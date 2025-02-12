УКР
Сьогоднішній запуск 10 ракет із Patriot коштував Україні $30 млн, - Зеленський

Сьогоднішній запуск 10 ракет із Patriot коштував Україні $30 млн

Сьогодні, 12 лютого, окупанти випустили по Україні 6 балістичних ракет, для відбиття яких було запущено 10 ракет з Patriot, що коштувало Україні 30 мільйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський перед зустріччю із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

"Сьогодні по шести балістичних ракетах випущені 10 ракет із "Петріотів". Це $30 мільйонів", - зазначив Зеленський.

Також читайте: США перевезли 90 ракет-перехоплювачів Patriot з Ізраїлю до Польщі, щоб передати їх Україні, - Axios

Нагадаємо, в Повітряних силах повідомляли, що в ніч на 12 лютого 2025 року війська РФ завдали удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської області та один - із Криму. Підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М.

Зеленський Володимир (25545) Patriot (402) балістичні ракети (470)
+33
Но а на савєцкіє атомні реактори ти **** хрипате викинуло мільярд доларів.
12.02.2025 20:11 Відповісти
+24
Позич в Коломойського.
12.02.2025 20:08 Відповісти
+23
Зі своєї кишені платить?
12.02.2025 20:09 Відповісти
Позич в Коломойського.
12.02.2025 20:08 Відповісти
Зі своєї кишені платить?
12.02.2025 20:09 Відповісти
це сума, яку вигребуть в Україні корисними копалинами.
12.02.2025 20:18 Відповісти
Вам що до тих корисних копалин? Україна видобуває природній газ в об'ємі, який споживає населення. Ви десь бачили безкоштовний газ для населення?
12.02.2025 21:11 Відповісти
А добути його безкоштовно? Прокласти труби, іншу арматуру розподілення, слідкувати за цим.
Безкоштовно можеш сам дрючком дірку в грунті наковиряти і і смокчі газу скільки влізе!
12.02.2025 21:26 Відповісти
Розчарую тебе - будеш глибоко ковиряти - прийде дядя який надає тобі по жопі , складе протокол та відправить справу до суду . Бурити свердловину без спецдозволу можна на глибину 20 метрів , а розкопувати грунт взагалі , здається не більше метра чи щось таке . Забувся - свердловина тільки воду брати - за газ взагалі до буцегарні попадеш , навіть як напшокаєш його на десяти метрах Приватна земельне ділянка ніяким чином не означає , шо ти власник всього що під ціє ділянкою знаходиться , це тобі не золоті копальні у США ((
12.02.2025 22:04 Відповісти
Чуєш придурку, а чому тоді ціна на той газ копійка в копійку як на єврохабі? Певно німці власноруч у нас труби прокладали, ще й свого виробництва підвозили?
12.02.2025 23:51 Відповісти
І що? Це добре, чи погано?
12.02.2025 20:10 Відповісти
Якщо доведеться платити такі гроші зі свого карману то дуже погано. А якщо доведеться випустити 50 ракет Patriot? От і рахуйте - 6,5 млрд. грн. А щоб краще розуміти, то цих грошей вистачить, щоб виплатити 337500 військовослужбовцям зарплату 20000 грн.
12.02.2025 21:34 Відповісти
... треба перестати стріляти!! В. Зеленський.
12.02.2025 21:52 Відповісти
До чого ті десять ракет взагалі? Шо воно несе?
12.02.2025 22:37 Відповісти
Просто за 150 мільйонів можна було запустити у виробництво власні , на порядок дешевші . Це як із снарядами- кацапи виробляють за 200-400 доларів штуку , а американці витрачають більше 3000 за один , і це мова не про високоточний , а самий що не є найпростіший . Чому ті 150 мільйонів не виділили українським виробникам засобів ППО - на прєпіздєнтське будівництво грошей "не вистачало" , вже розписали хто їх украде.
12.02.2025 22:10 Відповісти
Які там ракети петріот,не смішіть. Тут буває: вітчизняна міна не влазить у ствол міномета, а якщо влазить то плюється на 20м, бо порох сирий, якщо стрельнуло, то може не взірватись, бо підривник не спрацьовує, а якщо все добре - і стрельнуло і вибухноло то буває, що вишибний патрон залишився у стволі, бо гуляє в отворі міни, як цвях в стакані.
13.02.2025 00:22 Відповісти
Но а на савєцкіє атомні реактори ти **** хрипате викинуло мільярд доларів.
показати весь коментар
12.02.2025 20:11 Відповісти
12.02.2025 20:11 Відповісти
Це все гадання на кавовій гущі, як на мене. Гепнулась бойова частина - а чи була ракета збита чи ні - хто його зна. Тим більше куди вона була націлена - знають лише ті, хто її програмував
12.02.2025 20:24 Відповісти
Прочитав "Безугла", далі не дивився.
12.02.2025 20:40 Відповісти
Виталий (саме так - по кацапські) - ти довбограй
12.02.2025 20:42 Відповісти
Вова, зроби наколку собі на лобі:

