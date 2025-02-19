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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Россия очень хорошо себя показала, - Трамп о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

трамп о переговорах с РФ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу представителей США и России во вторник в Саудовской Аравии. Он заявил, что "гораздо более уверен" в сделке с Россией после переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго, которую транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Трамп назвал переговоры "очень хорошими". Глава Белого дома заявил, что после переговоров с представителями России он "гораздо более уверен" в будущей сделке.

""Россия очень хорошо себя показала... Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить эту дикость, что там происходит(война, - ред.). Ее солдаты там тысячами гибнут каждую неделю и корейские солдаты также",- заявил американский лидер.

Трамп снова повторил тезис о том, что это "бессмысленная война", и заявил, что все будут поражены, когда увидят реальные цифры военных и гражданских потерь.

Дополняется...

Автор: 

переговоры (5090) россия (96420) США (27325) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+32
Один старий рижий старий клоун відсмоктує іншому плешивому старику. А вся планета дивиться це порно
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19.02.2025 00:12 Ответить
+26
американські недоноски в одному кроці від заяви що росія добре себе показала на полі бою.
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19.02.2025 00:12 Ответить
+22
Зеленський просто должен послать Трампа нахер и вийти из переговорного процесса. Это не переговоры, это политическое и моральное предательство, а с предателями за стол переговоров не садятся.
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19.02.2025 00:15 Ответить
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Аби в коментах построчити? Матчасть вчи
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19.02.2025 01:13 Ответить
Бачу ти вже навчений . Трускавецьку зелену школу проходив ? (( Прикинь , просвітлений , снаряд виготовляють з допомогою того самого обладнання , що і вентилі водопровідні , а чіпам взагалі похєр де стояти - у новому унітазі , чи в балістичній ракеті , правда , в унітазі може бути навіть більш ******** аніж той що шахедом керує (( P.S. Монтажника ********* унітаза знайти важче аніж розробника дронів , там налаштування складніші ((
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19.02.2025 01:26 Ответить
Єдине, що можна спитать: "Ви там *********?" Кацапи виступають, (по суті), за "прадалжение вайны да пабеднава канца" (тобто, задоволення всіх їх "хотєлок"). Трамп виступає за припинення війни. Позиції протилежні... І обоє один одного хвалять... Висновок: ні хєра ніхто ні до чого не домовився... Правильно сказав Калиничук-Вовнянко: "Домовилися домовляться...". Тобто, ця зустріч - ПУСТИШКА... Але треба показать світу свою "значущість". От і роблять "хорошу міну при поганій грі...".
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19.02.2025 00:28 Ответить
Коротка відповідь: Так. Трампівська камарілья *********.
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19.02.2025 01:34 Ответить
"лестощі старих кідрасів в аравійських пісках"

