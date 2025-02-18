Уничтожено 103 из 176 "шахедов", еще 67 дронов - локально потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 18 февраля 2025 года войска РФ атаковали Украину 176 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько дронов удалось уничтожить?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

67 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

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Последствия вражеской атаки

Вследствие вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Черкасщина.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью беспилотник попал в многоэтажку в Долинской на Кировоградщине, пострадали женщина и два ребенка.