Большинство немцев поддерживает участие Бундесвера в возможной миротворческой миссии в Украине

Незначительное большинство немцев выступает за развертывание сил Бундесвера как части возможных миротворческих сил в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Опрос Forsa для журнала Stern показал, что 49% немцев поддерживают такое развертывание, 44% выступают против, а 7% воздержались.

Согласно опросу, в западной Германии 52% людей поддержали участие, тогда как 65% жителей бывших коммунистических восточных земель были против. 83% избирателей ультраправой Альтернативы для Германии (AfD) отклонили бы развертывание.

Представитель министерства обороны ФРГ заявил, что Германия не будет уклоняться от участия в миротворческой миссии, если будут установлены рамки. Однако любое решение, вероятно, будет принимать новое правительство Германии после федеральных выборов 23 февраля.

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