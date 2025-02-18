Мелони об отправке войск в Украину: самый сложный и наименее эффективный способ обеспечить мир, - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает отправку войск в Украину самым сложным и наименее эффективным способом обеспечить мир.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили источники AFP.

Как отмечается, Мелони заявила об этом после того, как присоединилась к другим европейским лидерам на экстренном саммите в Париже.

Так, по словам источника, премьер сказала, что отправка войск - "самый сложный и наименее эффективный" способ обеспечить мир в Украине.

Также она подчеркнула важность привлечения Соединенных Штатов к любым дискуссиям по Украине и европейской безопасности.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.