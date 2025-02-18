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Новости Война
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"Новая почта" закрыла последнее отделение в Покровске в связи с ухудшением ситуации с безопасностью

В Покровске закрыли последнее отделение Новой Почты

Последнее отделение "Новой почты" закрыли в Покровске Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью в городе.

Об этом сообщил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня в Покровске закрываем последнее отделение "Новой почты" - №3. За последние два месяца оно превратилось из почтового отделения в пункт несокрушимости, а наши работники там стали опорой для людей, которые оставались в городе", - написал он.

"Здесь выдавали и принимали посылки, люди здесь могли согреться, подключиться к интернету, зарядить телефоны и снять наличные", - рассказал Поперешнюк.

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Он отметил, что сотрудники компании работали в городе, где больше нет супермаркетов, судов, школ, воды, газа и света, но до сих пор оставалось несколько мелких продуктовых магазинов и "Новая почта".

"До 2022 года в Покровске работало 10 наших отделений. В декабре прошлого года еще оставалось два, где работали 13 сотрудников. Пока в январе мы не закрыли одно из них. Людей эвакуировали в более безопасные города и уже устроили на другую работу в нашей компании. Осталось последнее, Покровск, третье. И трое работников. Трое бесстрашных смельчаков", - рассказал Поперешнюк.

Он добавил, что причиной закрытия стало ухудшение ситуации с безопасностью в городе.

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Новая Почта в Покровске
Новая Почта в Покровске

Автор: 

война (1414) Донецкая область (10119) Новая почта (64) Покровск (663) Покровский район (728)


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Місто практично в облозі, евакуація мешканців потрібна якнайшвидше а то знову залишаться ждуни, навыдники та шпигуни.
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18.02.2025 21:25 Ответить
Неймовірно круті люди там працювали... Недавно був в 20 км від Покровська і там вже в повітрі дихання війни відчувається та розбиті хати і воронки і далекий гуркіт... То шо там в Покровську можна тільки уявити... Війскових багато і всі красені! Купи машин їдуть і з фронта і стільки ж на фронт. В нас є міць і вона відчувається! Слава Україні!
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18.02.2025 22:15 Ответить
Це справжня оцінка всім тим позитивним відосикам і балачкам про стійкість-незламність і укріплення
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19.02.2025 00:55 Ответить
 
 