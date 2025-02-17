Гарантии безопасности от США - единственный способ сдержать РФ от повторного нападения на Украину, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил важность участия Соединенных Штатов в будущих гарантиях безопасности для Украины, назвав их "единственным способом" эффективного сдерживания России.

Его слова после встречи европейских лидеров в Париже 17 февраля приводит Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Стармер повторил свою готовность рассмотреть возможность развертывания британских войск в Украине, если будет достигнуто "мирное соглашение", но отметил, что Америка должна оказать "поддержку" любым миротворческим силам.

"Гарантия безопасности со стороны США - это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", - подчеркнул он.

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Британский премьер подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом, чтобы "обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами прочного мира".

Также он анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "в ближайшие дни".

Стармер выразил надежду, что после его визита в США состоятся новые переговоры с европейскими союзниками.

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