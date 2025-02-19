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Новости Война
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США помогли Путину выйти из многолетней изоляции. С РФ говорили, как с жертвой, - Зеленский

США помогают Путину выйти из многолетней изоляции

Президент Владимир Зеленский считает, что переговорами с РФ в Саудовской Аравии Штаты помогли Владимиру Путину выйти из многолетней изоляции.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что они обсуждают в Саудовской Аравии свои двусторонние вопросы, я говорил, это их право. Хотя я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции. Никто не раздражен, мы ко всему готовы. История о том, что 90% всей помощи - это США, мы понимаем, что правда она немножко другая. Хотя, безусловно, мы благодарны за помощь. Поэтому я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа, потому что все это точно не влияет положительно на Украину", - подчеркнул он.

"Они выводят из изоляции Путина. Я думаю, что Путин и русские очень радуются. Потому что обсуждаются вопросы с ними, как жертвой. Это что-то новое. Я не хочу критиковать официальных представителей США, но мне кажется, глобальный Юг говорил, что "это конфликт". И у нас не было претензий, потому что мы всегда боролись, чтобы глобальный юг был посередине. И все они были посередине, потому что они понимали, что это просто война Путина против нас", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас не хватает ракет к Patriot. Возле одного из городов их вообще не было, - Зеленский

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война (1414) Зеленский Владимир (21064) США (27325) Трамп Дональд (5842) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+24
Це так! Старий, виживший з розуму імпотент з шизофреніком у радниках керує США! Повний занепад, який почався після Рейгану і швидко набрав обертів за трампа!
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19.02.2025 13:35 Ответить
+19
Усе правильно, потрібно голосно заявляти західній пресі про цю відверто безхребетну та зрадницьку позицію з боку адміністрації Трампа і його самого. І ця руда потвора ще розраховує на Нобелівську премію миру? Думаю, що усе, що йому світить, це у кращому випадку "Премія Дарвіна"...
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19.02.2025 13:36 Ответить
+16
Кацапи, росіяни. Ніякі вони не РУСЬКІ
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19.02.2025 13:35 Ответить
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Це так! Старий, виживший з розуму імпотент з шизофреніком у радниках керує США! Повний занепад, який почався після Рейгану і швидко набрав обертів за трампа!
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19.02.2025 13:35 Ответить
Воно то так, але тролити болонку путіна не дипломатично
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19.02.2025 13:54 Ответить
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19.02.2025 15:22 Ответить
Трамп старий лох, якого має путін...
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19.02.2025 13:35 Ответить
Він не лох, а хитрожопий бізнесмен. Лохи не набувають таких статків як у нього. А от шо це за людина то інша справа. Він не політик, а торгаш і називає всіх продавцями. Плюс ще й зібрав біля себе таких же самих. Це біда і всього цивілізованого світу і самих американців. Про Україну я не говорю вже... Якщо і дальше так піде то нічого доброго для України та ЄС вцілому не треба чекати.
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19.02.2025 13:50 Ответить
Кацапи, росіяни. Ніякі вони не РУСЬКІ
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19.02.2025 13:35 Ответить
Просто зелебоба - неосвічений блазень.
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19.02.2025 13:39 Ответить
А нам своє робити !
Про що б там амери , з кацапами , не домовлялися - це наша війна ... не забули ?
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19.02.2025 13:35 Ответить
Усе правильно, потрібно голосно заявляти західній пресі про цю відверто безхребетну та зрадницьку позицію з боку адміністрації Трампа і його самого. І ця руда потвора ще розраховує на Нобелівську премію миру? Думаю, що усе, що йому світить, це у кращому випадку "Премія Дарвіна"...
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19.02.2025 13:36 Ответить
А ти ще більше побикуй на Трампа, то ще й репарації кацапам примусять платити. Міжнародна дипломатія і геополітика - це не сцена з роялем, дебіл клоунський. Вона не пробачає такої тупості і самодурства.
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19.02.2025 13:36 Ответить
Та він ще дуже м'яко сказав.
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19.02.2025 13:52 Ответить
Первый раз зелемойский прав. Гавно ваш рыжий.
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19.02.2025 14:58 Ответить
Что делают демократы в Сенате, почему они молчат?
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19.02.2025 13:37 Ответить
У демократов меньшинство в Сенате.
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19.02.2025 13:42 Ответить
У нас теж але всюди.
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19.02.2025 13:47 Ответить
Tierre, але все одно вони можуть висказати публічно свою думку чи просто набрали в рот води ?
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19.02.2025 13:56 Ответить
Вони висказують. Демократичні ЗМІ критикують зараз Трампа дуже сильно. Тільки Трамп ніколи не дослухається до критики - від дослухається тільки до лесті.
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19.02.2025 13:59 Ответить
Демократичні ЗМІ - це ті, хто впритул не бачить того, що робиться в Україні?
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19.02.2025 14:53 Ответить
noyt бурятський Реєстрація: 19.02.2025
ПТН ПНХ і ти разом із ним.
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19.02.2025 13:50 Ответить
Вираз "Посередині" - це нейтральні? Чи це як раніше "сойтись посрєдінє" - заглянути в оч...о пуйлу?
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19.02.2025 13:38 Ответить
Оце так виглядають "славнозвістні сделкі" Трампа? Це тягне на сьоме банкрутство рудого, але на цей раз воно буде політичним.
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19.02.2025 13:38 Ответить
Ну почему, ***** щедро насыпет лавэ и ему и маску. На старость хватит
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19.02.2025 13:40 Ответить
Они просто посмотрели ему в глаза в поисках там мира и сошлись посередине (Днепра).
И они твои же предвыборные лозунги выполняют вместо тебя, а тебе сейчас сказали, что у тебя было минимум 3 года, чтобы сделать то, ради чего тебя Ху#ло усадило на царствие.

