеть за столом переговоров!
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18.02.2025 18:48 Ответить
эти новые американские властные лица называют происходящее "конфликтом". А что тогда они называют войной ?
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18.02.2025 19:20 Ответить
https://t.me/dragonspech/8536 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант-інструктор пілотів БПЛА в навч.центрі ЗСУ:

Отже. За результатами переговорів представники Москви заявляють, що головний результат: "Дві великі держави не можуть не спілкуватися". Ще Пуйло і Трамп навряд чи зустрінуться скоро. Пуйло саме вирішить коли почнуться контакти по Україні. Ще сторони домовилися створити групи, аби почати роботу аби припинити...
Коротше. Перекладаю українською - домовилися про велике ні хрена. Домовилися домовлятися.
Як я й писав, Москва включила свою любиму пальцату манеру хотіти всього і на вчора. А Штати просто не мають важелів впливу на Москву - вони можуть лише злити Україну Москві, що не влаштовує уже їх. Петро Порошенко пояснив в інтерв'ю - чому.

В таке можна гратися роками. Під час війни.
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18.02.2025 19:53 Ответить
Ось і підтвердження, що єдина мета під приводом припинення вогню - зняти санкції і звісно ж хочуть зблатувати на це і ЄС, а то невдобно буде перед своїми ж американцями без Європи вступати до групи підтанцьовки рашки
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19.02.2025 00:14 Ответить
 
 