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Маск назвал ложью информацию об угрозах США отключить Украине Starlink

Маск о старлинк

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключитьпринадлежащую ему Украину Starlink.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Это неправда. Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству лживых новостей", - говорится в его заметке.

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Маск о Starlink

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники США обсуждают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, принадлежащей Илону Маску, если Киев откажется от предложенной сделки о полезных ископаемых.

В свою очередь в Польше заявили, что спутниковые интернет-системы Starlink для Украины приобрели они и не могут представить, что кто-то может разорвать соглашение, стороной которого является Польша.

Автор: 

США (27336) Маск Илон (252) Starlink (118)


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Топ комментарии
+32
А Маск звичайно ніколи не бреше .
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22.02.2025 21:47 Ответить
+18
маск - 2014 - "Україна тримайся!"
маск - 2024 - "Україна - ляж під кацапню!"
як можна вірити такому *******?
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22.02.2025 21:49 Ответить
+16
Значить правда!
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22.02.2025 21:48 Ответить
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А Маск звичайно ніколи не бреше .
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22.02.2025 21:47 Ответить
Маск поза конкурсом.
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22.02.2025 21:49 Ответить
Звичайно не бреше! Схуд без оземпіка, волосся на плєшині саме виросло, вініри разом з зубами після молочних почали рости.
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23.02.2025 01:19 Ответить
Reuters - фсьо!
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22.02.2025 21:48 Ответить
Значить правда!
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22.02.2025 21:48 Ответить
маск - 2014 - "Україна тримайся!"
маск - 2024 - "Україна - ляж під кацапню!"
як можна вірити такому *******?
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22.02.2025 21:49 Ответить
єдине з чим я з рудим згоден? - зелену кодлу на каштани!
але це українцям вирішувати - не рудому казлу...
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23.02.2025 01:01 Ответить
+100500
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23.02.2025 04:21 Ответить
з залізом можу робити - слюсар як бе рукі ноги на місці, можу і по дронах - як бе в останьому житті програміст...
короче срань нікому не вдобна..
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23.02.2025 07:02 Ответить
Значить 💯 відсотків правда.
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22.02.2025 21:50 Ответить
Маск каже, що також придбав права (задля повної колекції) на Тофслу та Віфслу.
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22.02.2025 21:51 Ответить
Супутники перебувають на низькій навколоземній орбіті, приблизно за 550 кілометрів над поверхнею Землі, тому затримка сигналу майже непомітна - до 20 мілісекунд, на відміну від найближчих конкурентів, у яких сигнал може затримуватися на секунди.

Його сигнали не можна глушити, як звичайні радіосигнали, а для налаштування комплекту потрібно лише 15 хвилин.

Вижити без Старлінку буде дуже важко.

Kількість терміналів супутникового зв'язку від SpaceX у рядах Сил оборони України нині становить у межах до 100 тисяч одиниць.
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22.02.2025 21:52 Ответить
А вопрос нафига по Украине ликвидировали ради 4 G связь военную стандарт сдма ??? Она очень хорошо себя показала в зоне АТО
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22.02.2025 22:10 Ответить
Потому, что Зеленский хххароший, он научицца - дайте ему ещё 100 дней.
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23.02.2025 04:24 Ответить
негайно розробляти своє замість старлінка - гімно є гімно і колись воно завоняє...
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22.02.2025 21:52 Ответить
аналоги є в Європі. але в 3...4 рази дорожче і в 10 раз гірше.
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22.02.2025 22:47 Ответить
Всього якихось 1,1 мільйона переглядів у типа який має "216 мільйонів підписників"? А де ж решта 215 мільйонів?
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22.02.2025 21:53 Ответить
Це звичайна практика етнічного бандформування,хуцпа називається,але вазмущьонная абщественнасть вже задіяна,та обсирає США
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22.02.2025 21:53 Ответить
Не виключено, що "неназвані чиновники" - джерела Рейтерз зробили навмисний вкид про те, що погроза відключення обговорюється, не поставивши до відома власника Старлінк Ілона Маска.

