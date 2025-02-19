Рашисты атаковали дроном производственное предприятие в Харькове: повреждена техника
Около трех ночи 19 февраля 2025 года вражеский дрон нанес удар по Слободскому району Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого и упал БПЛА. Обошлось без пострадавших, однако повреждена техника предприятия и другое имущество фирмы.
Больше информации на эту минуту не известно.
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