"Патріоти дав Байден !"

.
12.02.2025 20:11 Відповісти
мова йде про те, що коли заінчаться ракети Байдена, за нові прийдеться платити корисними копалинами..
12.02.2025 20:21 Відповісти
Стосовно нових ракет з'являються сумніви...а свої не робимо принципово.
12.02.2025 20:30 Відповісти
Та зрозуміло. В нас нічого нема. Чую майже щодня з 1991 року.
12.02.2025 20:36 Відповісти
нагадай, коли китайцям Мотор Січ продали?
12.02.2025 20:57 Відповісти
правильно. Зебобики продали, а потім після чарівної пігулки від США та НАТО повернули взад.
12.02.2025 21:46 Відповісти
https://www.golosameriki.com/a/ukraine-motor-sich-ownership/5827116.html

І звідки такі хитрожопі дурники вилазять? Де вас селекціонують?
12.02.2025 21:49 Відповісти
На асфальтовому заводі?
12.02.2025 22:38 Відповісти
******? москалі оплачують все повністю. Інакше будеш рабом москалів.
12.02.2025 20:56 Відповісти
йди протризвій, потім напишиш більш розбірливо
12.02.2025 21:12 Відповісти
******, точніше москальський раб, якщо тобі шрифт не розбірливий, то що тоді у твоєї макітрі твориться? Іди, поїж в неї,
12.02.2025 21:50 Відповісти
бережи ті копалини для кацапів (( До речі , вони саме там розміщені , де кацапи сьогодні товчуться. .
12.02.2025 22:12 Відповісти
Потужний пісюаніст відповість балістикою по Москві. В Омані заборонили цю тему, а так би да. Просто креслення фон Брауна ФАУ-2 1943 року десь загубились в шкільній бібліотеці. Ермак ходив шукати, не знайшов.
12.02.2025 20:13 Відповісти
Прочитавши це, руде опудало стане звинувачувати Україну, що та витрачає гроші "його платників податків". І жодного слова не буде про "бест френд влад" хйула, який несе смерть тисячам українців.
12.02.2025 20:13 Відповісти
Рідкоземельна барига, а скільки твої слуги урода мільярдів накрали за 6 років? Навіть самі опущенні аніматори та тамади стали мультимільйонерами ставши деПутанами. Тепер думай-Те.
12.02.2025 20:14 Відповісти
А можна ж було відправити на велике крадівництво.
12.02.2025 20:21 Відповісти
А что это ты вова, считать начал публично? 😁 к выборам готовишься? Так тебе больше не светит😋
12.02.2025 20:22 Відповісти
скільки життів, воно не рахуе?
12.02.2025 20:26 Відповісти
Нах то *******?
12.02.2025 20:26 Відповісти
З твого кармана,наркоман ******* ? І аж 1.5 патріота на одну кацапську? Нюхай менше,********,який сьогодні вдруге продав Україну.
12.02.2025 20:26 Відповісти
Підрахуи
12.02.2025 20:29 Відповісти
Підвищення смарагдовості світлофорів коштувало нам в сотні разів дорожче.
12.02.2025 20:31 Відповісти
Ну то заплати за рахунок 95 кварталу? слабо?
12.02.2025 20:33 Відповісти
Декілька голів мсеків потрусити й збір закрито…
