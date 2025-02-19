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Новости Помощь Украине
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Трамп о помощи Украине: Мы уже предоставили $350 миллиардов. Где все эти деньги? Не видел ни одного отчета

Трамп о помощи Украине

США уже выделили Украине около $350 миллиардов помощи, впрочем отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Трамп подчеркнул, что США выделили Украине значительную финансовую помощь, которая, по его словам, составляет около $350 миллиардов.

Также читайте: США не будут отменять санкции против РФ до заключения соглашения относительно Украины, - Bloomberg

"Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом", - заверил Трамп.

Он в очередной раз упрекнул Европу, которая, по его словам, потратила на помощь Украине значительно меньше, хотя расположена территориально ближе.

Автор: 

США (27325) помощь и поддержка (879) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+47
А де звіт що ви їх надали?Саме 350 млрд?
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19.02.2025 07:16 Ответить
+45
Звітувати мають американські фінансові органи - скільки було надано фінансової допомоги, на яку суму було передано застарілого та списаного озброєння, скільки було задіяно у виробництві нового, яка сума пішла на закупівлю чи компесацію озброєння поза межами США, скільки було витрачено на усілякі програми навчання українських військових, і т.п. Ось по першому пункту і можуть надіслати запит Україні. До речі, хай ще промоніторять штучно завищені ціни.
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19.02.2025 07:23 Ответить
+29
Люди, які мають клепки у голові давно все порахували, відповідно, допомога зброєю і грошима склала не більше 70 млрд
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19.02.2025 07:17 Ответить
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Страница 3 из 3
"... Я ніколи не бачив жодного звіту про це", - запевнив Трамп.
------------------------------------------------------------------------------
А тебе и не положено было знать.
Ты был обыкновенным гражданином США, к тому же еще и под судом.
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19.02.2025 09:05 Ответить
Боже,врятуй США та про Україну не забудь...
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19.02.2025 09:08 Ответить
Гроші лишились в Америці, бо були вкладені в американський впк який роби для нас зброю.
Це все говориться для того щоб звинуватити нас у війні і змусити підписати ******* хотєлкі.
Бо трамп збирається поглиблювати з кацапами економічні зносини, давно мріє сношаться з пуйлом.
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19.02.2025 09:08 Ответить
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19.02.2025 09:12 Ответить
ТрамПодонок опять кривляется... Ничего другого он не умеет...
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19.02.2025 09:13 Ответить
Трамп - найнахабніший брехун. Брехня і нахабство його атрибути. Його тактика - безсоромно шокувати. Головне не поддаватися.
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19.02.2025 09:17 Ответить
Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів.
-------------------------------------------------------------
Откуда ты знаешь про 350 млрд., если не видел ни один отчет?
И вообще, когда кажется, надо креститься.
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19.02.2025 09:20 Ответить
"Когда вы говорите, Иван Васильевич г-н Трамп, впечатление такое, что вы бредите..."
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19.02.2025 09:56 Ответить
Не знаю, про які 350 мільярдів Трамп вигадує та який звіт він шукає.
Я краще закину на RUSORIZ. Там я бачу і звіти і результат.
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19.02.2025 09:24 Ответить
А де фінансові звіти за "русоріз" доречі?. Ви впевнені що усе що ви донатите іде саме на ЗСУ? а не 70 відсотків на ЗСУ а 30 на особисті потреби пана Стерненка? Я не тролю, просто питаю, які конкретно звіти Ви маєте на увазі? Сам доначу на ЗСУ, але напряму знайомій людині, яку знаю багато років до війни.
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19.02.2025 16:24 Ответить
Щоб ти легковажно не свистів про 30, чи 70%, ось ознайомся - https://devisu.ua/uk/stattia/zvitnist-vid-volontera-nyuansi-podannya-ta-stroki
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19.02.2025 19:14 Ответить
Тут вище пишуть, що то і так не безкоштовно було, трамп просто озвучив. Але чого ні трамп, ні ви, не оперуєте угодами/підписами. Україна брала на себе зобов'язання повертати допомогу союзників? Звісно, коли це кредит, там все зрозуміло і питань немає.

Трамп діє як звичайний рекетир . А будь-яке "він має рацію"/"трохи праавий"/"Україна все одно повинна ..." - підігравання рижому дебілу, який ненавидить Україну.

