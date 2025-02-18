"Новая почта" закрыла последнее отделение в Покровске в связи с ухудшением ситуации с безопасностью

Последнее отделение "Новой почты" закрыли в Покровске Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью в городе.

Об этом сообщил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня в Покровске закрываем последнее отделение "Новой почты" - №3. За последние два месяца оно превратилось из почтового отделения в пункт несокрушимости, а наши работники там стали опорой для людей, которые оставались в городе", - написал он.

"Здесь выдавали и принимали посылки, люди здесь могли согреться, подключиться к интернету, зарядить телефоны и снять наличные", - рассказал Поперешнюк.

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Он отметил, что сотрудники компании работали в городе, где больше нет супермаркетов, судов, школ, воды, газа и света, но до сих пор оставалось несколько мелких продуктовых магазинов и "Новая почта".

"До 2022 года в Покровске работало 10 наших отделений. В декабре прошлого года еще оставалось два, где работали 13 сотрудников. Пока в январе мы не закрыли одно из них. Людей эвакуировали в более безопасные города и уже устроили на другую работу в нашей компании. Осталось последнее, Покровск, третье. И трое работников. Трое бесстрашных смельчаков", - рассказал Поперешнюк.

Он добавил, что причиной закрытия стало ухудшение ситуации с безопасностью в городе.

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