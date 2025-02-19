Трамп о помощи Украине: Мы уже предоставили $350 миллиардов. Где все эти деньги? Не видел ни одного отчета

США уже выделили Украине около $350 миллиардов помощи, впрочем отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Трамп подчеркнул, что США выделили Украине значительную финансовую помощь, которая, по его словам, составляет около $350 миллиардов.

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"Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом", - заверил Трамп.

Он в очередной раз упрекнул Европу, которая, по его словам, потратила на помощь Украине значительно меньше, хотя расположена территориально ближе.