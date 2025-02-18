В Украине цифровизирована услуга получения статусов лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника
Минветеранов совместно с Минцифры цифровизировали услугу получения статусов лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) и члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы (ЧСП).
Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, теперь эти статусы можно получить без заполнения бумажных документов: онлайн через портал "Дія" или в ближайшем ЦПАУ, услуга заработает в ближайшие дни.
Статус лица с инвалидностью вследствие войны
В частности, статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить военнослужащие и члены добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ), которые получили ранения, травмы или увечья во время защиты Украины.
Статус члена семьи погибшего
Статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы имеют право получить:
- родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;
- дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести;
- иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.
Отмечается, что рассмотрение заявления и принятие решения происходят в течение 30 дней.
Также в Минветеранов отмечают, что подать заявление через ЦПАУ без заполнения бумажной формы заявлений могут только лица, имеющие РНУКН (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).
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