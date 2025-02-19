Зеленскому доверяют 57% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии, проведенный в течение 4-9 февраля 2025 года.

Как отмечается, баланс доверия-недоверия составляет +20%. Причем, показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом в декабре 2024 года, когда ему доверяли 52%, не доверяли - 39%, а баланс доверия-недоверия составлял +13%.

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"Президента В. Зеленский сохраняет достаточно высокое доверие в обществе (на самом деле, для демократического общества иметь текущий показатель доверия - это очень хороший результат!) и тем более сохраняет легитимность.

Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны и как минимум получения Украиной надежных гарантий безопасности", - отмечают социологи, интерпретируя результаты опроса.

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.