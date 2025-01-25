Фицо о Зеленском: Неадекватное вмешательство во внутренние дела Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как он поддержал протесты в стране 24 января против политики словацкого правительства
Об этом Фицо сказал в эфире словацкого радио, его цитирует Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.
Накануне Зеленский, комментируя протесты в Словакии, написал: "Братислава - не Москва, Словакия - это Европа".
Словацкий премьер ответил, что ему было смешно, когда он увидел это.
По словам Фицо, это - "неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики" со стороны Зеленского.
Он добавил, что пока не планирует встречаться с украинским президентом.
Напомним, в пятницу, 24 января, в ряде городов Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты, требуя отставки главы правительства Роберта Фицо.
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Воно таки реально дурнувате...
Ми вас зачистимо.
"Братислава ‒ не Москва, Словаччина ‒ це Європа".
А от сам де опиниться опісля,тим більше,конст.строк повноважень давно минув?
мелкие шохи кремлядского клана,
логика действий их очень проста :
чтоб у ***** была попа чиста ...
Ну,а що зе неадекватний(на рівному місці шукає недругів для країни),воно і тут відомо.