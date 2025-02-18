Мелони об отправке войск в Украину: самый сложный и наименее эффективный способ обеспечить мир, - СМИ
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает отправку войск в Украину самым сложным и наименее эффективным способом обеспечить мир.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили источники AFP.
Как отмечается, Мелони заявила об этом после того, как присоединилась к другим европейским лидерам на экстренном саммите в Париже.
Так, по словам источника, премьер сказала, что отправка войск - "самый сложный и наименее эффективный" способ обеспечить мир в Украине.
Также она подчеркнула важность привлечения Соединенных Штатов к любым дискуссиям по Украине и европейской безопасности.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.
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илоре населення ( не народ) було проти НАТ ИО , починаючи з 90 х , все на балалайню поглядало , про "браттів " морозило , так ,як те ж саме муд илоре населення обрало собі під час війни керманичем музиканта гри на одній клавіші на фортеп`яні , який в перервах між конертуванням любить попоїсти шаурми і рубанути на травневі шашликів.
І дійсно, навіщо нам складний та довгий шлях, коли можна глибокою стурбованістю всі проблеми вирішити.
В нас якось так виходить кожен хто щось " потужне" ляпнув стає ідолом. Та всі політики ліциміри, всі фактично однаково - просто хтось гірше, хтось краще.
Які повноваження будуть у них? Якщо стріляти по кацапах, то це прямий вступ у війну на нашому боці - на це ніхто не піде
Якщо сидіти в експедиційному корпусі в Чернівцях, то накуй воно взагалі треба
северавостока. Может у других стран яйца окажутся покрепче, например Британия сделает первый шаг, ей не впервой.