порно категорії С

.
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19.02.2025 02:33 Ответить
Почекай трохи ще... Скоро Трамп зрозуміє, що "обісрався", і прчне "шукать крайнього", щоб "призначить винного". Кидатиметься то на одного, то на другого. А вони почнуть огризаться... І всі побачать, що "Король - голий"! Головне, щоб це швидше сталося - поки кацапи не "очухалися"... І, в результаті, Трампу прийдеться мінять команду, і замість "жополизів" та "одобрямсів", запрошувать реально мислячих людей... В іншому випадку - ІМПІЧМЕНТ, з-за нездатності керувать державою... У "нарцисів" це - характерна риса: вони до того звикають керувать, що набираються самовпевненості та "непогрішимості". І як тільки "земля з-під ніг вислизає - ********* і впадають в ступор. Згадай - після нападу німців, Сталін два тижні у прострації перебував! Країна "пішла врознос"!
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19.02.2025 02:52 Ответить
Трампу не потрібні мислячі люди ні в оточенні, ні в країні, йому потрібно тупе бидло яке не здатне мислити від слова взагалі, щоб роззявивши рота і розвісивши вуха слухати його і виконувати всі його накази ( як в паРаші ,китаї та південній кореї) якщо цього ублюдка разом з фашистярами маском і венсом ( читайте Пуйлом)не зупинити буде Армагедон
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19.02.2025 08:25 Ответить
У них немає саме такої підстави для імпічменту - " ІМПІЧМЕНТ, з-за нездатності керувать державою". Можливо, через нездатність за станом здоров'я. Ну, а толку? Його місце займе віце-президент.
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19.02.2025 10:51 Ответить
Займе... І що далі? Чув притчу східну, про "мудрого" і "дурного" правителя?
Мудрий вибирає розумних радників, в оточенні яких стає мудрішим...
Дурний вибирає недоумків, щоб на їх фоні виглядіть "наймудрішим"...
Трамп - не просто "дурний"... Він - "САМОДУР"! Тому оточує себе "одобрямсами", які будуть робить те, що він хоче та казать йому те, що він хоче почуть... А такі люди нездатні на самостійну діяльність... Достатньо оточить його розумнми людьми, і він стане простим "підписантом", що буде ставить підпис там, де йому вкажуть... (Як це робить наш "Блазень" в тіні д"Єрмака...).
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19.02.2025 11:06 Ответить
Трамп, в принципі, зовсім не дурний. На тому рівні дурнів не буває. Він, я б сказав, - добровільно обмежений. Хоча, у зв'язку з немалим віком, щось таки може почалося. А віце-президент -

"20 квітня 2023 року Венс разом з 18 іншими представниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 республіканської партії США підписав листа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президенту США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Джо Байдену, в якому зазначається що «необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена», і що ті, хто підписав листа, «рішуче виступатимуть проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо ці пакети допомоги не будуть пов'язані зі прозорою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D1%96_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81#cite_note-39 [39]

Голосував проти надання критичної допомоги Україні 24 квітня 2024 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D1%96_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81#cite_note-40 [40]." -

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D1%96_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81
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19.02.2025 18:58 Ответить
Подібні "венси" роблять "рішучі кроки" тільки тоді, як їх санкціонує хтось "зверху"... Це такий собі американський "Жиріновський"... Дали команду - прокукурікав...
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19.02.2025 19:05 Ответить
Але, в разі усунення Трампа, він автоматично стає президентом.
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19.02.2025 19:27 Ответить
Я сьогодні уже пояснював подібний перебіг подій. Скажу коротко: "Папуга орлом ніколи не стане... Він - лише "імітатор"...
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19.02.2025 19:36 Ответить
Ну, у нас, нажаль, теж "орел".
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19.02.2025 19:40 Ответить
А я казав щось інше? Ще після першого туру виборів застерігав, що "попка" ніколи не буде "орлом"... Не повірили... Тепер "сьорбаєм кров"ю"...
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19.02.2025 19:44 Ответить
через два роки мінімум

хоча, якщо він і далі так з дефіцитом яйцями по лужайкє Білого Дому піде, то можуть і раніше кишнути

.
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19.02.2025 02:35 Ответить
Ще не весь список, тримайте, там намішано пздц.
⚡️Трамп дав пресконференцію у своїй резиденції у Мар-а-Лаго. Головне👇🏻

▪️Заявив, що після переговорів США та РФ у Ер-Ріяді став "набагато більш упевненим" у можливості досягнення угоди щодо врегулювання в Україні.

▪️Стверджує, що Зеленський нібито має 4% підтримки в Україні: "Це не Росія каже Україні, що треба вибори, а ситуація".

▪️Висловив упевненість у тому, що Росія здатна "дуже швидко" знищити українські міста на 100%, включно з Києвом, але не хоче цього робити.

