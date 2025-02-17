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Гарантии безопасности от США - единственный способ сдержать РФ от повторного нападения на Украину, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил важность участия Соединенных Штатов в будущих гарантиях безопасности для Украины, назвав их "единственным способом" эффективного сдерживания России.

Его слова после встречи европейских лидеров в Париже 17 февраля приводит Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Стармер повторил свою готовность рассмотреть возможность развертывания британских войск в Украине, если будет достигнуто "мирное соглашение", но отметил, что Америка должна оказать "поддержку" любым миротворческим силам.

"Гарантия безопасности со стороны США - это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер на следующей неделе посетит Вашингтон для встречи с Трампом

Британский премьер подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом, чтобы "обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами прочного мира".

Также он анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "в ближайшие дни".

Стармер выразил надежду, что после его визита в США состоятся новые переговоры с европейскими союзниками.

Читайте также: Зеленский и Стармер обсудили план действий на ближайшее время: безопасность, экономическое сотрудничество и политическое партнерство

Автор: 

США (27325) Стармер Кир (228) война в Украине (4964) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+22
Единственный способ удержать Россию это уничтожить Россию. Все остальное лирика. Россия должна прекратить существование - живая Россия это угроза.
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17.02.2025 22:37 Ответить
+6
Россия это конкретная цель, а не какие-то абстрактные враги.
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17.02.2025 22:41 Ответить
+5
Вони вже "гарантували", коли в Україні була ядерна зброя. А зараз під що будуть гарантувати? Під ресурси? А якщо українці не захочуть -то попросять путіна завдавати удари .
Ось таки ці гаранти - п#даранти.
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17.02.2025 22:42 Ответить
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ПНХ кацап
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17.02.2025 23:04 Ответить
Для отримання гарантій будемо чекати виборів нового президента США.
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17.02.2025 22:36 Ответить
Единственный способ удержать Россию это уничтожить Россию. Все остальное лирика. Россия должна прекратить существование - живая Россия это угроза.
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17.02.2025 22:37 Ответить
Так, так - а щоб викорінити бандитизм і злочинність, потрібно посадити всіх злочинців і всім стати добрими
І ще 1040 непотрібних популістських девізів із колекції
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17.02.2025 22:41 Ответить
Россия это конкретная цель, а не какие-то абстрактные враги.
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17.02.2025 22:41 Ответить
Для нас ворог, для Європи - потенційна небезпека, для Китаю - недоумок-сусід, якого можна доїти, для США - ядерний ідіот-опонент, який там у регіоні у себе бешкетує, для всіх інших просто насрати...
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17.02.2025 22:47 Ответить
Для Европы Россия угроза. Для США тоже, они уже поставили в США два раза Трампа, а Британии устроили Брексит.
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17.02.2025 22:49 Ответить
Для США: імовірний союзник, або хоча б нейтральна сторона в разі збройного протистояння з материковим Китаєм за Тайвань(або не за Тайвань).
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17.02.2025 23:14 Ответить
Вся Россия сосредоточена в Европе, на Востоке там ничего нет. Они не союзник. Единственное в чем они союзник - они не будут качать Китаю нефть, но кто в это поверит.
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17.02.2025 23:18 Ответить
Вся стратегия царизма с 19го века заключалась в том что судьба решается в Европе, а восток это чисто колонии. Оттого Россия сосредотачивала все свое развитие в европейской части России. СССР тоже мечтало завоевать Европу, а не Азию.

Оттого никакой они не союзник против Китая. Они не созданы для этого.
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17.02.2025 23:20 Ответить
При отримані воєнної поразки в Україні вони легко можуть стати союзником Китаю. Тільки тоді в ролі цапа-тарана буде Китай, а росія підкидатиме ресурсів, щоб відімстити триклятому заходу. А заходу таке не треба.
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17.02.2025 23:26 Ответить
Они уже союзник Китая. Путин ездил на поклон к Си, прося разрешения нападать на Украину.
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17.02.2025 23:27 Ответить
За эти три года Китай захватил значительную часть рынка России. Они и раньше его захватывали, но теперь это ускорилось. Китай делает с Россией, то что Россия сделала с Беларусью или раньше с нами. Превращает их в собственного экономического вассала.
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17.02.2025 23:29 Ответить
И США этому никак не могут помешать. Вообще.
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17.02.2025 23:30 Ответить
США буквально ничего не может предложить России, чтобы перекупить их у Китая. У них нет никаких козырей. Оттого это просто ставка на хромую лошадь.
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17.02.2025 23:34 Ответить
Зокрема, він згадав про відносини Росії з КНДР, Іраном і Китаєм, які вона використовує для підтримки своєї агресії проти України:

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/news-kellogg-ssha-ochikuvani-postupky-rosii/33316084.html спробуємо розірвати союзи, які він зараз має. Він має союз із Північною Кореєю, Іраном, Китаєм, яких раніше не було, тобто не було чотири роки тому».

