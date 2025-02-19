Россия очень хорошо себя показала, - Трамп о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу представителей США и России во вторник в Саудовской Аравии. Он заявил, что "гораздо более уверен" в сделке с Россией после переговоров в Саудовской Аравии.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго, которую транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Трамп назвал переговоры "очень хорошими". Глава Белого дома заявил, что после переговоров с представителями России он "гораздо более уверен" в будущей сделке.
""Россия очень хорошо себя показала... Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить эту дикость, что там происходит(война, - ред.). Ее солдаты там тысячами гибнут каждую неделю и корейские солдаты также",- заявил американский лидер.
Трамп снова повторил тезис о том, что это "бессмысленная война", и заявил, что все будут поражены, когда увидят реальные цифры военных и гражданских потерь.
Дополняется...
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Мудрий вибирає розумних радників, в оточенні яких стає мудрішим...
Дурний вибирає недоумків, щоб на їх фоні виглядіть "наймудрішим"...
Трамп - не просто "дурний"... Він - "САМОДУР"! Тому оточує себе "одобрямсами", які будуть робить те, що він хоче та казать йому те, що він хоче почуть... А такі люди нездатні на самостійну діяльність... Достатньо оточить його розумнми людьми, і він стане простим "підписантом", що буде ставить підпис там, де йому вкажуть... (Як це робить наш "Блазень" в тіні д"Єрмака...).
"20 квітня 2023 року Венс разом з 18 іншими представниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 республіканської партії США підписав листа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президенту США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Джо Байдену, в якому зазначається що «необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена», і що ті, хто підписав листа, «рішуче виступатимуть проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо ці пакети допомоги не будуть пов'язані зі прозорою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D1%96_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81#cite_note-39 [39]
Голосував проти надання критичної допомоги Україні 24 квітня 2024 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D1%96_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81#cite_note-40 [40]." -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D1%96_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81
хоча, якщо він і далі так з дефіцитом яйцями по лужайкє Білого Дому піде, то можуть і раніше кишнути
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⚡️Трамп дав пресконференцію у своїй резиденції у Мар-а-Лаго. Головне👇🏻
▪️Заявив, що після переговорів США та РФ у Ер-Ріяді став "набагато більш упевненим" у можливості досягнення угоди щодо врегулювання в Україні.
▪️Стверджує, що Зеленський нібито має 4% підтримки в Україні: "Це не Росія каже Україні, що треба вибори, а ситуація".
▪️Висловив упевненість у тому, що Росія здатна "дуже швидко" знищити українські міста на 100%, включно з Києвом, але не хоче цього робити.
▪️Розкритикував європейських лідерів, які скаржаться на те, що їх не залучили до переговорів:
"Я сьогодні почув: О, нас не запросили. Ну, ви були там три роки. Ви мали закінчити це три роки тому. Вам не слід було навіть починати це. Ви могли укласти угоду".▪️
Запитує, куди поділися $350 мільярдів, які США відправили Україні:
"Де всі ці гроші, ніхто не знає, де вони? Україні доведеться платити, або розбиратися, куди поділися гроші".
Джерело: Українська правда.
Я в шоці. Хто би міг подумати, що так швидко побачимо процес занепаду США.
Как минимум на пару будете сидеть в Гаагском трибунале.
В августе 2018 года Коэн признал себя виновным по восьми обвинениям, в том числе по одному, связанному со скандалом, и заявил под присягой, что заплатил Дэниэлс «по согласованию с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», имея в виду Трампа.
Первые сообщения о предполагаемом романе между Трампом и Дэниелс были опубликованы в октябре 2011 года блогом The Dirty и журналом Life & Style
євреяукраїнця Порошенка?
У індусів 144 роки це взагалі якийсь там великий сакральний цикл, бо 12*12 😃
в США мінімум 74%, а то й більше...
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нахердодому?
Хворий на голову чи патологічний брехун?
На запитання про те, що Трамп сказав, що вірить у те, що Путін хоче миру, Вікер відповів:
«У чому ми можемо довіряти росіянам, так це в тому, що вони будуть робити все, що їм вигідно, робити тимчасові кроки».
Він заявив, що ***** - порушив усі норми міжнародного права і повинен бути «звинувачений, притягнутий до відповідальності, ув'язнений і, можливо, страчений».
Процес пішов! Невдоволення в сенаті наростатиме....
Медовий місяць трампона закінчується.
Процес падіння Трампа (Америки) пришвидчується....
Штати в дуже глибокій дупі.
Шансів нуль.
После начала https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) вторжения на Украину в 2022 году https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвия, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Эстония, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F Чехия, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерланды, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакия, а также https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 Парламентская ассамблея ОБСЕ, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Европейский парламент и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Парламентская ассамблея НАТО в различных формулировках объявили российский режим террористическим из-за систематического насилия против мирного населения, намеренных ударов по гражданским объектам и гражданской инфраструктуре и других примеров насилия и устрашения украинцев для достижения политических целей.
-рф дуже добре себе показала-трампон
ти кончений,вони розмтрілюють полоненних,вони знищують інфраструктуру України,а ти кажеш,що якби вони хотіли,то вони б знищили 100 процентів?!
А де наша ядерна зброя,трампон? не твоя держава в нас її забрала?
Чи не твоя держава підписувала угоду про захист України від нападу?
А тепер ти розповідаєш,що потрібно віддавати території,бо кацапня сильніша....
собака сутула ти трампон,страпон!
договору (капітуляції) України? А нічого, одразу з неї скасують
санкції. І вона приєднала до свого складу ********* понад
125 000 кв. км. окупованих українських територій А це
( золота курортна зона, величезні території чорнозему.
Тисячокілометрове узбережжя Азовського та Чорного морів.
Гігантські поклади рідкіснихметалів, величезні родовище
вугілля, залізняку , калійної і кухонної солі...та багато іншого.
А що втратила паРаша, а нічого критичного, втратила
знищених сотні тисяч кацапів, так вона тільки підчистила
своїх: ЗЕКІВ, заразних, алкоголіків, ідіотів, наркоманів, бомжів...
а таких у личаковій добра половина населення (статистика)
Та і баби кацапки ще народжують такого непотребу, ідіотів-
рабів для наступної війни. Так що фашистський кремль він
тільки на 100% за злочинний договір мир- капітуляція України.