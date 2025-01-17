РУС
Фицо предложил Зеленскому встретиться на форуме в Давосе: наша встреча могла бы определить будущее словацко-украинских отношений

Фіцо пропонує Зеленському провести зустріч на давоському форумі

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, ответа от украинского лидера якобы пока нет.

Об этом Фицо написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Фицо рассказал, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Речь шла, в частности, о поставках газа.

Глава словацкого правительства заявил, что решение Зеленского остановить транзит газа через Украину якобы "наносит значительный ущерб ущерб Словакии и наносит миллиарды убытков всему Евросоюзу". Фицо также добавил, что если решение президента Украины не изменится, Словакия начнет принимать "ответные меры".

"В разговоре также сообщил канцлеру Германии, что уже несколько дней мы предлагаем провести совместные переговоры с Зеленским во вторник вечером в Давосе на Всемирном экономическом форуме, где мы будем присутствовать. Кроме приглашения в Киев, Зеленский пока не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе могла бы определить будущее словацко-украинских отношений", - заявляет Фицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не откажется от остановки транзита газа из РФ даже для "примирения" с Фицо, - Сибига

Кроме этого, Фицо раскритиковал визит "Прогрессивной Словакии" в Киев. Политик заявил, что оппозиционеры "слепо и некритично" стоят на украинской стороне и отдают предпочтение украинским интересам перед словацкими.

Напомним, что в пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.

Также читайте: Сближаясь с РФ, словацкое правительство играет в очень опасные игры, - Зеленский

Топ комментарии
+23
"Підгоряє срака"... Не "просто так приїздили представники опозиції з Словаччини... Не інакше - узгоджували політичні позиції... Якщо домовилися - можем очікувать масових виступів проти Фіцо у Братиславі... На ші "упруться", а опозиція людей "підігріє"... І у Фіцо будуть проблеми... Справа пахне відставкою...
показать весь комментарий
17.01.2025 20:40 Ответить
+9
В Києві страшно стрілку забити?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:37 Ответить
+6
Давос не Покровськ.
Ні першего ані другого до Покровська і на мутузці не притягнути.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:38 Ответить
Забив стрілку?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:35 Ответить
з наркоманом діло мати стрьомно.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:37 Ответить
"Підгоряє срака"... Не "просто так приїздили представники опозиції з Словаччини... Не інакше - узгоджували політичні позиції... Якщо домовилися - можем очікувать масових виступів проти Фіцо у Братиславі... На ші "упруться", а опозиція людей "підігріє"... І у Фіцо будуть проблеми... Справа пахне відставкою...
показать весь комментарий
17.01.2025 20:40 Ответить
Приємно читати адекватні коментарі. На відміну від виродків-ухилянтів та сєпєрів-колорадів, які в цій новині перевели б стрілки на їхнього обранця в 2019р.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:56 Ответить
тэцэкун, ты и здесь зелёным навалял
показать весь комментарий
17.01.2025 21:00 Ответить
Ти помилився, російська сви-ня. Я українець.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:04 Ответить
хєрєлку, шматок гівна, що не відліляється від подошви.

майбутнє будуть визначати український та словацький народи і місця в ньому НЕ буде ні зелі, ні фіці

.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:50 Ответить
Сподіваюсь зеленський тебе задушить, або хоча б пердне в рило газонюха 🔪🐷
показать весь комментарий
17.01.2025 20:36 Ответить
та зєля для фіцо свій парєнь. домовиться па срєдінє
показать весь комментарий
17.01.2025 20:38 Ответить
Він з собою кошового візьме і вони його як сепаратюгу допитають
показать весь комментарий
17.01.2025 21:17 Ответить
В Києві страшно стрілку забити?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:37 Ответить
Давос не Покровськ.
Ні першего ані другого до Покровська і на мутузці не притягнути.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:38 Ответить
Та я свого часу теж писав, що для досягнення консенсусу зустрітися треба у Торецьку, Покровську...
На крайняк у нашому Нью-Йорку...
показать весь комментарий
17.01.2025 20:57 Ответить
все так, тільки у суджі...саме звідти газ починає свій рух до словаччини...
україна пропонувала, щоб починаючи звідти газ уже був європейським...європа ничтоже сумяшится...тому фіцо має не просто шольцу дзвонити, а добиватись закупки газу європейськими фірмами до входу в україну...це ще один важіль до миру в україні...
а ще фіцо пояснять, що в планах виробництво водню в пониззі дніпра, пдбугу, дністра з подачею його в діючі газопроводи через словаччину..
але фіцо до того часу може програти вибори
показать весь комментарий
18.01.2025 09:26 Ответить
Ходить, клянчит, дайте газу... жебрак.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:44 Ответить
Фіцо запропонував

