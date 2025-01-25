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Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь "огромные проблемы" со вступлением в ЕС, - Фицо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина никогда не вступит в Североатлантический Альянс.

Об этом он сказал в эфире словацкого радио, его цитирует Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.

Он сказал об Украине, что она сегодня находится в "ужасном состоянии" и зависит от помощи всего мира.

Премьер-министр Словакии считает, что Украина потеряет треть своей территории после соглашения между Россией о прекращении войны, будет иметь иностранные войска на своей территории и "никогда не вступит в НАТО".

Фицо также отметил, что если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то "Украина будет иметь огромные проблемы и со вступлением в ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД об обвинениях в кибератаке: Фицо должен перестать искать мнимых врагов в Украине

Кроме того, словацкий премьер сказал, что не уйдет в отставку, несмотря на требование десятков тысяч людей на протестах по всей Словакии в пятницу.

По его словам, правительство может быть заменено только после парламентских выборов.

Премьер Словакии несколько раз повторил, что люди на протестах были обмануты организаторами. По его словам, это - "чистая ложь", что словацкое правительство хочет выйти из ЕС.

Говоря о протестующих, Фицо также отметил, что треть из них - украинцы, "которые выступают против словацкого правительства".

Читайте также: Фицо обвинил Украину в кибератаке на словацкую страховую компанию

Автор: 

Словакия (990) членство в НАТО (1526) членство в ЕС (1048) Фицо Роберт (194)


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Топ комментарии
+30
Судячи з дій фіцо, Україна буде в ЄС і НАТО замість Словаччини!
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25.01.2025 17:30
+24
Недострілене знову тяфкає 😆
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25.01.2025 17:28
+18
а ось чому у фіцо пригоріло
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25.01.2025 18:08
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Недострілене знову тяфкає 😆
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25.01.2025 17:28 Ответить
Комуняка Фіцо і холуй кремля - йди на .... уй
і забудь про Украіну !!
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25.01.2025 18:09 Ответить
Фіцо возомнив себе "Вічним Жидом"?

.
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25.01.2025 19:09 Ответить
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25.01.2025 23:15 Ответить
Всевишній спочатку забрав у Фіцо розум
Потім забере самого Фіцу
А тисячолітня Україна через віки вступить в НАТО та в ЄС.
Собака лає - караван іде.
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25.01.2025 22:11 Ответить
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26.01.2025 00:09 Ответить
"Коня кують, а жаба ногу піднімає"-хвіцо, такі заробітки від Газпрому втратив?
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29.01.2025 11:04 Ответить
хФіцо, ти ж не вічний!
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25.01.2025 17:29 Ответить
Коли фуці кирпич (балкон) на голову впаде?
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25.01.2025 17:49 Ответить
та вже падав: він з малу такий собі троха пришлепкуватий...
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25.01.2025 23:17 Ответить
до чергового зібрання Спілки письменників Словаччини....

