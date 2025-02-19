РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5260 посетителей онлайн
Новости
1 636 0

Рашисты атаковали дроном производственное предприятие в Харькове: повреждена техника

Удар по Харькову

Около трех ночи 19 февраля 2025 года вражеский дрон нанес удар по Слободскому району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого и упал БПЛА. Обошлось без пострадавших, однако повреждена техника предприятия и другое имущество фирмы.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте также: Войска РФ ударили дроном по Харькову

Автор: 

Харьков (7620) дроны (4201) Харьковская область (1171) Харьковский район (388) война в Украине (4964)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 