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19.02.2025 13:39 Ответить
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19.02.2025 13:41 Ответить
За цей плакат , комусь тоді добряче перепало ! Бо всі побачили , як друзі уважно дивляться один на одного!
П.С - і ***** , до речі , був не проти , аби його зображення розмістили
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19.02.2025 13:48 Ответить
И поэтому вы проголосовали за Ху#ло (т.е. за Янелоха)?
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19.02.2025 13:55 Ответить
У вас шиза!
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19.02.2025 13:53 Ответить
Я, в отличие от вас, не отношусь к 73% дегенератов.
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19.02.2025 13:54 Ответить
Відносишся до 25% дегенератів ... і чим тут хвалитися ?
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19.02.2025 13:57 Ответить
Ты относишься до 73% толпойопов, из которых бОльшая часть за 5 лет излечилась. Но такие полные дебилы как ты, да ещё воняющие здесь за грязные подоляцкие деньги неизлечимы.
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19.02.2025 13:59 Ответить
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19.02.2025 14:03 Ответить
Вы, сэр.
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19.02.2025 14:00 Ответить
"И тебя вылечат"
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19.02.2025 14:09 Ответить
Не кури шмаль, и тебе полегчает.
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19.02.2025 14:11 Ответить
Їх вилікує лише припинення фінансування їх ботоферми ...
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19.02.2025 14:12 Ответить
Подоляцкий тролль, тебя лишат пайки первым.
Спроси у этого чмо, как поживает его патрон Юра Енакиевский?
Он же Юрец МалОй. Мерина он этого продал?
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19.02.2025 14:17 Ответить
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19.02.2025 14:13 Ответить
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19.02.2025 14:02 Ответить
Заспокойся вже ... невже , за цю фігню , вам й досі платять ?
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19.02.2025 14:11 Ответить
За эту твою наркоманскую фигню Украина расплачивается жизнями лучших своих людей.
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19.02.2025 14:19 Ответить
Вот клоун, дык, неси себя как хутин пуй, до конца, и ты будешь жертвой(аборта по 17 грн)... А ШО ДЕЛАТЬ, ХЕХ...
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19.02.2025 13:39 Ответить
Трамп ше тои зух - сказав шо Украіні не потрібно було починати цю віину
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19.02.2025 13:40 Ответить
Трам - тарарам сам мріє стати диктатором і питає у ху#ла поради
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19.02.2025 13:40 Ответить
А я то думаю и чьо ента Донька зазiхае на Канаду, типо, хочет дамбу возвести с кацапами через Берингов пролив... объединяццо, как когда-то. Монголоидная гаплогруппа О (индейцы) так и попала в Омеригу.
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19.02.2025 13:49 Ответить
Так росеянцы и есть жертвы, они жертвы какой-то неизученной мутации которая сделала из них полнейших кретинов, дебилов и слабоумных дегенератов.
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19.02.2025 13:44 Ответить
Так уж вийшло,тщо ЗЄ за 3 ррки повністю просрав свою суб'єктність та суб'єктність України.

