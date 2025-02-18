Для сдерживания России может понадобиться отправка сотен тысяч солдат, - глава МИД Литвы Будрис

После прекращения войны в Украине может потребоваться отправка в страну сотен тысяч солдат, которые будут сдерживать Россию от военных действий в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, даже если переговоры между Россией и Украиной состоятся, необходимо принять жесткие решения, чтобы не допустить российской агрессии в будущем, и одним из них является отправка войск из европейских стран.

"Мы знаем, какие цифры нужны для сдерживания России. Речь идет о сотнях тысяч солдат", - отметил Будрис.

При этом он назвал достижением тот факт, что европейские страны наконец-то обсуждают это вслух.

Говоря о возможном мире или перемирии, Будрис отметил, что не верит в то, что Россия будет придерживаться соглашения.

"Я не верю, что Россия будет придерживаться соглашения, потому что я не видел ни одного соглашения, связанного с введением мира, которого бы она придерживалась. Она найдет причины, почему то или иное плохо. В конце концов, эта война возобновилась в 2022 году из-за того, что Россия нарушила Второе минское соглашение", - подчеркнул он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам экстренного заседания по Украине заявил, что Европа готова взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине.

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