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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Бербок считает преждевременными разговоры об отправке войск в Украину

Бербок поддержала Шольца

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала позицию канцлера Олафа Шольца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет n-tv.

Она подчеркнула, что разговоры об отправке войск в Украину считает преждевременными.

"Ни одного солдата не отправят на эту горячую войну", - заявила министр.

В то же время она считает, что "миротворчество - это европейская задача", которая не может быть решена через головы европейцев.

Напомним, канцлер Германии Шольц заявил, что рано начинать дискуссию относительно отправки миротворческих сил в Украину.

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Автор: 

миротворцы (1185) Анналена Бербок (349) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+3
Та у вас все передчасно. Тільки лягання в могилу буде вчасне.
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18.02.2025 13:25 Ответить
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Які миротворці. Зброю женіть ешелонами. Будь ласка.
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18.02.2025 13:25 Ответить
Та у вас все передчасно. Тільки лягання в могилу буде вчасне.
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18.02.2025 13:25 Ответить
Сьогодні це й рожевий пронос навіть не хочеться коментувати. "Європа прокидається"...😸
P.S. та зрозуміло, давайте хоч зброю.
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18.02.2025 13:27 Ответить
Бербок вважає передчасними розмови про відправку військ в Україну

Але ж ти теж про це говориш!
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18.02.2025 13:27 Ответить
Коли розмови передчасні то навіщо ці балачки
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18.02.2025 13:28 Ответить
Референдум проведіть, чи давати якийсь реально рішучий опір пуйлові, чи ні. Чи нехай далі на захід просувається та знищує усе живе на своєму шляху?
Гадаю, отим рєшалам рудий наперсточник з пуйлом добре хвости накрутили...
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18.02.2025 13:29 Ответить
Пуйло дійшов до парижу?
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18.02.2025 13:31 Ответить
Ще ні, але з такою політикою ЄС це у нього попереду. Принаймні, Молдову та країни Балтії проковтне й не помітить.
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18.02.2025 17:13 Ответить
"Вчасно" буде, коли війська "1-го украінского фронта красной армії" штурмуватимуть Берлін...
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18.02.2025 13:34 Ответить
"Жодного солдата не відправлять на цю гарячу війну", - заявила міністерка.

Крім українських. Нуашож, їх не жалко.
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18.02.2025 14:09 Ответить
 
 