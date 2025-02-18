Бойцы ПВО уничтожают российский ударный беспилотник Shahed: "Підбив! Знімай, Вован! Ай, красава!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы бойцов ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские воины сбивают российский ударный беспилотник Shahed.

"Боевая работа в зоне ответственности Воздушного командования "Схід", - отмечается в подписи к видео.

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