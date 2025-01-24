"Фицо в Россию": в Словакии десятки тысяч человек вышли на протест с требованием отставки премьера. ФОТОрепортаж
В пятницу, 24 января, в ряде городов Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты, требуя отставки главы правительства Роберта Фицо.
Об этом пишет Dennik N, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на акцию протеста в Братиславе вышло около 60 тысяч человек.
Еще 5 тысяч человек пришли на акцию "Мы - Европа", которую организовала партия "Демократы" в Пряшове. Участники мероприятия размахивают флагами и транспарантами с упоминаниями о высоких налогах и неприятии пророссийской ориентации власти. Также протестующие выкрикивали лозунги: "Хватит Фицо", "Нет этому правительству" и "Фицо в Россию".
Сотни людей собрались на протесте в Прьявидзе. Многие пришли с украинскими флагами.
Кроме этого, акции протеста начались в Трнаве, в Мияве и Банской Быстрице. В последнем из упомянутых городов протестуют около 10 тысяч человек. Они призывают правительство уйти в отставку.
Демонстранты также возмущены заявлениями Фицо относительно возможного государственного переворота во время проведения акций протеста.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота и подчеркнул, что действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
Нагадаю, що на виборах партія Фіцо набрала усього 28,5% голосів виборців і стала найбільшою фракцією ''світлофорної'' коаліції в парламенті.
Коаліція вже розпадається - незабаром будуть нові вибори, а рейтинг партії Фіцо суттєво ''похудав''.
Не нам Українцям звинувачувати Словаків, бо у нас Клоун Зєля набрав ''усього'' 73%.