В команді Трампа та в її оточенні мабуть багато хто ненавидить Маска через, на їх думку, занадто велику його помітність та важливість для Трампа. Вони намагатимуться посварити Маска з президентом, використовуючи неоднозначну реакцію суспільства на діяльність DOGE.

Добра новина - Ілон Маск не збирається припиняти надання Україні послуг Старлінк.
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22.02.2025 22:09 Ответить
А ви певні, що Маск не таке тріпло як Трамп?
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22.02.2025 22:48 Ответить
Між цими особистостями немає нічого спільного, ІМНО.
Вони співпрацюють ситуативно.
В Маска своя мета, в Трампа своя.
Вони зовсім різні.
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23.02.2025 00:46 Ответить
Я навіть не знаю Трамп чий президент,вроді,як наш .
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22.02.2025 22:26 Ответить
рідко плюсую щойно вилупленим форумчанам, а ну коліться котре пришестя на "Цензор" по рахунку?
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22.02.2025 22:29 Ответить
доброго ранку,пару акаунтів точно заблокували
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23.02.2025 08:10 Ответить
із схожим нік-неймом, бо такий пам'ятаю?
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23.02.2025 08:13 Ответить
Так
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23.02.2025 08:17 Ответить
буває, але я не лінувався та регулярно звертався до адмінів, коли коко джамби розчепірювали клави...
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23.02.2025 08:29 Ответить
нілоли яйця в одну корзину...
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22.02.2025 21:55 Ответить
То хто бреше?
Хай наша влада виступить і скаже, погрожували їй цим чи не погрожували.
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22.02.2025 21:56 Ответить
в дипломатії це не сприймається..
Свої рекомендації владі можна не рекомендувати - там фахівці своєї справи! Чи ти сумніваєшся?
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22.02.2025 22:30 Ответить
Ясні думки і правильні слова. Схоже, Маск сьогодні не вживав пігулки і порошок. Якийсь добрий самаритянин заховав, бережи його, Боже.
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22.02.2025 21:57 Ответить
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22.02.2025 22:05 Ответить
Може і брехня, але додала зайвих 5% до рейтингу, а пізніше ще придумають темку для рейтингу і вкиду
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22.02.2025 21:57 Ответить
Фраєр здувся.
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22.02.2025 22:04 Ответить
Кому тепер вірити?..
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22.02.2025 22:15 Ответить
.ОПі препізедента, його палкому коханцю, 5-6ти менеджерам зрадникам, зебілозализону, Г+Г..., ..., а можете й здоровому глузду, хоча, хто зараз ним може похизуватись?
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22.02.2025 22:35 Ответить
Навіть якщо це так. Хто тепер цим прокремлівським брехунам про щось буде вірити?
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22.02.2025 22:16 Ответить
Так чому адвокати Ілона Маска не подають до суду за підрив іміджу та ділової репутації внаслідок брехливої інформації Reuters явно що це виграшна справа раз сказав сам бос.
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22.02.2025 22:24 Ответить
Forwarded from https://t.me/serhii_flash/4991 Про зв'язок від Сергія Флеш

Тема відключення Старлінків не затихає. Я повторюся, що не вірю в цей сценарій, тому що це великий прибутковий бізнес і це сотні юридичних бізнес-контрактів, які спричинять позови і проблеми для SPACE X.

Що буде при відключенні?
Глобальне управління військами і зв'язок командних пунктів бригад,
полків, штабів і командирів не пропаде.

Хто постраждає:
- віддалені точки РЕР і РЕБ
- віддалені точки ППО
- віддалені точки МВГ
- віддалені екіпажі пілотів дронів
- віддалені системи відеоспостереження
- зв'язок між деякими радіоретрансляторами
- зв'язок з віддаленими постами і позиціями

Що робити?

