Сьогоднішній запуск 10 ракет із Patriot коштував Україні $30 млн, - Зеленський

Сьогодні, 12 лютого, окупанти випустили по Україні 6 балістичних ракет, для відбиття яких було запущено 10 ракет з Patriot, що коштувало Україні 30 мільйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський перед зустріччю із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

"Сьогодні по шести балістичних ракетах випущені 10 ракет із "Петріотів". Це $30 мільйонів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в Повітряних силах повідомляли, що в ніч на 12 лютого 2025 року війська РФ завдали удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської області та один - із Криму. Підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М.