Фицо предложил Зеленскому встретиться на форуме в Давосе: наша встреча могла бы определить будущее словацко-украинских отношений

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, ответа от украинского лидера якобы пока нет.

Об этом Фицо написал в соцсети Facebook.

Фицо рассказал, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Речь шла, в частности, о поставках газа.

Глава словацкого правительства заявил, что решение Зеленского остановить транзит газа через Украину якобы "наносит значительный ущерб ущерб Словакии и наносит миллиарды убытков всему Евросоюзу". Фицо также добавил, что если решение президента Украины не изменится, Словакия начнет принимать "ответные меры".

"В разговоре также сообщил канцлеру Германии, что уже несколько дней мы предлагаем провести совместные переговоры с Зеленским во вторник вечером в Давосе на Всемирном экономическом форуме, где мы будем присутствовать. Кроме приглашения в Киев, Зеленский пока не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе могла бы определить будущее словацко-украинских отношений", - заявляет Фицо.

Кроме этого, Фицо раскритиковал визит "Прогрессивной Словакии" в Киев. Политик заявил, что оппозиционеры "слепо и некритично" стоят на украинской стороне и отдают предпочтение украинским интересам перед словацкими.

Напомним, что в пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.