От в чому ключова мета США, а не в перемозі України і розпаду росії. На цьому все базується.
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17.02.2025 23:51 Ответить
Все это бредовая фантазия. Все пока чего добился Трамп это отвернул от себя союзников.
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18.02.2025 00:04 Ответить
Трамп поддерживает Россию не потому что это геополитика, а потому что его окружение русофилы, которые верят в русскую пропаганду, которую они извергают. Там нет никакой реальной стратегии.
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18.02.2025 00:06 Ответить
Он вчера или позавчера сказал, что Россия победила Наполеона и Гитлера оттого она непобедима. Это все классический русский бред.
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18.02.2025 00:07 Ответить
В комплексе да, изнутри. Рабсеянцы ругают свою действительность сами, но не терпят когда это делает кто-то со стороны. Таких они считают врагами. Сцарская империя и комунячий совок развалились именно изнутри. Такая участь и рашистскую путинячью клоаку ожидает.
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17.02.2025 23:20 Ответить
Єдиний спосіб врятувати Росію це знищити її повністю. Не будьте байдужими! Врятуйте Росію! Може хоч так дійде до євро-гуманістів.
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17.02.2025 22:49 Ответить
100+++++. Пока существует мокшанская империя безопасного мира не предвидится. Доказано московитской историей.
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17.02.2025 23:12 Ответить
Мир меняется.
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17.02.2025 23:37 Ответить
Речь про Россию. Россия которую принял Путин в 2000 году и Россия в 25 году это две разные России. Оттого вера в постоянство это иллюзия.
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17.02.2025 23:48 Ответить
Ага...Придністров'я, Чечня, Абхазія...
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18.02.2025 01:00 Ответить
Речь про экономическое положение. Россия раннего Путина это отлиберализированная экономика с промышленным потенциалом СССР, потом высокие цены на нефть и газ, которые обеспечили России сытые нулевые и десятые. Но уже в десятых Путину пришлось сокращать социалку. Потом была война с Украиной из-за которой их экономика оказалась в кризисе. После 22 года Набиулинна надувала пузырь экономики, печатая деньги.

Сейчас Россия это страна без промышленности, без либеральных свобод 90-10, без социалки и с необеспеченным бюджетом. Это совсем не та Россия, что досталась Путину.
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18.02.2025 01:04 Ответить
Логічно і це реальність
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17.02.2025 22:38 Ответить
Гарантії безпеки від США - єдиний спосіб стримати РФ від повторного нападу на Україну, - Стармер
===========================
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw це ж було вже!-Кучма
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17.02.2025 22:40 Ответить
Є нюанс, той будапештський договір був за фактом просто меморандумом і жодного чіткого протоколу дій не ніс крім води
Тут йдеться конкретно про США і конкретно про реальні кроки
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17.02.2025 22:43 Ответить
Ты хочешь сказать что гаранты во главе с США это мошенники? Разве для мошенников не предусмотрена уголовная ответственность? Какой международный суд постановил что Будапештский меморандум не имеет юридической силы?
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17.02.2025 23:06 Ответить
Я хотів сказати рівно те, що хотів сказати. Що підписали, те й отримали. Жодної конспірології - просто з вікі
---------------------

В англійському тексті меморандуму присутнє слово «assurances», тобто «запевнення в підтримці», але не «guarantees» (гарантії). Це важлива відмінність. Наприклад, наші союзники по блоку НАТО мають гарантії в галузі безпеки. Південна Корея і Японія, з якими у США укладено договори про спільну оборону, мають гарантії. У випадку України ми говоримо про запевнення. Це менш сильне слово. По-друге, у меморандумі не було прописано механізму дій у відповідь, окрім звернення до Радбезу ООН, якщо проти України буде застосовано ядерну зброю
- Стівен Пайфер (за даними агентства «112 Україна»