Ну їй-бо, правильніше було б "Фіцо запропонувало"!
показать весь комментарий
17.01.2025 20:46 Ответить
Фіцо - угорець , а словаки угорців не сильно ******* за довгу історию( як ми кацапів)
показать весь комментарий
17.01.2025 22:56 Ответить
Одне слово пропущено в перекладі:

"Окрім запрошення до Києва, Зеленський наразі не відповів на цю пропозицію". Повна версія:

"Окрім дітвацького запрошення до Києва, Зеленський […]". Ориґінал:

"Zelenskyj okrem detinského pozvania do Kyjeva zatiaľ na túto ponuku nereagoval".

Коли по-справжньому хочуть домовитися, до таких слівець не вдаються.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:47 Ответить
Ясно, що це гівняна відмазка. Вже кілька днів як повідомили, що Зеля не поїде особисто в Давос, а візьме участь дистанційно.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:07 Ответить
то хай фіця встромить пальці в розетку й поспілкується з зєлєю... дистанційно
показать весь комментарий
17.01.2025 21:51 Ответить
а яке майбутнє може бути у обох двох лідоров? чи вони собі 100 років одиночного лідорства намітили?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:50 Ответить
Фіцо жопа, коаліція рухнула, нові вибори він точно просре, він це розуміє, тому і крутиться як вуж на сковорідці.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:51 Ответить
фі(По)цо, просто хоче нагадати, що з червня 2010 року Україна, згідно рішення ВР та КМ, почала торгувати власним газом.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:52 Ответить
скумбрія вибирає собі в коханці тільки єнералів.

показать весь комментарий
17.01.2025 20:52 Ответить
То не її коханець. Дівчата його не цікавлять.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:15 Ответить
А в Україну самому приїхати вже сцить? Чи надіїться що всім гуртом насядуть на Зеленського і заставлять щось підписати
показать весь комментарий
17.01.2025 21:05 Ответить
ПУСТЬ ПОПРОСИТ У ГЕРМАНИИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2 ВОЗОБНОВИТЬ !) ИНТЕРЕСНО ЧТО ЕМУ ОТВЕТЯТ !?)
показать весь комментарий
17.01.2025 21:13 Ответить
а в Бучі нє?
показать весь комментарий
17.01.2025 21:22 Ответить
да иди ***** уже *************** *****
показать весь комментарий
17.01.2025 21:28 Ответить
Населення Словаччини 5,42 млн. Економіка слабка. Країна маленька, але мала право вето в ЄС якого її тепер позбавили завдяки зловживанню цим правом Це саме той випадок коли кажуть "мал клоп да вонюч". То ж тепер Фіцо ніхто і звуть його ніяк, а Словаччина де факто визнана як "нірка *****". Тому Фіцо іде нах.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:41 Ответить
Владімір Алєксанровіч пошлипдранах
показать весь комментарий
17.01.2025 22:10 Ответить
ФИЦО ,ОРБАН, ШОЛЬЦ КАК КЛИЧКИ, ПОГОНЯЛО, А НЕ ФАМИЛИИ !)
показать весь комментарий
17.01.2025 22:12 Ответить
Фіцо Орбан - угорські призвіща
показать весь комментарий
17.01.2025 22:58 Ответить
 
 