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Мелони об отправке войск в Украину: самый сложный и наименее эффективный способ обеспечить мир, - СМИ

Мелони об отправке войск в Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает отправку войск в Украину самым сложным и наименее эффективным способом обеспечить мир.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили источники AFP.

Как отмечается, Мелони заявила об этом после того, как присоединилась к другим европейским лидерам на экстренном саммите в Париже.

Так, по словам источника, премьер сказала, что отправка войск - "самый сложный и наименее эффективный" способ обеспечить мир в Украине.

Также она подчеркнула важность привлечения Соединенных Штатов к любым дискуссиям по Украине и европейской безопасности.

Также читайте: Бербок считает преждевременными разговоры об отправке войск в Украину

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

Автор: 

Италия (1657) миротворцы (1185) Джорджа Мелони (130)


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Топ комментарии
+5
Європа ще ті сц#куни , чим чмо ботоксне з балалайні й користується.
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18.02.2025 14:23 Ответить
+3
То беріть Украіну в НАТО і не вимахуитесь
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18.02.2025 14:21 Ответить
+2
Так, що там , цитую по пам'яті:" яка гарна та сильна.... Одна має я*ця... Справжня лідер... Ой а як вона класно орбана висміяла..."
В нас якось так виходить кожен хто щось " потужне" ляпнув стає ідолом. Та всі політики ліциміри, всі фактично однаково - просто хтось гірше, хтось краще.
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18.02.2025 14:25 Ответить
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То беріть Украіну в НАТО і не вимахуитесь
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18.02.2025 14:21 Ответить
Європа ще ті сц#куни , чим чмо ботоксне з балалайні й користується.
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18.02.2025 14:23 Ответить
У НАТУ треба було вступати тридцять років тому. А не коли приперло
Це як прибігаєш страхувати машину
- давай швидко на мільйон застрахуйте від аварій та іншого!
- а на машину подивитися можна?
- можна, її якраз зараз евакуатором після зустрічі з бульдозером відшкрябують
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18.02.2025 14:33 Ответить
А мудилоре населення ( не народ) було проти НАТИО , починаючи з 90 х , все на балалайню поглядало , про "браттів " морозило , так ,як те ж саме мудилоре населення обрало собі під час війни керманичем музиканта гри на одній клавіші на фортеп`яні , який в перервах між конертуванням любить попоїсти шаурми і рубанути на травневі шашликів.
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18.02.2025 15:51 Ответить
"Мелоні про відправку військ в Україну: найскладніший і найменш ефективний спосіб забезпечити мир."
І дійсно, навіщо нам складний та довгий шлях, коли можна глибокою стурбованістю всі проблеми вирішити.
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18.02.2025 14:24 Ответить
Так, що там , цитую по пам'яті:" яка гарна та сильна.... Одна має я*ця... Справжня лідер... Ой а як вона класно орбана висміяла..."
В нас якось так виходить кожен хто щось " потужне" ляпнув стає ідолом. Та всі політики ліциміри, всі фактично однаково - просто хтось гірше, хтось краще.
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18.02.2025 14:25 Ответить
Не люблю це слово, але най буде... "Вкраїнчикам" шашечки, а не їхати.
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18.02.2025 14:46 Ответить
Все правильно каже
Які повноваження будуть у них? Якщо стріляти по кацапах, то це прямий вступ у війну на нашому боці - на це ніхто не піде
Якщо сидіти в експедиційному корпусі в Чернівцях, то накуй воно взагалі треба
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18.02.2025 14:34 Ответить
Украина прям как ночной дозор из ИП, все высказывают обеспокоенность, но никто не хочет идти даже на малейший риск, все еще больше думают о своих проблемах, не до конца понимая какая угроза зреет и надвигается с севера востока. Может у других стран яйца окажутся покрепче, например Британия сделает первый шаг, ей не впервой.
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18.02.2025 14:36 Ответить
Борька вже своє "сдєлал".
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18.02.2025 14:47 Ответить
Взагалі то махать кулаками це найпростіший шлях, так шо не нада ля-ля. А дипломатія найскладніший. Мінські домовленості були б нам за щастя, але зараз пік зермаковської демократії це влаштувати дебош на молитовному сніданку в США
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18.02.2025 14:37 Ответить
Нехай вважає що хоче. Це лише суб'єктивна думка абсолютного дилетанта в цих питаннях.
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18.02.2025 14:38 Ответить
Уявіть собі, що до влади у США приходить американський Путін і починає процес "воз'єднання" із Канадрю. Хіба такі члени НАТО, як Італія, Туреччина і Польща відправлять до Канади свої війська для захисту незалежності і демократії у Канаді?
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18.02.2025 14:42 Ответить
Ну да. Толи дело попздеть на дискусиях
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18.02.2025 15:03 Ответить
 
 