Треба було частіше Єрмака на міжнародні зустрічі посилати. Особливо до Трампа.
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19.02.2025 13:45 Ответить
Як ця критика допоможе дипломатичним відносинам?
Треба над своїми помилками працювати. А їх багато, і вони не стосуються вчинків інших держав.
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19.02.2025 13:48 Ответить
Та нє,це ти так виставив Україну зі своїми послами сексологами та іншою *******...ю,що почалось розвертання інших держав у сторону сросії,це твоя велика,потужна заслуга.Як брехати,мородерити,зраджувати та звести все на 0,що хоч якось працювало на Україну, тут тобі равних немає,в цьому ти попереду всіх, лідар як то кажуть.
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19.02.2025 13:49 Ответить
Зеленський (в косоворотці) розповідає, що Трамп (в будьоновці) допомагає х..йлу
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19.02.2025 13:49 Ответить
Типу гумор?
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19.02.2025 13:55 Ответить
Ну тут наш клоун правду сказав.
США союзник вбивць рф!
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19.02.2025 13:52 Ответить
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19.02.2025 13:53 Ответить
один гандон вже заглядав )(уйлу в очі, тепер заглядає інший мудак. і схоже не лише заглядає а й підлизує.
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19.02.2025 13:56 Ответить
Звісно ж, що підлизує. Там у його п'яти пунктах "рєшаній кризи в Україні" був третій, здається, пункт про економіку їхніх держав. То я так розумію, що ведеться про зняття санкцій--самого болючого місця економіки московії.
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19.02.2025 14:53 Ответить
Де та упорота діаспорна ******* яка топила за рудого фріка?
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19.02.2025 14:03 Ответить
Як це де? У північних штатах під укіс канадські потяги пускає, а у південних--мексиканські! Решта у якості туристів на круїзних лайнерах відправилася до Панами та Гренландії.
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19.02.2025 15:19 Ответить
Слухаю ту дичину, яку на брифінгу несе Трамп, і відчуваю дежавю й страшенні флешбеки з 2019 року.

Тоді так само один персонаж дорвався до влади й творив страшне:

- брехав, що у війні винна українська влада, а не росія;

- що війна йде, бо президент України нібито на ній наживається;

- що війну можна було б давно закінчити й сойтісь посрєдінє, просто корумпована влада не хоче, а тому її треба міняти;

- що треба побачити мір в глазах путіна;

- що рейтинг Верховної Ради низький, а тому я її розпускаю...

У мене враження, що спічрайтери Трампа просто взяли тексти Зеленського 2019 року, виривають звідти шматки й ставлять у промови Трампа. (с)
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19.02.2025 14:06 Ответить
Рузьге с піндосом - братья навєк?
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19.02.2025 14:06 Ответить
трампон - затичка #уйла
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19.02.2025 14:32 Ответить
Що собою уявляє рудий американський барига вже всім стало зрозуміло. Гроші і влада - бог таких як він потвор. Незрозуміло лише чи він психічно хворий чи абсолютно залежний від х. Йла. Можливо перше й друге разом.
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19.02.2025 14:35 Ответить
Тут з Зелею можна погодитись ,як хотів терорист путін і Китай розсварити США і Європу десятиліттями але рудому придурку це вдалось менше ніж за місяць ,до того зрівняв агресора і жертву війни в один ряд ,що б ти здох опудало.
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19.02.2025 14:35 Ответить
Зеленський - який ''увідел мір в ґлазах путіна'' - докоряє Трампу - який теж ''увідєл мір в ґлазах'' москальського *****.
Змагання двух мазохістів.
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19.02.2025 14:41 Ответить
"Все неприятности, которые ваш злейший враг может высказать вам в лицо, ничто по сравнению с тем, что ваши лучшие друзья говорят о вас за спиной." Альфред де Мюссе.
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19.02.2025 15:04 Ответить
Бо ти єпанько зелене похєрів всю дипломатію!!! Результат, московії жертва, Україна агресор!!!
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19.02.2025 15:40 Ответить
 
 