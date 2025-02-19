Этот "хаос" является временным, Украина выстоит, - Яценюк
Победа Украины будет очень сложной задачей без американской помощи.
Об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер Арсения Яценюк, передает Цензор.НЕТ.
Яценюк выразил уверенность, что Украина выстоит, а этот "хаос" является временным.
"У нас достаточно сил и мудрости, как для того, чтобы возродить трансатлантическое единство, так и для того, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить в ее праведной борьбе", - подчеркнул он.
В то же время, отметил Яценюк, победа Украины будет очень сложной задачей без американской помощи.
"И, скажу откровенно, не представляю, как можно гарантировать безопасность Украины без американской поддержки", - добавил глава КБФ.
Яценюк также прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, который сказал о необходимости уступок с обеих сторон:
"Понимаю, на какие уступки должна пойти Россия. Но с точки зрения Украины и украинского народа, после более десяти лет этой кровавой войны, после трех лет полномасштабного вторжения, сотен тысяч погибших, убитых и раненых, после зверств, которые российская армия совершала в Украине, после грубого нарушения международного права российской федерацией и военным преступником Путиным, - на какие еще уступки может пойти украинский народ?"
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Зате серед українців ох як дохєра подібних тобі з однією звивиною та мантрами про "кроліка" та "стіну"
сэнядестіна? чи хто?
та сітка недопомогла.
Не факт, що ти Арсеній прийдеш, як і баба Юля з ОАЕ, і святий Петро, а тим більше Бойко.
Розумні люди цініють професіоналів в любій галузі, але зєлохам подавай клоунів, головне, щоб нових. Дебілізм знищить цю планету.
Ти знаєш - що таке екскаватор?
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Реєстрація: 19.02.2025
В інкубаторі Подляка висиділи нових довбодятлів?
Яценюк прийняв удар першим від моцковських пропагандистів, бо у 14 році - економічно найважчому, він утримав від розпаду економіку! Неберіться розуму і обирайте розумних!
Та нєужелі, проше пана?!