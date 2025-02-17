Стармер на следующей неделе посетит Вашингтон для встречи с Трампом

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера подтвердил, что он встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе во время визита в Вашингтон.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что информация о встрече подтвердилась на фоне того, что Стармер преуменьшает любые разногласия с США по Украине и европейской безопасности после того, как Трамп начал переговоры с Россией и заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

Представитель Стармера рассказал о темах, которые будут стоять на повестке дня встречи с Трампом.

"Будет широкий круг вопросов, над которыми мы будем работать с новой администрацией США. Премьер-министр с нетерпением ждет встречи с президентом Трампом, чтобы обсудить, как мы можем углубить особые отношения в сфере торговли, инвестиций и безопасности", - сказал он.

Накануне Стармер заявил, что Великобритания готова ввести войска на территорию Украины для обеспечения гарантий безопасности.

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