Чувак просто взяв 70 млрд і помножив на 5, і каже: ви мені вже 350 млрд $ повинні.

p.s. Я недавно вірив, що так трамп хоче пояснити виборцям, чому він продовжить допомогу Україні. Але здається, трамп нічого продовжувати не хоче: йому треба визнання Україною боргу на 500 млрд і його сплата.
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19.02.2025 09:25 Ответить
У Фредовича цыфры постоянно меняются. Пора бы уже на одно остановится. Голова борется за независимость от мозгов.
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19.02.2025 09:30 Ответить
Нехай у Байдена спитає, його клерки тут сиділи й йому звітували, бо теперішній був членом "ніхто", навіть гандон не натягнеш!
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19.02.2025 09:33 Ответить
Зараз ще й путля рахунок виставить за допомогу у війні братського народу з америкою, та вдвох і поділять копалини
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19.02.2025 09:39 Ответить
Якщо рудий рахує залізо по ціні діаманта. На літак навіть систему свій-чужий не поставили. Чи рудий змародерив?. Був помічений у схильності до таких дій. Цікаво,це вроджене чи набуте? Агов,психіатри. Ваш вихід.
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19.02.2025 09:40 Ответить
Тролятини подоляківської в коментах більше ніж коментів,і що цікаве між собою сваряться😅 Таке дебільне відмазування зешобли від вкрадених грошей могли вигадати тількі в оп.
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19.02.2025 09:48 Ответить
Мутити щось з американськими грошима вряд чи хтось стане. Замахаєшся від ФБР ховатися.
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19.02.2025 19:23 Ответить
Вова, пошлі його на ***. У нас же ж була "безоплатна допомога". Шо воно хоче? Дебіла кусок. Мудрий американський нарід, у вас шо, окрім одного чела з гвинтівкою не знайшлось більше нормальних людей?
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19.02.2025 09:50 Ответить
вони дали ?! шо ти су* о дав ?! Ви нас підставили 30 років тому ,залишивши перед ворогом , беззахисними !!! вертайте літаки та ЯО ...І їдіть накуй !!!
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19.02.2025 09:59 Ответить
Ну щось *******...ві трохи але надали багато 55 млрд. військової допомоги (там лиш логістики 12 млрд і ще допомога іншим союзникам ) і 120 млрд... фінансової, це без програм які йдуть по непрямому фінансуванню... Сумніваюсь що по інших схемах там пройшло 175 млрд... хіба в штатах їх списали якось нам в борг, але такі суми мають затверджуватись конгресом....
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19.02.2025 10:01 Ответить
Чому ви підгараєте!? Виборці США зробили свій вибір, маятник хитнувся круто вправо, там де дружбани із початку минулого століття типу Мусоліні. Це є факт. Популіст-невіглас продукує потік свідомості простих рішень. Проте які претензії до американців? У них все ок. Це у нас не ок ми обрали під час війни точно такогож персонажа у якого в сраці не просто рука, а цілий табун
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19.02.2025 10:04 Ответить
- Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
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19.02.2025 10:46 Ответить
Тобто,зевлада отримувала гроші,матеріально-технічні ресурси,озброєння,а звіт про їх виконання не давала.Воно й не дивно в світлі скандалів по закупівлях,по рівні корупції у вищих ешелонах.
В Америці так не прийнято: гроші ******* рахунок,а платники податків вимагають звіту використання їх коштів.
Це не приватні кошти були Байдена,чи Трампа.
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19.02.2025 10:07 Ответить
Тобто звіти у них є, а Трампу їх не дають? І тому Трамп їх намагається страхувати від Зеленського через ЗМІ? Так прийнято у США? ***** он хоч якимось намальованими міфічними картами прикриває свою брехню. А тут зовсім якийсь базар понтовий
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19.02.2025 10:19 Ответить
Трі магнітафона, трі фатапарата, куртка замшевая... Трі !!!! (трамп )
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19.02.2025 10:07 Ответить
Було 250, вже 350... Скільки наступного разу придумає Трамп? Мульйон? )
При тому, що це було ще до Трампа і сам він ще ні копійки не виділив, щоб мати право щось питати.
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19.02.2025 10:11 Ответить
Колись русня отак же чуть що не так, кричала з під кожного підворіття про "газ вкрала Україна". Щось мені це нагадує. Знову - ложечки знайдуться, а осадочок залишиться
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19.02.2025 10:13 Ответить
Так она не просто так кричала, это была правда. А вы думаете почему, после этого скандала, Запад стал покупать рос.газ сразу на рубеже российско-украинской границы, а не на украинско-европейской?
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19.02.2025 10:26 Ответить
Не бреши! Це було вимогою української влади при Кучмі. Бо, знов таки, навіть він не влаштовував вашого *****. А ця брехня про кражі базувалася на тому, що прибори обліку знаходилися на російській стороні отам, де зараз українська Суджа. І контролювали їх тільки росіяни. І брехали вони завжди такі як ти зараз. А після змін умов поставки брехня про кражі казковим чином зразу зникла.
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19.02.2025 11:12 Ответить
Да, да. Только после скандала с кражей газа, схема "купли-продажи" рос. газа в Европу изменилась. И только по этой причине.
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19.02.2025 11:23 Ответить
О, кремлеботина снова здесь на службе 🤢
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19.02.2025 11:15 Ответить
так сделай аудит ****.........................................любитель ************.................от ***** рыжий
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19.02.2025 10:15 Ответить
Ну ось тобі Трамп "маленький звіт!
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19.02.2025 10:25 Ответить
половину з них вкрали соціалісти-комуняки з банди байденів і після цього два кримінальні злочинці президенти америки вчать нас демократії і боротьбі з корупцією, тож не дивно, що вони домовляються з військовим злочинцем пукіним
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19.02.2025 10:30 Ответить
- Кто ты, воин? - Ахиллес! Смердить від тебе
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19.02.2025 10:39 Ответить
Хіба неправду пишуть? Надай факти протилежного
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19.02.2025 14:35 Ответить
то роззуй очі, мразото.
міністерство фінансів у тебе в підпорядкуванні - вимагай звіт.
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19.02.2025 10:37 Ответить
Роман Шрайк

