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26 "Шахедов" уничтожено в Черкасской области: обломками повреждены дома. ФОТО

В ночь на вторник, 18 февраля 2025 года, войска РФ массированно атаковали Черкасскую область ударными дронами. Тревога в регионе продолжалась почти шесть часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работали силы ПВО. В пределах нашей территории в целом уничтожено 26 российских БПЛА. Обошлось без травмированных. И это самое главное", - подчеркнул он.

Последствия вражеской атаки

Однако, по данным ОВА, сбитый "шахед" натворил беды в Черкасском районе. По предварительным данным, обломками повреждены четыре дома, гараж. Там повыбивало окна, кое-где пробиты крыши. Также зацепило автомобиль.

Смотрите: "Шахеды" массированно атаковали Черкасщину: начались пожары на территории трех предприятий. ФОТОРЕПОРТАЖ

последствия атаки на черкасщину
последствия атаки на черкасщину
последствия атаки на черкасщину

Обследование территории продолжается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью беспилотник попал в многоэтажку в Долинской на Кировоградщине, пострадали женщина и два ребенка.

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Шахед (1232) Черкасская область (87) Черкасский район (40) война в Украине (4964)


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