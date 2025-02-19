Россия очень хорошо себя показала, - Трамп о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу представителей США и России во вторник в Саудовской Аравии. Он заявил, что "гораздо более уверен" в сделке с Россией после переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго, которую транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Трамп назвал переговоры "очень хорошими". Глава Белого дома заявил, что после переговоров с представителями России он "гораздо более уверен" в будущей сделке.

""Россия очень хорошо себя показала... Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить эту дикость, что там происходит(война, - ред.). Ее солдаты там тысячами гибнут каждую неделю и корейские солдаты также",- заявил американский лидер.

Трамп снова повторил тезис о том, что это "бессмысленная война", и заявил, что все будут поражены, когда увидят реальные цифры военных и гражданских потерь.

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