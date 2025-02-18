Финляндия еще не сформировала позицию относительно отправки военных в Украину, - премьер Орпо

Сейчас у правительства Финляндии еще нет позиции относительно того, стоит ли отправлять своих военных в Украину.

Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

"Миротворческая миссия является одним из элементов возможного прекращения огня или мирного соглашения. Сейчас это обсуждается, и мы также готовимся к этому обсуждению", - сказал глава правительства Финляндии.

Орпо добавил, что правительство готовится сформировать свою позицию по отправке военных в Украину. Отмечается, что встреча должна была начаться вечером, 18 февраля.

По словам Орпо, цель в том, чтобы обсудить общую картину вокруг Украины и рассмотреть варианты действий Финляндии.

Читайте также: Мелони об отправке войск в Украину: самый сложный и наименее эффективный способ обеспечить мир, - СМИ