▪️Розкритикував європейських лідерів, які скаржаться на те, що їх не залучили до переговорів:

"Я сьогодні почув: О, нас не запросили. Ну, ви були там три роки. Ви мали закінчити це три роки тому. Вам не слід було навіть починати це. Ви могли укласти угоду".▪️
Запитує, куди поділися $350 мільярдів, які США відправили Україні:

"Де всі ці гроші, ніхто не знає, де вони? Україні доведеться платити, або розбиратися, куди поділися гроші".

Джерело: Українська правда.
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19.02.2025 00:30 Ответить
От осла уши ему а не деньги
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19.02.2025 00:42 Ответить
Судячи із частоти застосування трумпом слова "угода" , у нього словниковий запас Еллочки Людоїдки.
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19.02.2025 00:34 Ответить
може цього рудого ідіота показати американським психіатрам ????
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19.02.2025 00:39 Ответить
Поздно
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19.02.2025 00:43 Ответить
П.Р.И.П.Е.З.Д.О.К
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19.02.2025 00:42 Ответить
Валкi позорниє.
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19.02.2025 00:43 Ответить
З таким додіком придуркуватим Штатам гайки.
Я в шоці. Хто би міг подумати, що так швидко побачимо процес занепаду США.
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19.02.2025 00:43 Ответить
На жаль не тільки штатам а усьому Світу
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19.02.2025 08:27 Ответить
Шлепер-3... Ни о чем. Правда, подлизнул хутину с Ыном.
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19.02.2025 00:43 Ответить
Додiк хоче отделацца льогкiм iспугом. Не вийде!!!!
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19.02.2025 00:44 Ответить
Трамп видимо забыл что Путлер является военным преступником разыскиваемым ООН, а так же в многих странах российская власть признана террористической. А за союзничество с террористами и военными преступниками по головке не гладят.

Как минимум на пару будете сидеть в Гаагском трибунале.
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19.02.2025 00:47 Ответить
Міжнародний кримінальний суд ***** розшукує, але Трамп на цей суд наклав ... поки що лише санкції.
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19.02.2025 01:02 Ответить
Лише з наукової цікавості: у яких країнах російська влада була визнана терористичною?
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19.02.2025 02:34 Ответить
Росія дуже добре себе показала...(три роки ведучи кровопролитну війну в Україні.вбиває сотні тисяч українців.руйнує міста і села Росія хоче щось зробити. покидьок з Білого Дому- 3,414дерація це робить три роки Вони хочуть зупинити цю дикість, ("трамбон" іпанувася на всю голову " що там відбувається (війна, - ред.). Її солдати там тисячами гинуть щотижня і корейські солдати також",- заявив американський лідер. Щоб зупинити свою ж дикість і кровожадність окупантів і вбивць українського народу всього навсього , що потрібно це перестати бути рашистськими дикунами.які чинять це у 21 столітті і вивести рашистське кровожадне племя з території України....От нагородив антихрист людство, своїми слугами...
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19.02.2025 00:49 Ответить
Трамп переговорщик? Звучить , як злорадна насмішка. Трамп не зміг домовитися з проституткою, яка подала на нього в суд і сидів би в буцегарні, якби найінтелектуальніші американці не проголосували за нього. В кожній країні є свої 73%. Одним словом, світ чекають чотири веселі роки, якщо не знайдеться Лі Харві Освальд 2.0.
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19.02.2025 01:26 Ответить
неправда ваша. з проституткою-то він якраз і домовився - за гроші. але зробив це настільки майстерно, шо порушив виборче законодавство і попав під суд. майстри переговорів завжди так роблять.
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19.02.2025 09:00 Ответить
Що ти мелеш? Домовився з проституткою так, що вона на нього подала в суд? Ти теж так домовляєшся з проститутками, як і Трамп, що його захищаєш?
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19.02.2025 10:56 Ответить
шо ти верзеш, хворе? в суд на нього подала прокуратура за підробку документів і порушення виборчого законодавства. шльондра ж отримала свої 420 кілобаксів.
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19.02.2025 11:25 Ответить
После того, как в январе 2018 года https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal The Wall Street Journal сообщила о соглашении о неразглашении, Дэниелс подала в суд на Трампа и Коэна, утверждая, что соглашение недействительноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%81#cite_note-1 [1]. Спор получил широкое освещение в СМИ и привлек внимание юристов к причастности Коэна к этому делу.

