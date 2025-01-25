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Фицо о Зеленском: Неадекватное вмешательство во внутренние дела Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как он поддержал протесты в стране 24 января против политики словацкого правительства

Об этом Фицо сказал в эфире словацкого радио, его цитирует Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне Зеленский, комментируя протесты в Словакии, написал: "Братислава - не Москва, Словакия - это Европа".

Словацкий премьер ответил, что ему было смешно, когда он увидел это.

По словам Фицо, это - "неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики" со стороны Зеленского.

Он добавил, что пока не планирует встречаться с украинским президентом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь "огромные проблемы" со вступлением в ЕС, - Фицо

Фіцо критикує Зеленського за його підтримку протестів у Словаччині

Напомним, в пятницу, 24 января, в ряде городов Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты, требуя отставки главы правительства Роберта Фицо.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Словакия (990) Фицо Роберт (194)


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Топ комментарии
+22
Тобто коли цф повія Фіца втручається в справи України нав'язуючи нам шлях в московський ГУЛАГ то це не втручання в внутрішні справи. Да і що розізлило Фіцу? Те що Зеленський сказав що Словаччина це Європа? А Фіца думає що це не так? Тоді потрібно словакам це прямо сказати
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25.01.2025 18:35
+16
То ість Братислава це Москва? Чи шо фіця так обідило?
Воно таки реально дурнувате...
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25.01.2025 18:29
+9
Запроданець відчув, як крадеться песець.
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25.01.2025 18:32
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То ість Братислава це Москва? Чи шо фіця так обідило?
Воно таки реально дурнувате...
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25.01.2025 18:29 Ответить
Смішно тобі, кацапетику? Смійся мовчки і кіздуй набуй сміючись.
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25.01.2025 18:30 Ответить
Треба кулю посипати отрутою. Конотопська відьма це зробить вправно.
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25.01.2025 18:30 Ответить
Запроданець відчув, як крадеться песець.
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25.01.2025 18:32 Ответить
Ви про якого саме? Про фіцу чи буратінку?
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25.01.2025 21:55 Ответить
Першому настане швидше, а другому - жорсткіше.
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25.01.2025 23:17 Ответить
Словацька область України зараз керована ндрангетою на кокаїнові гроші.
Ми вас зачистимо.
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25.01.2025 18:32 Ответить
Тобто коли цф повія Фіца втручається в справи України нав'язуючи нам шлях в московський ГУЛАГ то це не втручання в внутрішні справи. Да і що розізлило Фіцу? Те що Зеленський сказав що Словаччина це Європа? А Фіца думає що це не так? Тоді потрібно словакам це прямо сказати
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25.01.2025 18:35 Ответить
Оце розгорівся пердак . !!
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25.01.2025 18:37 Ответить
"Словаччина - це Європа" виявляється є втручанням у внутрішні справи Словаччини. Фіцо таки потребує негайного втручання психіатрів у його внутрішній орган у черепній коробці.
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25.01.2025 18:37 Ответить
буде критикувати, коли так же на роялі як зєля навчиться наярювати. читать надписи в сраці ***** він вміє теж не погано.
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25.01.2025 18:43 Ответить
Как то сегодня Фицо раскудахтался не по детски, прямо истерия! И всюду Украина преследует его, и в НАТО никогда, и в ЕС никогда, а на улицах люди протестуют, яйца петуху прижали, вот и кукарекает целый день!
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25.01.2025 18:49 Ответить
Slovensko je Europa! Idy na chuj dolbojob čuravy!
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25.01.2025 18:51 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_(2025)#/map/0 протести проти пиці
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25.01.2025 18:53 Ответить
нам взагалі і зеленському зокрема насрати на ваші проблеми, нам би зі своїми розібратись, тим більше, що ви не друзі і навіть не добрі сусіди
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25.01.2025 18:54 Ответить
Словаки нормальні.То їхній лідор трохи того...
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25.01.2025 18:57 Ответить
ну він же не сам себе обрав, це ж не білорусь і не московський улус орди
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25.01.2025 19:01 Ответить
у словаків теж є елохторат. абипаржать
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25.01.2025 19:12 Ответить
комсомольці на чолі з меркельшою заметушились, схоже запахло компроматом і трибуналом
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25.01.2025 18:58 Ответить
Молодці, словаки. Замайданьте покацапленого фіцо!
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25.01.2025 19:00 Ответить
Цікаво споглядати, як два кремлівських крота гризуться між собою.
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25.01.2025 19:07 Ответить
Схоже що пуйло таки добряче його "вкусив", зовсім ***********, недарма психіатри занепокоїлися.
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25.01.2025 19:21 Ответить
Підар прокацапський відкриває свій сраний рот!
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25.01.2025 19:21 Ответить
Хвиця розбушувалась! Видно Путя бабла підкинула...
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25.01.2025 19:36 Ответить
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25.01.2025 19:39 Ответить
Він навіть втручається, притому що в себе в країні здає щораз нові території ворогу,як вгк.

"Братислава ‒ не Москва, Словаччина ‒ це Європа".
А от сам де опиниться опісля,тим більше,конст.строк повноважень давно минув?
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25.01.2025 19:51 Ответить
Как это чувырло плющит без газпромовских бонусов и откатов.
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25.01.2025 20:12 Ответить
Явно пацан вирішив жити вічно. Ну тупий, нічому не вчиться.
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25.01.2025 20:58 Ответить
Достатньо було сказати просто: "Неадекватне". Фіцо таке саме неадакватне, тому ознаки неадекватності знає по собі!
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25.01.2025 21:44 Ответить
Неадекватне - це все, що можна сказати про цього Хвіцо...
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25.01.2025 22:24 Ответить
торбан и фрицо - два ******,
мелкие шохи кремлядского клана,
логика действий их очень проста :
чтоб у ***** была попа чиста ...
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25.01.2025 23:24 Ответить
А протесты в США он бы поддержал? 🤣 конечно нет, это же другое
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26.01.2025 01:59 Ответить
'Господи Боже, бережи Україну, коли Трамп домовиться з путіним"-Фіцо.
Ну,а що зе неадекватний(на рівному місці шукає недругів для країни),воно і тут відомо.
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26.01.2025 06:18 Ответить
 
 