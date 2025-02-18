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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Для сдерживания России может понадобиться отправка сотен тысяч солдат, - глава МИД Литвы Будрис

Кястутис Будрис о миротворцах в Украине

После прекращения войны в Украине может потребоваться отправка в страну сотен тысяч солдат, которые будут сдерживать Россию от военных действий в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, даже если переговоры между Россией и Украиной состоятся, необходимо принять жесткие решения, чтобы не допустить российской агрессии в будущем, и одним из них является отправка войск из европейских стран.

"Мы знаем, какие цифры нужны для сдерживания России. Речь идет о сотнях тысяч солдат", - отметил Будрис.

При этом он назвал достижением тот факт, что европейские страны наконец-то обсуждают это вслух.

Говоря о возможном мире или перемирии, Будрис отметил, что не верит в то, что Россия будет придерживаться соглашения.

"Я не верю, что Россия будет придерживаться соглашения, потому что я не видел ни одного соглашения, связанного с введением мира, которого бы она придерживалась. Она найдет причины, почему то или иное плохо. В конце концов, эта война возобновилась в 2022 году из-за того, что Россия нарушила Второе минское соглашение", - подчеркнул он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам экстренного заседания по Украине заявил, что Европа готова взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине.

Также читайте: Британские депутаты требуют согласовать с парламентом отправку войск в Украину, - Politico

Автор: 

Литва (2520) миротворцы (1185) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+5
Для зтримання московії, потрібно повністю її знищети.
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18.02.2025 09:35 Ответить
+5
Першими хто має терміново подумати про свою безпеку повинні саме країни Балтії. Надій на те що їх хтось захистить майже немає - будуть тільки дуже глибокі "занепокоєння" а кого кого але їх мені особисто буде дуже шкода хоча б за ту допомогу яку вони надають Україні.
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18.02.2025 09:35 Ответить
+2
На політиків нажаль напав пан словесний дристос
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18.02.2025 09:36 Ответить
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Вже готова? Як піонери, спочатку жовтенятами були.
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18.02.2025 09:30 Ответить
І де взяти ті сотні тисяч? І головне, щоб ніхто з них не травмувався під час виконання місії.
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18.02.2025 09:34 Ответить
А чого так мало? Треба 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 солдатів. Не менш.
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18.02.2025 09:32 Ответить
Для зтримання московії, потрібно повністю її знищети.
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18.02.2025 09:35 Ответить
Першими хто має терміново подумати про свою безпеку повинні саме країни Балтії. Надій на те що їх хтось захистить майже немає - будуть тільки дуже глибокі "занепокоєння" а кого кого але їх мені особисто буде дуже шкода хоча б за ту допомогу яку вони надають Україні.
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18.02.2025 09:35 Ответить
ну так !!! якщо адміністрація Трампа здасть )(уйлу Україну, наступними будуть Польща та Країни Балтії, бо шизофренічне, й*бнуте на усю довбешку )(уйло хоче відродження одразу 2-х імперій кацапських - царської 1721-1917, та кацапо-совкової, комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів 1917-91 - срср, сев, вашравського договору !!!!
Тому ітльки овний розвал недо-імперії шизофреніка, педофіла *****, совка що недо-розвалився, папРаші-мацковії, на 20-30 держав, подібно до того як адміністрація Р. Рейгана розвалила з 1983 по 1991 рік червоножопу, кацапо-совкову, комуно-ницистьку імперію зла і тюрму народів (срср, сев, варшавський договір) за організований червоними нацистами держпереворот, війну та окупацію червоножопим лайном Афганістану !!!
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18.02.2025 09:43 Ответить
На політиків нажаль напав пан словесний дристос
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18.02.2025 09:36 Ответить
нє,
ну, як що ціль окупувати москву, то може і потрібно стільки.
а як що ціль примусити до капітуляції, то достатньо надати україні, достатню кількість зброї та дозволити масований ракетно бомбовий удар.
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18.02.2025 09:39 Ответить
Поки що заявили про згоду віправити свої війська в Україну, але не воювати, а як контингент, що буде спостерігати за дотриманням мирної угоди (окрема річ, що вона на сьогодні неможлива) лише Великобританія, Швеція і Естонія, при цьому у першої збройні сили на сьогодні складають 140 тисяч чоловік, у другої - 25 600, у третьої - 7 700
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18.02.2025 09:40 Ответить
Почали обговорювати тому шо Трамп сказав шо віина в Європі і відповідальність теж повинна бути на ніи
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18.02.2025 09:44 Ответить
Трампо згадав миротворців майбуніх як китайців та бразильців...Це хотілка хкуйла...дивно що не з
півнчної кореї
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18.02.2025 10:18 Ответить
 
 