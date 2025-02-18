Бербок считает преждевременными разговоры об отправке войск в Украину
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала позицию канцлера Олафа Шольца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет n-tv.
Она подчеркнула, что разговоры об отправке войск в Украину считает преждевременными.
"Ни одного солдата не отправят на эту горячую войну", - заявила министр.
В то же время она считает, что "миротворчество - это европейская задача", которая не может быть решена через головы европейцев.
Напомним, канцлер Германии Шольц заявил, что рано начинать дискуссию относительно отправки миротворческих сил в Украину.
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P.S. та зрозуміло, давайте хоч зброю.
Але ж ти теж про це говориш!
Гадаю, отим рєшалам рудий наперсточник з пуйлом добре хвости накрутили...
Крім українських. Нуашож, їх не жалко.