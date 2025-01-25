Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь "огромные проблемы" со вступлением в ЕС, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина никогда не вступит в Североатлантический Альянс.
Об этом он сказал в эфире словацкого радио, его цитирует Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.
Он сказал об Украине, что она сегодня находится в "ужасном состоянии" и зависит от помощи всего мира.
Премьер-министр Словакии считает, что Украина потеряет треть своей территории после соглашения между Россией о прекращении войны, будет иметь иностранные войска на своей территории и "никогда не вступит в НАТО".
Фицо также отметил, что если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то "Украина будет иметь огромные проблемы и со вступлением в ЕС".
Кроме того, словацкий премьер сказал, что не уйдет в отставку, несмотря на требование десятков тысяч людей на протестах по всей Словакии в пятницу.
По его словам, правительство может быть заменено только после парламентских выборов.
Премьер Словакии несколько раз повторил, что люди на протестах были обмануты организаторами. По его словам, это - "чистая ложь", что словацкое правительство хочет выйти из ЕС.
Говоря о протестующих, Фицо также отметил, что треть из них - украинцы, "которые выступают против словацкого правительства".
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і забудь про Украіну !!
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Потім забере самого Фіцу
А тисячолітня Україна через віки вступить в НАТО та в ЄС.
Собака лає - караван іде.
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щось знайоме.
аааа....
точно.
тож торчок, шо на районє відомий.
А чи стане це реальністю? Тут все залежить як від нас, так і від іншої частини Європи - прогнеться вона перед неогітлером та його союзниками, чи дасть рішучий бій. Політичний в даному випадку. І у випадку з "Старою" Європою, не берусь прогнозувати, але скоріше вони спробують таки поставити на місце Фіцо, Орбана і т.п.
Скасувала антикорупційну прокуратуру для початку, скоро охорона здоров'я буде
підпорядковуватися поліції, як це зробив Орбан (і ніхто не завадив). ОрбанОрсаг = Фіцовакія.
Фіцо є РашенШпріцо, чи просто РФ Шпіцо. Шпіц вибори - продавлений підкупленими РФ
ЦВК -"загасили" опонентів по грузинськи. Шпрійцо говорить що він є у ЄС, в той час блокує
допомогоу Україні а як Данко з "соудругами" СМЕру - СМЕрують у рашу до Москви.
Шпіцо теж екскомуніст як і Орбан. Що тут аналізувати?...
Він же бачить уже, рабську долю якуновича, саддата, жіночку з МЗС Австрії ...
З цього і діарея у нього... Страшно, за своє майбутнє...
мелкие шохи кремлядского клана,
логика действий их очень проста :
чтоб у ***** была попа чиста ...