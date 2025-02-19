РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5286 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире
5 146 72

Я готов на все ради мира в Украине, - Зеленский

Зеленский заявил, что готов на все ради мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет от него избавиться в политическом плане.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом он заявил в интервью журналистке Сандре Майшбергер.

"Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как пытались в начале войны, а политически. Для Путина я очень неудобный человек. Мы знаем друг друга", - сказал он.

По словам Зеленского, во время Нормандских переговоров, когда он был "очень молодым и неопытным", его не смогли заставить "подписать соответствующие бумаги".

Также смотрите: Зеленскому доверяют 57% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) война в Украине (4964)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Іди геть заради миру.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:30 Ответить
+12
Як шо готовий то власноруч напиши ВСЕ як було на самом ділі з початку 2019 року, добровільно дай пісмьмово яка ти **** і хто з тобою у долі, та піди повісся, тварюка неголена.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:44 Ответить
+9
Беги Вова, беги
показать весь комментарий
19.02.2025 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а трамп бажає позбутися?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:21 Ответить
це ж очевидно !!! питання в тому на кого Трамп збирається замінити "найвеличнішого" зе-лідора ??? якщо на прокацапських метверчука, мураєва, шифрича, байка, тигіпку чи інше прокацапське лайно з жопорблоку, сн чи недобитих комуняк, соціалістів то це погано !!! а щоящо на Залужного, Порошенка, Яроша, Кошилинського і тл.тп. то це добре !!!
показать весь комментарий
19.02.2025 12:26 Ответить
упаси нас Бог від цих персонажів. краще вже Парасюка або Стерненка обрати.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:33 Ответить
а хто такий парасюк ??? Стерненка знаю !!!
показать весь комментарий
19.02.2025 12:38 Ответить
той від кого обісрався янукович.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:48 Ответить
Джерела в сша пишуть, що тру(м)п хоче поставити президентом України якусь жіночку, без негативного андеграунду, таку собі позитивну сіру мишку. (з моїх спостережень Лєни Зеркаль стає все більше, але я грішив на пінчука). Якщо вони визначаться - то будуть розкручувати на всю. Ні Порошенка, ні Залужного вони не хочуть бачити президентом України.
Ерефія робить ставку на мураєва - лайно по трубах вже понеслося: в ТГ каналах почалася його розкрутка. Якщо в 2019 ми були позбавлені суб'єктності силами ерефії і бєні, то зараз ще й штати підключилися. Отак і живемо...
показать весь комментарий
19.02.2025 12:38 Ответить
а якщо на Залужного, Порошенка, Яроша, Кошилинського, Білецького, Буданова, Притула, Берлінська, Люся Абрестович, дЄрмак і тл.тп. то це добре ???!!!
10 - 20 кандидатів в І турі, розтягнуть голоси, всі отримають по 5-10%, але один із них (здогадуєтесь ХТО?) отримає 20-25%
в ІІ тур вийде Найвелічніший і явний "непрохідний" - от і все кіно!
показать весь комментарий
19.02.2025 12:38 Ответить
Ох і "кандидатів" ви понаписували... Д'єрмак, Буданов, Притула... Ви це серйозно?
І ви вважаєте, що Залужний (якщо він на це ще погодиться) набере менше аніж смарагдова пліснява?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:44 Ответить
залежний - креатура зелі, може розіграти.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:52 Ответить
Ви самі будете здивовані, коли списки кандидатів (зареєстованих звісно) побачите!!!

А Залужний висуватися не буде - "справа генералів" продовжується і "здача півдня" уже не за горами... До того часу можливо і "не посадять"...
показать весь комментарий
19.02.2025 12:53 Ответить
Роздухарився!
показать весь комментарий
19.02.2025 12:22 Ответить
Нууу. На кладовищі теж панує мир. Тут головне - заради миру не перетворити Україну на кладовище, здавши її кацапам.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:12 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче його позбутися в політичному плані