В августе 2018 года Коэн признал себя виновным по восьми обвинениям, в том числе по одному, связанному со скандалом, и заявил под присягой, что заплатил Дэниэлс «по согласованию с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», имея в виду Трампа.

Первые сообщения о предполагаемом романе между Трампом и Дэниелс были опубликованы в октябре 2011 года блогом The Dirty и журналом Life & Style
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19.02.2025 11:38 Ответить
Тормоз, так подавала Деніелз на Трампа і Коена чи ні? Дай відповідь ущербний. І не хрюкай, коли розуму не вистачає розібратися в елементарних речах. До речі, я про гроші взагалі не говорив, а тільки про те, що Трамп не зміг домовитися з проституткою.
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19.02.2025 11:41 Ответить
на коена - так, а на трампа... а шо, трамп був відповідачем за позовом від шльондри? так чи ні?
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19.02.2025 14:09 Ответить
Я бачу, що Трапм взагалі не володіє ситуацією. Навіть зараз під час війни, після всіх пройобів та скандалів Зеленський має підтримку громадян на рівні десь 25 відсотків, може навіть більше. Перемога на президентських виборах кандидата, який буде просувати проросійські наративи нереальна, бо в Україні важко знайти людину, яку б не зачепила російська агресія. А якщо на вибори піде Залужний, то переможе в першому ж турі і точно не буде більш поступливим. Так що кацапи налили добрячого лайна у вуха Трампу.
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19.02.2025 00:59 Ответить
Все йде до того, що скоро тремпель буде надавати кацам фійськову допомогу - атакамси; хаймарси і шукати по світу 152 та 122 калібри для каців.
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19.02.2025 01:00 Ответить
Я тоже такого мнения.Или вообще начнут наносить точечные удары авиацией по "центру принятия решений"Пора звать си на помощь от этого рыжегочленососа.
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19.02.2025 01:11 Ответить
Дуже дивно виглядає що ми забороняєм вибрати дибіла президентом США,але самі не проти вибрати дибілом президентом України.
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19.02.2025 01:02 Ответить
Краще вибрати розумного, але екстремально злодійкуватого єврея українця Порошенка?
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19.02.2025 11:00 Ответить
Єврейство підтверджується по материнській лінії щоб ти знав.В Порошенка батько єврей,мати українка,так що сопи в дві дирки.Якщо Порошенко крав в АТО,то уєви який маштаб розкрадань Грінпоцом при такій маштабній війні.
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19.02.2025 14:28 Ответить
Щось мені підказує, що москальське *****, рудий дональд і віслюк зєля до наступних своїх виборів не доживуть.
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19.02.2025 01:05 Ответить
👍дай Боже !!!
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19.02.2025 01:12 Ответить
Щось моя чуйка підказує , що до тих виборів не доживе більшість українців через таке тріо ((
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19.02.2025 01:12 Ответить
Забаньте цього бота.
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19.02.2025 01:25 Ответить
Зараз забанюся , телепню(( Дивися на світ реалістично , а свій героїзм в Україні показуй , а не у Словаччині , фіцин лизун !
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19.02.2025 01:30 Ответить
Так і буде. Exactly так було 144 роки тому. Навесні підірвали царя, а за пару місяців -- розстріляли президента США.

У індусів 144 роки це взагалі якийсь там великий сакральний цикл, бо 12*12 😃
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19.02.2025 01:28 Ответить
Він прискіпливо подивився в (шоколадне) око путіна -і все там побачив◇←◆→☆♧★♡¤♥
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19.02.2025 01:08 Ответить
"морда ліца" у трампа ...наче вагон вугля перекидав... нормальний компомат на нього ху* ло має ...бачите і в США є свої 73 % ...
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19.02.2025 01:10 Ответить
"бачите і в США є свої 73 % " ..... нас це повинно втішити ?
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19.02.2025 01:14 Ответить
я Вас втішу !

