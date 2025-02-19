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Я готов на все ради мира в Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет от него избавиться в политическом плане.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом он заявил в интервью журналистке Сандре Майшбергер.
"Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как пытались в начале войны, а политически. Для Путина я очень неудобный человек. Мы знаем друг друга", - сказал он.
По словам Зеленского, во время Нормандских переговоров, когда он был "очень молодым и неопытным", его не смогли заставить "подписать соответствующие бумаги".
Топ комментарии
+13 Tema9
показать весь комментарий19.02.2025 12:30 Ответить Ссылка
+12 Старый зольдат
показать весь комментарий19.02.2025 12:44 Ответить Ссылка
+9 Viacheslav #589490
показать весь комментарий19.02.2025 12:24 Ответить Ссылка
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Ерефія робить ставку на мураєва - лайно по трубах вже понеслося: в ТГ каналах почалася його розкрутка. Якщо в 2019 ми були позбавлені суб'єктності силами ерефії і бєні, то зараз ще й штати підключилися. Отак і живемо...
10 - 20 кандидатів в І турі, розтягнуть голоси, всі отримають по 5-10%, але один із них (здогадуєтесь ХТО?) отримає 20-25%
в ІІ тур вийде Найвелічніший і явний "непрохідний" - от і все кіно!
І ви вважаєте, що Залужний (якщо він на це ще погодиться) набере менше аніж смарагдова пліснява?
А Залужний висуватися не буде - "справа генералів" продовжується і "здача півдня" уже не за горами... До того часу можливо і "не посадять"...
(підказує пошепки):
Погоджуйся!
підете на Президента? - не підете?
вас же хлопці не зрозуміють,
щє на 5 років країну жлобовні криворогатій віддасте?
вже всі бачили твоє на пожрать на 9 травня...
ти пережований сморчок...
бо заради перемоги ти міг почати купувати ідеї ми б виграли війну асиметрично.
а ще міг зробити заяву що після укладення миру проголосиш президентські і сам на них не підеш.
якби ти це зробив то я як українець тебе б підтримав бо це реальна стратегія перемоги і реальний альгоритм зміни влади.
а так ти нас годуєш раптовими змінами настрою твого радника.
добре коли він радить щось правильне як от зараз проти трампа чи як три роки тому коли порадив не тікати з Києва.
але погано що це не відбувається постійно.
або ж так )
Якщо твоє життя розписана по хвилинах на рік вперед
і так декілька років
Більшість з вас не витримали б такого життя
Робить висновки не маючі 80 процентів інформації
Дуже дуже погане діло
Ні одне рішення ніколи всіх не задовольнить
Наприклад, обіцянка (юридично засвідчена) американським 3,14-дарам, не балотуватися Зеоенському на другий термін і провести вибори. Але втім, лише після того як Х-уйло і Трампон відведуть окупантів на лінію 23.02.2022 (інакше не можна, мільйони біженців в Україні, мільйони внутрішньо переміщених осіб, сотні тисяч на фронті та 5 тисяч зруйнованих на сьогодні виборчих дільниць. що це були б за вибори?).
Але, умовна, тому що, звичайно, тампоно-хуйловські 3.14-дари на таку угоду не погодяться. Їм потрібна дестабілізація внутрішнього становища України для її руйнації, з можливістю тиску окупантів на ще неокуповану протягом останніх 3 років територію, щоб знищити Україну, а не для підтвердження того виборчого факту, що Україна хоче зберегти суверенітет і територільну цілісність за будь-якої влади.
bо як ви його ne перебете? - він вас пребере,,,
20 травня 2019,
Зеленський: готовий на все заради миру на Донбасі
22 березня 2022 рок
Володимир Зеленський: Я готовий піти на все, якщо моя хода буде з народом України
розум програв - пемогла зіга!