Массированная дроновая атака РФ на Одессу: без отопления 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов. ВИДЕО
В результате вражеской дроновой атаки на Одессу без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки - более 500 домов. Специалисты уже оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию.
Об этом в 5 утра сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.
"Разворачиваем палатки. Утром районная администрация начнет принимать заявления от жителей поврежденных квартир. Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице", - говорится в сообщении.
Сегодня, 19 февраля, учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей - до улучшения ситуации.
Будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячего чая.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение, - без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
бережно оберігає ляльку машку з мєдвєдями
після масованого російського обстрілу
українського міста
ТРЕШ.
Де наше скликання радбезу оону з приводу масованого теракту?
У них своїх справ купа скупчилася за 3 роки.
ЄС і США зрадили Україну!
Форс мажорні обставини....
Це вже всі межі перейшло давно!
Во всем враждебни ми:
За мир та свєт ми боремся,
Вони - за царство тьми.
Щось у старого, з головою геть погано?... Віце-президент Венс, готовий до можливих змін...? Старість діда, це ще та, двіжуха....