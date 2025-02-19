Я готов на все ради мира в Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет от него избавиться в политическом плане.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом он заявил в интервью журналистке Сандре Майшбергер.

"Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как пытались в начале войны, а политически. Для Путина я очень неудобный человек. Мы знаем друг друга", - сказал он.

По словам Зеленского, во время Нормандских переговоров, когда он был "очень молодым и неопытным", его не смогли заставить "подписать соответствующие бумаги".

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