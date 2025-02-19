Трамп о помощи Украине: Мы уже предоставили $350 миллиардов. Где все эти деньги? Не видел ни одного отчета
США уже выделили Украине около $350 миллиардов помощи, впрочем отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Трамп подчеркнул, что США выделили Украине значительную финансовую помощь, которая, по его словам, составляет около $350 миллиардов.
"Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом", - заверил Трамп.
Он в очередной раз упрекнул Европу, которая, по его словам, потратила на помощь Украине значительно меньше, хотя расположена территориально ближе.
Пожалуйста, подождите...
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А тебе и не положено было знать.
Ты был обыкновенным гражданином США, к тому же еще и под судом.
Це все говориться для того щоб звинуватити нас у війні і змусити підписати ******* хотєлкі.
Бо трамп збирається поглиблювати з кацапами економічні зносини, давно мріє сношаться з пуйлом.
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Откуда ты знаешь про 350 млрд., если не видел ни один отчет?
И вообще, когда кажется, надо креститься.
Иван Васильевичг-н Трамп, впечатление такое, что вы бредите..."
Я краще закину на RUSORIZ. Там я бачу і звіти і результат.
Трамп діє як звичайний рекетир . А будь-яке "він має рацію"/"трохи праавий"/"Україна все одно повинна ..." - підігравання рижому дебілу, який ненавидить Україну.
Чувак просто взяв 70 млрд і помножив на 5, і каже: ви мені вже 350 млрд $ повинні.
p.s. Я недавно вірив, що так трамп хоче пояснити виборцям, чому він продовжить допомогу Україні. Але здається, трамп нічого продовжувати не хоче: йому треба визнання Україною боргу на 500 млрд і його сплата.
В Америці так не прийнято: гроші ******* рахунок,а платники податків вимагають звіту використання їх коштів.
Це не приватні кошти були Байдена,чи Трампа.
При тому, що це було ще до Трампа і сам він ще ні копійки не виділив, щоб мати право щось питати.
міністерство фінансів у тебе в підпорядкуванні - вимагай звіт.
Ребята, давайте поможем Донни посчитать помощь Украине!
Сам Трамп называет разные суммы, обычно они колеблются в диапазоне 300-500 млрд долларов.
Российские трамписты, прикидывающиеся украинскими патриотами, наоборот, занижают суммы до смехотворных.
1️⃣ Первый способ (простой)
Идем на сайт Кильского института, занимающегося подсчетом помощи Украине, и видим, что по состоянию на 31 декабря 2024 года объем помощи США Украине составил 114.2 млрд евро.
В долларах это как минимум 120 млрд.
Курс евро раньше был выше, а в январе 2025 Украина получила как минимум пакет военной помощи на 500 млн, но у нас грубая прикидка, так что оставляем:
120+ млрд долларов.
2️⃣ Второй способ (чуть более сложный)
📍Военная помощь
Идем на сайт Пентагона - 65.9 млрд долларов с 24 февраля 2022.
Эта сумма состоит из двух примерно равных частей:
• поставки со складов армии США - "старое" оружие, которое учитываются по остаточной бухгалтерской стоимости;
• заказ производителям - новое оружие, из которого мы что-то давно получили, а что-то еще будем получать в 2025-26, если Трамп не прервет этот поток.
📍Финансовая помощь
Идем на сайт украинского Минфина - 31.2 млрд долларов от США уже получено.
Еще получим от США 19 млрд по программе G7 (всего 20 млрд, 1 уже получили).
📍Экономическая, гуманитарная помощь и программа FMF от Госдепа
Тут я, извините, подробно считать не буду, навскидку где-то 5-10 млрд.
Суммируем. Выходит 121-126 млрд.
То есть совпадает с подсчетами Кильского института.
✔️Откуда берется херь про 300-500 млрд?
Во-первых, из головы Трампа.
Во-вторых, есть традиционная путаница - сумма затрат из бюджета США не равна сумме полученной Украиной помощи.
Как пример, можно рассмотреть бюджет помощи, принятый в апреле 2024. Из бюджета США выделяется 60 млрд долларов, но напрямую Украина получает до 37 млрд.
Почему так, повторяться не буду, читайте по ссылке, по которой есть еще ссылки.
✔️Итого:
• то, что мы получили 300+ миллиардов - ******,
• то, что мы получили 30 миллиардов, остальное съел Байден - тоже ******,
• адекватная оценка помощи Украине от США - 120+ миллиардов.
Таня Адамс (фб)
Но в данном случае, посчитал верно - не учитывая мелкие погрешности
По великому рахунку - плювати на маячню Трампа. Я його ніколи не вважав розумним і порядним, хоча йому моя думка, звичайно ж, - до дупи. Оці факти з його вуст - про можливість швидкого знищення Києва рашкою в лютому 2022го; про "велич росії"; про 60 мільйонів загиблих воїнів СРСР під час другої світової війни; про 4% Зеленського; що нинішню війну можна було загасити переговорами (!!!???, що ж ти не загасив раніше!) - це жонглювання фактами школярем-діійєчником. Але наразі (хоча - чому наразі? Така поведінка схожа на перший термін) все виглядає так, що він дуже боїться х@йла. Боїться - бо любить/поважає? Чи боїться, бо знає, що нічого з рашкою він не вдіє, і тому йому краще стати на бік гопника, що бити слабкого (Україну)? Принаймні, цей перший місяць його другого президентства - це бажання стати на бік агресора, щоб вгамувати супротив жертви. Здається, він зневажає нинішню владу України. Є за що, тут він правий. Але, боюсь, що автоматично ця зневага перейде на всіх українців, які героїчно протистоять кумиру Трампа - кремлівському х@йлу ("владімір (Адольф) - хароший парєнь") і його нації вбивць... Подивимося на розвиток подій.
Маємо не втрачати оптимізму, і продовжувати наш спротив, щоб навіть чоловік Меланії під кінець свого життя щось втямив!
Іншого шляху розвитку подій не бачу.
Поки ми з вами зібрали лише 150 тисяч гривень на авто для 46ї бригади ДШВ
Продовжуємо, посилання на банку - в першому коментарі
https://www.facebook.com/share/p/1A1xuVU7fi/
imho: майже кожне слово пана Трампа -- брехня та нісенітниця.
Цікаво, що він готовий трільони вкласти у Газу, але Україну хоче навпаки пограбувати.
мільярдівбільйонів, трильйонів...
Кількість розуму на Землі - величина постійна, а населення збільшується... (с)
Грошиші ж цілеспрямовано виділялися у тому числі й на виробництво дронів.
І ні, звісно, що ніяких 350 мільярдів США Україні не виділяли - по власне американцським оцінкам - від 67 до 170 мільярдів, більша частина залишилась у США.