Взрыв прогремел в Николаеве: РФ выпустила ракету
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мэр Сенкевич заявил о взрыве и сообщил, что сейчас причины выясняют.
В то же время Воздушные силы предупредили о скоростной цели в сторону Николаева.
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Breezg
показать весь комментарий19.02.2025 09:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Frol Fedoroff
показать весь комментарий19.02.2025 10:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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