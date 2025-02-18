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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 18 февраля россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных БпЛА

  • Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!

Обновление по движению БпЛА

  • БпЛА на севере и в центральной части Сумщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на севере и востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на Запорожье, курс - северо-западный.

Обновление по состоянию на 22:24

  • БпЛА на Сумщине, курс - юго-западный/южный;
  • БпЛА на севере и юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный/южный;
  • БпЛА на севере и юго-востоке Запорожской области, курс - северо-западный;
  • БПЛА в центральной части Днепропетровщины, курс – северный;
  • БПЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – южный;
  • БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – западный.
  • В направлении Киева вражеский ударный БпЛА с северо-востока.
  • Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
  • БпЛА на севере Херсона, курс - западный.
  • В направлении Чернигова вражеский ударный БпЛА с севера.
  • Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря!

Обновление по состоянию на 23:16

  • БпЛА в Сумской области, курс - юго-западный/южный;
  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере и юго-востоке Запорожской области, курс - северо-западный;
  • БПЛА в центральной части Днепропетровщины, курс – северный;
  • БПЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс – юго-юго-западный;
  • БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – западный;
  • БПЛА на востоке Черкасской области, курс - западный;
  • БпЛА на границе Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областей, курс – западный/северо-западный;
  • БпЛА в Херсонской области, курс - западный;
  • БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесщина (г. Черноморск, г. Одесса);
  • БпЛА на востоке и юге Харьковщины, курс – юго-западный.
  • Вражеские БпЛА в направлении Киева и Черкасс

Смотрите также: Бойцы ПВО уничтожают российский ударный беспилотник Shahed: "Підбив! Знімай, Вован! Ай, красава!". ВИДЕО

Автор: 

Воздушные силы (2471) воздушная тревога (816) Шахед (1232) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+5
Як маленькі їй Богу. Переговори кого з ким? США,? А США є стороною війни? Без України то просто балачки.
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18.02.2025 20:18 Ответить
+5
и шо с того,покую уабще на них.
крылатки ,балалайня и баллистика будет летать до последней минуты перед перемирием.такие наивные,с какого хера нам еще месяц полтора не побомбить нпзешки)))
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18.02.2025 20:30 Ответить
+4
Одесса громко падение дрона возле медучреждения сильный пожар моргает свет или пропал свет атакуют Одесса и Черноморск .... нормальный типа итог типа переговоров...
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18.02.2025 23:26 Ответить
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Зато переговори.
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18.02.2025 20:11 Ответить
Як маленькі їй Богу. Переговори кого з ким? США,? А США є стороною війни? Без України то просто балачки.
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18.02.2025 20:18 Ответить
Одесса громко падение дрона возле медучреждения сильный пожар моргает свет или пропал свет атакуют Одесса и Черноморск .... нормальный типа итог типа переговоров...
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18.02.2025 23:26 Ответить
и шо с того,покую уабще на них.
крылатки ,балалайня и баллистика будет летать до последней минуты перед перемирием.такие наивные,с какого хера нам еще месяц полтора не побомбить нпзешки)))
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18.02.2025 20:30 Ответить
Дик ми теж щоночі на них запускаємо, до чого тут переговори?
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19.02.2025 00:13 Ответить
Яйцеголовий трамп,наживши років а ума позбувся.Грається з фашиствующими кацапами у 3,14здунця,який треш.
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18.02.2025 20:33 Ответить
трам ніколи не був яйцеголовим
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18.02.2025 21:12 Ответить
перепрошую, яйця в штатах дефіцит. трампон дешева підстилка пуйла!
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18.02.2025 22:32 Ответить
В 1980-х термин перешёл и в русский язык как ироническое обозначение интеллектуала, «шибко умного», но слегка оторванного от реальности человека.
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19.02.2025 08:35 Ответить
де трамп - де інтелектуали ?
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19.02.2025 08:36 Ответить
Вираз яйцеголовий - це навпаки дуже розумний ,
чого не скажу про рудого трампона
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18.02.2025 23:58 Ответить
Хорошо, трампушка - круглая голова, при этом поглаживающая рука бестолковку доньки описывает квадрат.
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19.02.2025 01:12 Ответить
Запуск шахедів входить до програми відновлення кацапских карток по всьому світу ???
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18.02.2025 20:38 Ответить
"Росія налагоджує виробництво аналогу реактивного Shahed-238 - "Герань-3" з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км", - повідомили в ГУР.
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18.02.2025 21:13 Ответить
и шо с того?на єту ***** уже только обосравшиеся "туристЫ" которые только недавно в Юкрайну приехали могут реагировать.тем кто с первого дня никуда не выезжал,******* и похер,даже голову на жужание не подымают,слава богу не обосратые мягкотелые европейцы
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18.02.2025 21:17 Ответить
Трохи перебрав у робочий день чи під кацапів тролиш? У будь-якому разі виходить тупо
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19.02.2025 00:18 Ответить
Недели 2 назад кацапы ими уже атаковали, но им это не помогло: наши все посбивали.
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19.02.2025 01:15 Ответить
Штати дали добро пуйлу шоб продовжував терор України, після перемовим в Саудівській Аравії.
Може копалини швидше Трамп забере.
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18.02.2025 22:31 Ответить
Шахеди... в Сумах два вибухи добряче чути було. Ракети
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18.02.2025 22:37 Ответить
Невмолима вечірня "новина" категорії "Унилоє говно".
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18.02.2025 22:41 Ответить
Любые попытки западных политиков заигрывать с бункерной мразью, заканчиваются гибелью мирных жителей в Украине. На каждый звонок ублюдку, со стороны западных лидеров; буть то Шольц, Макрон или представителей США бункерная мразь ответ чает массированными ракетными ударами по жилым домам, больницам и объектам энергетики.

Пора уже западным политикам смотреть на последствия своих звонков.
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18.02.2025 23:30 Ответить
ну не знаю, чим більше цьомок доня-хуйло - тим більше кацапнявих ракет по Україні...
може припинити вже тей рудий цирк i вдарить по фортіфікаціях?
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19.02.2025 01:29 Ответить
америка з руснею Україну ділять!
буде стрілялово....
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19.02.2025 03:46 Ответить
от вам і всі висновки - з доня+буба цілувальникі.
доня в нас не дурак - доня в нас довбойоб.
вибиральники його - такіж ж самі.
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19.02.2025 03:58 Ответить
перемовини -удари!
буба ноль - доня ідіот - ***** чемпіон!
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19.02.2025 04:28 Ответить
 
 