Этот "хаос" является временным, Украина выстоит, - Яценюк

Победа Украины будет очень сложной задачей без американской помощи.

Об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер Арсения Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

Яценюк выразил уверенность, что Украина выстоит, а этот "хаос" является временным.

"У нас достаточно сил и мудрости, как для того, чтобы возродить трансатлантическое единство, так и для того, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить в ее праведной борьбе", - подчеркнул он.

В то же время, отметил Яценюк, победа Украины будет очень сложной задачей без американской помощи.

"И, скажу откровенно, не представляю, как можно гарантировать безопасность Украины без американской поддержки", - добавил глава КБФ.

Яценюк также прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, который сказал о необходимости уступок с обеих сторон:

"Понимаю, на какие уступки должна пойти Россия. Но с точки зрения Украины и украинского народа, после более десяти лет этой кровавой войны, после трех лет полномасштабного вторжения, сотен тысяч погибших, убитых и раненых, после зверств, которые российская армия совершала в Украине, после грубого нарушения международного права российской федерацией и военным преступником Путиным, - на какие еще уступки может пойти украинский народ?"

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