Сызранский НПЗ горит после атаки БпЛА на Самарскую область. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на среду, 19 февраля 2025 года, дроны атаковали Сызранский НПЗ, расположенный в Самарской области РФ.
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью киевский режим атаковал Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.
Российский чиновник также заверил, что пострадавших нет.
В свою очередь, телеграм-канал ASTRA публикует видео и фото, на которых зафиксирован пожар на Сызранском НПЗ.
Топ комментарии
+24 Володимир Омельянов
показать весь комментарий19.02.2025 06:42 Ответить Ссылка
+15 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий19.02.2025 06:59 Ответить Ссылка
+9 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий19.02.2025 07:05 Ответить Ссылка
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Без світла рорайон Таїрова, в інших районах нормально.
2. НПЗ постачають паливо для кацапської війкової техніки.
3. НПЗ краще палають навіть від уламків дронів.
4. Дронами вивести з ладу якісь ТЕС чи ГЕС майже неможливо. Тільки далекобійними ракетами, яких в нас немає. Те що там якісь локальні бєлгород, брянськ чи воронеж будуть сидіти без світла та замерзати-***** абсолютно похер, частина курської області тому приклад. До того ж-там й так половина болот і без війни мерзла, і зараз мерзне. Тому йому тим паче похер. А от без нафтодоларів ***** жити набагато складніше. Піврічна заборона з 1 березня на експорт бензину з болот від гарного життя у кацапів склалася ?
ЄС і США зрадили Україну!
Форс мажорні обставини....
Потрібно... але чим? Шматки асфальту для цього не підійдуть. (((
А якщо серйозно, то якість нашого DSMAC постіно покращується за рахунок збільшення бібліотеки супутникових знімків.