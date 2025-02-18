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Большинство немцев поддерживает участие Бундесвера в возможной миротворческой миссии в Украине

бундесвер

Незначительное большинство немцев выступает за развертывание сил Бундесвера как части возможных миротворческих сил в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Опрос Forsa для журнала Stern показал, что 49% немцев поддерживают такое развертывание, 44% выступают против, а 7% воздержались.

Согласно опросу, в западной Германии 52% людей поддержали участие, тогда как 65% жителей бывших коммунистических восточных земель были против. 83% избирателей ультраправой Альтернативы для Германии (AfD) отклонили бы развертывание.

Представитель министерства обороны ФРГ заявил, что Германия не будет уклоняться от участия в миротворческой миссии, если будут установлены рамки. Однако любое решение, вероятно, будет принимать новое правительство Германии после федеральных выборов 23 февраля.

Также читайте: Шольц о миротворцах в Украине: Слишком рано об этом говорить, мы не в состоянии мира, а в состоянии жестокой войны

Автор: 

Германия (7095) миротворцы (1185) опрос (2869)


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Топ комментарии
+11
Місія не миротворча, а оборонна. Нас мирити з кацапами не потрібно. Потрібно пліч-о-пліч з українцями нищити окупантів-нацистів.
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18.02.2025 18:01 Ответить
+4
Спочатку треба після меркельші-путінферштейн, сам Бундесвер відновити, там, добра РУЇНА! За пів року, таке, не відбудеться!
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18.02.2025 18:04 Ответить
+4
Німці повинні взбодріцца і пригадати що не українці їм завжди були ворогами, а срана кацапня. Хоча...пригадати Єкатєріну...Це якийсь абсурдний симбіоз із ненависті та кохання.
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18.02.2025 18:05 Ответить
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Да, пора добить ватных недобитков.
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18.02.2025 17:59 Ответить
Був би то бундесфер зразка 1991 року, а зараз одна тінь дистрофіка. Тільки миротворці в Андоррі.
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18.02.2025 18:04 Ответить
Шкода. Не та тепер Німеччина, Рейн-річка не та.
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18.02.2025 18:13 Ответить
На курську дугу їх у поміч
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18.02.2025 18:32 Ответить
Шаріков дав нащадків у східній Німеччині - АдГ

.
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18.02.2025 21:46 Ответить
Місія не миротворча, а оборонна. Нас мирити з кацапами не потрібно. Потрібно пліч-о-пліч з українцями нищити окупантів-нацистів.
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18.02.2025 18:01 Ответить
ти з "нацистами" поаккуратніше -

Bruder in Waffe можуть не вірно зрозуміти

.
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18.02.2025 21:49 Ответить
Шольц серед розумних чи красивих?
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18.02.2025 18:04 Ответить
Спочатку треба після меркельші-путінферштейн, сам Бундесвер відновити, там, добра РУЇНА! За пів року, таке, не відбудеться!
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18.02.2025 18:04 Ответить
Німці повинні взбодріцца і пригадати що не українці їм завжди були ворогами, а срана кацапня. Хоча...пригадати Єкатєріну...Це якийсь абсурдний симбіоз із ненависті та кохання.
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18.02.2025 18:05 Ответить
при дворе всегда говорили на немецком или французком между собой.это есть факт_)
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18.02.2025 18:11 Ответить
Так усі кацапські царькі-царічкі після пєтькі пєрвага - етнічні німці.
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18.02.2025 18:15 Ответить
Да не будет никакой миссии, успокойтесь
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18.02.2025 18:10 Ответить
Танці навколо теми миру зараз найбезглуздіші та найшкідливіші.
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18.02.2025 18:10 Ответить
Но строго в львівських кав'ярнях та на Закарапатті
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18.02.2025 18:34 Ответить
Денацифікація вивітрюється?
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18.02.2025 18:35 Ответить
Пхахахаха.. я представил ка немцы без сопротивления противника переправляются через Днепр взад , желательно в районе Войсковое-Вовниги...
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18.02.2025 19:35 Ответить
пора вже Дойчлянду тряхнуть прусской стариной

.
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18.02.2025 21:52 Ответить
 
 