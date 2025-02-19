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Этот "хаос" является временным, Украина выстоит, - Яценюк

Победа Украины будет очень сложной задачей без американской помощи.

Об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер Арсения Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

Яценюк выразил уверенность, что Украина выстоит, а этот "хаос" является временным.

"У нас достаточно сил и мудрости, как для того, чтобы возродить трансатлантическое единство, так и для того, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить в ее праведной борьбе", - подчеркнул он.

В то же время, отметил Яценюк, победа Украины будет очень сложной задачей без американской помощи.

"И, скажу откровенно, не представляю, как можно гарантировать безопасность Украины без американской поддержки", - добавил глава КБФ.

Яценюк также прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, который сказал о необходимости уступок с обеих сторон:

"Понимаю, на какие уступки должна пойти Россия. Но с точки зрения Украины и украинского народа, после более десяти лет этой кровавой войны, после трех лет полномасштабного вторжения, сотен тысяч погибших, убитых и раненых, после зверств, которые российская армия совершала в Украине, после грубого нарушения международного права российской федерацией и военным преступником Путиным, - на какие еще уступки может пойти украинский народ?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк после встреч в Мюнхене: Европа будет стоять рядом с Украиной

Автор: 

США (27325) Яценюк Арсений (8013) Киевский форум по безопасности (149)


