Финляндия еще не сформировала позицию относительно отправки военных в Украину, - премьер Орпо
Сейчас у правительства Финляндии еще нет позиции относительно того, стоит ли отправлять своих военных в Украину.
Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
"Миротворческая миссия является одним из элементов возможного прекращения огня или мирного соглашения. Сейчас это обсуждается, и мы также готовимся к этому обсуждению", - сказал глава правительства Финляндии.
Орпо добавил, что правительство готовится сформировать свою позицию по отправке военных в Украину. Отмечается, что встреча должна была начаться вечером, 18 февраля.
По словам Орпо, цель в том, чтобы обсудить общую картину вокруг Украины и рассмотреть варианты действий Финляндии.
Топ комментарии
+2 Марина #594701
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+1 адвокат офіс
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+1 Gary Grant
показать весь комментарий18.02.2025 18:19 Ответить Ссылка
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Ці теж історію не вчили
Сусідам РФ свої війська краще мати у себе у повній бойовій готовності.
Доречі, армія Польщі якраз на іоні старої Європи дуже навіть адекватна загрозам.