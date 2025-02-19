У нас не хватает ракет к Patriot. Возле одного из городов их вообще не было, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает ракет к системам ПВО Patriot.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда они говорили, что никаких войск на территории Украины, но у них есть корабли, ПВО. США имеют это ПВО. Можем ли мы получить 20 систем ПВО? Этого было бы достаточно. Нам не нужно их обслуживание, мы имеем своих людей, подготовим их. Можно получить лицензии? Даже не ракеты, лицензии на производство ракет к Patriot.

Мы каждый день считаем... Простите. 3-5 утра, когда командующий мне звонит и говорит: "Мы возле этого города, под этим город у нас нет ракет для систем Patriot. Все, мы исчерпали". Он говорит, что сейчас приближается 8 ракет, но нет ракет для систем ПВО. Я думаю, что это неправильно. Это те вещи, которые заставляют нервничать всех", - пояснил он.

По словам Зеленского, он спрашивал представителей США, что они могут предоставить в качестве гарантии безопасности.

"Вы не хотите предоставлять войска, не хотите НАТО. Можем ли мы получить достаточно систем Patriot?" - добавил он.

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