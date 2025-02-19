У нас не хватает ракет к Patriot. Возле одного из городов их вообще не было, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает ракет к системам ПВО Patriot.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда они говорили, что никаких войск на территории Украины, но у них есть корабли, ПВО. США имеют это ПВО. Можем ли мы получить 20 систем ПВО? Этого было бы достаточно. Нам не нужно их обслуживание, мы имеем своих людей, подготовим их. Можно получить лицензии? Даже не ракеты, лицензии на производство ракет к Patriot.
Мы каждый день считаем... Простите. 3-5 утра, когда командующий мне звонит и говорит: "Мы возле этого города, под этим город у нас нет ракет для систем Patriot. Все, мы исчерпали". Он говорит, что сейчас приближается 8 ракет, но нет ракет для систем ПВО. Я думаю, что это неправильно. Это те вещи, которые заставляют нервничать всех", - пояснил он.
По словам Зеленского, он спрашивал представителей США, что они могут предоставить в качестве гарантии безопасности.
"Вы не хотите предоставлять войска, не хотите НАТО. Можем ли мы получить достаточно систем Patriot?" - добавил он.
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Маю сумніви, що вони взагалі не рахують доцільність витрачених коштів з цілями які мають бути виконані.
17 листопад, 2024
https://www.holosameryky.com/author/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ptuqv Голос Америки
Інспектори уряду США прозвітували про допомогу Україні
Інспектори уряду США, які проводять внутрішній аудит діяльності відповідних відомств, 14 листопада видали спільний звіт за результатами перевірки операції "Атлантична рішучість", що включає протидію Росії в Україні та Європі.
Звіт, що охоплює період з 1 липня до 30 вересня 2024 року підписали Роберт Сторч, інспектор Пентагону, Карделл Річардсон, заступник інспектора Державного департаменту та Пол Мартін, інспектор USAID.
- Автори наводять основні показники допомоги США з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З лютого 2022 року Конгрес виділив щонайменше $182.99 млрд на стримування Росії та відповідь на війну. Зокрема $131.6 млрд на безпекову допомогу, включно з $46.5 млрд - збільшення військової діяльності США в Європі і $45.78 млрд на поповнення зброї та *********** наданих ЗСУ. $43.84 млрд було виділено на програми управління та розвитку, понад половина з цих коштів пішла на виплату зарплат українським держслужбовцям. Крім того, $40.08 млрд було виділено на гуманітарну допомогу.
Щось не виходить 350 лярдів...
чому, нашому віслюку не можна?
Виміряти рейтинг чи піти ***** - от у чому питання ЗЄ.
Ще в кінці 1929 року міністр оборони Німеччини віддав наказ про розробку ракетної зброї. А вже у грудні 1934 року було здійснено успішний запуск ракети А-2.
Володя, ти позиціонуєш себе як потужного менеджера, але чому не зміг повторити те, що німці зробили майже 100 років тому?