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Топ комментарии
+33
Ми маємо підтримку від США і це добре, без спонсорування штатів дійсно буде важко. Але, як кажуть європейські політики, вони не будуть допомагати без підтвердження від штатів. Виходить якесь замкнуте коло. Треба в першу чергу покладатися на себе й триматися
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04.03.2025 13:57 Ответить
+25
На жаль, зараз всі умови та поступки для нас є не вигідними… Все правильно каже Яценюк
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03.03.2025 22:52 Ответить
+24
Абсолютно погоджуюсь з тим, що цей хаос та турбулентність є тимчасовою. Нам потрібно просто не реагувати на цю словесну драму, а допомагати нашим військовим та вірити в армію, як вони вірять в цілісність нашої країни!
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04.03.2025 13:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вибори скоро. починають вилазити.
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19.02.2025 12:58 Ответить
Шмигаль тобі більш до вподоби? Не наїлися ще?
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19.02.2025 13:00 Ответить
Так,от і крілик лисий вискочив...З під сітки-рябиці,яку він називав нєпрєодолімим прєпятствієм для москалів і яку москалі навряд чи помітили...
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19.02.2025 13:04 Ответить
яку ще дурню окрім "кролік" та "кулявлоб" ти знаєш? А про те, що уряд Яценюка виконав всі 144 вимоги ЄС для отримання Україною безвізу ти в курсі? До слова, теперішня квартальна шобла не в змозі виконати навіть 10 вимог ЄС з 2022 року для того, щоб хоча б наблизитися до вступу в ЄС (тож за ЗЕленого скомороха в ЄС нам не бути ніколи). За Яценюка був на 6 мільярдів баксів скорочений державний борг. А держказна за його премєрство була наповнена зі 108 тисяч грн. (які лишилися після втечі януковича та після виводу всієї казни в рашку) до 90 мільярдів грн. Тож реготати двам краще зі своєї глупості ніж з Яценюка.
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19.02.2025 13:34 Ответить
Яку я ще дурню знаю?Я думаю що навіть однієї дурні такої як "куля в лоб так куля в лоб" цілком достатньо щоб політик підписав собі вирок і більш ніколи не вискакував на політичну сцену.
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19.02.2025 16:38 Ответить
куля в лоб на фоні пісюніста Сидорова просто ідеал
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19.02.2025 16:42 Ответить
в зекоМанді немає жодного з рівнем Яценюка, з його освітою, вихованням, інтелектом та досвідом.
Зате серед українців ох як дохєра подібних тобі з однією звивиною та мантрами про "кроліка" та "стіну"
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19.02.2025 14:12 Ответить
І на яку "розпиляв" мільярди дол. США бюджетних коштів
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19.02.2025 19:04 Ответить
Звісно шо починають вилазити. До речі вилазять не тільки патріоти України, а вилазять і прокацаплені гниди. А ще хочу сказати, якщо Яценюк буде балотуватись то буду голосувати за нього. Кращого прем'єра за весь час після розпаду совка я не бачив.
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19.02.2025 13:17 Ответить
це хто?
сэнядестіна? чи хто?
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19.02.2025 13:01 Ответить
Куля
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19.02.2025 13:19 Ответить
"Перемога"? Тут з усією допомогою США+ЄС кацапів спинити неможливо. Без США ви крякнете через місяць, бо ніяка Європа не замінить їх зброю і старлінки.
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19.02.2025 13:02 Ответить
Знову казочка про непереможну рашу? Чому без США? Якщо раша буде упиратися рогом, то усім миром США+Європа+Україна поставимо на місце.
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19.02.2025 14:42 Ответить
куля в лоб, де стіна від орків?!
та сітка недопомогла.
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19.02.2025 13:03 Ответить
А стіна б допомогла? Асфальт же не допоміг.
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19.02.2025 13:11 Ответить
Ти дурник, а не бандерівець. Де ти стіни бачив на тисяч кілометрів? Скільки це грошей треба? Не відрізняєш умовну назву від заходів по делімітації кордону де взагалі було чисте поле? Школяр двієчник?
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19.02.2025 13:13 Ответить
Цей знає толк в рускіх мальчіках в трусіках))
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19.02.2025 13:03 Ответить
Кролик не переживай , Сенат і Конгрес не допустять цього
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19.02.2025 13:03 Ответить
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19.02.2025 13:04 Ответить
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19.02.2025 13:04 Ответить
Чудовище ти хто
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19.02.2025 13:06 Ответить
Україна вистоїть, а всі ці безтолочі з СН на чолі з "верховним"підуть на.уй.
Не факт, що ти Арсеній прийдеш, як і баба Юля з ОАЕ, і святий Петро, а тим більше Бойко.
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19.02.2025 13:06 Ответить
Не прийдуть , вони , нікуди - їх час минув
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19.02.2025 13:10 Ответить
Ага, падайтє нам новіх літцц ісчо, притул там всякіх, арєстовічєй…
Розумні люди цініють професіоналів в любій галузі, але зєлохам подавай клоунів, головне, щоб нових. Дебілізм знищить цю планету.
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19.02.2025 13:16 Ответить
Від їхнього "профассіаналізму" дехто аж в Англію втік , так ? ....))
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19.02.2025 13:18 Ответить
В Англію втік від зелених шашликів.
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19.02.2025 13:32 Ответить
кролик чекає свого часу щоб вигулькнути, як свого часу Порошенко з екскаватора.
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19.02.2025 13:08 Ответить
Де ти побачило той "екскаватор", брехунець подоляківський?
Ти знаєш - що таке екскаватор?
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19.02.2025 13:20 Ответить
⚡️Я почав переговори з європейськими лідерами, і я вірю, що вони будуть готові фінансувати ЗСУ, якщо США цього не зроблять, - Зеленський
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19.02.2025 13:09 Ответить
кролик з кулею в лобі=де стіна пдр
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19.02.2025 13:11 Ответить
сазон

