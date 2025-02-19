США не будут отменять санкции против РФ до заключения соглашения относительно Украины, - Bloomberg
США не намерены снимать санкции с РФ до окончательного заключения соглашения о прекращении войны в Украине. В этом европейских лидеров заверил госсекретарь США Марко Рубио.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Госсекретарь Марко Рубио во вторник заверил европейских союзников в том, что администрация Дональда Трампа сохранит санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет заключено соглашение о прекращении конфликта в Украине", - говорится в публикации.
Этот разговор состоялся после переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Рубио позвонил представителям ЕС после переговоров с РФ в Саудовской Аравии.
Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.
Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.
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Саміт Трампа і Путіна буде зосереджений не лише на припиненні війни в Україні, а й на світових цінах на нафту та економічному співробітництві.
Трамп може спробувати забезпечити сприятливі ціни на нафту для енергетичних компаній США, особливо з огляду на його минулі заклики до зниження цін.
Список з 5 експортерів:
Саудівська Аравія
Росія.
Канада.
США.
Ірак.
Топ - 15 країн з імпорту нафти в 2023 році:
США - 172,4 млрд доларів.
Індія - 140,1 млрд доларів.
Південна Корея - 86,2 млрд доларів.
Японія - 81,1 млрд доларів.
Нідерланди - 55,1 млрд доларів.
Німеччина - 45,5 млрд доларів.
Італія - 38,4 млрд доларів.
Іспанія - 37,2 млрд доларів.
Таїланд - 34,6 млрд доларів.
Великобританія - 32,5 млрд доларів.
Китай - 336,5 млрд доларів (24,8% від загального обсягу імпортованої нафти).
Вгадайте яка країна світу зараз в світових лідерах з розвитку торгівлі ? Виявляється - Киргизстан !!
Экспорт из США в Кыргызстан: 2020 год - 32 млн. долларов 2023 год - 133 млн. долларов Рост в 4 раза.
Экспорт из Латвии в Кыргызстан: 2020 год - 10 млн. долларов 2023 год - 63 млн. долларов Рост в 6 раз.
Экспорт из Франции в Кыргызстан: 2020 год - 21 млн. долларов 2023 год - 196 млн. долларов Рост в 9 раз.
Экспорт из Британии в Кыргызстан: 2020 год - 6 млн. долларов 2023 год - 61 млн. долларов Рост в 10 раз.
Экспорт из Литвы в Кыргызстан: 2020 год - 38 млн. долларов 2023 год - 418 млн. долларов Рост в 11 раз.
Экспорт из Италии в Кыргызстан: 2020 год - 20 млн. долларов 2023 год - 231 млн. долларов Рост в 11 раз.
Экспорт из Германии в Кыргызстан: 2020 год - 48 млн. долларов 2023 год - 778 млн. долларов Рост в 16 раз.
Экспорт из Польши в Кыргызстан: 2020 год - 27 млн. долларов 2023 год - 470 млн. долларов Рост в 17 раз.
Как фантастически успешно развивается внешняя торговля Кыргызстана, правда? И, главное, удивительнейшее, хотя абсолютное случайное совпадение: скачок в торговле со странами Запада произошёл СРАЗУ после вторжения России в Украину.))
Всі анексовані території повернули Україні,та виплатили репарації за нанесення збитків і компенсація за втрачені життя Українців?
Чи трамп рішив легалізувати анексію територій?