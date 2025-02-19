РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5405 посетителей онлайн
Новости Война
6 120 64

У нас не хватает ракет к Patriot. Возле одного из городов их вообще не было, - Зеленский

Украине не хватает ракет к системам Patriot, сказал Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает ракет к системам ПВО Patriot.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда они говорили, что никаких войск на территории Украины, но у них есть корабли, ПВО. США имеют это ПВО. Можем ли мы получить 20 систем ПВО? Этого было бы достаточно. Нам не нужно их обслуживание, мы имеем своих людей, подготовим их. Можно получить лицензии? Даже не ракеты, лицензии на производство ракет к Patriot.

Мы каждый день считаем... Простите. 3-5 утра, когда командующий мне звонит и говорит: "Мы возле этого города, под этим город у нас нет ракет для систем Patriot. Все, мы исчерпали". Он говорит, что сейчас приближается 8 ракет, но нет ракет для систем ПВО. Я думаю, что это неправильно. Это те вещи, которые заставляют нервничать всех", - пояснил он.

По словам Зеленского, он спрашивал представителей США, что они могут предоставить в качестве гарантии безопасности.

"Вы не хотите предоставлять войска, не хотите НАТО. Можем ли мы получить достаточно систем Patriot?" - добавил он.

Читайте: Сегодняшний запуск 10 ракет с Patriot стоил Украине $30 млн, - Зеленский

Автор: 

война (1414) Зеленский Владимир (21064) ПВО (2887) Patriot (299)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
на закупівлю рашистського металобрухту з Болгарії тобі грошей вистачило, а на закупівля ракет для захисту не вистачає?! мудило!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:23 Ответить
+16
Ти блд за 3 роки, за три роки війни не однієї ракети на 500 км не зробило. Я не розумію раді чого воюємо? Три роки тобі оборонці виграли часу. За три роки можна було вже гори свернуть чи шию *****. Який сенс чекать взагалі і ганебно бусифікувати людей на вулицяц, якщо не робити свої ракети?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:25 Ответить
+11
Після твого тупорилого бикування на Трампа, можеш про ракети забути.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На свої F-16 ракети вистачило ...((
показать весь комментарий
19.02.2025 13:20 Ответить
Назви міст вже злили !?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:21 Ответить
Це нормально? я знаю що в рф тут кроти, але відкрито президент кажете що є міста фактично без нормального ППО.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:21 Ответить
тепер це абсолютно нормально) та нормальність, до якої ви звикли, закінчилася десь там в кінці 2018 року, на почтаку 2019) але ви, мабуть це не одразу помітили)
показать весь комментарий
19.02.2025 13:57 Ответить
Головне тепер, щоб була зброя, яку можна придбати на кошти ЄС, які він виділяє і виділятиме. А ця зброя, в наявності, є тільки в США. Найвеличніший правитель світу казав, що за гроші ЄС зброю нам продасть, якщо вони захочуть її придбати для України. Так нехай платять одразу США гроші і зброя буде нам постачатися, як раніше, а може швидше. Для Трампа гроші - це головне. Він і свого друга путіна за гроші продасть))
показать весь комментарий
19.02.2025 14:04 Ответить
То нехай купує ракети а не ржаві реактори!!! В чому проблема???
показать весь комментарий
19.02.2025 15:44 Ответить
А ти йому віриш довбень? Байден перед відходом на пенсію передав Україні на весь 2025 рік понад 500 ракет перехоплювачів до систем Петріот, які передислокували з Ізраїлю. Де він ї усі просрав? Хто цьому диверсанту щось ще передасть після такого?
показать весь комментарий
20.02.2025 04:17 Ответить
Опитування проведуть, буде більше
показать весь комментарий
19.02.2025 13:21 Ответить
на новий аквапарк в Буковелі бабла вистачає.............
показать весь комментарий
19.02.2025 13:21 Ответить
Вже і не буде. Запломбовуйте Петріоти. Приїхали.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:22 Ответить
думку російських свиней ніхто не запитував , рило забрало і пнх.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:33 Ответить
Застрелься з власного ніку,тупий придурок.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:46 Ответить
рило і пнх
показать весь комментарий
19.02.2025 13:47 Ответить
на закупівлю рашистського металобрухту з Болгарії тобі грошей вистачило, а на закупівля ракет для захисту не вистачає?! мудило!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:23 Ответить
Велике питання що вони охороняють, якщо не годні міни виготовити.
Маю сумніви, що вони взагалі не рахують доцільність витрачених коштів з цілями які мають бути виконані.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:52 Ответить
В нас всього бракує
показать весь комментарий
19.02.2025 13:23 Ответить
Насправді , все так і є - при можливостях США те , що вони нам дали це жалюгідна допомога - кацапам на радість ...
показать весь комментарий
19.02.2025 13:23 Ответить
350 млрд це жалюгідно?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:27 Ответить
Ти помилився, насправді 100500 млрд.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:29 Ответить
Пруфи, крім піздежа відкритого рашістского агента, будут?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:30 Ответить
Ща Славік напише, що Трапм пи..здіти не може! Такого ніколи не було!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:39 Ответить
"... ніколи такого не було - і ось знову !" (с)
показать весь комментарий
19.02.2025 13:41 Ответить
https://www.holosameryky.com/a/inspectors-report/7866802.html

