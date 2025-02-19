США помогли Путину выйти из многолетней изоляции. С РФ говорили, как с жертвой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что переговорами с РФ в Саудовской Аравии Штаты помогли Владимиру Путину выйти из многолетней изоляции.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что они обсуждают в Саудовской Аравии свои двусторонние вопросы, я говорил, это их право. Хотя я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции. Никто не раздражен, мы ко всему готовы. История о том, что 90% всей помощи - это США, мы понимаем, что правда она немножко другая. Хотя, безусловно, мы благодарны за помощь. Поэтому я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа, потому что все это точно не влияет положительно на Украину", - подчеркнул он.

"Они выводят из изоляции Путина. Я думаю, что Путин и русские очень радуются. Потому что обсуждаются вопросы с ними, как жертвой. Это что-то новое. Я не хочу критиковать официальных представителей США, но мне кажется, глобальный Юг говорил, что "это конфликт". И у нас не было претензий, потому что мы всегда боролись, чтобы глобальный юг был посередине. И все они были посередине, потому что они понимали, что это просто война Путина против нас", - добавил глава государства.

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