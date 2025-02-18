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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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РФ против появления европейских войск в Украине, - заместитель Лаврова Грушко

МИД РФ о миротворцах в Украине

Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Также он высказался категорически против участия Европы в переговорах о завершении войны в Украине.

Также читайте: Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО, - МИД РФ

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Также смотрите: Начались переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. ФОТО

Автор: 

МИД РФ (1678) миротворцы (1185) переговоры с Россией (1204) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+14
сосия не хочет, чтобы в следующий раз при нападении на Украину там были войска из Европы
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18.02.2025 13:39 Ответить
+12
Пішов у дупу касабе. Тебе ніхто питати не буде.
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18.02.2025 13:37 Ответить
+10
У кацапських голодранців є підстави висувати якісь вимоги? Кацапів треба просто продовжувати нищити.
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18.02.2025 13:45 Ответить
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та їх тут ніколи і не буде
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18.02.2025 13:36 Ответить
От і все. А партньори сперечаються. Пуйло прикаже рижому, рижий Європі.
І будуть наші воїни як і 3 роки дрючити орків самостійно.
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18.02.2025 13:42 Ответить
А Паніковський??? Тобто китайці???
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18.02.2025 13:47 Ответить
Пішов у дупу касабе. Тебе ніхто питати не буде.
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18.02.2025 13:37 Ответить
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18.02.2025 13:38 Ответить
сосия не хочет, чтобы в следующий раз при нападении на Украину там были войска из Европы
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18.02.2025 13:39 Ответить
Чому суверенна держава Україна повинна виконувати хотєлкі якогось х..ла.
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18.02.2025 13:44 Ответить
Ну що дождались. Тепер московський режим буде диктувати що Україні робити а що ні. Давайте дальше ведіть перемовини з *****. Дебіли
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18.02.2025 13:44 Ответить
Ну наоборот если по сути..3 года назад Ху..Ло требовало демилитаризации и денацификации Украины,а теперь прогресс только не надо иностранного контингента войск....и все но то...
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18.02.2025 14:06 Ответить
Да ладно. Не розказуй казочок. Навпаки вимоги до України стали ще більшими. Про окуповані території даже ніхто не буде говорити на переговорах. ***** буде вирішувати тільки питання ще не окупованих територій. Це офіційна заява від *****.
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18.02.2025 14:28 Ответить
Кацапи, "Демілітарізація - так демілітарізація !" і нє іпьот !
Так зрозуміло !?
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18.02.2025 13:44 Ответить
У кацапських голодранців є підстави висувати якісь вимоги? Кацапів треба просто продовжувати нищити.
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18.02.2025 13:45 Ответить
Да-ну наX ....
роССосия .... и против - неочікуванно
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18.02.2025 13:48 Ответить
Безумовно,бо вони за появу китайців чи індійців,а це просто нагла окупація((
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18.02.2025 13:49 Ответить
Всього три ракети "Мінітмен" - на кремль, лубянку і бункер чмурла і більше ніяких переговорів не потрібно. Це набагато дешевше і ефективніше, було б бажання.
Але ж до влади в США прийшла шайка мародерів і дебілів - цим стервятникам просто хочеться урвати собі шматок побільше від України (хай стане їм всім поперек горла).
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18.02.2025 13:49 Ответить
Як "неочікувано"...
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18.02.2025 13:51 Ответить
ну а мы против ********* свинособак на своей територии переговоры окончены
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18.02.2025 13:51 Ответить
Спочатку необхідно створити уряд національної єдності, навести лад в ЗСУ, в державі, зупинити ворога , а дальше диктувати свої вимоги, а так нашиі забаганки ніхто не буде слухати, нажаль з гумористами можуть розмовляти тільки в цирку, або в міністерстві культури.
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18.02.2025 13:52 Ответить
Яка єдність з зеленими зрадниками
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18.02.2025 13:56 Ответить
А кого це #бе?🤔
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18.02.2025 13:52 Ответить
Ми проти кацапських військ у Європі ... відводь за Урал ))
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18.02.2025 14:29 Ответить
рашку не повинно їб@ть шо ми робимо в своїй країні
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18.02.2025 15:41 Ответить
А який вихід, або країна перестане існувати, або спільно вирішувати і наполеончік має це розуміти, хоча він не здатний до компромісів.
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18.02.2025 16:14 Ответить
 
 