в США мінімум 74%, а то й більше...

.
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19.02.2025 02:38 Ответить
Це "погана" Україна не дає кацапам зупинитись і піти нахер додому?
Хворий на голову чи патологічний брехун?
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19.02.2025 01:13 Ответить
простіше - любитель кацапських *********** казок на ніч , які йому шалений маск читає ((
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19.02.2025 01:15 Ответить
«Путін - військовий злочинець, який повинен сидіти у в'язниці до кінця своїх днів, якщо не бути страченим» - а це навідміну від Трампа, чітко базує голова сенатського комітету зі збройних сил республіканський сенатор Роджер Вікер

На запитання про те, що Трамп сказав, що вірить у те, що Путін хоче миру, Вікер відповів:

«У чому ми можемо довіряти росіянам, так це в тому, що вони будуть робити все, що їм вигідно, робити тимчасові кроки».

Він заявив, що ***** - порушив усі норми міжнародного права і повинен бути «звинувачений, притягнутий до відповідальності, ув'язнений і, можливо, страчений».
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19.02.2025 01:15 Ответить
Ну і що далі якщо сенатори республіканці нині свої язики в дупи позатягували ? Там зараз гірше аніж "зєльоний прінтєр" у 2019.
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19.02.2025 01:18 Ответить
Болтон, Вікер....
Процес пішов! Невдоволення в сенаті наростатиме....
Медовий місяць трампона закінчується.
Процес падіння Трампа (Америки) пришвидчується....

Штати в дуже глибокій дупі.
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19.02.2025 01:21 Ответить
Болтон - пенсіонер. А сенатори-респи, окрім дідуся Макконелла, стоять перед диктатором рачки.
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19.02.2025 01:27 Ответить
Ну значить Штатам кінець....
Шансів нуль.
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19.02.2025 01:31 Ответить
****, яке ж воно прорусняве лайно. Це просто *******, боже поможи пережити цього їбаната...
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19.02.2025 01:30 Ответить
У кремлі тільки потирають криваві руки та посміхаються .....Рудий довбо-дятел впевнено крокує до " Справедливого миру " для України....... ......
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19.02.2025 01:41 Ответить
Трамп або втратив розум або таки Засрашка має на нього вбивчий компромат.
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19.02.2025 01:57 Ответить
Both.
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19.02.2025 01:58 Ответить
ЗЄльоний клоун 🤡 потух проти "завірухи" Рудого
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19.02.2025 02:40 Ответить
Ви теж помітили, що рудоватий видає зараз "па ярчє" чим наше непорозуміння.
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19.02.2025 09:52 Ответить
Трамп хочет сотрудничать с международно признанными террористами? Думаю что ему скоро на ибосос натянут его желания и просто накинут наручники, на этот раз надолго