17 листопад, 2024

https://www.holosameryky.com/author/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ptuqv Голос Америки

Інспектори уряду США прозвітували про допомогу Україні

Інспектори уряду США, які проводять внутрішній аудит діяльності відповідних відомств, 14 листопада видали спільний звіт за результатами перевірки операції "Атлантична рішучість", що включає протидію Росії в Україні та Європі.

Звіт, що охоплює період з 1 липня до 30 вересня 2024 року підписали Роберт Сторч, інспектор Пентагону, Карделл Річардсон, заступник інспектора Державного департаменту та Пол Мартін, інспектор USAID.

- Автори наводять основні показники допомоги США з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З лютого 2022 року Конгрес виділив щонайменше $182.99 млрд на стримування Росії та відповідь на війну. Зокрема $131.6 млрд на безпекову допомогу, включно з $46.5 млрд - збільшення військової діяльності США в Європі і $45.78 млрд на поповнення зброї та *********** наданих ЗСУ. $43.84 млрд було виділено на програми управління та розвитку, понад половина з цих коштів пішла на виплату зарплат українським держслужбовцям. Крім того, $40.08 млрд було виділено на гуманітарну допомогу.
Щось не виходить 350 лярдів...
показать весь комментарий
19.02.2025 13:44 Ответить
Ну патріоти штучний товар, там і черга на них є наперед. Якщо навіть зі снарядами проблеми виникли у Європи зі США, то тут і тим більше
показать весь комментарий
19.02.2025 13:24 Ответить
на ********** - 28 разів абнуленний 16 разів полуідар,
чому, нашому віслюку не можна?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:24 Ответить
Після твого тупорилого бикування на Трампа, можеш про ракети забути.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:24 Ответить
"3-5 ранку, коли командувач мені телефонує..." - а що командувач ПС ЗСУ уже призначений після Олєщука, чи ще т.в.о.?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:25 Ответить
Новий мем, опитування. Все тепер в Україні тільки через нього. Потрібні дрони - опитування, мобілізація - опитування, ППО тільки опитування.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:25 Ответить
Ти блд за 3 роки, за три роки війни не однієї ракети на 500 км не зробило. Я не розумію раді чого воюємо? Три роки тобі оборонці виграли часу. За три роки можна було вже гори свернуть чи шию *****. Який сенс чекать взагалі і ганебно бусифікувати людей на вулицяц, якщо не робити свої ракети?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:25 Ответить
Наївний ви... Вони за ці роки стільки бабла наскиртували, на західній допомозі, заради цього вони й воюють: безмежна влада+безмежне бабло.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:27 Ответить
Отож. Які перспективи? Просто гинути,доки хтось набиває кишені і потім злиняє за бугор?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:31 Ответить
Я оце просто дивлюсь на нашу стратегію і розумію, що її взагалі немає. Точніше є - це красти, красти і красти. Хлопці на фронті лишень дарують час зермаками вкрасти більше. Там про перемогу чи про якийсь умовний мир взагалі ніхто не думає. А вони потім з пєной у рта наїжають на дітей, які понімаєш імпровізовану сценку про бєзпредєл ТЦКунів зіграли в школі. Гвалт караул
показать весь комментарий
19.02.2025 13:36 Ответить
продовжуй прокладати дороги, дебіл....
показать весь комментарий
19.02.2025 13:26 Ответить
Звучить як запрошення для кацапів...
показать весь комментарий
19.02.2025 13:26 Ответить
Свої вже давно пора було виробляти! Три роки війни позаду! Де свої, українські ракети до "патріотів"???
показать весь комментарий
19.02.2025 13:28 Ответить
Ну до йди і нароби ракет до Петріотів розумнику
показать весь комментарий
19.02.2025 13:31 Ответить
Особистим прикладом?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:32 Ответить
Це його оточення навмисне демонструє повну неадекватність і так нікчемного лайна 95 проби?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:31 Ответить
коли ми билися з пацанамі на Боршягі в мене таке було бажання прокладати дороги? - хрін ви зрозумієте!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:31 Ответить
ти і проклав тільки пятки засверкали
показать весь комментарий
19.02.2025 15:13 Ответить
Нехер було шахеди петріотами збивати
показать весь комментарий
19.02.2025 13:33 Ответить
Австралія Японія виробляють - купуй !
показать весь комментарий
19.02.2025 13:34 Ответить
Вже від мєрікосів хрєн побачимо,а не ракети до ЗРК"Петріот".А могли би ,що своє придумати та запустити в роботу.Але ЗЄльониш вирішив будувати(розкрадати кошти) жороги...
показать весь комментарий
19.02.2025 13:35 Ответить
і з носа юшка і з вуха тече, а все одно хочю дороги!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:36 Ответить
задовбали своїми дорогами
показать весь комментарий
19.02.2025 15:15 Ответить
заряжай "Великим асфальтом та Чонгарським розміннєтом"..
показать весь комментарий
19.02.2025 13:36 Ответить
То що я і казав. Не можливо вирішити питання безпеки міст просто забезпечуючи Україну ракетами для ППО. Глуха оборона це завідомо програшна війна. Потрібно бити у відповідь по рашистах, по їх заводах, по аеропортах, по енергетиці і інфраструктурі.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:42 Ответить
Тамже мірниє люді! - скаже Трамп.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:51 Ответить
Якщо Тампон нам не дасть зброї то він для нас ніхто і не указ.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:52 Ответить
Почитаєш коментарі і розумієш, що в багатьох замість мізків кисель. Звісно, в усьому винен Президент, він - муд@ло, але про безпеку навіщо говорити🤫
показать весь комментарий
19.02.2025 13:46 Ответить
Отакої... а що ж робити... ай-яй-яй.

