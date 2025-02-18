Украинца, которого в Словакии обвинили в подготовке госпереворота, депортировали, - СМИ

Гражданина Украины, которого ранее задержали по подозрению в подготовке государственного переворота, депортировали из Словакии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.

По данным словацкой полиции, гражданина Украины выслали якобы за связи с украинскими спецслужбами.

В полиции Словакии сообщили, что решение о депортации было принято на основе расследования, которое показало "конкретные основания и выводы о том, что фигурант причастен к организованной преступности и имеет связи с организованной преступностью в Украине и ее спецслужбами".

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В то же время никаких доказательств таких связей украинца там не предоставили, отметив, что тот не оспаривал решение.

Кроме этого, украинцу также запретили въезд в Словакию и страны Шенгенской зоны на два года.

В заявлении полиция также написала, что отвергает любую "поддержку спецслужб Украины, которая могла бы негативно повлиять на стабильность внутренней безопасности нашего государства".

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Напомним, 30 января стало известно, что в Словакии задержали украинца и готовят его депортацию из-за якобы "угрозы государственного переворота".

В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что установили связь с задержанным и его родными.