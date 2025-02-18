В Украине цифровизирована услуга получения статусов лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника

Минветеранов совместно с Минцифры цифровизировали услугу получения статусов лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) и члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы (ЧСП).

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, теперь эти статусы можно получить без заполнения бумажных документов: онлайн через портал "Дія" или в ближайшем ЦПАУ, услуга заработает в ближайшие дни.

Статус лица с инвалидностью вследствие войны

В частности, статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить военнослужащие и члены добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ), которые получили ранения, травмы или увечья во время защиты Украины.

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Статус члена семьи погибшего

Статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы имеют право получить:

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести;

иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

Отмечается, что рассмотрение заявления и принятие решения происходят в течение 30 дней.

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Также в Минветеранов отмечают, что подать заявление через ЦПАУ без заполнения бумажной формы заявлений могут только лица, имеющие РНУКН (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).