(підказує пошепки):
Погоджуйся!
показать весь комментарий
19.02.2025 12:23 Ответить
Беги Вова, беги
показать весь комментарий
19.02.2025 12:24 Ответить
Спочатку нехай здасть дєрьмака, а потім нехай біжить.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:59 Ответить
Да БОг з ними... хай просто поїдуть вслід за якником\резніком чі куди вони там тікають коли кармани напакують.
показать весь комментарий
19.02.2025 15:48 Ответить
У пУ слово пацана на першому місці, напевно хтось його не стримав
показать весь комментарий
19.02.2025 12:24 Ответить
росія навпаки хоче тебе зберегти до останнього , як свого часу сталін оберігав гітлера .
показать весь комментарий
19.02.2025 12:24 Ответить
Та хіба ж ільки Путлєр хоче тебе ЗЄльониша позбутися???
показать весь комментарий
19.02.2025 12:26 Ответить
Якщо бути готовим на все заради миру-то миру не буде...
показать весь комментарий
19.02.2025 12:27 Ответить
"Я за мир! И за него я готов убить любого старика, женщину и ребенка" © "Миротворец"
показать весь комментарий
19.02.2025 12:47 Ответить
поставимо питання до пана генерала Залужного по іншому - Ви, або зелена жаба 2!
підете на Президента? - не підете?
вас же хлопці не зрозуміють,
щє на 5 років країну жлобовні криворогатій віддасте?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:28 Ответить
зелена жаба залюбки висуне свого дуполиза залежного, який прогнозовано йому програє або зніметься з виборів на користь жабі.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:03 Ответить
Іди геть заради миру.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:30 Ответить
до тебе, жлоба, питань нема,
вже всі бачили твоє на пожрать на 9 травня...
ти пережований сморчок...
показать весь комментарий
19.02.2025 12:30 Ответить
Звісно для )(уйла гундосик не зручний. Але жулька, ригоанал бойко чи маладой ригоанал разумков чи залежний валєра, зручні )(уйлу не мають шансів на обрання.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:31 Ответить
не вірю.
бо заради перемоги ти міг почати купувати ідеї ми б виграли війну асиметрично.
а ще міг зробити заяву що після укладення миру проголосиш президентські і сам на них не підеш.
якби ти це зробив то я як українець тебе б підтримав бо це реальна стратегія перемоги і реальний альгоритм зміни влади.
а так ти нас годуєш раптовими змінами настрою твого радника.
добре коли він радить щось правильне як от зараз проти трампа чи як три роки тому коли порадив не тікати з Києва.
але погано що це не відбувається постійно.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:31 Ответить
А на вибори піти можеш?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:31 Ответить
здохни
показать весь комментарий
19.02.2025 12:34 Ответить
Да, очень неудобный и никому нвфиг не нужный человек. Хотя даже человек и то под вопросом.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:34 Ответить
"Ми знаємо один одного" - 2 куйла
показать весь комментарий
19.02.2025 12:35 Ответить
"Ми знаємо один одного" - куйло куйла впізнає здалека

