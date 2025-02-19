Только 1% украинцев поддерживает все уступки России, - Зеленский
Лишь 1% населения Украины поддерживает все уступки России ради установления мира в нашей стране.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленский отметил, что все решения относительно войны должны учитывать мнение украинцев, которые непосредственно противостоят агрессору. Он отметил, что уступки России поддерживает лишь незначительная часть общества, а вера в договоренности с Кремлем отсутствует.
По его словам, важно понимать, что украинский народ, который воюет, не поддерживает никаких уступок агрессору. Зеленский подчеркнул, что "идти на все уступки России поддерживает лишь 1% населения". Он подчеркнул, что нельзя воспринимать ситуацию так, будто ее можно решить только документами или договоренностями, ведь, как он отметил, "в Украине никто не верит Путину".
Президент также заявил, что во время визита в Украину Кит Келлог должен лично пообщаться с людьми, чтобы понять реальную картину настроений в стране.
"Для меня важно, чтобы он сам походил по Киеву, другим городам, пообщался с людьми. Пусть спросит, доверяют ли они своему президенту, верят ли Путину, что думают о заявлениях Трампа", - пояснил Зеленский.
Он также сообщил, что планирует вместе с Келлогом посетить фронт, чтобы тот смог пообщаться с украинскими военными.
"Поедем и пусть спросит военных: готовы ли они сейчас срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать России и не иметь гарантий безопасности? Пусть пообщается с людьми, которые здесь живут и воюют", - подчеркнул президент.
По его словам, главная задача - дать возможность Келлогу самому убедиться, какая ситуация в Украине. "Если будет у него желание, он это получит", - подытожил Зеленский.
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Є якісь конкретні цифри ?
Ти з тих турбопатріотів, які тричі вмерли б за Крим, і за три дні б штурмонули Донецьк, але "подлий Парашенка" не дав їм проявити себе...
Чи коли три роки були диряві санкції і Байден тихо зняв обмеження на платежі за енергоресурси від орків...
А 73... %
Як вам така цифіра