Фицо назвал визит оппозиции в Украину "жестом подхалимства": Целовали кольцо Зеленскому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на недавний визит депутатов словацкого парламента в Киев, где они встретились с президентом Владимиром Зеленским, и назвал это "жестом подхалимства".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Pravda, об этом говорится в обращении Фицо.

Среди прочего, Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота и подчеркнул, что действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".

Также он заявил, что словацкие оппозиционные политики "целовали кольцо Зеленскому" и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО в случае прихода к власти.

По его словам оппозиция обещала, что Словакия присоединится к отправке контингента западных войск в Украину.

"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против РФ", - заявил Фицо.

Относительно прекращения транзита российского газа через Украину он пригрозил ответом, а также наложить вето на дальнейшую помощь Евросоюза для Киева.

"Роберт Фицо - премьер-министр Словакии, а не украинский слуга", - сказал он.

Напомним, в пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.