Фицо назвал визит оппозиции в Украину "жестом подхалимства": Целовали кольцо Зеленскому

Фіцо назвав візит опозиції

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на недавний визит депутатов словацкого парламента в Киев, где они встретились с президентом Владимиром Зеленским, и назвал это "жестом подхалимства".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Pravda, об этом говорится в обращении Фицо.

Среди прочего, Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота и подчеркнул, что действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".

Также он заявил, что словацкие оппозиционные политики "целовали кольцо Зеленскому" и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО в случае прихода к власти.

Читайте: Фицо предложил Зеленскому встретиться на форуме в Давосе: наша встреча могла бы определить будущее словацко-украинских отношений

По его словам оппозиция обещала, что Словакия присоединится к отправке контингента западных войск в Украину.

"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против РФ", - заявил Фицо.

Относительно прекращения транзита российского газа через Украину он пригрозил ответом, а также наложить вето на дальнейшую помощь Евросоюза для Киева.

"Роберт Фицо - премьер-министр Словакии, а не украинский слуга", - сказал он.

Также читайте: Зеленский отреагировал на новое предложение Фицо встретиться: он может поехать в Давос, но оказаться где-то в Сочи

Напомним, в пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.

Зеленский Владимир (21697) Словакия (1036) Фицо Роберт (216)
+45
себе впізнав, як він кабаєву очко цілував ))
19.01.2025 14:59 Ответить
+38
Проекція своєї поведінки на оточуючих
19.01.2025 14:59 Ответить
+31
Ідіот!
19.01.2025 14:59 Ответить
себе впізнав, як він кабаєву очко цілував ))
19.01.2025 14:59 Ответить
Що краще, цілувати каблучку Янелоху, чи полірувати язиком ****** ***** ?
19.01.2025 21:53 Ответить
Проекція своєї поведінки на оточуючих
19.01.2025 14:59 Ответить
Ідіот!
19.01.2025 14:59 Ответить
Боїться гей. боїться. І гавкає від безсилля.
19.01.2025 15:15 Ответить
Ti ievo shchupal ? 🤣
19.01.2025 20:56 Ответить
Чому? 😊 Можливо йому за те, що лизав пуцину буй, платили величезне бабло. Опозиціонери зустрічалися із Зєлєнскім безплатно. 😁
19.01.2025 15:24 Ответить
так корисний ідіот путєна
19.01.2025 16:02 Ответить
А ти ж@пу пуйла цілував.

