США помогли Путину выйти из многолетней изоляции. С РФ говорили, как с жертвой, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что переговорами с РФ в Саудовской Аравии Штаты помогли Владимиру Путину выйти из многолетней изоляции.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что они обсуждают в Саудовской Аравии свои двусторонние вопросы, я говорил, это их право. Хотя я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции. Никто не раздражен, мы ко всему готовы. История о том, что 90% всей помощи - это США, мы понимаем, что правда она немножко другая. Хотя, безусловно, мы благодарны за помощь. Поэтому я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа, потому что все это точно не влияет положительно на Украину", - подчеркнул он.
"Они выводят из изоляции Путина. Я думаю, что Путин и русские очень радуются. Потому что обсуждаются вопросы с ними, как жертвой. Это что-то новое. Я не хочу критиковать официальных представителей США, но мне кажется, глобальный Юг говорил, что "это конфликт". И у нас не было претензий, потому что мы всегда боролись, чтобы глобальный юг был посередине. И все они были посередине, потому что они понимали, что это просто война Путина против нас", - добавил глава государства.
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Про що б там амери , з кацапами , не домовлялися - це наша війна ... не забули ?
ПТН ПНХ і ти разом із ним.
И они твои же предвыборные лозунги выполняют вместо тебя, а тебе сейчас сказали, что у тебя было минимум 3 года, чтобы сделать то, ради чего тебя Ху#ло усадило на царствие.
П.С - і ***** , до речі , був не проти , аби його зображення розмістили
Спроси у этого чмо, как поживает его патрон Юра Енакиевский?
Он же Юрец МалОй. Мерина он этого продал?
Треба було частіше Єрмака на міжнародні зустрічі посилати. Особливо до Трампа.
Треба над своїми помилками працювати. А їх багато, і вони не стосуються вчинків інших держав.
США союзник вбивць рф!
Тоді так само один персонаж дорвався до влади й творив страшне:
- брехав, що у війні винна українська влада, а не росія;
- що війна йде, бо президент України нібито на ній наживається;
- що війну можна було б давно закінчити й сойтісь посрєдінє, просто корумпована влада не хоче, а тому її треба міняти;
- що треба побачити мір в глазах путіна;
- що рейтинг Верховної Ради низький, а тому я її розпускаю...
У мене враження, що спічрайтери Трампа просто взяли тексти Зеленського 2019 року, виривають звідти шматки й ставлять у промови Трампа. (с)
Змагання двух мазохістів.