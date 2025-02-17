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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Британские депутаты требуют согласовать с парламентом отправку войск в Украину, - Politico

Британский парламент

Готовность премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить войска в Украину вызвала дебаты в Лондоне - часть законодателей требует провести парламентское голосование.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Депутаты от основных партий считают, что британский парламент должен участвовать в принятии любого решения по этому поводу.

В частности, лейборист Грэм Стрингер напомнил о британских интервенциях в Ираке и Афганистане, отметив, что теперь хочет услышать убедительные аргументы. Депутат от левых лейбористов Дайан Эбботт заявила, что при необходимости отправки войск первым за это должен проголосовать парламент. Депутат Клайв Льюис считает, что парламентские обсуждения позволят заручиться поддержкой общественности в этом вопросе:

"Привлечение парламента к этому решению демонстрирует оба эти качества. Этот курс действий может поставить британские войска под угрозу против ядерной державы без поддержки США. Это требует более глубоких и широких дебатов".

Депутаты от оппозиционных партий Вестминстера также требуют голосования. Пресс-секретарь по вопросам обороны центристской оппозиционной партии Либеральных демократов Хелен Магуайр сказала, что они поддерживают предложения Стармера по Украине, однако парламент должен иметь право голоса в вопросах военного развертывания.

Читайте также: Гарантии безопасности от США - единственный способ сдержать РФ от повторного нападения на Украину, - Стармер

По словам члена парламента от Консервативной партии Джона Виттингдейла, депутаты ожидают, что парламент обсудит и, возможно, проголосует за предложение премьера. Представитель консерваторов Марк Гарнье также выступил за голосование, несмотря на то, что премьер-министры могут разворачивать войска без согласования с парламентом. Два других депутата-консерваторы, Джон Купер и Нил Шастри-Херст, заявили, что держать парламент в курсе событий "жизненно важно", чтобы сохранить единый фронт по Украине.

Представитель премьера Стармера в комментарии журналистам не исключил голосования в парламенте, однако призвал не забегать вперед.

Накануне британский премьер заявил о готовности отправить британские войска в Украину. Речь идет о развертывании военного контингента, который обеспечит выполнение потенциального мирного соглашения.

Автор: 

Великобритания (5046) миротворцы (1185) Стармер Кир (228)


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Топ комментарии
+9
Ще один гарант за Будапештським меморандумом занепокоєний
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17.02.2025 23:07 Ответить
+7
О да! Воистину только прилет Искандера Оникса Калибра и Шахеда в район Пикадилии или Даун Стрит Лондона мигом проведут голосование в правильном направлении.... Народ Украины 24 февраля 2022 года перестал как то ржать и готовиться к шашлыкам...
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17.02.2025 23:13 Ответить
+6
"без підтримки США". Віт тих США, що справді підтримували, майже нічого не залишилося.
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17.02.2025 23:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ще один гарант за Будапештським меморандумом занепокоєний
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17.02.2025 23:07 Ответить
А меморандум він і за визначенням такий
Ось на приклад меморандум - «ми всі за мир і не ссати в під'їздах!»
Це потрібно було думати, коли ядерну зброю віддавали, щоб не порожні слова були, а хоча б щонайменше вступ до НАТО був або рівноцінне озброєння без'ядерне. А кому тоді було думати коли на той час за той меморандум по сто штук баксів кинули на карту і ті щасливі до сьогодні
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17.02.2025 23:24 Ответить
Читайте, що в п.2 меморандуму написано: підтверджують взяті ЗОБОВ'ЯЗАННЯ утримуватися від нападу на Україну. Зобов'язання солідарні, бо перелічені всі - і сша, і Велика Британія, і підокаzапія. Коли боржник не платить кредит, поручителі що роблять? Солідарно відповідають перед кредитором. Коли хтось з підписантів порушує зобов'язання утримуватися від нападу на Україну, що роблять інші? Примушують його на вимогу України (кредитора, бо вона яз віддавала, а не отримувала) вгамуватися, а не теревеніти про "мір ва всьом мірє"
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17.02.2025 23:49 Ответить
У чому різниця між меморандумом та договором? Отже, основна відмінність у цьому, що меморандум не створює юридичних наслідків для сторін, тоді як офіційний договір зобов'язує виконувати прийняті зобов'язання.
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18.02.2025 00:36 Ответить
Чекаємо , мінімум 300 тисяч солдатів !

we are expecting at least 300 thousand soldiers!

🇺🇦❤️🇬🇧
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17.02.2025 23:10 Ответить
"без підтримки США". Віт тих США, що справді підтримували, майже нічого не залишилося.
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17.02.2025 23:11 Ответить
О да! Воистину только прилет Искандера Оникса Калибра и Шахеда в район Пикадилии или Даун Стрит Лондона мигом проведут голосование в правильном направлении.... Народ Украины 24 февраля 2022 года перестал как то ржать и готовиться к шашлыкам...
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17.02.2025 23:13 Ответить
Они не говорят что они против. Они напоминают что Соединенное королевство - это парламентская республика
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17.02.2025 23:16 Ответить
Вообще-то это конституционная монархия, а не республика. Если уже быть точным
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17.02.2025 23:23 Ответить
И то и другое верно. Государственный строй - парламентская монархия
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17.02.2025 23:41 Ответить
Так не бывает. Или монархия - или республика. Ни республиканской монархии, ни монархической республики быть не может априори.
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18.02.2025 00:42 Ответить
... Парламентская монархия - государство, в котором монарх является лишь данью традиции и не обладает какими-либо существенными полномочиями. Государственное устройство в такой монархии строится на принципе разделения властей (Великобритания, Япония, Дания).
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18.02.2025 01:11 Ответить
Популізм
Які повноваження будуть у них? Якщо стріляти по кацапах, то це прямий вступ у війну на нашому боці - на це ніхто не піде
Якщо сидіти в експедиційному корпусі в Чернівцях, то накуй воно взагалі треба
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17.02.2025 23:20 Ответить
Ну ще,як варіант,стати на "лінії розмежування",щоб допомогти кацапам охороняти зпизжені у нас теріторії.
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17.02.2025 23:35 Ответить
Там дике поле - зараз у тому Деноцьку і Лугансі похлеще ніж у Грозному до 1994 року. І так буде надовго
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17.02.2025 23:41 Ответить
По-перше "дике поле",як ти кажеш,тільки в тій частині,яку вони захопили з 22-го року.По-друге є ще Крим,Запорізька і Херсонська області.
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17.02.2025 23:48 Ответить
аж дещо соромно за британців ..ядерна держава ..70 млн населення ..а сциться (
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17.02.2025 23:26 Ответить
а за сша не соромно?
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17.02.2025 23:53 Ответить
в даному випадку тема про Британію
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17.02.2025 23:56 Ответить
і якщо на те пішло ..США не оглядаються на Британію... а Британія сциться..ой ..а що там США, без них ми нікак ))
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17.02.2025 23:58 Ответить
Ну всі звикли, що сша тягне основну лямку в контингетках, а союзники більше формально і для моральної підтримки.
А тепер треба самим ворушитись....
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17.02.2025 23:43 Ответить
шикарні гаранти України по будапешту - США , Британія, і агресор паРаша

сюр
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18.02.2025 00:00 Ответить
нехай кіно дивляться з гарі олдменом в головній.
темні часи.
всі питання відпадуть.
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18.02.2025 00:11 Ответить
дуже розумна людина написла тут в 2022році: у нас було 3 гаранта. Один напав, а двоє інших - продадуть
Нічого додати.
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18.02.2025 00:24 Ответить
 
 