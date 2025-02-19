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Новости Война
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Взрыв прогремел в Николаеве: РФ выпустила ракету

Взрыв прогремел в Николаеве 19 февраля 2025 года

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр Сенкевич заявил о взрыве и сообщил, что сейчас причины выясняют.

В то же время Воздушные силы предупредили о скоростной цели в сторону Николаева.

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Попередили? Це нормальна ППО!!!
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19.02.2025 09:34 Ответить
А ні в Одесі, а ні в Миколаєві нема будь якої притомної ППО. Тому і великі руйування. Тому і неповідомляють скільки БПЛА атакували місто і скільки збили
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19.02.2025 10:14 Ответить
 
 