Взрыв прогремел в Николаеве: РФ выпустила ракету

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр Сенкевич заявил о взрыве и сообщил, что сейчас причины выясняют.

В то же время Воздушные силы предупредили о скоростной цели в сторону Николаева.

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