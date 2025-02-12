Сьогоднішній запуск 10 ракет із Patriot коштував Україні $30 млн, - Зеленський
Сьогодні, 12 лютого, окупанти випустили по Україні 6 балістичних ракет, для відбиття яких було запущено 10 ракет з Patriot, що коштувало Україні 30 мільйонів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський перед зустріччю із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
"Сьогодні по шести балістичних ракетах випущені 10 ракет із "Петріотів". Це $30 мільйонів", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, в Повітряних силах повідомляли, що в ніч на 12 лютого 2025 року війська РФ завдали удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської області та один - із Криму. Підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М.
Топ коментарі
+33 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар12.02.2025 20:11 Відповісти Посилання
+24 Бандерівець
показати весь коментар12.02.2025 20:08 Відповісти Посилання
+23 Валерій Кваша
показати весь коментар12.02.2025 20:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Безкоштовно можеш сам дрючком дірку в грунті наковиряти і і смокчі газу скільки влізе!
"Патріоти дав Байден !"
.
І звідки такі хитрожопі дурники вилазять? Де вас селекціонують?
"бест френд влад"хйула, який несе смерть тисячам українців.
...і не тільки грошей.
Давно відомо, як рахують таку "ціну" виробники.
Але, неЛОХ за таку ціну ці ракети "купує"?
як завжди...