Сполучені Штати 2013 року публічно заявили, що «Меморандум не має обов'язкової юридичної сили», називаючи його «політичним зобов'язанням»
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17.02.2025 23:39 Ответить
В договорі чітко прописано що отримає Україна після роззброєння. Це визнання територіальної цілісності, територіальну недоторканність, та Незалежність. Всі ці пункти були порушені, значить порушені і умови договору. Тільки шахраї шукають у договорі невраховані вікна щоб обдурити свою жертву. Ви хочете сказати що США шахраї? Якщо так, то міжнародний суд має визнати будапештський меморандум шахрайським, а дії гарантів злочинними. Хіба українському народу коли його роззброювали сказали що ніяких гарантій ви не отримаєте? Ні - сказали що це гарантії безпеки, а це вже злочин проти цілої нації. Умови договору потрібно озвучувати і тлумачити до його підписання.
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18.02.2025 01:23 Ответить
Политическое предательство, как нарушение политических обязательств или заверений, может иметь серьёзные политические, дипломатические и экономические последствия.

1. Международные последствия Потеря доверия - страна, нарушившая обязательства, теряет репутацию надёжного партнёра. Это влияет на будущее сотрудничество, дипломатические отношения и подписания новых соглашений. Дипломатическая изоляция - другие государства могут ограничить контакты, исключить из международных организаций или политических союзов. Санкции и экономическое давление - нарушители могут столкнуться с торговыми, финансовыми и военными санкциями, что ослабит их экономику и позиции на мировой арене. 2. Внутриполитические последствия Политический кризис - если правительство нарушает обещания своим гражданам или союзникам, это может привести к протестам, отставкам или потере власти. Судебное разбирательство - в некоторых случаях политиков могут обвинить в злоупотреблении властью или государственной измене (например, если их действия привели к утрате территорий или потере суверенитета). Обострение внутренних конфликтов - нарушение политических обещаний может спровоцировать раскол в обществе, усиление оппозиции или сепаратистские движения. 3. Прецеденты в мировой истории Нарушение Версальского договора (1919) - привело к росту реваншистских настроений в Германии и стало одной из причин Второй мировой войны. Отказ от выполнения Будапештского меморандума (2014) - поставил под вопрос будущее международных гарантий безопасности, повлиял на глобальную политику нераспространения ядерного оружия. Брекзит (2016-2020) - Великобритания столкнулась с экономическими и политическими проблемами из-за выхода из ЕС после референдума, где многие обещания не были выполнены. Вывод

Политическое предательство не всегда ведёт к юридической ответственности, но может серьёзно ослабить страну, её лидеров и международные альянсы. История показывает, что нарушение политических заверений приводит к долгосрочным негативным последствиям, даже если прямого наказания нет.
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18.02.2025 14:55 Ответить
Если международный суд признает действия гарантов как предательство Украины, то Иран, Северная Корея и многие другие страны могут этот прецедент использовать в своих интересах. Ведь тогда им никто не сможет запрещать создавать ЯО
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18.02.2025 14:58 Ответить
Трамп підтримує Ізраіль.
А Ізраіль планує нову Хазарію на руїнах України - розкрийте очі.
========
Наркоман?
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17.02.2025 22:44 Ответить
Ну навіщо ж Ви так... Можливо, людина перебуває на стаціонарному лікуванні у психо-неврологічному диспансері. Хтось із санітарів чи медсестер залишив без нагляду на видному місці телефона. А пацієнт - знайшов. І полазив по закладках. І нашрайбав усе, що в голову прилетіло... А потім санітар чи медсестра повернули телефона собі знову. А пацієнта вклали... відпочити.
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18.02.2025 02:45 Ответить
Вони вже "гарантували", коли в Україні була ядерна зброя. А зараз під що будуть гарантувати? Під ресурси? А якщо українці не захочуть -то попросять путіна завдавати удари .
Ось таки ці гаранти - п#даранти.
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17.02.2025 22:42 Ответить
Що потрібно Україні від цивілізованого світу, і що вона повинна сама зробити. Короче, можна підсумувати і конкретизувати проблеми, накреслити відповідні завдання для цивілізованого світу та окремо української влади, як то:

