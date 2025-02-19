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Новости
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Методологическая поддержка ВСУ: обзорная встреча по новому стандарту After-Action Review армии США состоится 23 февраля

After-Action Review

В Украине представят новую программу TC 7-0.1, в основе которой украиноязычный перевод нового стандарта After-Action Review армии США.

Об этом пишет в фейсбуке соавтор "Совершенствование в действии" по методологической поддержке изменений в Вооруженных Силах Наталья Тренина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы опубликовали предварительную версию перевода нового стандарта After-Action Review Армии США. Новая программа обучения TC 7-0.1 вышла в прошлый четверг - 13 февраля 2025 года, поэтому мы упорно работали в выходные, чтобы разработать перевод и выявить ключевые отличия стандарта", - отметила она.

По словам эксперта, обзорная встреча на эту тему состоится 23 февраля.

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"Приглашаем к ней военных и тех гражданских, работающих с подразделениями (медиков, инструкторов, логистов и т.д.).

Что касается черновика перевода - просим не копировать тексты до выхода окончательной версии, поскольку терминология и стилистика еще дорабатываются. А вот распространение путем ссылки на источник "Совершенствование в действии" - приветствуется! Ссылки подписчики найдут на канале проекта", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вышла брошюра "After-Action Review: пособие по применению в условиях войны". Она содержит материал о внедрении практики украинскими подразделениями.

тренина скрин

Автор: 

обучение (541) ВСУ (6735) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+3
Только у нас нелюбят рабор полетов. у нас любят повторять одно и тоже постояно в ожидании лутшего результата. психиатр бы сказал что это явный признак проявления шизофрении.
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19.02.2025 09:31 Ответить
+2
дуже своєчасно..., ще років зо 3 й вже будуть застосовувати... на рашкє вже мабуть давно все переклали й давно застосовують...
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19.02.2025 09:33 Ответить
+2
вчасно, ше навіть не завершився 3-й рік війни.
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19.02.2025 09:43 Ответить
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Стандарт армії США вже звучить як гівно якесь
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19.02.2025 09:29 Ответить
Только у нас нелюбят рабор полетов. у нас любят повторять одно и тоже постояно в ожидании лутшего результата. психиатр бы сказал что это явный признак проявления шизофрении.
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19.02.2025 09:31 Ответить
Це ти про виконання завдань ворога по "технічній" здачі Донбасу, ще Запорізької Дніпропетровської області чи що там ще плєшивий бажає? Навряд чи це шизофренія, така відмазка від 110 та 111 статтей ККУ не проканає.
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19.02.2025 15:18 Ответить
Пізно всра..сь
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19.02.2025 09:31 Ответить
дуже своєчасно..., ще років зо 3 й вже будуть застосовувати... на рашкє вже мабуть давно все переклали й давно застосовують...
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19.02.2025 09:33 Ответить
вчасно, ше навіть не завершився 3-й рік війни.
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19.02.2025 09:43 Ответить
,,Горячі голови-1, 2 ", ,,Сєржант Білко " , краще за цю програму. Голлівудська армія це ЛАЙНО проти масовки мосфільма !
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19.02.2025 09:48 Ответить
Політизація та героїзація випадків невдалих операцій (бойових дій) та відсутність обов"язкового введення вимог "розбору польотів" в військах, як наприклад в керівних документах по організації польотів авіації, не надасть військовому керівництву можливості правильно оцінювати бойові дії, а особливо тоді, коли були неправильн дії і потрібно не допустити повторення тих самих помилок
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19.02.2025 10:05 Ответить
На помилку ще можна зі скрипом списати 1-й про..об, такий же 2-й на злочинну халатність, а 3-й і більше - навіть повним бовдурам очевидно, що це ніщо інше, як цілеспрямована системна здача населених пунктів людей і територій ворогу.
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19.02.2025 15:23 Ответить
Утопія! У нас буває тільки одне після виходу пари-трійки щасливчиків з позицій: "Ви ще не здохли? То відправляйтесь назад, жалкіє труси!"
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19.02.2025 10:31 Ответить
 
 