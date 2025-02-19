Сызранский НПЗ горит после атаки БпЛА на Самарскую область. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 19 февраля 2025 года, дроны атаковали Сызранский НПЗ, расположенный в Самарской области РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью киевский режим атаковал Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Транснефть" о дроновой атаке на российскую нефтеперекачивающую станцию: она серьезно повреждена, объем прокачки нефти упадет на 30%

Российский чиновник также заверил, что пострадавших нет.

В свою очередь, телеграм-канал ASTRA публикует видео и фото, на которых зафиксирован пожар на Сызранском НПЗ.





