Британские депутаты требуют согласовать с парламентом отправку войск в Украину, - Politico

Готовность премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить войска в Украину вызвала дебаты в Лондоне - часть законодателей требует провести парламентское голосование.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Депутаты от основных партий считают, что британский парламент должен участвовать в принятии любого решения по этому поводу.

В частности, лейборист Грэм Стрингер напомнил о британских интервенциях в Ираке и Афганистане, отметив, что теперь хочет услышать убедительные аргументы. Депутат от левых лейбористов Дайан Эбботт заявила, что при необходимости отправки войск первым за это должен проголосовать парламент. Депутат Клайв Льюис считает, что парламентские обсуждения позволят заручиться поддержкой общественности в этом вопросе:

"Привлечение парламента к этому решению демонстрирует оба эти качества. Этот курс действий может поставить британские войска под угрозу против ядерной державы без поддержки США. Это требует более глубоких и широких дебатов".

Депутаты от оппозиционных партий Вестминстера также требуют голосования. Пресс-секретарь по вопросам обороны центристской оппозиционной партии Либеральных демократов Хелен Магуайр сказала, что они поддерживают предложения Стармера по Украине, однако парламент должен иметь право голоса в вопросах военного развертывания.

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По словам члена парламента от Консервативной партии Джона Виттингдейла, депутаты ожидают, что парламент обсудит и, возможно, проголосует за предложение премьера. Представитель консерваторов Марк Гарнье также выступил за голосование, несмотря на то, что премьер-министры могут разворачивать войска без согласования с парламентом. Два других депутата-консерваторы, Джон Купер и Нил Шастри-Херст, заявили, что держать парламент в курсе событий "жизненно важно", чтобы сохранить единый фронт по Украине.

Представитель премьера Стармера в комментарии журналистам не исключил голосования в парламенте, однако призвал не забегать вперед.

Накануне британский премьер заявил о готовности отправить британские войска в Украину. Речь идет о развертывании военного контингента, который обеспечит выполнение потенциального мирного соглашения.