.
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25.01.2025 19:10 Ответить
Судячи з дій фіцо, Україна буде в ЄС і НАТО замість Словаччини!
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25.01.2025 17:30 Ответить
А ще судячи по вчорашнім мітингам,скоро фіцо піде за рускім кораблем!
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25.01.2025 18:21 Ответить
стули пельку, пiдхуйловник
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25.01.2025 17:30 Ответить
Ось бачиш - Туск - Фіцо ******* на весь рот і шо ти иому пред"явиш - толерантність зашкалює
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25.01.2025 17:31 Ответить
фіцо? фіцо? фіцо?
щось знайоме.
аааа....
точно.
тож торчок, шо на районє відомий.
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25.01.2025 17:32 Ответить
Словаччина зараз курується ндрангетою за гроші від наркотрафіку. Всі їх політики це продажні мафіозі і їх можна законно відстрілювати.🗡
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25.01.2025 17:33 Ответить
Втрачені території можна компенсувати територіями Словаччини !!!
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25.01.2025 17:33 Ответить
чому цю погань штопану знов публікують
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25.01.2025 17:33 Ответить
Щоб показати як наш гетьман круто зачепився з країною нато та ес.
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25.01.2025 17:36 Ответить
Словацька область України це не країна. 😁
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25.01.2025 17:41 Ответить
Ви моцковити вже догрались. Знаєш що таке генофаг?
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25.01.2025 18:26 Ответить
Ходячая проблема ЕС как и Орбан.
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25.01.2025 17:35 Ответить
прищ на тілі Європи....
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25.01.2025 17:39 Ответить
ти ще не в ростові? )
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25.01.2025 17:41 Ответить
От тільки Фіцо не сказав головного - що все ним перелічене, це те чого він, Орбан та інша когорта євро-путлєровських рабів хочуть добитись. Що поки Україна веде війну з рашистами, вони ведуть економічно-політичну війну з Україною.
А чи стане це реальністю? Тут все залежить як від нас, так і від іншої частини Європи - прогнеться вона перед неогітлером та його союзниками, чи дасть рішучий бій. Політичний в даному випадку. І у випадку з "Старою" Європою, не берусь прогнозувати, але скоріше вони спробують таки поставити на місце Фіцо, Орбана і т.п.
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25.01.2025 17:42 Ответить
Ротяку мальчик х.....почав роззявляти, коли його каАлиція затріщала, в нього самого в парламенті 28 відсотків. От і пішли словеса старшего партнера- обманулі,надулі....
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25.01.2025 17:42 Ответить
Фіца атсасьот! Публічно!
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25.01.2025 17:46 Ответить
у фіцо підтримка тільки серед маргінезу та ромських кварталів
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25.01.2025 17:48 Ответить
Іди труханги поміняй. Бо смердить навіть по Інету.
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25.01.2025 17:51 Ответить
Письменників більше, ніж прем'єрів.
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25.01.2025 17:51 Ответить
Здається фіцо збирається жити як не вічно, то ще з років п'ятдесят. Чи протягне з його проблемами ?
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25.01.2025 17:53 Ответить
пес дзявкає, а караван собі суне!
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25.01.2025 23:19 Ответить
чому цей фіцо своїми вельми скромними розумовими здібностями так переймається Україною? він би поберіг себе чи шо, я чув йому санітари відкритого листа вже писали
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25.01.2025 17:54 Ответить
🖕
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25.01.2025 17:54 Ответить
Пан Фицо как и гондон надевается на х*й 3 простыми действиями!
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25.01.2025 17:55 Ответить
🖕
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25.01.2025 17:55 Ответить
Оракул, ****.
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25.01.2025 17:55 Ответить
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25.01.2025 23:21 Ответить
Ще один кандидат на лом в дупі)))
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25.01.2025 17:55 Ответить
не лякай тигра лапкою, фиця !
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25.01.2025 18:01 Ответить
Якщо словаччина заплатмиь нашим циганам, що ховаються відьвійни, постійно поаертабчмся в страшну Україну за добром що продали реалтним біженцям, від того мабуть вони стануть розумними
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25.01.2025 18:01 Ответить
А чого ж ти сидиш в НАТО ? Виходь звідти
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25.01.2025 18:01 Ответить
Чому це недострілене дозволяє собі в такому погрожуючому тоні говорити про Україну?Ти звичайна путлерівська сявка.є,як і орбан.
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25.01.2025 18:02 Ответить
А шо з приводу таких заяв фіцо кажуть словацьки психіатри? Консиліум з 250 лікарів постійно працює?
