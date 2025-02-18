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Новости Видео Война
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Бойцы ПВО уничтожают российский ударный беспилотник Shahed: "Підбив! Знімай, Вован! Ай, красава!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы бойцов ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские воины сбивают российский ударный беспилотник Shahed.

"Боевая работа в зоне ответственности Воздушного командования "Схід", - отмечается в подписи к видео.

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Автор: 

война (1414) ПВО (2887) воздушное пространство Украины (9) Воздушные силы (2471) воздушная тревога (816) Шахед (1232)


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👍👍👍👍👍👍👍👍👌
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18.02.2025 14:53 Ответить
👍
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18.02.2025 15:10 Ответить
Красава!!!!
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19.02.2025 01:27 Ответить
 
 