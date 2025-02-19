РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5405 посетителей онлайн
Новости
2 760 46

Только 1% украинцев поддерживает все уступки России, - Зеленский

Сколько украинцев поддерживают уступки РФ

Лишь 1% населения Украины поддерживает все уступки России ради установления мира в нашей стране.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский отметил, что все решения относительно войны должны учитывать мнение украинцев, которые непосредственно противостоят агрессору. Он отметил, что уступки России поддерживает лишь незначительная часть общества, а вера в договоренности с Кремлем отсутствует.

По его словам, важно понимать, что украинский народ, который воюет, не поддерживает никаких уступок агрессору. Зеленский подчеркнул, что "идти на все уступки России поддерживает лишь 1% населения". Он подчеркнул, что нельзя воспринимать ситуацию так, будто ее можно решить только документами или договоренностями, ведь, как он отметил, "в Украине никто не верит Путину".

Также читайте: США помогли Путину выйти из многолетней изоляции. С РФ говорили, как с жертвой, - Зеленский

Президент также заявил, что во время визита в Украину Кит Келлог должен лично пообщаться с людьми, чтобы понять реальную картину настроений в стране.

"Для меня важно, чтобы он сам походил по Киеву, другим городам, пообщался с людьми. Пусть спросит, доверяют ли они своему президенту, верят ли Путину, что думают о заявлениях Трампа", - пояснил Зеленский.

Он также сообщил, что планирует вместе с Келлогом посетить фронт, чтобы тот смог пообщаться с украинскими военными.

"Поедем и пусть спросит военных: готовы ли они сейчас срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать России и не иметь гарантий безопасности? Пусть пообщается с людьми, которые здесь живут и воюют", - подчеркнул президент.

По его словам, главная задача - дать возможность Келлогу самому убедиться, какая ситуация в Украине. "Если будет у него желание, он это получит", - подытожил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) переговоры с Россией (1204)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
під**ас зеленський , це ж ти і є це 1%
показать весь комментарий
19.02.2025 13:38 Ответить
+14
"Нужно же просто перестать стрелять"? Не, не так?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:40 Ответить
+14
Більше насправді. Одні ухилянти наберуть процентів 25. А це менти, тцкуни, сбвушники, дбр, сап, набу, плокулоли, судді та інша сволочь, які давали присягу, але на фронт взагалі не збираються!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
під**ас зеленський , це ж ти і є це 1%
показать весь комментарий
19.02.2025 13:38 Ответить
Сказала "патріотка", що сидить на утриманні Німеччини...
показать весь комментарий
19.02.2025 13:50 Ответить
"Нужно же просто перестать стрелять"? Не, не так?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:40 Ответить
Угу - як 10 років тому , в лютому 2015 , хто вперше прийняв рішення про припинення вогню ?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:45 Ответить
Угу - и освободил 2\3 захваченной до него территории.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:47 Ответить
Де ? Коли ?
Є якісь конкретні цифри ?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:56 Ответить
Тати монголоїд єпанутий, відкрий інтернет і там знайдеш!!!
показать весь комментарий
19.02.2025 15:33 Ответить
Ти й досі з сподніх лайна не витрусив...
Ти з тих турбопатріотів, які тричі вмерли б за Крим, і за три дні б штурмонули Донецьк, але "подлий Парашенка" не дав їм проявити себе...
показать весь комментарий
19.02.2025 14:59 Ответить
Тепер буде зі своїми процентами і опитуванням КМІС всіх зайо.бувати!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:40 Ответить
Объявит войну.100%
показать весь комментарий
19.02.2025 13:40 Ответить
Як вуж, це вже так комічно виглядає. У нас все в Україні тепер буде через відсотки.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:40 Ответить
Більше насправді. Одні ухилянти наберуть процентів 25. А це менти, тцкуни, сбвушники, дбр, сап, набу, плокулоли, судді та інша сволочь, які давали присягу, але на фронт взагалі не збираються!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:41 Ответить
То це десь 73% набереться. Ох, підождіть...
показать весь комментарий
19.02.2025 13:45 Ответить
всі за продовження війни, тому що більше таких виплат в тилу не буде, лиш скільки чиновників зараз пенсії по 50-80 тис. порішали через суд, ніхто нічого вже не контролює, повсюди бардак поки захід вливає сюди гроші, а на війну їх ітак ніхто не відправить, у випадку програшу просто змінять форму та і все, як це відбулось на окупованих територіях...
показать весь комментарий
19.02.2025 14:21 Ответить
"Лише 1% населення України підтримує всі поступки Росії заради встановлення миру в нашій країні..." - це мабуть завгосп, сама ОПа завгоспа і 5-6 дефективних менеджерів із їх родичами і кумами
показать весь комментарий
19.02.2025 13:42 Ответить
А ты себя с Дерьмаком в этих 1% учёл?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:42 Ответить
Шо то я сумневаюсь что целый процент, 000001% ещё может быть..
показать весь комментарий
19.02.2025 13:42 Ответить
У вас з математикою проблеми, це по перше....
показать весь комментарий
19.02.2025 13:53 Ответить
А у вас похоже проблемы с головой, це по друге..
показать весь комментарий
19.02.2025 14:15 Ответить
фюлер засратий
показать весь комментарий
19.02.2025 13:43 Ответить
От це і є той відсоток підтримки ЗЄ.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:43 Ответить
Ой,як вдобно власну сраку українським народом прикривати. До речі,а де дєрьмак? Хтось бачив його рило останніми днями? Пригадується перед нападом кацапні він теж десь пропадав два тижні.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:43 Ответить
Щоб ще тихцем ці пдри щось не підписали..
показать весь комментарий
19.02.2025 13:52 Ответить
Воно з зєлєпукіним були в Мюнхені!!! Зараз відпочиває після нервової роботи!!!
показать весь комментарий
19.02.2025 15:37 Ответить
А їм ВСІ і не потрібні - звісно , каци , на переговорах хочуть все по-максимуму , а далі - вже як получиться ...
показать весь комментарий
19.02.2025 13:43 Ответить
таке враження шо весь 1% зібрався тут
показать весь комментарий
19.02.2025 13:45 Ответить
Потрібна негайна інформаційна кампанія в усіх провідних західних ЗМІ. Нехай увесь Світ бачить у що перетворюються США і що насправді ховається під гаслом "демократичні цінності"!!!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:45 Ответить
Типу вони колись були інші... назвіть приклади коли захищали демократію, може коли венесуельку нафту купляють чи може коли їх кораблі в перській затоці, не бачать тіньового флоту Ірану, тому що той поставляє нафту їх промплощадкам дешевше ринку...
Чи коли три роки були диряві санкції і Байден тихо зняв обмеження на платежі за енергоресурси від орків...
показать весь комментарий
19.02.2025 14:25 Ответить
1% це зеля і його ОПа! ти ж з своїм бидлохамієй стверджували що Україна наїбала рашку, якась курва заглядала в очі )(уйла і побачила там мир! застрелься або заткнись!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:48 Ответить
А за галімий піар "Голобородька" в 2019 голосувало більше.