1. Санкції. Потрібні пекельні санкції проти агресора, путіна і росії, додатково до вже накладених санкцій (щодо тіньового флоту, ядерної енергетики, СПГ та ін.). Потрібно урізати його спроможність фінансувати війну. Разом ми повинні зменшити російський експорт з 600 до хоча би 200 мільярдів доларів.
2. Мир через силу. Це постачання зброї (передовсім високотехнологічної) для України. Це, зокрема ракети великої дальності, реактивні винищувачі проти російських керованих бомб і бомбардувальників. Це системи радіоелектронної боротьби, інші ************ передові електронні технології. Ми не можемо перевершити росію кількісно, ми можемо лише перехитрити її та обійти в озброєнні. Не можна припиняти ні військову, і навіть фінансову допомогу Україні зі сторони цивілізованого світу.
3. Перевести економіку цивілізованого світу на військові рейки. Це неприйнятно, коли Іран, Північна Корея та росія виробляють значно більше артилерійських снарядів, ніж усі союзники України разом взяті. Завдання для України в економічному контексті - таке ж саме: перехід національної економіки на військові рейки.
4. Важливо підтримати реформи в Україні, примусити владу проводити ті реформи, забезпечити стійкість демократії і боротьбу з корупцією. Це неприйнятно, коли ми зможемо виграти війну і втратити демократію.
5. В жодному разі не можна дозволити зменшення меж щодо українського суверенітету, нашої національної ідентичності. Україна більше ніколи не повинна бути колонією росії.
6. Не допускати навіть натяку компромісів з агресором щодо територіальної цілісності України. Ніхто і ніколи не повинен погоджуватися з російською окупацією території України в її міжнародно визнаних кордонах.
7. Не допускати жодних компромісів щодо членства України в НАТО та Європейському Союзі. Що дуже важливо: членство України в НАТО мусить бути гарантією безпеки України, і ніяк інакше. Останнє діло - боятися путіна і сприймати його шантаж. Україна - тільки в НАТО. Україна поза НАТО - це зрада, це гарантія невдовзі нового нападу путіна на Україну.
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17.02.2025 22:45 Ответить
Всі 7 пунктів - казки та фантазії. Особливо 3,6,7 - це вже за межами здорового глузду.
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17.02.2025 22:50 Ответить
Саме цим і займалися в Парижі...
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17.02.2025 23:07 Ответить
США і Європа намагаються спихнути Україну один одному.
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17.02.2025 22:48 Ответить
Нєобучаємиє довбойоби.Гарантії від кидал-мародерів?
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17.02.2025 22:49 Ответить
США вже делегувала безпеку Європи до рук Росії!
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17.02.2025 22:53 Ответить
Вже колись в Будапешті щось там гарантували...
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17.02.2025 22:53 Ответить
нащо ж ви гаранти нешановні у нас зброю забрали і меморандум підписували? а тепер на сша спихуєте?
за себе відповідайте. Або поверніть що взяли, або платіть, або воюйте. А то якось негарно вийшло
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17.02.2025 22:54 Ответить
Якщо перекласти на просту мову спічі всіх європейців то виходить що і Європа без США програє війну кацапам в разі нападу останніх . Треба на всьому кордоні вивісити плакати в бік Європи
≪Без України вам торба в любому випадку . Питання лише часу≫
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17.02.2025 23:05 Ответить
В НАТО мабуть розуміють, що у разі капітуляції України (не дай Боже), на кордонах НАТО , крім армії РФ може зʼявиться ще одна досвідчена армія. Росіяни примусово мобілізовуватимуть колишніх військових ЗСУ, якщо партнери залишать Україну без допомоги.
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18.02.2025 00:52 Ответить
Схоже, Європа без США взагалі нічого не може. А що ви 3 роки робили, у вас війна з ненормальною паРашою під боком, а ви путіних пинали,чи ви думали, що США довічно усіх вас захищатимуть? Ну зараз вам Трамп па-панятіям усе разбазаріт.
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17.02.2025 23:16 Ответить
Тупышки , какие гарантии. Армия разработка ядерного оружия единственные гарантии
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17.02.2025 23:18 Ответить
Прийняття Конгресом США закону про лендліз з доставкою потрібного військового обладнання у повному обсязі ASAP та ядерна парасолька США для України.
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18.02.2025 00:35 Ответить
США сама перелякана країна, яка з терористами перемовини веде. Яка від сша гарантія? Тільки ядерна зброя на захисту України є гарантом безпечності.
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18.02.2025 01:01 Ответить
 
 