После начала https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) вторжения на Украину в 2022 году https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвия, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Эстония, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F Чехия, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерланды, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакия, а также https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 Парламентская ассамблея ОБСЕ, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Европейский парламент и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Парламентская ассамблея НАТО в различных формулировках объявили российский режим террористическим из-за систематического насилия против мирного населения, намеренных ударов по гражданским объектам и гражданской инфраструктуре и других примеров насилия и устрашения украинцев для достижения политических целей.
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19.02.2025 03:58 Ответить
може на поспать капелюху?
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19.02.2025 04:00 Ответить
Рижа х*йня веде себе ніби вони і россія взагалі тут ніяким боком і це все млдь потрібно тільки жертві Україні а не кровавому п*дару і його Омериканській подстилки
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19.02.2025 04:16 Ответить
Та все і так зрозуміло. Головне припинити вогонь, переобрати зюзю, і чекати, поки звалить рудий шмат шіт. Головне, за цей час зміцнюватися - найкращі менеджери для цього -Залужний презом, Порох прем'єром
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19.02.2025 05:39 Ответить
рф яка розвʼязала цю війну і вбила сотні тисяч людей, загарбала території - дуже гарно себе показала?! Ця маячня від Трампа взагалі вбиває надію на справедливе закінчення війни і якийсь розум в цього маразматика.
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19.02.2025 06:24 Ответить
Росія хоче зупинити дикість,расія і є дикістю.
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19.02.2025 06:55 Ответить
А що показала? Відео рудої пампушки із "золотим дощем"? Сподобалось?
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19.02.2025 07:04 Ответить
"Вони хочуть зупинити цю дикість, що там відбувається" - так хай с'їб.ться у свої ізби! Здається трамп зовсім того...
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19.02.2025 07:32 Ответить
Масована дронова атака РФ на Одесу: без опалення 14 шкіл, 13 дитсадків та понад 500 будинків
-рф дуже добре себе показала-трампон
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19.02.2025 07:32 Ответить
Голуб миру
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19.02.2025 07:46 Ответить
Схоже два презіка дірявих домовляються ділити не тільки Україну а Світ одне другого варте
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19.02.2025 08:12 Ответить
трамп-підар,тебе вражає "гуманність" кацапів?
ти кончений,вони розмтрілюють полоненних,вони знищують інфраструктуру України,а ти кажеш,що якби вони хотіли,то вони б знищили 100 процентів?!
А де наша ядерна зброя,трампон? не твоя держава в нас її забрала?
Чи не твоя держава підписувала угоду про захист України від нападу?
А тепер ти розповідаєш,що потрібно віддавати території,бо кацапня сильніша....
собака сутула ти трампон,страпон!
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19.02.2025 09:16 Ответить
Що втратила і що придбає паРаша після такого мирного
договору (капітуляції) України? А нічого, одразу з неї скасують
санкції. І вона приєднала до свого складу ********* понад
125 000 кв. км. окупованих українських територій А це
( золота курортна зона, величезні території чорнозему.
Тисячокілометрове узбережжя Азовського та Чорного морів.
Гігантські поклади рідкіснихметалів, величезні родовище
вугілля, залізняку , калійної і кухонної солі...та багато іншого.
А що втратила паРаша, а нічого критичного, втратила
знищених сотні тисяч кацапів, так вона тільки підчистила
своїх: ЗЕКІВ, заразних, алкоголіків, ідіотів, наркоманів, бомжів...
а таких у личаковій добра половина населення (статистика)
Та і баби кацапки ще народжують такого непотребу, ідіотів-
рабів для наступної війни. Так що фашистський кремль він
тільки на 100% за злочинний договір мир- капітуляція України.
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19.02.2025 09:35 Ответить
Как же он лижет жопу путину , аж стыдно смотреть !!!!
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19.02.2025 11:03 Ответить
Ещё не было ни одного американского президента что б так откровенно лизал жопу российскому вору и убийце . Это какой то позор !
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19.02.2025 11:04 Ответить
Не здивуюсь, якщо руде падло одного разу заявить, що корінь зла - Україна, що вона напала на повністю невинну рашу з отих чотирьох місць на мапі пюрера, і що її треба негайно принудити до миру. Ще й військо відправить на допомогу путіну, щоб знищити той Київ, який рашка пожаліла.
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19.02.2025 11:14 Ответить
Ну не може це бути правдою, щоб американський президент так розвернувся дупою до всього цивілізованого світу, до демократії. Невже бабло перемагає добро? Десь тут прихована несподіванка... Здається ще кілька подихів і він знову стане людиною і вперіщить так тому карлику межи очі, що від іскр з його очей кремль запалає!
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19.02.2025 16:59 Ответить
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