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Сызранский НПЗ горит после атаки БпЛА на Самарскую область. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 19 февраля 2025 года, дроны атаковали Сызранский НПЗ, расположенный в Самарской области РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью киевский режим атаковал Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

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Российский чиновник также заверил, что пострадавших нет.

В свою очередь, телеграм-канал ASTRA публикует видео и фото, на которых зафиксирован пожар на Сызранском НПЗ.

Горит Сызранский НПЗ 19 февраля 2025 года
Горит Сызранский НПЗ 19 февраля 2025 года
Горит Сызранский НПЗ 19 февраля 2025 года

Автор: 

беспилотник (3847) НПЗ (244) Удары по РФ (382)


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Топ комментарии
+24
Горіть виродки кацапи і вся рашиська імперія зла.
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19.02.2025 06:42 Ответить
+15
От ця руснява звичка за всіх розписуватись.
Без світла рорайон Таїрова, в інших районах нормально.
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19.02.2025 06:59 Ответить
+9
Ну то що, нехай працюють нпз, не чіпати їх зовсім?
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19.02.2025 07:05 Ответить
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Горіть виродки кацапи і вся рашиська імперія зла.
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19.02.2025 06:42 Ответить
Что же проізошло ?...
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19.02.2025 07:40 Ответить
Кокошник і НПЗ - речі несумісні. Буде москалопітекам гармонія з природою і кам'яна доба.
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19.02.2025 06:43 Ответить
Великий НПЗ, як половина тієї сизрані.
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19.02.2025 06:44 Ответить
Вау, аж сам НПЗ, как креативно, тем временем вся Одесса без света сидит, а у кацапов со светом все отлично, зато есть картинка для Телемарафона со взрывами на НПЗ.
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19.02.2025 06:56 Ответить
От ця руснява звичка за всіх розписуватись.
Без світла рорайон Таїрова, в інших районах нормально.
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19.02.2025 06:59 Ответить
Ну то що, нехай працюють нпз, не чіпати їх зовсім?
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19.02.2025 07:05 Ответить
А что кроме НПЗ нету других целей что ли? Почему не бьют по Энергетике Кацапстана? Ермак запретил?
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19.02.2025 07:11 Ответить
Єрмак заборонив, він фсбешний кріт.
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19.02.2025 07:50 Ответить
1. НПЗ приносять кацапам гроші для продовження війни.
2. НПЗ постачають паливо для кацапської війкової техніки.
3. НПЗ краще палають навіть від уламків дронів.
4. Дронами вивести з ладу якісь ТЕС чи ГЕС майже неможливо. Тільки далекобійними ракетами, яких в нас немає. Те що там якісь локальні бєлгород, брянськ чи воронеж будуть сидіти без світла та замерзати-***** абсолютно похер, частина курської області тому приклад. До того ж-там й так половина болот і без війни мерзла, і зараз мерзне. Тому йому тим паче похер. А от без нафтодоларів ***** жити набагато складніше. Піврічна заборона з 1 березня на експорт бензину з болот від гарного життя у кацапів склалася ?
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19.02.2025 08:31 Ответить
щодо четвертого пункту, то так - ГЕС неможливо, а от ДРЕС чи ТЕС дроном з б\ч 50+ кг - аж бігом. Там устаткування теж досить вразливе, а будівлі не розраховані для того, щоб витримувати такі ураження.
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19.02.2025 09:26 Ответить
Я прекрасно знаю, что Путлеру пох на своих рабов, зато тупое кацпское стадо может хоть войну перестанет поддерживать, если без света немного посидит! От ударов по НПЗ они войну поддерживать точно не перестанут никак!
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24.02.2025 16:44 Ответить
А не пішов би ти Іванов по курсу руського воєнного корабля ? І яке тобі діло до Одеси ? За Сизрань хвилюйся. Ти ж звідти.
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19.02.2025 08:23 Ответить
Він з СиСРАНІ пише.
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19.02.2025 09:07 Ответить
Хороша новина
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19.02.2025 06:58 Ответить
Завтра десь в Огайо заплачуть реднеки родичі Венса, бо бензин здорожчає на десять центів.
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19.02.2025 07:34 Ответить
Перекривайте нафтопровід "Дружба"!
ЄС і США зрадили Україну!
Форс мажорні обставини....
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19.02.2025 07:49 Ответить
А що, "мірняк" вже підписано?
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19.02.2025 08:00 Ответить
Нічого ще не підписано. А українці як завжди ведуться на провокативні заяви.
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19.02.2025 08:46 Ответить
Поки що здебільшого в Інтернеті.
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19.02.2025 08:51 Ответить
взагалі-то це і є МНП "Дружба", обидві нитки якого і беруть початок у самарьскій групі НПЗ, до якої відноситься і Сизранській НПЗ.
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19.02.2025 09:15 Ответить
В Україні коли щось погане , жінки кажуть: ,,о Боженько'', в Росії жінки кажуть:,,Є..нули''
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19.02.2025 08:03 Ответить
Це точно НПЗ? Схожий на ТЕЦ.
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19.02.2025 08:04 Ответить
Скажіть це Іванову вище, порадуйте товаріща.
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19.02.2025 08:22 Ответить
НПЗ то непогано, але потрібно, якщо є така можливість, знищувати потужності по виробництву кацапської зброї (наприклад завод в Єлабузі, який виготовляє "шахеди"). І не тільки зброї, але й техніки подвійного призначення, КамАЗ та таке інше.
Потрібно... але чим? Шматки асфальту для цього не підійдуть. (((
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19.02.2025 08:28 Ответить
Чудово. Якщо нафту видобувають значить її десь треба подіти а без НПЗ стоп кран) Ще не погано було "малюкам" якось дістати експортні нафтобази на далекому сході де йде нафтогаз до КНР та КНДР.
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19.02.2025 08:40 Ответить
Орчиха, жри щи и не обляпайся от злобы! Всё идёт по плану!
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19.02.2025 08:59 Ответить
Нарешті і до самарської групи НПЗ діло дійшло, а то вже з березня туди не прилітало. Новоуйбишеський та Куйбишевський НПЗ на 100 км трохи далі, але завтра-післязавтра пожежникам буде зручно з Сизрані їхати.
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19.02.2025 09:07 Ответить
А горить на тому НПЗ суттєво - відразу в кількох місцях, а не якась одна там колона.
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19.02.2025 09:11 Ответить
це тому що ми запускаємо не цілий дрон, а одразу абломкі, тому і горить у декількох місцях.
А якщо серйозно, то якість нашого DSMAC постіно покращується за рахунок збільшення бібліотеки супутникових знімків.
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19.02.2025 09:20 Ответить
Засранский нпз
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19.02.2025 09:30 Ответить
Сисрань))) Як казав капітан Брехунько: "як ви яхту назвете, так вона і попливе"
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19.02.2025 10:17 Ответить
 
 