Ребята, давайте поможем Донни посчитать помощь Украине!

Сам Трамп называет разные суммы, обычно они колеблются в диапазоне 300-500 млрд долларов.

Российские трамписты, прикидывающиеся украинскими патриотами, наоборот, занижают суммы до смехотворных.

1️⃣ Первый способ (простой)

Идем на сайт Кильского института, занимающегося подсчетом помощи Украине, и видим, что по состоянию на 31 декабря 2024 года объем помощи США Украине составил 114.2 млрд евро.

В долларах это как минимум 120 млрд.

Курс евро раньше был выше, а в январе 2025 Украина получила как минимум пакет военной помощи на 500 млн, но у нас грубая прикидка, так что оставляем:

120+ млрд долларов.

2️⃣ Второй способ (чуть более сложный)

📍Военная помощь

Идем на сайт Пентагона - 65.9 млрд долларов с 24 февраля 2022.

Эта сумма состоит из двух примерно равных частей:
• поставки со складов армии США - "старое" оружие, которое учитываются по остаточной бухгалтерской стоимости;
• заказ производителям - новое оружие, из которого мы что-то давно получили, а что-то еще будем получать в 2025-26, если Трамп не прервет этот поток.

📍Финансовая помощь

Идем на сайт украинского Минфина - 31.2 млрд долларов от США уже получено.

Еще получим от США 19 млрд по программе G7 (всего 20 млрд, 1 уже получили).

📍Экономическая, гуманитарная помощь и программа FMF от Госдепа

Тут я, извините, подробно считать не буду, навскидку где-то 5-10 млрд.

Суммируем. Выходит 121-126 млрд.

То есть совпадает с подсчетами Кильского института.

✔️Откуда берется херь про 300-500 млрд?

Во-первых, из головы Трампа.

Во-вторых, есть традиционная путаница - сумма затрат из бюджета США не равна сумме полученной Украиной помощи.

Как пример, можно рассмотреть бюджет помощи, принятый в апреле 2024. Из бюджета США выделяется 60 млрд долларов, но напрямую Украина получает до 37 млрд.

Почему так, повторяться не буду, читайте по ссылке, по которой есть еще ссылки.

✔️Итого:

• то, что мы получили 300+ миллиардов - ******,
• то, что мы получили 30 миллиардов, остальное съел Байден - тоже ******,
• адекватная оценка помощи Украине от США - 120+ миллиардов.

