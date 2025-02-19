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Зеленскому доверяют 57% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг Зеленского

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии, проведенный в течение 4-9 февраля 2025 года.

Как отмечается, баланс доверия-недоверия составляет +20%. Причем, показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом в декабре 2024 года, когда ему доверяли 52%, не доверяли - 39%, а баланс доверия-недоверия составлял +13%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги Зеленского в опросах не слишком высоки, мягко говоря, - Трамп

"Президента В. Зеленский сохраняет достаточно высокое доверие в обществе (на самом деле, для демократического общества иметь текущий показатель доверия - это очень хороший результат!) и тем более сохраняет легитимность.

Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны и как минимум получения Украиной надежных гарантий безопасности", - отмечают социологи, интерпретируя результаты опроса.

рейтинг Зеленского февраль 2025 года

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) опрос (2869) рейтинг (1643) КМИС (343)


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Топ комментарии
+43
ЗВичайно *******. Всім відомо, що володимира Зеленсько підтримує 73%. Це константа блд.
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19.02.2025 12:11 Ответить
+37
Пізичний дьож!
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19.02.2025 12:10 Ответить
+30
Не смішно
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19.02.2025 12:09 Ответить
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Страница 2 из 2
Вони ручні не лише в руках квартального зепоцреота, вони на вірній службі призначеного ворожим кремлем злочинного олігархату всі 30+ років незалежності. Без їхніх фейкових "услуг" жодні вибори не проходять, інакше як же виправдатись на міжнародній арені?
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19.02.2025 19:31 Ответить
Ну! Це ж просто свято якесь! У Вови рейтинг довіри зростає!!!! А у всьому винний Трамп! Сплатімся навколо нашого президента!
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19.02.2025 12:59 Ответить
я гадаю,що хлопці з нуля в опитуванні участі не брали
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19.02.2025 12:59 Ответить
це серед опитуваних в ОПі?
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19.02.2025 13:04 Ответить
ні, в жопі дЄрьмака.
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21.02.2025 12:52 Ответить
Я НЕНАВИДЖУ ЗЕ, але по факту 4% - це дідо в ФСБ насмоктав. Точно більше 20% це от до гадалки не ходи
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19.02.2025 13:06 Ответить
Переживаєш, що фсбшна кротівня в Україні владу втратить? Не переймайся, якось воно буде, Трамп не збрехав
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19.02.2025 19:33 Ответить
Деж ці опитування проводять ? - в офісі през...
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19.02.2025 13:08 Ответить
Такие же клоуны как и зе, какие 57 % , максимум 2% Зе это позорище и клоун на весь мир. При нем в стране 6 лет хаоса. Люди этого брехуна ненавидят
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19.02.2025 13:10 Ответить
так то люди, а не клінічні ідіоти імені 73%...
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21.02.2025 12:53 Ответить
Не відображає дійсність. Всі залежать від бюджету, і ліплять соціологію з багна.
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19.02.2025 13:14 Ответить
То напевно при наборі тексту трапилась ''незначна'' помилка - між цифрами мала бути кома - таким чином показники опитування будуть правильними - 5,7% реальний рейтинг Зеленського.
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19.02.2025 13:55 Ответить
Шановні КМІС перестаньте малювати рейтинги під час війни . немає такої довіри.
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19.02.2025 14:54 Ответить
Чим вони вашу пошану заслужили? Тим що пропихають у владу ворлжу 5-ту колону і кримінальних злочинців?
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19.02.2025 19:36 Ответить
Утрись Трамп, на сцену вийшов Київського міжнародного інституту соціології, *******
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19.02.2025 15:20 Ответить
Запятую забыли поставить? Может 5,7?
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19.02.2025 15:27 Ответить
,Той центр опитування, хай іде *****, разом з Зе
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19.02.2025 15:30 Ответить
брехуни дЄрмачі і не таке намалюють
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19.02.2025 15:34 Ответить
Кміс, це помилка самого зЄлєпукіна, тому цей рейтинг засуньте собі глибоко , ну ви зрозуміли де!!! Піздюки!!!
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19.02.2025 16:00 Ответить
Перестаньте опитувати бюджетників! Осли оманські
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19.02.2025 16:32 Ответить
С каждым днем доверяют все больше.
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19.02.2025 18:54 Ответить
Хоч би до 5% дотягував
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19.02.2025 19:37 Ответить
Если у Зеленского такая большая поддержка, почему он так боится выборов???
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20.02.2025 00:08 Ответить
у нього є амбіції тупость та рога якими він упирається....це те що ви за яйци прийняли
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20.02.2025 16:04 Ответить
30 відсотків ..не більше у зелені
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20.02.2025 16:05 Ответить
Это нарисовано за ночь в ОП Пр. Зеленского.
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20.02.2025 22:50 Ответить
Коли сміятися? опитування фонду дуракова чи то пак разумкова? Брехня рівня нахабства зеленого марафона. ґз відосіком.
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21.02.2025 14:58 Ответить
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