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Новости Санкции против России
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США не будут отменять санкции против РФ до заключения соглашения относительно Украины, - Bloomberg

санкции против рф

США не намерены снимать санкции с РФ до окончательного заключения соглашения о прекращении войны в Украине. В этом европейских лидеров заверил госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь Марко Рубио во вторник заверил европейских союзников в том, что администрация Дональда Трампа сохранит санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет заключено соглашение о прекращении конфликта в Украине", - говорится в публикации.

Этот разговор состоялся после переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Рубио позвонил представителям ЕС после переговоров с РФ в Саудовской Аравии.

Также читайте: Евросоюз должен самостоятельно решать вопрос санкций, - Домбровскис

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Автор: 

санкции (11569) США (27325) Рубио Марко (233)


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Топ комментарии
+8
Ви там всі брехуни такі ж як і кацапи . Вам вже ніхто не вірить.
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19.02.2025 06:49 Ответить
+2
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19.02.2025 06:51 Ответить
+2
Пункт перший - вивод зайвохромосомного сміття за кордони України, пункт другий - репарації, а там подивимося.
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19.02.2025 06:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ви там всі брехуни такі ж як і кацапи . Вам вже ніхто не вірить.
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19.02.2025 06:49 Ответить
США є найбільшим у світі виробником нафти, за ними йдуть Саудівська Аравія та Росія.

Саміт Трампа і Путіна буде зосереджений не лише на припиненні війни в Україні, а й на світових цінах на нафту та економічному співробітництві.

Трамп може спробувати забезпечити сприятливі ціни на нафту для енергетичних компаній США, особливо з огляду на його минулі заклики до зниження цін.
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19.02.2025 06:51 Ответить
Сша тільки на 4 місці з експорту нафти, бо більшість вона сама споживає.

Список з 5 експортерів:
Саудівська Аравія
Росія.
Канада.
США.
Ірак.
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19.02.2025 06:57 Ответить
НУ і природно вона багато імпортує, їй зовсім скачки не потрібні, потрібна стабільна середня ціна.

Топ - 15 країн з імпорту нафти в 2023 році:

США - 172,4 млрд доларів.
Індія - 140,1 млрд доларів.
Південна Корея - 86,2 млрд доларів.
Японія - 81,1 млрд доларів.
Нідерланди - 55,1 млрд доларів.
Німеччина - 45,5 млрд доларів.
Італія - 38,4 млрд доларів.
Іспанія - 37,2 млрд доларів.
Таїланд - 34,6 млрд доларів.
Великобританія - 32,5 млрд доларів.
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19.02.2025 07:03 Ответить
У 2023 році Китай витратив приблизно 300 мільярдів доларів на імпорт сирої нафти
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19.02.2025 07:13 Ответить
перепрошую, при копіюванні пропустив, він на першому місці
Китай - 336,5 млрд доларів (24,8% від загального обсягу імпортованої нафти).
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19.02.2025 07:17 Ответить
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19.02.2025 06:51 Ответить
Пункт перший - вивод зайвохромосомного сміття за кордони України, пункт другий - репарації, а там подивимося.
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19.02.2025 06:54 Ответить
До речі - на тему санкцій .!
Вгадайте яка країна світу зараз в світових лідерах з розвитку торгівлі ? Виявляється - Киргизстан !!

Экспорт из США в Кыргызстан: 2020 год - 32 млн. долларов 2023 год - 133 млн. долларов Рост в 4 раза.
Экспорт из Латвии в Кыргызстан: 2020 год - 10 млн. долларов 2023 год - 63 млн. долларов Рост в 6 раз.
Экспорт из Франции в Кыргызстан: 2020 год - 21 млн. долларов 2023 год - 196 млн. долларов Рост в 9 раз.
Экспорт из Британии в Кыргызстан: 2020 год - 6 млн. долларов 2023 год - 61 млн. долларов Рост в 10 раз.
Экспорт из Литвы в Кыргызстан: 2020 год - 38 млн. долларов 2023 год - 418 млн. долларов Рост в 11 раз.
Экспорт из Италии в Кыргызстан: 2020 год - 20 млн. долларов 2023 год - 231 млн. долларов Рост в 11 раз.
Экспорт из Германии в Кыргызстан: 2020 год - 48 млн. долларов 2023 год - 778 млн. долларов Рост в 16 раз.
Экспорт из Польши в Кыргызстан: 2020 год - 27 млн. долларов 2023 год - 470 млн. долларов Рост в 17 раз.

Как фантастически успешно развивается внешняя торговля Кыргызстана, правда? И, главное, удивительнейшее, хотя абсолютное случайное совпадение: скачок в торговле со странами Запада произошёл СРАЗУ после вторжения России в Украину.))
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19.02.2025 07:15 Ответить
Там 90% економіки то "інвестиції" КНР, через Киргистан китайці обходять антидемпінгові розлідування в Західних країнах.
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19.02.2025 08:36 Ответить
Щось мені ці пункти нагадують Мінськ. Трамп точно не родич Штайнмаєра?
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19.02.2025 07:28 Ответить
Угоду між ким? Шизофренія прогресує...
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19.02.2025 07:29 Ответить
Скасування санкцій без виплати репарацій? В дупу такі "угоди".
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19.02.2025 08:14 Ответить
Тобто мало того що хочуть забрати у України територію так потім ще й зняти ті нещасні санкції з Сосії? Тампон робить не америку а Сосію великою віддаючи їй все більше територій. А потім запитуєте чого це ***** напало. Да тому що йому кожна війна сходить з рук да ще й кожен раз пригрібає чужої замлі і ресурсів
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19.02.2025 09:04 Ответить
Яке скасування санкцій?
Всі анексовані території повернули Україні,та виплатили репарації за нанесення збитків і компенсація за втрачені життя Українців?
Чи трамп рішив легалізувати анексію територій?
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19.02.2025 09:05 Ответить
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19.02.2025 09:15 Ответить
 
 