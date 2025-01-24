РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8781 посетитель онлайн
Новости Фото
9 062 21

"Фицо в Россию": в Словакии десятки тысяч человек вышли на протест с требованием отставки премьера. ФОТОрепортаж

В пятницу, 24 января, в ряде городов Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты, требуя отставки главы правительства Роберта Фицо.

Об этом пишет Dennik N, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на акцию протеста в Братиславе вышло около 60 тысяч человек.

Еще 5 тысяч человек пришли на акцию "Мы - Европа", которую организовала партия "Демократы" в Пряшове. Участники мероприятия размахивают флагами и транспарантами с упоминаниями о высоких налогах и неприятии пророссийской ориентации власти. Также протестующие выкрикивали лозунги: "Хватит Фицо", "Нет этому правительству" и "Фицо в Россию".

словаки протестують проти Фіцо

Сотни людей собрались на протесте в Прьявидзе. Многие пришли с украинскими флагами.

Кроме этого, акции протеста начались в Трнаве, в Мияве и Банской Быстрице. В последнем из упомянутых городов протестуют около 10 тысяч человек. Они призывают правительство уйти в отставку.

словаки протестують проти Фіцо

Демонстранты также возмущены заявлениями Фицо относительно возможного государственного переворота во время проведения акций протеста.

протест

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота и подчеркнул, что действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".

Читайте также: Фицо обвинил Украину в кибератаке на словацкую страховую компанию

Автор: 

протест (5862) Словакия (990) Фицо Роберт (194)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
До зброї! Не дайте йому втікти як януковичу!
показать весь комментарий
24.01.2025 20:59
+22
Агента КГБ у відставку!
показать весь комментарий
24.01.2025 21:02
+18
Велика подяка словацькому народові за підтримку України. Треба словакам нагадати про долю януовоча, яку різко змінила воля нашого народу. Словаки не менш вольові.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До зброї! Не дайте йому втікти як януковичу!
показать весь комментарий
24.01.2025 20:59 Ответить
Фіцу ніяк не винесуть, живуча падла,
показать весь комментарий
24.01.2025 20:59 Ответить
Де повiтрянi кульки? 🤣
показать весь комментарий
24.01.2025 21:02 Ответить
У **********... дуже скоро знову будуть "на расхват"
показать весь комментарий
24.01.2025 21:17 Ответить
завтра без прокачки нафти і газу буде великий отвір, дірка в бюджеті, знизяться соціальні видатки і ці ж протестанти здивуються...
показать весь комментарий
25.01.2025 07:21 Ответить
Агента КГБ у відставку!
показать весь комментарий
24.01.2025 21:02 Ответить
На нари
показать весь комментарий
24.01.2025 21:34 Ответить
фицо хочет в Ростов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та.

Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:06 Ответить
Велика подяка словацькому народові за підтримку України. Треба словакам нагадати про долю януовоча, яку різко змінила воля нашого народу. Словаки не менш вольові.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:11 Ответить
Сподіваюсь орбан трішечки напружився....квитки на растоф ще є у продажу?
показать весь комментарий
24.01.2025 21:12 Ответить
Є квитки на концерт К.....а
показать весь комментарий
25.01.2025 08:58 Ответить
до3.14здівся?
показать весь комментарий
24.01.2025 21:18 Ответить
Янукович вийшов на протест з плакатом "Ростов не резиновий!"
показать весь комментарий
24.01.2025 21:26 Ответить
Акція профінансована українським держдепом, Мар'яна Безугла буде печенькі роздавать🙂
показать весь комментарий
24.01.2025 21:32 Ответить
Знаєте, що я подумав? От були кадри, як Фіцо перед виборами виступав на людях. Невже пан Буданов не мігзаслати на дах сусіднього будинку снайпера? Ну напад на Фіцо показав, що його навіть як прем'єра охороняють хєрово, а там він лише кандидатом був...
показать весь комментарий
24.01.2025 21:43 Ответить
Роздавайте зброю словацьким письменникам! Вони знають, що робити!
показать весь комментарий
24.01.2025 21:43 Ответить
Це хорошо
показать весь комментарий
24.01.2025 22:10 Ответить
Це інформація для тих, хто ''бочку котив'' на словаків.
Нагадаю, що на виборах партія Фіцо набрала усього 28,5% голосів виборців і стала найбільшою фракцією ''світлофорної'' коаліції в парламенті.
Коаліція вже розпадається - незабаром будуть нові вибори, а рейтинг партії Фіцо суттєво ''похудав''.
Не нам Українцям звинувачувати Словаків, бо у нас Клоун Зєля набрав ''усього'' 73%.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:11 Ответить
Янык версия 2.0?🤣
показать весь комментарий
24.01.2025 22:33 Ответить
На жаль вони дуже толерантні....буде,як у Грузії
показать весь комментарий
24.01.2025 23:01 Ответить
вони ж його самі і вибрали...
показать весь комментарий
24.01.2025 23:11 Ответить
 
 