показать весь комментарий
19.02.2025 13:50 Ответить
Хтось каже що не модна ненавидіти цифри
А 73... %
Як вам така цифіра
показать весь комментарий
19.02.2025 13:52 Ответить
не гандонам вирішувати коли і кого нам обирати! тобі мудаку обнульоне )(уйло легітимне?!
показать весь комментарий
19.02.2025 14:04 Ответить
Узурпатор
показать весь комментарий
19.02.2025 13:56 Ответить
По вашому я ненавиджу зелену скотину тому що люблю рускій мір? Ці зебіли взагалі якісь анти люди. В них все навпаки. І реальність вивернута навиворіт.
показать весь комментарий
19.02.2025 14:04 Ответить
Сьогодні Свєтка, під номером 580894 чергує від зеленого лайна

показать весь комментарий
19.02.2025 14:22 Ответить
Дуже багато зеботні понабігало. Бо сраки у подоляка і ко горять. Лідору Трамп чорну мітку передав, треба швидко відбілювати в очах охлосу.
показать весь комментарий
19.02.2025 14:23 Ответить
А ти від якого лайна?
показать весь комментарий
19.02.2025 16:00 Ответить
А хіба ті, хто голосовува за Зе не підтримували поступки Росії? Зе ж наголошував, що "какая разніца на каком язикє гаваріть, главнає, чтоби уліца била заасфальтіравана." Обіцяв домовитися з Путіним "гдє та пасєрєдінє", тобто по Дніпру. Розмінував весь південь і схід, щоб окупантам леше було зайти і захопити весь південь. Зупиним спецоперації проти Росії, зупинив всі ракетні програми, тайно перемовлявся в росіянами в Омані ітд. Хіба це була не здача України? А який він День Незалежності влаштував - не було ні натяку на державу Україна - ні українських прапорів, ні тризуба, ні гімну. Всі в білому скакали, якісь зайчики, якісь дурники, ніби показували - нема ніякої України, біле - символ здачі, ніби хотіли сказати Путіну - ми здуріли, Путін заходь і бери нас голими руками, поки ми в маразмі! Ну він і зайшов....
показать весь комментарий
19.02.2025 14:34 Ответить
Україна буде продовжувати боротьбу за свою незалежнвсть.трамп йде за кораблем.
показать весь комментарий
19.02.2025 14:40 Ответить
Які поступки росії ,варварська імперія хоче знищити Україну її народ ,все залежить від одного виродка терориста путіна, ця паскуда може за годину припинити цю криваву війну ,на жаль трамп надав цій істоті наснаги.
показать весь комментарий
19.02.2025 14:41 Ответить
І зє серед цього одного %!
показать весь комментарий
19.02.2025 14:56 Ответить
Це не українці, це ждуни!!!
показать весь комментарий
19.02.2025 15:32 Ответить
 
 