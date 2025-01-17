РУС
Зеленский встретился со словацкими парламентариями: Ждал одного лидера – приехал другой. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Пятница. Ждал одного лидера Словакии - приехал другой. Хорошая была встреча со словацкими парламентариями. Делегация во главе с Михалом Шимечкой. Очень конкретно и конструктивно поговорили", - отметил президент.

Ранее Зеленский приглашал в Киев 17 января премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Президент Украины также подчеркнул, что страна готова к открытому и взаимовыгодному диалогу со Словакией по всем вопросам, в частности энергетическим.

Читайте также: Украина готова помогать Словакии с энергетической стабильностью и безопасностью, - Зеленский

Зеленский добавил, что такой диалог должен укреплять Украину и Словакию, а не Москву.

"Я рад, что мы можем найти взаимопонимание со словацкой стороной и дать надлежащие ответы на вопросы в сфере энергетической безопасности и геополитической определенности", - резюмировал украинский президент.

Зеленський зустрівся зі словацькою опозицією у Києві 17 січня
Напомним, накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

