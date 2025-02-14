Яценюк после встреч в Мюнхене: Европа будет стоять рядом с Украиной

Председатель КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 Арсений Яценюк, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности, прокомментировал изменение взглядов руководства США на обеспечение безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КБФ.

"Мы живем в новой реальности. И к этой реальности надо было быть готовыми еще до выборов президента Соединенных Штатов и иметь план Б. И сейчас этот план Б реализуется", - подчеркнул Яценюк.

Фактически сейчас речь идет о том, что Европа должна взять на себя "львиную долю ответственности за будущее Украины", подчеркнул глава КБФ: "Я считал и считаю, что без США нам крайне сложно, если не сказать практически невозможно, обеспечить безопасность Украины. Но Соединенные Штаты Америки проходят сейчас тот период, который они уже проходили перед Первой и Второй мировыми войнами. В принципе, "Америка первая", или американский изоляционизм, начался еще с Джорджа Вашингтона".

Яценюк сообщил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности уже провел встречи с комиссаром Европейского Союза по обороне Андрюсом Кубилюсом, с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским: "Могу передать их слова: Европа будет стоять рядом с Украиной".

В нынешней ситуации, подчеркнул глава КБФ, президент Зеленский "сейчас занял правильную позицию, заявив четко: переговоров без Украины не будет, и Украина не примет никакие условия, которые будут выдвинуты Украине без ее согласия".

"И это то, что мне сказали наши европейские друзья. Эту линию нужно держать", добавил Яценюк.