Фицо предложил Зеленскому встретиться на форуме в Давосе: наша встреча могла бы определить будущее словацко-украинских отношений
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, ответа от украинского лидера якобы пока нет.
Об этом Фицо написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Фицо рассказал, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Речь шла, в частности, о поставках газа.
Глава словацкого правительства заявил, что решение Зеленского остановить транзит газа через Украину якобы "наносит значительный ущерб ущерб Словакии и наносит миллиарды убытков всему Евросоюзу". Фицо также добавил, что если решение президента Украины не изменится, Словакия начнет принимать "ответные меры".
"В разговоре также сообщил канцлеру Германии, что уже несколько дней мы предлагаем провести совместные переговоры с Зеленским во вторник вечером в Давосе на Всемирном экономическом форуме, где мы будем присутствовать. Кроме приглашения в Киев, Зеленский пока не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе могла бы определить будущее словацко-украинских отношений", - заявляет Фицо.
Кроме этого, Фицо раскритиковал визит "Прогрессивной Словакии" в Киев. Политик заявил, что оппозиционеры "слепо и некритично" стоят на украинской стороне и отдают предпочтение украинским интересам перед словацкими.
Напомним, что в пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.
майбутнє будуть визначати український та словацький народи і місця в ньому НЕ буде ні зелі, ні фіці
.
Ні першего ані другого до Покровська і на мутузці не притягнути.
На крайняк у нашому Нью-Йорку...
україна пропонувала, щоб починаючи звідти газ уже був європейським...європа ничтоже сумяшится...тому фіцо має не просто шольцу дзвонити, а добиватись закупки газу європейськими фірмами до входу в україну...це ще один важіль до миру в україні...
а ще фіцо пояснять, що в планах виробництво водню в пониззі дніпра, пдбугу, дністра з подачею його в діючі газопроводи через словаччину..
але фіцо до того часу може програти вибори
Ну їй-бо, правильніше було б "Фіцо запропонувало"!
"Окрім запрошення до Києва, Зеленський наразі не відповів на цю пропозицію". Повна версія:
"Окрім дітвацького запрошення до Києва, Зеленський […]". Ориґінал:
"Zelenskyj okrem detinského pozvania do Kyjeva zatiaľ na túto ponuku nereagoval".
Коли по-справжньому хочуть домовитися, до таких слівець не вдаються.