Для сдерживания России может понадобиться отправка сотен тысяч солдат, - глава МИД Литвы Будрис
После прекращения войны в Украине может потребоваться отправка в страну сотен тысяч солдат, которые будут сдерживать Россию от военных действий в будущем.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
По его словам, даже если переговоры между Россией и Украиной состоятся, необходимо принять жесткие решения, чтобы не допустить российской агрессии в будущем, и одним из них является отправка войск из европейских стран.
"Мы знаем, какие цифры нужны для сдерживания России. Речь идет о сотнях тысяч солдат", - отметил Будрис.
При этом он назвал достижением тот факт, что европейские страны наконец-то обсуждают это вслух.
Говоря о возможном мире или перемирии, Будрис отметил, что не верит в то, что Россия будет придерживаться соглашения.
"Я не верю, что Россия будет придерживаться соглашения, потому что я не видел ни одного соглашения, связанного с введением мира, которого бы она придерживалась. Она найдет причины, почему то или иное плохо. В конце концов, эта война возобновилась в 2022 году из-за того, что Россия нарушила Второе минское соглашение", - подчеркнул он.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам экстренного заседания по Украине заявил, что Европа готова взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине.
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Тому ітльки овний розвал недо-імперії шизофреніка, педофіла *****, совка що недо-розвалився, папРаші-мацковії, на 20-30 держав, подібно до того як адміністрація Р. Рейгана розвалила з 1983 по 1991 рік червоножопу, кацапо-совкову, комуно-ницистьку імперію зла і тюрму народів (срср, сев, варшавський договір) за організований червоними нацистами держпереворот, війну та окупацію червоножопим лайном Афганістану !!!
ну, як що ціль окупувати москву, то може і потрібно стільки.
а як що ціль примусити до капітуляції, то достатньо надати україні, достатню кількість зброї та дозволити масований ракетно бомбовий удар.
півнчної кореї