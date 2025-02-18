26 "Шахедов" уничтожено в Черкасской области: обломками повреждены дома. ФОТО
В ночь на вторник, 18 февраля 2025 года, войска РФ массированно атаковали Черкасскую область ударными дронами. Тревога в регионе продолжалась почти шесть часов.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"В области работали силы ПВО. В пределах нашей территории в целом уничтожено 26 российских БПЛА. Обошлось без травмированных. И это самое главное", - подчеркнул он.
Последствия вражеской атаки
Однако, по данным ОВА, сбитый "шахед" натворил беды в Черкасском районе. По предварительным данным, обломками повреждены четыре дома, гараж. Там повыбивало окна, кое-где пробиты крыши. Также зацепило автомобиль.
Обследование территории продолжается.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью беспилотник попал в многоэтажку в Долинской на Кировоградщине, пострадали женщина и два ребенка.
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