Давно начасі цю фіцю відмайданити..
19.01.2025 15:00 Ответить
А каблучки мiжнародного злочинця путена вкуснiшi?
19.01.2025 15:00 Ответить
Так він не цілував, а вилізував задній прохід путлера!
19.01.2025 15:03 Ответить
собака гавкає- караван іде!
19.01.2025 15:00 Ответить
Що не день війни то ближчим стає ЄС
19.01.2025 15:00 Ответить
не те що дупу путлєру цілувати! Єта другоє
19.01.2025 15:03 Ответить
Зєля крутяк!
19.01.2025 15:09 Ответить
Зєля ідіот. Просто на тлі фіцо вже не такий ідіот.
19.01.2025 15:39 Ответить
Русня не дасть словацькій опозиції скинути Фіца.
19.01.2025 15:12 Ответить
Гидкішого за твої поклони путіну вже давно не було
19.01.2025 15:17 Ответить
Фіцо як білка в колесі,виходу немає.
19.01.2025 15:19 Ответить
Звісно краще смоктати *** у ***ла!
19.01.2025 15:21 Ответить
Прикольний цей фіца - нацюцюрник *****. Коли його вже хтось по-справжньому пристрелить.
19.01.2025 15:33 Ответить
Мрію про це
19.01.2025 15:56 Ответить
Серед іншого, Фіцо звинуватив депутатів опозиції у підготовці державного перевороту і наголосив, що чинна влада "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану". Джерело: https://censor.net/ua/n3531084
Буде просить путін ввєді войска, а єслі піде не по плану то в ростов до януковича і асада
19.01.2025 15:34 Ответить
І ПРО ПОЦЛУНКИ- "Краще цілувати каблучку Зеленському, а ніж вилизувати смердячу задницю рашистського вбивці куйла, до блиску, своїм язиком"
19.01.2025 15:35 Ответить
Заздрить депутатам, вони кільце цілували а йому довелось смердючу дупу цілувати
19.01.2025 15:36 Ответить
Всі хто приїжджав в Київ а це Байден, Макрон, Шольц і так далі по версії фіцО теж цілували каблучку. Він привик мислити своїми категоріями.
19.01.2025 15:38 Ответить
19.01.2025 15:46 Ответить
Сьогодні по телику показували у прямому єфіри як проводять памʼятну дати 80 річчя з дня ГЕНОЦІДУ фашмстами одного словацького міста . Почесні гості -байкери «волки хутина « под радянським прапором возлагали квіти. ( як вони попали до Европи?) . потім словаки співали словацький гімн. Присутнім був президент ПЕЛЛИГРИНІ
19.01.2025 15:43 Ответить
Це дуже сумна новина 🙁
19.01.2025 15:55 Ответить
Так байкери хутина оселі у Словаччині конкретно - жити у раши не хочуть
19.01.2025 16:23 Ответить
нічого дивного нема, пеллегріні і раніше підтримував фіцо, коли був ще спікером, треба розуміти, що вони соратники. Словаччина ще буде довго борсатись у російських екскреціях, допоки рф не зазнає нищівної поразки. А до того ви будете бачити як котлєба і залдостанов тиснуть один одному руки на площах словацьких міст.
19.01.2025 16:22 Ответить
Це відрижка радянської оккупаціі.
19.01.2025 16:24 Ответить
частково - так, а частково ще накладається специфіка словаького менталітета. Історія це підтверджує.
19.01.2025 16:35 Ответить
Багато разів писала - словаки очень законопослушні- це ще від Австро- УГОРСЬКОЙ імперіі.
І ще - у Братиславі 30% вулиць з російськими назвами , яких словаки не розуміють , не бачили, не читали, АЛЕ ЇМ У ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИТЬ ЦІ НАЗВИ ЗМЕНИТИ - Вул. Байкальська, вул Достоєвського. Правда е і вул Немцова у центрі.
І ще - якимось чином йде пропаганда проти США. У телику не бачила, але діти у школах часто негативно ставляться до США , тобто ці розмови у родинах . А коли почалось вторгнення, деяки діти відкрито говорили що Україні допомагати не треба, т к у Словаччині мало грошей , тобто знову це розмови батьків у домах.
19.01.2025 17:28 Ответить
я ж і кажу, історія Словаччини і обумовлює сьогодняшній менталітет частини словаків.
19.01.2025 17:56 Ответить
опозиція цілувала каблучку Зеленському, а Фіцо- жопу Путіну.
19.01.2025 15:51 Ответить
Комуняка Фіцо , за газпромівське бабло від кремлівського
фюрера ,
готовий не тільки на поливання лайном Украіну ,
а і зуби точить на свою опозицію , та зможе застосувати
проти неі військових 🤬
19.01.2025 15:53 Ответить
В Польше этому комсомольцу точно бы политическая карьера не светила..
19.01.2025 15:54 Ответить
Яке ж воно тупе та жалюгідне!
19.01.2025 15:57 Ответить
цікаво, де буде фіцо в наступному році - у Ростові, чи зразу у Пекін поїде?
19.01.2025 16:03 Ответить
А ти каблучку *уйлу не цілував? Шлюха кремлівська!
19.01.2025 16:10 Ответить
Він цілував. Але не знав що то каблучка. ***** її спеціально в штанях між сідницями тримає. Коричнева така кругляшка.
19.01.2025 17:41 Ответить
Ключова фраза "поки я при владі"
19.01.2025 16:17 Ответить
Ліпше каблуки, чім сраку у ху...ла. опустив країну нижче плінтуса ще і хавальнік свій відкриває
19.01.2025 16:43 Ответить
Каблучка - це перстень.
19.01.2025 17:00 Ответить
19.01.2025 16:54 Ответить
Колись в Словаччині вальнули жерналюгу, який писав про звязки Фіцо і його кліки з однією з сім'єю мафіозі з Італії. Тоді винуватою зробили коханку МВД та двох бувших поліцейських, Фіцо тихцем зник і принишк. Тепер вже погрожує грузинським сценарієм - я вам покажу.....
19.01.2025 17:00 Ответить
Дивно, сам же збирався зустрічатися з Зеленським.
19.01.2025 17:09 Ответить
Мабуть Зеленський відмовив йому у цілування своєї ,,каблучки,, яку він приховує в тактичних штанях. Ну Фіцо й абідєлсо.
19.01.2025 17:44 Ответить
Сказал фіцо достав хер пуйла изо рта!!!
19.01.2025 17:14 Ответить
Жаль, что Цинтула промахнулся. Очень жаль.
Да и Crooks тоже, кстати.
19.01.2025 17:17 Ответить
Фріцо - любовник нациста *****!
19.01.2025 17:41 Ответить
ТількО фіцо не відправляйте у складі військ Словаччини. Його окремо у "запечатаному вагоні" треба. О націлує каблуки наших воїнів ! Щоб розпечатали.
19.01.2025 17:48 Ответить
"Роберт Фіцо - прем'єр-міністр Словаччини, а не український слуга", - сказав він, звісно він слуга одного господаря, *****.
19.01.2025 18:49 Ответить
ох и *****!
19.01.2025 22:41 Ответить
 
 