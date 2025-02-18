Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 18 февраля россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных БпЛА
- Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!
Обновление по движению БпЛА
- БпЛА на севере и в центральной части Сумщины, курс - юго-западный;
- БпЛА на севере и востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на Запорожье, курс - северо-западный.
Обновление по состоянию на 22:24
- БпЛА на Сумщине, курс - юго-западный/южный;
- БпЛА на севере и юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный/южный;
- БпЛА на севере и юго-востоке Запорожской области, курс - северо-западный;
- БПЛА в центральной части Днепропетровщины, курс – северный;
- БПЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – южный;
- БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – западный.
- В направлении Киева вражеский ударный БпЛА с северо-востока.
- Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
- БпЛА на севере Херсона, курс - западный.
- В направлении Чернигова вражеский ударный БпЛА с севера.
- Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря!
Обновление по состоянию на 23:16
- БпЛА в Сумской области, курс - юго-западный/южный;
- БПЛА на востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на севере и юго-востоке Запорожской области, курс - северо-западный;
- БПЛА в центральной части Днепропетровщины, курс – северный;
- БПЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс – юго-юго-западный;
- БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – западный;
- БПЛА на востоке Черкасской области, курс - западный;
- БпЛА на границе Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областей, курс – западный/северо-западный;
- БпЛА в Херсонской области, курс - западный;
- БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесщина (г. Черноморск, г. Одесса);
- БпЛА на востоке и юге Харьковщины, курс – юго-западный.
- Вражеские БпЛА в направлении Киева и Черкасс
Топ комментарии
+5 Besya #601314
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+5 chelsea man
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+4 Эдуард Рыбченко
показать весь комментарий18.02.2025 23:26 Ответить Ссылка
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крылатки ,балалайня и баллистика будет летать до последней минуты перед перемирием.такие наивные,с какого хера нам еще месяц полтора не побомбить нпзешки)))
чого не скажу про рудого трампона
Може копалини швидше Трамп забере.
Пора уже западным политикам смотреть на последствия своих звонков.
може припинити вже тей рудий цирк i вдарить по фортіфікаціях?
буде стрілялово....
доня в нас не дурак - доня в нас довбойоб.
вибиральники його - такіж ж самі.
буба ноль - доня ідіот - ***** чемпіон!