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Реєстрація: 19.02.2025
В інкубаторі Подляка висиділи нових довбодятлів?
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19.02.2025 14:15 Ответить
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19.02.2025 13:20 Ответить
******** накинулись на Яценюка, навіть не згадавши, що він досвідчений і фаховий фінансист. Він і ще Ющенко, і вони дуже допомогли б Україні, особливо в такий тяжкий період.
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19.02.2025 13:20 Ответить
Все що олігофрени пам'ятають про Яценюка - це "кулявлоб" та "стіна", на більше в них мозкової активності не вистачає.
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19.02.2025 13:22 Ответить
Ну да продать еще 700 танков и 150 самолетов и развалить всю службу тыла.
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19.02.2025 13:32 Ответить
Це точно, раз вже "допомогли"...
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19.02.2025 14:00 Ответить
Повилазили спецтролі проти Яценюка! Кожне дурило , яке виступає проти нього виступають проти України! Промосковським тролям не потрібні розумні політики у нас. Їм потрібні Арахамії, Безуглі, Єрмаки, Зеленські, Арестовичі, Корабельні Сосни, Жирні Хряки - Стефанчуки, Бойки і Ківи.
Яценюк прийняв удар першим від моцковських пропагандистів, бо у 14 році - економічно найважчому, він утримав від розпаду економіку! Неберіться розуму і обирайте розумних!
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19.02.2025 13:20 Ответить
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19.02.2025 13:30 Ответить
Выстоит как Сенина стена..
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19.02.2025 13:31 Ответить
Такой-же хаос был и при порошенко-яценюк. Им всем выгоден хаус! Можно красть и не отвечать! Им опять хочется во власть! Мы помним какие они были президенты и премьеры .такое же позорище как и зе. Их всех нужно судить!!!
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19.02.2025 13:51 Ответить
Им всем выгоден хаус
Та нєужелі, проше пана?!
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19.02.2025 14:17 Ответить
💯!
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19.02.2025 19:09 Ответить
А якщо нє, то "куля в лоба - так куля в лоба"?🤣🤣🤣
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19.02.2025 13:59 Ответить
Кулявлоб бери лопату і йдіть з кулебою в цей "тимчасовий хаус"
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19.02.2025 14:05 Ответить
Сеня - верни забор!
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19.02.2025 14:11 Ответить
Цей тимчасовий хаос з 2019. А за забор не переймайтесь, він пішов під асфальт як перший шар
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19.02.2025 14:21 Ответить
На страничку Яценюка, троллей взашей гонят их кураторы. Как правило, за стремное "куля в лоб", дегенераты получают, очевидно, солидные гонорары; за кролика и стену чуть поменьше, но деткам на молочишко хватает. Это: их хлеб и масло. Так что с этим бороться должна редакция, стирать кацапскую пошлятину. Лидеров надо беречь, а не тупо твердить сам дуурак". Кацапы - тупы, но они свое дело знают, поддерживают в украинствующих холуев, вырощенных здесь, уровень дебилизма и человеческой деградации на запрограмированном еще в ссср уровне. Поэтому и "куля в лоб", кролик и "демаркационная сетка" для них как красная тряпка для быка. И чем тупее будет кацап - тем тупее у него здесь сподвижники. Вы слышали, чтоб эта спайка что-нить твердила о подонках: бойке, левочкине, и прочих ублюдков, на которых клейма негде ставить? И вы, тупые, недоумки-патриоты, вступая вроде бы с обезьянами в перебранки, засоряете резельтаты дел, которые свершил этот государственный муж. Ему и так антирейтинг отрастят эрпэцэшные эфэсбэшники: поблобызав руки которых, тупая кацапская, галлюцинирующая бидлота, с округленными на выкате глазами, будет разносить по селам всякую ахинеюю. Они столетиями - наводили тень на плетень.
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19.02.2025 14:21 Ответить
Судячи з кількості кремлеботів, Яценюк правду каже
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19.02.2025 14:47 Ответить
Куля в лоб знає що каже, тим паче що, він розраховує принаймі ще раз повернутися до корита!
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19.02.2025 15:56 Ответить
Як там його молодь з правого сектору посилала конкретно на, що воно, хуцпате чмо, відповіло пішов ну то пішов. Мабуть знову хитрозроблене створіння заблукало, а поблизу, нажаль, немає кому йому показати маршрут.
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19.02.2025 16:17 Ответить
На жаль, зараз всі умови та поступки для нас є не вигідними… Все правильно каже Яценюк
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03.03.2025 22:52 Ответить
Абсолютно погоджуюсь з тим, що цей хаос та турбулентність є тимчасовою. Нам потрібно просто не реагувати на цю словесну драму, а допомагати нашим військовим та вірити в армію, як вони вірять в цілісність нашої країни!
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04.03.2025 13:32 Ответить
Ми маємо підтримку від США і це добре, без спонсорування штатів дійсно буде важко. Але, як кажуть європейські політики, вони не будуть допомагати без підтвердження від штатів. Виходить якесь замкнуте коло. Треба в першу чергу покладатися на себе й триматися
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04.03.2025 13:57 Ответить
 
 