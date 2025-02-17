Гарантии безопасности от США - единственный способ сдержать РФ от повторного нападения на Украину, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил важность участия Соединенных Штатов в будущих гарантиях безопасности для Украины, назвав их "единственным способом" эффективного сдерживания России.
Его слова после встречи европейских лидеров в Париже 17 февраля приводит Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Стармер повторил свою готовность рассмотреть возможность развертывания британских войск в Украине, если будет достигнуто "мирное соглашение", но отметил, что Америка должна оказать "поддержку" любым миротворческим силам.
"Гарантия безопасности со стороны США - это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", - подчеркнул он.
Британский премьер подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом, чтобы "обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами прочного мира".
Также он анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "в ближайшие дни".
Стармер выразил надежду, что после его визита в США состоятся новые переговоры с европейскими союзниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ще 1040 непотрібних популістських девізів із колекції
Оттого никакой они не союзник против Китая. Они не созданы для этого.
«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/news-kellogg-ssha-ochikuvani-postupky-rosii/33316084.html спробуємо розірвати союзи, які він зараз має. Він має союз із Північною Кореєю, Іраном, Китаєм, яких раніше не було, тобто не було чотири роки тому».
От в чому ключова мета США, а не в перемозі України і розпаду росії. На цьому все базується.
Сейчас Россия это страна без промышленности, без либеральных свобод 90-10, без социалки и с необеспеченным бюджетом. Это совсем не та Россия, что досталась Путину.
===========================
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw це ж було вже!-Кучма
Тут йдеться конкретно про США і конкретно про реальні кроки
---------------------
В англійському тексті меморандуму присутнє слово «assurances», тобто «запевнення в підтримці», але не «guarantees» (гарантії). Це важлива відмінність. Наприклад, наші союзники по блоку НАТО мають гарантії в галузі безпеки. Південна Корея і Японія, з якими у США укладено договори про спільну оборону, мають гарантії. У випадку України ми говоримо про запевнення. Це менш сильне слово. По-друге, у меморандумі не було прописано механізму дій у відповідь, окрім звернення до Радбезу ООН, якщо проти України буде застосовано ядерну зброю
- Стівен Пайфер (за даними агентства «112 Україна»
Сполучені Штати 2013 року публічно заявили, що «Меморандум не має обов'язкової юридичної сили», називаючи його «політичним зобов'язанням»
1. Международные последствия Потеря доверия - страна, нарушившая обязательства, теряет репутацию надёжного партнёра. Это влияет на будущее сотрудничество, дипломатические отношения и подписания новых соглашений. Дипломатическая изоляция - другие государства могут ограничить контакты, исключить из международных организаций или политических союзов. Санкции и экономическое давление - нарушители могут столкнуться с торговыми, финансовыми и военными санкциями, что ослабит их экономику и позиции на мировой арене. 2. Внутриполитические последствия Политический кризис - если правительство нарушает обещания своим гражданам или союзникам, это может привести к протестам, отставкам или потере власти. Судебное разбирательство - в некоторых случаях политиков могут обвинить в злоупотреблении властью или государственной измене (например, если их действия привели к утрате территорий или потере суверенитета). Обострение внутренних конфликтов - нарушение политических обещаний может спровоцировать раскол в обществе, усиление оппозиции или сепаратистские движения. 3. Прецеденты в мировой истории Нарушение Версальского договора (1919) - привело к росту реваншистских настроений в Германии и стало одной из причин Второй мировой войны. Отказ от выполнения Будапештского меморандума (2014) - поставил под вопрос будущее международных гарантий безопасности, повлиял на глобальную политику нераспространения ядерного оружия. Брекзит (2016-2020) - Великобритания столкнулась с экономическими и политическими проблемами из-за выхода из ЕС после референдума, где многие обещания не были выполнены. Вывод
Политическое предательство не всегда ведёт к юридической ответственности, но может серьёзно ослабить страну, её лидеров и международные альянсы. История показывает, что нарушение политических заверений приводит к долгосрочным негативным последствиям, даже если прямого наказания нет.
А Ізраіль планує нову Хазарію на руїнах України - розкрийте очі.
========
Наркоман?
Ось таки ці гаранти - п#даранти.
1. Санкції. Потрібні пекельні санкції проти агресора, путіна і росії, додатково до вже накладених санкцій (щодо тіньового флоту, ядерної енергетики, СПГ та ін.). Потрібно урізати його спроможність фінансувати війну. Разом ми повинні зменшити російський експорт з 600 до хоча би 200 мільярдів доларів.
2. Мир через силу. Це постачання зброї (передовсім високотехнологічної) для України. Це, зокрема ракети великої дальності, реактивні винищувачі проти російських керованих бомб і бомбардувальників. Це системи радіоелектронної боротьби, інші ************ передові електронні технології. Ми не можемо перевершити росію кількісно, ми можемо лише перехитрити її та обійти в озброєнні. Не можна припиняти ні військову, і навіть фінансову допомогу Україні зі сторони цивілізованого світу.
3. Перевести економіку цивілізованого світу на військові рейки. Це неприйнятно, коли Іран, Північна Корея та росія виробляють значно більше артилерійських снарядів, ніж усі союзники України разом взяті. Завдання для України в економічному контексті - таке ж саме: перехід національної економіки на військові рейки.
4. Важливо підтримати реформи в Україні, примусити владу проводити ті реформи, забезпечити стійкість демократії і боротьбу з корупцією. Це неприйнятно, коли ми зможемо виграти війну і втратити демократію.
5. В жодному разі не можна дозволити зменшення меж щодо українського суверенітету, нашої національної ідентичності. Україна більше ніколи не повинна бути колонією росії.
6. Не допускати навіть натяку компромісів з агресором щодо територіальної цілісності України. Ніхто і ніколи не повинен погоджуватися з російською окупацією території України в її міжнародно визнаних кордонах.
7. Не допускати жодних компромісів щодо членства України в НАТО та Європейському Союзі. Що дуже важливо: членство України в НАТО мусить бути гарантією безпеки України, і ніяк інакше. Останнє діло - боятися путіна і сприймати його шантаж. Україна - тільки в НАТО. Україна поза НАТО - це зрада, це гарантія невдовзі нового нападу путіна на Україну.
за себе відповідайте. Або поверніть що взяли, або платіть, або воюйте. А то якось негарно вийшло
≪Без України вам торба в любому випадку . Питання лише часу≫