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25.01.2025 18:03 Ответить
Ти буха, тупа, чи просто на роботі?
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25.01.2025 21:35 Ответить
Тут нічого незрозумілого. Ця Особа перебувала кілька разів за крімінальною підозрою.
Скасувала антикорупційну прокуратуру для початку, скоро охорона здоров'я буде
підпорядковуватися поліції, як це зробив Орбан (і ніхто не завадив). ОрбанОрсаг = Фіцовакія.
Фіцо є РашенШпріцо, чи просто РФ Шпіцо. Шпіц вибори - продавлений підкупленими РФ
ЦВК -"загасили" опонентів по грузинськи. Шпрійцо говорить що він є у ЄС, в той час блокує
допомогоу Україні а як Данко з "соудругами" СМЕру - СМЕрують у рашу до Москви.
Шпіцо теж екскомуніст як і Орбан. Що тут аналізувати?...
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25.01.2025 18:06 Ответить
"ніколи не кажи ніколи" (с).
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25.01.2025 18:06 Ответить
Тебе ?
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25.01.2025 21:32 Ответить
Фіцо до пічі ,а тебе шпінава голка до прделі шалена виходнярко.
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25.01.2025 23:08 Ответить
а ось чому у фіцо пригоріло
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25.01.2025 18:08 Ответить
народна любов
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25.01.2025 21:38 Ответить
Це кукарікає "вічноживий" Фіцо?
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25.01.2025 18:10 Ответить
Януковичу, перелогінься!
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25.01.2025 18:13 Ответить
эй ты, недострелённый, давай ка на укол!
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25.01.2025 18:11 Ответить
краще б козел блєяв про проблеми Словаччини , якщо вона має таку анальну ляльку путіна у владі...
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25.01.2025 18:14 Ответить
Тупо висрав за кремлівською методичкою в унісон з арєстовічем і шлюхою дєрьмака безуглою, то кому вони служать??
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25.01.2025 18:17 Ответить
Кошмар, какое ******.
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25.01.2025 18:18 Ответить
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25.01.2025 18:21 Ответить
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25.01.2025 19:33 Ответить
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25.01.2025 19:41 Ответить
Фіцо нервує і тому від цього, гадить собі ж у штани!
Він же бачить уже, рабську долю якуновича, саддата, жіночку з МЗС Австрії ...
З цього і діарея у нього... Страшно, за своє майбутнє...
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25.01.2025 18:22 Ответить
Скоро Фіца буде сама на конюшні у ***** гній прибирати
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25.01.2025 18:28 Ответить
І як же це падло не дострелили?
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25.01.2025 18:29 Ответить
Нічого ми пам'ятаємо всіх. І словак також будемо
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25.01.2025 18:31 Ответить
****** недострелений. У такого підара як ти, Європа питати не буде.
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25.01.2025 18:44 Ответить
Пішов вабанк))Розуміє,що дні його лічені як прем'єра,і хто зна чи не життя)
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25.01.2025 18:54 Ответить
кого, кого, а тебе притрушеного ніхто питати точно не буде
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25.01.2025 19:06 Ответить
Керівництво Словаччини і Угорщини, як і 85 років тому, підтримує фашиських агресорів. Співпадіння?
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25.01.2025 19:09 Ответить
Щвидше Фіцо буде мати проблеми і вже має.
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25.01.2025 19:11 Ответить
фіцо шміцо сьодні є а завтра пшіцо
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25.01.2025 19:28 Ответить
То, что говорят подобные фрики - фицо и витя орбан, - должно исполняться с точность до наоборот. Проверено историей.
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25.01.2025 19:29 Ответить
Фіцо шлюха
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25.01.2025 19:59 Ответить
"Фицо хооочет в Ростоооов..."
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25.01.2025 20:18 Ответить
Фіцццо??? Фу ци, не сци!!!!
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25.01.2025 21:09 Ответить
торбан и фрицо - два ******,
мелкие шохи кремлядского клана,
логика действий их очень проста :
чтоб у ***** была попа чиста ...
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25.01.2025 22:55 Ответить
пика нудна, йому гроші ніхто не заплатить (с) 🤣
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25.01.2025 23:26 Ответить
«Ніколи»? А фіцик оптиміст. Збирається ніколи не здохнути?
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25.01.2025 23:31 Ответить
Трудно поверить конечно--- но хлопец таки дурак полный. Прежде всего он позорит свой народ и страну свою . Потом уже всё остальное и себя.
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25.01.2025 23:48 Ответить
Та хрін йому на фіцо.
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26.01.2025 18:43 Ответить
 
 