Таня Адамс (фб)
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19.02.2025 10:53 Ответить
Шрайк бывает также врет - предподнося "прикормленной пастве" как истину от шрайка

Но в данном случае, посчитал верно - не учитывая мелкие погрешности
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19.02.2025 12:44 Ответить
Ігорко Кондратюк:
По великому рахунку - плювати на маячню Трампа. Я його ніколи не вважав розумним і порядним, хоча йому моя думка, звичайно ж, - до дупи. Оці факти з його вуст - про можливість швидкого знищення Києва рашкою в лютому 2022го; про "велич росії"; про 60 мільйонів загиблих воїнів СРСР під час другої світової війни; про 4% Зеленського; що нинішню війну можна було загасити переговорами (!!!???, що ж ти не загасив раніше!) - це жонглювання фактами школярем-діійєчником. Але наразі (хоча - чому наразі? Така поведінка схожа на перший термін) все виглядає так, що він дуже боїться х@йла. Боїться - бо любить/поважає? Чи боїться, бо знає, що нічого з рашкою він не вдіє, і тому йому краще стати на бік гопника, що бити слабкого (Україну)? Принаймні, цей перший місяць його другого президентства - це бажання стати на бік агресора, щоб вгамувати супротив жертви. Здається, він зневажає нинішню владу України. Є за що, тут він правий. Але, боюсь, що автоматично ця зневага перейде на всіх українців, які героїчно протистоять кумиру Трампа - кремлівському х@йлу ("владімір (Адольф) - хароший парєнь") і його нації вбивць... Подивимося на розвиток подій.
Маємо не втрачати оптимізму, і продовжувати наш спротив, щоб навіть чоловік Меланії під кінець свого життя щось втямив!
Іншого шляху розвитку подій не бачу.
Поки ми з вами зібрали лише 150 тисяч гривень на авто для 46ї бригади ДШВ
Продовжуємо, посилання на банку - в першому коментарі
https://www.facebook.com/share/p/1A1xuVU7fi/
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19.02.2025 10:58 Ответить
Я думав що він просто невіглас ,а він ще жлоб ,шахрай і просто негідник .За моїми даними Україна отримала два пакети допомоги на 50 і 61 мільярд долдарів всього 111 мільярд доларів, третина коштів залишилась в США для виробництва нового озброєння . За даними адміністрації Байдена Україні була надана допомога на 170 мільярдів доларів . Ну в рудого недоумка вже 350 мільярдів доларів ,хтось дасть цьому неуку відповідь чи чергове мовчаня
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19.02.2025 10:59 Ответить
Віталій Портников -- Трамп накинувся на Зеленського https://www.youtube.com/watch?v=1-Air-4hCTE

imho: майже кожне слово пана Трампа -- брехня та нісенітниця.
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19.02.2025 11:10 Ответить
Похоже Мацк щедро отсыпает Срампу.
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19.02.2025 11:18 Ответить
ойойой, а де гроші шо ви надавали Афганістану, а звідти тільки наркота по світу розліталась, от коли таліби вам звіти нададуть так і ми зразу після них.
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19.02.2025 11:19 Ответить
Щодо допомоги Україні - звіти всі є. Трамп просто їх не хоче бачити.
Цікаво, що він готовий трільони вкласти у Газу, але Україну хоче навпаки пограбувати.
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19.02.2025 11:38 Ответить
Стопіцот! І кожного дня все більше: 200, 300, 350 (ми знаходимось отут), 500, 700 мільярдів більйонів, трильйонів...

Кількість розуму на Землі - величина постійна, а населення збільшується... (с)
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19.02.2025 11:21 Ответить
от як американці могли обрати цього ідіота за президента???
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19.02.2025 11:29 Ответить
В ТРАМПУНКТЕ ОБОСТРЕНИЕ
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19.02.2025 11:33 Ответить
У цього вилупка кожні кілька днів сума на 50 мільярдів збільшується.
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19.02.2025 11:33 Ответить
Третину потратили на озброєння армії, а решту розпиляли на всі ці так звані соціальні програми "психологів, юрисконсультів і прострочений анальгін для переселенців"
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19.02.2025 11:34 Ответить
БІльша частина взагалі шла не грошима, а військовим спорядженням.
Грошиші ж цілеспрямовано виділялися у тому числі й на виробництво дронів.
І ні, звісно, що ніяких 350 мільярдів США Україні не виділяли - по власне американцським оцінкам - від 67 до 170 мільярдів, більша частина залишилась у США.
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19.02.2025 11:41 Ответить
Макарова, ау?
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19.02.2025 11:39 Ответить
ПУСТЬ США СОЗДАСТ И ПРОСПОНСИРУЕТ ОТРЯДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ КОРРУПЦИОНЕРОВ КАК МОССАД ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ НАЦИСТОВ НАХОДИЛ !!!
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19.02.2025 14:23 Ответить
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