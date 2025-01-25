Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь "огромные проблемы" со вступлением в ЕС, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина никогда не вступит в Североатлантический Альянс.

Об этом он сказал в эфире словацкого радио, его цитирует Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.

Он сказал об Украине, что она сегодня находится в "ужасном состоянии" и зависит от помощи всего мира.

Премьер-министр Словакии считает, что Украина потеряет треть своей территории после соглашения между Россией о прекращении войны, будет иметь иностранные войска на своей территории и "никогда не вступит в НАТО".

Фицо также отметил, что если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то "Украина будет иметь огромные проблемы и со вступлением в ЕС".

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Кроме того, словацкий премьер сказал, что не уйдет в отставку, несмотря на требование десятков тысяч людей на протестах по всей Словакии в пятницу.

По его словам, правительство может быть заменено только после парламентских выборов.

Премьер Словакии несколько раз повторил, что люди на протестах были обмануты организаторами. По его словам, это - "чистая ложь", что словацкое правительство хочет выйти из ЕС.

Говоря о протестующих, Фицо также отметил, что треть из них - украинцы, "которые выступают против словацкого правительства".

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