Яценюк после встреч в Мюнхене: Европа будет стоять рядом с Украиной

Председатель КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 Арсений Яценюк, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности, прокомментировал изменение взглядов руководства США на обеспечение безопасности Украины.

"Мы живем в новой реальности. И к этой реальности надо было быть готовыми еще до выборов президента Соединенных Штатов и иметь план Б. И сейчас этот план Б реализуется", - подчеркнул Яценюк.

Фактически сейчас речь идет о том, что Европа должна взять на себя "львиную долю ответственности за будущее Украины", подчеркнул глава КБФ: "Я считал и считаю, что без США нам крайне сложно, если не сказать практически невозможно, обеспечить безопасность Украины. Но Соединенные Штаты Америки проходят сейчас тот период, который они уже проходили перед Первой и Второй мировыми войнами. В принципе, "Америка первая", или американский изоляционизм, начался еще с Джорджа Вашингтона".

Яценюк сообщил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности уже провел встречи с комиссаром Европейского Союза по обороне Андрюсом Кубилюсом, с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским: "Могу передать их слова: Европа будет стоять рядом с Украиной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин сам напуган и играет с Западом в игру "кто моргнет первым", - Яценюк

В нынешней ситуации, подчеркнул глава КБФ, президент Зеленский "сейчас занял правильную позицию, заявив четко: переговоров без Украины не будет, и Украина не примет никакие условия, которые будут выдвинуты Украине без ее согласия".

"И это то, что мне сказали наши европейские друзья. Эту линию нужно держать", добавил Яценюк.

Европа (2049) США (27966) Яценюк Арсений (8013)
+14
Найкращий прем'єр міністрів незалежної України
14.02.2025 20:03 Ответить
+12
Это тот кто вытащил Украину из бандюковской жопы в 15-16 годах.
14.02.2025 20:07 Ответить
+9
ніхто . лисий поц
14.02.2025 20:00 Ответить
О, как выбора на носу яйцевнюх вылез сразу.🤣
14.02.2025 21:43 Ответить
на сайті банять за будь-яку правдиву інформацію або критику цієї особи.
складається враження що сайт змінив власника
14.02.2025 21:46 Ответить
Кто вынул из нафталина это бородатого уе...на и позвал на конференцию? Из его рта ни одного честного слова никогда не вылетело! Это чмо должно давным давно сидеть в тюрьме!
14.02.2025 21:55 Ответить
Кулявлоба так и не попала🙄
14.02.2025 22:06 Ответить
Цінність статті нульова. І без посередника у вигляді Яценюка всі знають, що Європа каже, що будуть нам допомогати стільки скільки нам треба.

Але тут, як завжди хитрому Яценюку, захотілось показати, що з ним розмовляють впливові люди. Примітивний піар.
14.02.2025 23:22 Ответить
Звідки це лайно вилізло! Накрало, зїбалось з країни!
14.02.2025 23:30 Ответить
Яценюк не входить в список людей, які не підлягають мобілізації.
14.02.2025 23:30 Ответить
Единственный политик, который может глядеть в глаза украинцам.
15.02.2025 00:42 Ответить
Що хвоста тобі прищемили, москальська гнида. Чого верещишь? ⚰️🇷🇺⚰️
15.02.2025 08:24 Ответить
Це якийсь суд доказав, чи це твої вологі фантазії, кроли тобі кремль засадив? 🤣🤣🤣🤡🇷🇺🤡
15.02.2025 08:29 Ответить
А ти на москальському передку досі дупою своєю сидишь🤣🤣🤣⚰️🇷🇺⚰️
15.02.2025 08:26 Ответить
А тобі болта в ротяку🤣🤣🤣🤡🇷🇺🤡
15.02.2025 08:27 Ответить
Європа перед першою світовою війною "стояла" разом з Чехословаччиною, а потім з іншими своїми сусідами "стояла", незважаючи на те, що всі країни Європи були опутані договорами про взаємодопомогу у випадку агресії.

Гітлер, як і Сталін, як і тепер Путін у своїх загарбницьких планах і враховують ту особливу "стійкість" Європи - готовність поступитися сусідньою країною щоб протанцювати пару місяців, чи пару років...

Завтра в Мюнхені відбудеться зустріч представників Росії, України та США, - Трамп.

Мюнхен 1938 здали Чехословаччину Гітлеру, Мюнхен2025 здадуть Україну Путіну?

Таке можливо, коли в політику приходять дебіли, які не вчили історію?" - цитую самого себе.
15.02.2025 08:18 Ответить
Яценюк єдиний з української опозиції, хто ще спроможний за кордоном лобіювати українські зацікавленості ❤️🇺🇦❤️
15.02.2025 08:32 Ответить
А яку шкоду Яценюк зробив? Приклад наведіть. Чи аби бла, бла, бла?
16.02.2025 08:16 Ответить