Виміряти рейтинг чи піти ***** - от у чому питання ЗЄ.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:48 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2025 13:49 Ответить
******** зелений, зараз патріотів не буде біля багатьох міст!! на байдена бикувати треба було більше!!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:56 Ответить
ТАК ЧЕГО ПРИ БАЙДЕНЕ НЕ ВЗЯЛ ЛИЦЕНЗИИ !?
показать весь комментарий
19.02.2025 14:14 Ответить
Так ти більше Трмпа відправляй на три літери то і зовсім не буде ракет і Європа не допоможе, тому що не може постачати Американские озброєння без їх згоди
показать весь комментарий
19.02.2025 14:26 Ответить
А ЩО ЦЕЙ КОМАНДУВАЧ ДУМАВ ДО 3-5 ГОДИН РАНКУ !!!???
показать весь комментарий
19.02.2025 14:30 Ответить
Фау-2 - одноступенева балістична ракета з рідинним ракетним двигуном. Маса вибухової речовини - 800 кг, дальність польоту - до 320 км.

Ще в кінці 1929 року міністр оборони Німеччини віддав наказ про розробку ракетної зброї. А вже у грудні 1934 року було здійснено успішний запуск ракети А-2.

Володя, ти позиціонуєш себе як потужного менеджера, але чому не зміг повторити те, що німці зробили майже 100 років тому?
показать весь комментарий
19.02.2025 15:38 Ответить
Та ти ще розкажи де вони знаходяться, і тобі так закортіло з цими реакторами, а не закупити ракет!!! Сам себе мордою в лайно тикаєш, чи ти шукаєш крайнього???
показать весь комментарий
19.02.2025 15:43 Ответить
"АГЛАСІТЄ ВЄСЬ СПІСАК ПАЖАЛУСТА" де? скільки? і чого саме бракує? Поштовий індекс можна не писати! тупорила ваванда під'єрмачна.
показать весь комментарий
19.02.2025 16:49 Ответить
 
 