Украинца, которого в Словакии обвинили в подготовке госпереворота, депортировали, - СМИ
Гражданина Украины, которого ранее задержали по подозрению в подготовке государственного переворота, депортировали из Словакии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.
По данным словацкой полиции, гражданина Украины выслали якобы за связи с украинскими спецслужбами.
В полиции Словакии сообщили, что решение о депортации было принято на основе расследования, которое показало "конкретные основания и выводы о том, что фигурант причастен к организованной преступности и имеет связи с организованной преступностью в Украине и ее спецслужбами".
В то же время никаких доказательств таких связей украинца там не предоставили, отметив, что тот не оспаривал решение.
Кроме этого, украинцу также запретили въезд в Словакию и страны Шенгенской зоны на два года.
В заявлении полиция также написала, что отвергает любую "поддержку спецслужб Украины, которая могла бы негативно повлиять на стабильность внутренней безопасности нашего государства".
Напомним, 30 января стало известно, что в Словакии задержали украинца и готовят его депортацию из-за якобы "угрозы государственного переворота".
В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что установили связь с задержанным и его родными.
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