12.02.2025 20:33 Відповісти
Це натяк на ЩО?
12.02.2025 20:35 Відповісти
вибір тебе, зеленского, у 2019 році коштував українцям триліони долларів, життя, житла, майна, а ти, підар зелений скиглиш за 30 млн баксів, які тобі неналежать і які ти не зміг ********.
12.02.2025 20:35 Відповісти
Сьогоднішній запуск 10 ракет із Patriot коштував Україні $30 млн, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3535453А скількі було зарито ракет в афальт?- на15 мільярдів долл, коли в США дороги приватні, а ракети державні, а в нас навпаки дороги державні а на ракети коштів немає, а чому вони приватні, тому що є іевест клімат, а у нас тільки для своїх. До речі якщоб і потратилиб кошти з бюджету немає гарантіїї що вони були-б не браковані, як міни та багато чого.
12.02.2025 20:38 Відповісти
и что теперь что 30 лямов?вы ***** крадете столько лямов что то для ПВО-пыль!
12.02.2025 20:42 Відповісти
Бухгалтер
12.02.2025 20:42 Відповісти
Поганий Байден давав ракети Україні безкоштовно і ще хотів дати на 3 мільярди долл, поки Зеленський не звинуватив його по суті в корупції.
12.02.2025 20:51 Відповісти
Влучання навіть одного іскандера обійшлося б дорожче.
12.02.2025 20:54 Відповісти
Це дивлячись в кого влучить. Влучання в преЗЕдента з д'Єрмаком заощадило б багато грошей.
...і не тільки грошей.
12.02.2025 21:03 Відповісти
ак по ним і не стріляють. Принаймні, Єрмак точно недоторканий.
12.02.2025 22:13 Відповісти
Так і я про те ж...
14.02.2025 20:30 Відповісти
Спитай недопрез. скільки коштує життя, дітей, матерів, братів,сестер, щоб тебе вдавило.
12.02.2025 20:57 Відповісти
Про що був цей зелений пердок?
12.02.2025 20:57 Відповісти
12.02.2025 21:00 Відповісти
Дякуєм ППО!
12.02.2025 21:07 Відповісти
Взагалі, ціна ракети у 3 мільйони, то є ВІДВЕРТА БРЕХНЯ!!!
Давно відомо, як рахують таку "ціну" виробники.
Але, неЛОХ за таку ціну ці ракети "купує"?
12.02.2025 21:34 Відповісти
У ПЕТРІОТА 3,0 ляма коштують лише ракети ERINT, які нам ніхто не давав і не дасть, бо там секретні технології.
13.02.2025 12:48 Відповісти
Значить, піпіздент ЗБРЕХАВ?
як завжди...
13.02.2025 13:41 Відповісти
....і ета мої деньгі.
12.02.2025 21:43 Відповісти
Непереміщення двох ракетних заводів у підземні цехи коштувало Україні сто мільярдів доларів.
12.02.2025 22:09 Відповісти
Как и при полномасштабном наступлении 22 года, когда народ готовили к шашлыкам а не расстрелам и войне Зеленский считает деньги, а не жизни людей, клоун!
13.02.2025 00:44 Відповісти
Чого цей уйобок чужі гроші рахує?
13.02.2025 06:10 Відповісти
Візьми у Крупи та інших тварин.які обкрадають Україну.
13.02.2025 15:56 Відповісти
 
 