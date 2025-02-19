Массированная дроновая атака РФ на Одессу: без отопления 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов. ВИДЕО

В результате вражеской дроновой атаки на Одессу без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки - более 500 домов. Специалисты уже оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию.

Об этом в 5 утра сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.

"Разворачиваем палатки. Утром районная администрация начнет принимать заявления от жителей поврежденных квартир. Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 19 февраля, учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей - до улучшения ситуации.

Будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячего чая.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение, - без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры.