Фицо назвал визит оппозиции в Украину "жестом подхалимства": Целовали кольцо Зеленскому
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на недавний визит депутатов словацкого парламента в Киев, где они встретились с президентом Владимиром Зеленским, и назвал это "жестом подхалимства".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Pravda, об этом говорится в обращении Фицо.
Среди прочего, Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота и подчеркнул, что действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".
Также он заявил, что словацкие оппозиционные политики "целовали кольцо Зеленскому" и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО в случае прихода к власти.
По его словам оппозиция обещала, что Словакия присоединится к отправке контингента западных войск в Украину.
"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против РФ", - заявил Фицо.
Относительно прекращения транзита российского газа через Украину он пригрозил ответом, а также наложить вето на дальнейшую помощь Евросоюза для Киева.
"Роберт Фицо - премьер-министр Словакии, а не украинский слуга", - сказал он.
Напомним, в пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.
Давно начасі цю фіцю відмайданити..
Буде просить путін ввєді войска, а єслі піде не по плану то в ростов до януковича і асада
І ще - у Братиславі 30% вулиць з російськими назвами , яких словаки не розуміють , не бачили, не читали, АЛЕ ЇМ У ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИТЬ ЦІ НАЗВИ ЗМЕНИТИ - Вул. Байкальська, вул Достоєвського. Правда е і вул Немцова у центрі.
І ще - якимось чином йде пропаганда проти США. У телику не бачила, але діти у школах часто негативно ставляться до США , тобто ці розмови у родинах . А коли почалось вторгнення, деяки діти відкрито говорили що Україні допомагати не треба, т к у Словаччині мало грошей , тобто знову це розмови батьків у домах.
фюрера ,
готовий не тільки на поливання лайном Украіну ,
а і зуби точить на свою опозицію , та зможе застосувати
проти неі військових 🤬
Да и Crooks тоже, кстати.