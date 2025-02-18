Разбронированные медики будут призываться в ряды ВСУ по контракту на 1 год, - Ляшко

Разбронированные медики будут призываться в ряды ВСУ по контракту продолжительностью один год и будут проходить службу только на медицинских должностях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В таком алгоритме мы заключаем контракт на один год, человек понимает, что он призывается, отслужит, отработает медиком в ВСУ один год исключительно на медицинской должности и через год вернется", - сказал министр.

Ляшко сообщил, что сейчас Минобороны готовит комплексный вопрос демобилизации медиков.

"Мы хотим заменить медицинских работников в рядах ВСУ по ротационному принципу, чтобы они по году отбыли и возвращались, а мы через этот механизм призвали новых медицинских работников", - пояснил он.

Разбронирование медиков будет проводиться с учетом актуальной ситуации в регионе, чтобы не уменьшить предоставление медицинских услуг.

"Механизм разработан так, чтобы находить баланс, который удовлетворит и Вооруженные силы, и гражданские больницы. Мы каждый месяц будем обновлять списки и смотреть, что происходит. Наша ключевая задача, чтобы узкоспециализированные и высококвалифицированные кадры попадали туда, где они нужны. Мы не хотели бы, чтобы кардиохирурги и таракальные хирурги попадали в медицинские батальоны, потому что они нужны там, где будут оперировать, спасать жизни", - сказал глава Минздрава.

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Ляшко отметил, что частные медицинские учреждения "работают так, как работали раньше заведения государственные и коммунальные, то есть они имеют право быть признанными критическими для экономики нашей страны и бронироваться 50% военнообязанных мужчин".

"Если они хотят больше, чем 50%, то они должны подать надлежащее обоснование. И тогда в каждом конкретном случае рассматривается комиссионно, стоит ли им давать больший процент бронирования более 50%, которые указаны нормативами", - сказал он.

Ляшко отметил, что если призванный медик "хочет быть стрелком, то это должно быть его добровольное согласие, нет в этом проблем". Кроме того, он подчеркнул, что "женщины-медики могут добровольно дать согласие на разбронирование".