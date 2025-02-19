США не будут отменять санкции против РФ до заключения соглашения относительно Украины, - Bloomberg

США не намерены снимать санкции с РФ до окончательного заключения соглашения о прекращении войны в Украине. В этом европейских лидеров заверил госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь Марко Рубио во вторник заверил европейских союзников в том, что администрация Дональда Трампа сохранит санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет заключено соглашение о прекращении конфликта в Украине", - говорится в публикации.

Этот разговор состоялся после переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Рубио позвонил представителям ЕС после переговоров с РФ в Саудовской Аравии.

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Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.