Методологическая поддержка ВСУ: обзорная встреча по новому стандарту After-Action Review армии США состоится 23 февраля

В Украине представят новую программу TC 7-0.1, в основе которой украиноязычный перевод нового стандарта After-Action Review армии США.

Об этом пишет в фейсбуке соавтор "Совершенствование в действии" по методологической поддержке изменений в Вооруженных Силах Наталья Тренина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы опубликовали предварительную версию перевода нового стандарта After-Action Review Армии США. Новая программа обучения TC 7-0.1 вышла в прошлый четверг - 13 февраля 2025 года, поэтому мы упорно работали в выходные, чтобы разработать перевод и выявить ключевые отличия стандарта", - отметила она.

По словам эксперта, обзорная встреча на эту тему состоится 23 февраля.

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"Приглашаем к ней военных и тех гражданских, работающих с подразделениями (медиков, инструкторов, логистов и т.д.).

Что касается черновика перевода - просим не копировать тексты до выхода окончательной версии, поскольку терминология и стилистика еще дорабатываются. А вот распространение путем ссылки на источник "Совершенствование в действии" - приветствуется! Ссылки подписчики найдут на канале проекта", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вышла брошюра "After-Action Review: пособие по применению в условиях войны". Она содержит материал о внедрении практики украинскими подразделениями.





