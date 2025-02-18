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Украинца, которого в Словакии обвинили в подготовке госпереворота, депортировали, - СМИ

Украинца, которого в Словакии обвинили в подготовке госпереворота, депортировали из страны

Гражданина Украины, которого ранее задержали по подозрению в подготовке государственного переворота, депортировали из Словакии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.

По данным словацкой полиции, гражданина Украины выслали якобы за связи с украинскими спецслужбами.

В полиции Словакии сообщили, что решение о депортации было принято на основе расследования, которое показало "конкретные основания и выводы о том, что фигурант причастен к организованной преступности и имеет связи с организованной преступностью в Украине и ее спецслужбами".

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В то же время никаких доказательств таких связей украинца там не предоставили, отметив, что тот не оспаривал решение.

Кроме этого, украинцу также запретили въезд в Словакию и страны Шенгенской зоны на два года.

В заявлении полиция также написала, что отвергает любую "поддержку спецслужб Украины, которая могла бы негативно повлиять на стабильность внутренней безопасности нашего государства".

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Напомним, 30 января стало известно, что в Словакии задержали украинца и готовят его депортацию из-за якобы "угрозы государственного переворота".

В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что установили связь с задержанным и его родными.

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депортация (690) переворот (312) Словакия (1008) украинцы (3880)


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Депортировать надо их дебилов, Фицо и еже с ним, на болота депортировать поближе в Асаду и Януковичу..
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18.02.2025 20:40 Ответить
Напевно бульболизець шевченко з червонцем відзначились. Буданов, припини пити каву в Ялті, розберись.
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18.02.2025 20:54 Ответить
Щось якось м'яко йому всього 2 роки заборони вїзду у ЄС дали для такого серйозного звинувачення. Це говорить про фейковість всього цього процесу і про страх цих всіх Фіцо і його приспішників перед Україною.
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18.02.2025 20:57 Ответить
Один українець примусив всратися всю фіцошну шоблу-*****.Оце рівень.А шо там трапиться,коли туди,гепотетично,заїде рота нашого "дикого" ТрО?А ви кажете цру,хвєсєбє,моссад.Тьху.
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18.02.2025 21:41 Ответить
ну навіщо так лякати? Навіщо ціла рота? В роті їх цілих сотня.
Досить і трьох.)))))
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21.02.2025 23:24 Ответить
 
 