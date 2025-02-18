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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Финляндия еще не сформировала позицию относительно отправки военных в Украину, - премьер Орпо

Орпо о миротворцах

Сейчас у правительства Финляндии еще нет позиции относительно того, стоит ли отправлять своих военных в Украину.

Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

"Миротворческая миссия является одним из элементов возможного прекращения огня или мирного соглашения. Сейчас это обсуждается, и мы также готовимся к этому обсуждению", - сказал глава правительства Финляндии.

Орпо добавил, что правительство готовится сформировать свою позицию по отправке военных в Украину. Отмечается, что встреча должна была начаться вечером, 18 февраля.

По словам Орпо, цель в том, чтобы обсудить общую картину вокруг Украины и рассмотреть варианты действий Финляндии.

Читайте также: Мелони об отправке войск в Украину: самый сложный и наименее эффективный способ обеспечить мир, - СМИ

Автор: 

миротворцы (1185) Финляндия (991) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+2
Тато в 1970-1972 роках служив у Ленінградській обл, ППО. Так розповідав, що були випадки, коли фіни мстились совєтам - ночером перетинали кордон й вирізали тихенько цілі підрозліли. Батьку тоді нехило фортануло, бо часовий пішов погрітись, а коли вийшов - побачив фінів, підняв хай, стріляв. Дятел покинув пост, і по ітогам сам не загинув і всі інші ціленьки..
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18.02.2025 18:47 Ответить
+1
Фінляндія хоче стати фінською областю рф
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18.02.2025 18:18 Ответить
+1
Йдіть-оленів пасіть. У такої країни як Фінляндія позиція повинна бути сформована автоматично. Ще з 2014 року. Що,***** з цим світом не так?
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18.02.2025 18:19 Ответить
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Фінляндія хоче стати фінською областю рф
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18.02.2025 18:18 Ответить
Не хоче. Але нехай забере хоч своє.
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18.02.2025 18:28 Ответить
Хочуть Зимову війну 2..

Ці теж історію не вчили
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18.02.2025 18:39 Ответить
Так, але перші оруть , що ніяких переговорів. Там у бабусі Стубба будиночок захоплений совєтамі.
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18.02.2025 18:19 Ответить
Йдіть-оленів пасіть. У такої країни як Фінляндія позиція повинна бути сформована автоматично. Ще з 2014 року. Що,***** з цим світом не так?
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18.02.2025 18:19 Ответить
от кому кому, а суомі потрібно терміново озброюватись, проводити мобілізацію та накопичувати свою армію на кордонах з кацапами!
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18.02.2025 18:21 Ответить
Як на мене, війська повинні посилати країни ЄС, які не мають безпосередньої близкості до РФ.
Сусідам РФ свої війська краще мати у себе у повній бойовій готовності.
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18.02.2025 18:22 Ответить
Як думаєте, а вони вже в них в повній бойовій готовності? Я чомусь сумніваюсь
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18.02.2025 18:27 Ответить
Це їх проблеми. Але я розумію країни Балтії, Фінляндію та Польщу.

Доречі, армія Польщі якраз на іоні старої Європи дуже навіть адекватна загрозам.
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18.02.2025 18:33 Ответить
Поляки вже відповіли: ніяких військ.
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18.02.2025 18:35 Ответить
І я розумію чому.
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18.02.2025 18:52 Ответить
Интересно как Трамп с Европой будет договариваться. Отправку войск из стран НАТО мирный план не будет предусматривать
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18.02.2025 18:23 Ответить
У фінів історична амнезія?
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18.02.2025 18:32 Ответить
Якраз ні. Тому знову воювати з рашкою і позбутись ще частини території вони не бажають.
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18.02.2025 18:39 Ответить
Пусть отправят снайперов в Лениградскую область и Карелию..
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18.02.2025 18:34 Ответить
Тато в 1970-1972 роках служив у Ленінградській обл, ППО. Так розповідав, що були випадки, коли фіни мстились совєтам - ночером перетинали кордон й вирізали тихенько цілі підрозліли. Батьку тоді нехило фортануло, бо часовий пішов погрітись, а коли вийшов - побачив фінів, підняв хай, стріляв. Дятел покинув пост, і по ітогам сам не загинув і всі інші ціленьки..
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18.02.2025 18:47 Ответить
 
 