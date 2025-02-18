Бербок считает преждевременными разговоры об отправке войск в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала позицию канцлера Олафа Шольца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет n-tv.

Она подчеркнула, что разговоры об отправке войск в Украину считает преждевременными.

"Ни одного солдата не отправят на эту горячую войну", - заявила министр.

В то же время она считает, что "миротворчество - это европейская задача", которая не может быть решена через головы европейцев.

Напомним, канцлер Германии Шольц заявил, что рано начинать дискуссию относительно отправки миротворческих сил в Украину.

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