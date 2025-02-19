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Массированная дроновая атака РФ на Одессу: без отопления 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов. ВИДЕО

В результате вражеской дроновой атаки на Одессу без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки - более 500 домов. Специалисты уже оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию.

Об этом в 5 утра сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.

"Разворачиваем палатки. Утром районная администрация начнет принимать заявления от жителей поврежденных квартир. Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Одессе прогремел взрыв, россияне атаковали баллистикой

Сегодня, 19 февраля, учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей - до улучшения ситуации.

Будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячего чая.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение, - без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры.

Автор: 

детсад (430) обстрел (28205) Одесса (7953) Одесская область (3690) Тарифы на отопление (721) школа (3023) Одесский район (211)


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Топ комментарии
+14
Росія повинна бути знищена. Це єдине правильне рішення, якщо ми хочемо жити в мирі. Нацистську нацистську хворобу потрібно лікувати в осередку її виникнення - на Росії
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19.02.2025 07:16 Ответить
+10
Трампон явно це підтримав, щоб переконувати всіх що кацапня всемогутняьі може нас знищити коли захоче.
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19.02.2025 06:23 Ответить
+7
Рашисти це варвари в морозну погоду залишити сотні тисяч одеситів без світла і тепла ,ось це орда "защищает русскоязичное население",що б ти здох путін і вся твоя кривава злочина кліка ,ну що трамп домовився з "хорошим хлопцем" ?
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19.02.2025 06:40 Ответить
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Во время последнего разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп выделил Одессу как перспективную локацию для инвестиций. В частности, в гостиничный бизнес и рынок недвижимости.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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19.02.2025 06:22 Ответить
Бгг в мене є ВІСІМ інвесторів, які зараз судяться з державою Україна
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19.02.2025 07:43 Ответить
Трампон явно це підтримав, щоб переконувати всіх що кацапня всемогутняьі може нас знищити коли захоче.
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19.02.2025 06:23 Ответить
трампон у цей час веде перемовини з защіткамі рускаязичного насєлєнія одєси в зр-ріяді...он ечєнь хочєт прєкратіть вайну.
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19.02.2025 07:11 Ответить
росіянин труханов
бережно оберігає ляльку машку з мєдвєдями
після масованого російського обстрілу
українського міста
ТРЕШ.
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19.02.2025 06:28 Ответить
Рашисти це варвари в морозну погоду залишити сотні тисяч одеситів без світла і тепла ,ось це орда "защищает русскоязичное население",що б ти здох путін і вся твоя кривава злочина кліка ,ну що трамп домовився з "хорошим хлопцем" ?
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19.02.2025 06:40 Ответить
Народна прикмета - як Ястремська чергову кацапку у теніс обіграє - йде удар по Одесі.
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19.02.2025 06:52 Ответить
Учора очкаста коняка лавров розказував,які погані ЗСУ і як «бережно по відношенню до цивільних»воює раша..
Де наше скликання радбезу оону з приводу масованого теракту?
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19.02.2025 06:55 Ответить
Вони Україну і не обговорювали, тільки погодили групу яка буде домовлятися

У них своїх справ купа скупчилася за 3 роки.
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19.02.2025 07:08 Ответить
Любов кацапії до рюськоязних адєсітов не знає меж...
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19.02.2025 07:08 Ответить
Таїровська вата має бути щасливою.
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19.02.2025 07:10 Ответить
Росія повинна бути знищена. Це єдине правильне рішення, якщо ми хочемо жити в мирі. Нацистську нацистську хворобу потрібно лікувати в осередку її виникнення - на Росії
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19.02.2025 07:16 Ответить
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19.02.2025 10:35 Ответить
Треба одесітам у лідора запитати ,чому у кацапні є тепло і світло..мо почують внятну відповідь...
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19.02.2025 07:51 Ответить
Перекривайте нафтопровід "Дружба"!

ЄС і США зрадили Україну!

Форс мажорні обставини....
Це вже всі межі перейшло давно!
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19.02.2025 07:55 Ответить
Припиніть істерику на гілках. Через таких емоційних що у нас, що в США прийшли до влади брехливі популісти.
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19.02.2025 08:23 Ответить
И шо, горобцям дули давать, подзебильник вылитый, по-кацапски работающей - по бордеру друзей не иметь...
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19.02.2025 14:00 Ответить
е=и
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19.02.2025 14:03 Ответить
Как два разлічних полюса,
Во всем враждебни ми:
За мир та свєт ми боремся,
Вони - за царство тьми.
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19.02.2025 08:24 Ответить
Нормально Трамп домовився з росіянцями, каже дуже задоволений перемовинами. Нормальні пацани ті гопники з московії, нащо на них наговорювати...
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19.02.2025 09:41 Ответить
Росіяни таки,як є. З цім ничого не поробишь. Але чому це несподівано для одеської влади? Чому не готуються до пошкодження інфраструктури?Тільки прокльони на адресу ворога,але тому на це байдуже.
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19.02.2025 11:23 Ответить
А Трамп-бите вухо, щось несе Американцям на змі, і по телеку, що це Україна напала на московитів?
Щось у старого, з головою геть погано?... Віце-президент Венс, готовий до можливих змін...? Старість діда, це ще та, двіжуха....
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19.02.2025 14:01 Ответить
 
 