або ж так )
показать весь комментарий
19.02.2025 12:37 Ответить
" я готовий на все заради миру в Україні..." Тихо будь! Наслухалися ми вже тебе, тАмбурного, по самі вінця.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:38 Ответить
Готовий на все? І навіть посадити Порошенка? Чи за 6 років так і не готовий?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:39 Ответить
Як шо готовий то власноруч напиши ВСЕ як було на самом ділі з початку 2019 року, добровільно дай пісмьмово яка ти **** і хто з тобою у долі, та піди повісся, тварюка неголена.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:44 Ответить
ВИБОРИ! Ти на них готовий?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:45 Ответить
Навіть вибори не обов'язково проводити. Достатньо просто покинути пост і разом зі своєю командою мародерів переселитися до в'язниці. Можливо хтось буде здивований, але світ після цього не зникне і держава продовжить функціонувати, причому набагато ефективніше ніж зараз.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:53 Ответить
Та воно від корита від'їде тільки ногами вперед. В нас міні-хуйло на війні виросло.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:54 Ответить
невже готовий піти з посту президента
показать весь комментарий
19.02.2025 12:47 Ответить
Видно ніхто з вас не працював на роботі де сам собі не належиш
Якщо твоє життя розписана по хвилинах на рік вперед
і так декілька років
Більшість з вас не витримали б такого життя
Робить висновки не маючі 80 процентів інформації
Дуже дуже погане діло
Ні одне рішення ніколи всіх не задовольнить
показать весь комментарий
19.02.2025 12:47 Ответить
Прям готовий на все, наприклад перестати кошмарити опозицію, створити уряд національної єдності, перестати красти і займатись кумівством? Чи це другоє?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:50 Ответить
уряд національної єдності? з кого? та вони там горлянки один одному перегризуть.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:56 Ответить
зеля вже створив міньєд, а потім проголосив що незгідні з хамлом мають змінити громадянство.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:00 Ответить
з 20го травня 2024 року АБСОЛЮТНО пофіг, з ким і на що готовий прострочений the"
показать весь комментарий
19.02.2025 12:52 Ответить
Віслюка оманського?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:52 Ответить
Трамп мудло згоден, та чому Зеленський так легко з ним фактично погоджується? Значить якийсь компромат є все ж таки
показать весь комментарий
19.02.2025 12:55 Ответить
Яка файна зєлокшина на вуха зєлохів
показать весь комментарий
19.02.2025 12:56 Ответить
По ходу плутається вже не знає шо брехати
показать весь комментарий
19.02.2025 13:03 Ответить
Украина и Украинцы хотят от тебя позорище избавиться!!! Иди уже клоун на весь в отставку, не позорь страну
показать весь комментарий
19.02.2025 13:06 Ответить
захищяти країну, це не тільки бригади пересувати - звільняйся з зеленої служби і відвгайся.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:11 Ответить
ви, пане генерал, вже не тільки воєнний - ви політік!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:14 Ответить
Є умовна можливість, на що варто піти в умовах наполегливих трампівсько-хуйловських наративів у США, після невдачі знищити Україну протягом останніх 3 років.
Наприклад, обіцянка (юридично засвідчена) американським 3,14-дарам, не балотуватися Зеоенському на другий термін і провести вибори. Але втім, лише після того як Х-уйло і Трампон відведуть окупантів на лінію 23.02.2022 (інакше не можна, мільйони біженців в Україні, мільйони внутрішньо переміщених осіб, сотні тисяч на фронті та 5 тисяч зруйнованих на сьогодні виборчих дільниць. що це були б за вибори?).
Але, умовна, тому що, звичайно, тампоно-хуйловські 3.14-дари на таку угоду не погодяться. Їм потрібна дестабілізація внутрішнього становища України для її руйнації, з можливістю тиску окупантів на ще неокуповану протягом останніх 3 років територію, щоб знищити Україну, а не для підтвердження того виборчого факту, що Україна хоче зберегти суверенітет і територільну цілісність за будь-якої влади.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:11 Ответить
І не піти на вибори теж готовий?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:12 Ответить
Зеленський ВЖЕ війшов в історію - як Президент країни , що дала кацапам по зубах !
показать весь комментарий
19.02.2025 13:14 Ответить
Навряд чи. Він вляпався в історію, як очільник держави, який достеменно кілька місяців знав факт і дату нападу на країну, але не попередила свою армію про вторгнення.
показать весь комментарий
19.02.2025 15:03 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2025 13:27 Ответить
І що з ними робити?
показать весь комментарий
19.02.2025 14:01 Ответить
перевибрати!
показать весь комментарий
19.02.2025 14:07 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2025 14:08 Ответить
перевибори клована .....
bо як ви його ne перебете? - він вас пребере,,,
показать весь комментарий
19.02.2025 14:19 Ответить
і з носа юшка і з вуха тече, а все одно хочю дороги!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:35 Ответить
ай люлі люлі - паразетевулі, доня все поставить ручний тормоз!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:38 Ответить
буба в дії переможець!
показать весь комментарий
19.02.2025 14:00 Ответить
Краще не треба. Це "НА ВСЕ", дуже дорого обходиться. Для України.

20 травня 2019,
Зеленський: готовий на все заради миру на Донбасі

22 березня 2022 рок
Володимир Зеленський: Я готовий піти на все, якщо моя хода буде з народом України
показать весь комментарий
19.02.2025 14:06 Ответить
ну ні так ні...
показать весь комментарий
19.02.2025 14:23 Ответить
а шо ж ти підписав, Вова, у Нормандії? обіцяв через Єрмака підписати одне, за що і виволік ху йла в Нормандію, а в Нормандії ху йлу на підпис поклав не те, що пообіцяв Єрмак, а те, що подав до підпису Богдан. а це кидок, Вова. та ще й кого? чекіста. Ти тоді зібрав оплески у Нормандії і... привів велику війну в Україну. чекісти такого поводження з ними не прощають.
показать весь комментарий
19.02.2025 14:23 Ответить
Убєйся ап стєну, падло
показать весь комментарий
19.02.2025 15:30 Ответить
ніколи не пробачяйте! тим рудим клованам!
показать весь комментарий
19.02.2025 17:04 Ответить
ми теж сподвалися шо переможе розум.
розум програв - пемогла зіга!
показать весь комментарий
19.02.2025 17:38 Ответить
А готовий помолитися Богу ?
показать весь комментарий
19.02.2025 17:50 Ответить
Та ти вже зробив, все, що міг в 2019, коли скасував збройову програму своїм указом.
показать весь комментарий
22.02.2025 01:53 Ответить
 
 