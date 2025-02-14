Яценюк после встреч в Мюнхене: Европа будет стоять рядом с Украиной
Председатель КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 Арсений Яценюк, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности, прокомментировал изменение взглядов руководства США на обеспечение безопасности Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КБФ.
"Мы живем в новой реальности. И к этой реальности надо было быть готовыми еще до выборов президента Соединенных Штатов и иметь план Б. И сейчас этот план Б реализуется", - подчеркнул Яценюк.
Фактически сейчас речь идет о том, что Европа должна взять на себя "львиную долю ответственности за будущее Украины", подчеркнул глава КБФ: "Я считал и считаю, что без США нам крайне сложно, если не сказать практически невозможно, обеспечить безопасность Украины. Но Соединенные Штаты Америки проходят сейчас тот период, который они уже проходили перед Первой и Второй мировыми войнами. В принципе, "Америка первая", или американский изоляционизм, начался еще с Джорджа Вашингтона".
Яценюк сообщил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности уже провел встречи с комиссаром Европейского Союза по обороне Андрюсом Кубилюсом, с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским: "Могу передать их слова: Европа будет стоять рядом с Украиной".
В нынешней ситуации, подчеркнул глава КБФ, президент Зеленский "сейчас занял правильную позицию, заявив четко: переговоров без Украины не будет, и Украина не примет никакие условия, которые будут выдвинуты Украине без ее согласия".
"И это то, что мне сказали наши европейские друзья. Эту линию нужно держать", добавил Яценюк.
складається враження що сайт змінив власника
Але тут, як завжди хитрому Яценюку, захотілось показати, що з ним розмовляють впливові люди. Примітивний піар.
Гітлер, як і Сталін, як і тепер Путін у своїх загарбницьких планах і враховують ту особливу "стійкість" Європи - готовність поступитися сусідньою країною щоб протанцювати пару місяців, чи пару років...
Завтра в Мюнхені відбудеться зустріч представників Росії, України та США, - Трамп.
Мюнхен 1938 здали Чехословаччину Гітлеру, Мюнхен2025 здадуть Україну Путіну?
Таке можливо, коли в політику приходять дебіли, які не вчили історію?" - цитую самого себе.