1. LTE модеми із зовнішніми антенами. Майже завжди можна підняти
спрямовану антену і достукатися до базової станції. Як наслідок
оператори мають провести роботи щодо можливого збільшення
навантаження, а логістика забезпечити наборами війська.

2. Перевірити і забезпечити канали радіозв'язку (як прямий так і через
ретранслятори).

3. Використовувати Silvus нарешті за призначенням!

4. Будувати і вмикати WiFi мости, як канал зв'язку. Наш противник на них воює.

5. Харріс КВ, як запасний канал зв'язку пора зняти з полиць.

6. Там де немає виходу, застосовувати інші супутникові системи для інтернет. Всякі там Тувеї. Ці комплекти з пакетами можна купити в Європі. Наш ворог на них воює застосовуючи супутники Ямал і Експрес.

7. Скрізь де можна під'єднатися до первинної мережі оптоволокна і
місцевих провайдерів. Якщо підняти дупу командирам, то з'ясується, що
майже в кожному селі є або оптика провайдера, або місцевий WiFi

8. Там де можна, проситися включитися в канали зв'язку операторів мобільного зв'язку на базових станціях

9. Бахмут. Кому треба, зрозуміє мене.

10. ADSL модеми. Так! Це мотлох працює по міді. Пів Європи досі на ADSL сидить.

Нагадаю всім, що наш ворог воює вважайте без Старлінків. І в них теж є штаби і є стріми в цих штабах із дронів. Якось працюэ РЕР та РЕБ.
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22.02.2025 22:26 Ответить
Або справді спекулятивний вкид, або Масіку викрутили яйка. Він вже дістав дуже багатьох в США.
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22.02.2025 22:27 Ответить
Просто порахував скільки сотень мільйонів баксів втратить,і дав задню
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22.02.2025 23:38 Ответить
Маск назвав брехнею інформацію про погрози США відключити Україні Starlink"."
Інформаційні атаки треба фільтрувати з боку держ.органів і обережно,а не різко висловлюватись,надто якщо вони походять з Америки.
Тому що,з Америки йде основна фінансова і збройна допомога.З штатами вступати в клоаку-означає грати на руку кремля.
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22.02.2025 22:51 Ответить
Откат назад.Наезд у гопников не сработал.
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22.02.2025 22:51 Ответить
Напевно половина повідомлень Reuters фейки. Треба бути винахідливими щоб залишатися на плаву зараз, коли кожен овоч з телефоном може стати агентством чуток. А для журналістів совість це ознака профнепридатності.
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22.02.2025 23:04 Ответить
доня вже на тій неділі устроїв хамасу ад, присієдинів Канаду до штатів -
на цій неділі - присодмюємо недоприсобнюне вчора!
понтовіло ротом!
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23.02.2025 01:26 Ответить
Ха, зразу ж згадалась історія перед розпадом Срср. Був такий тижневик-дайджест Аргументи і факти. Тираж навіть по міркам совка ого го. Передрукували фейк що з надглибокої Кольської бурильні чорт викинув труби та долото, вискочив і про щось ричав а потім взад. Що тут почалося, в моїй установі, десь тиждень всі закинули роботу і жваво обговорювали, телефони червоніли. Потім почалися масово звертатись в партію, невже кінець світу. Політбюро взялося за розбір польоту Аргументів. Покарали редактора Старкова за блізорукость (політичну)-не перевірив факти. І вот опять. Головний фейкомет (як тоді ЦК) Америки, власник агрегатора фейків вказує -ддержи фейкомьотчіков. Будуть забирати ліцензії і відключати.
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23.02.2025 02:21 Ответить
страрлінк? - це інтернет через спутнкикі - і це є связь!
в нас є спутникі?
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23.02.2025 06:12 Ответить
дайте мені інтернет - це і буде связь...
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23.02.2025 06:15 Ответить
Брешуть усі , хто як уміє .
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23.02.2025 06:33 Ответить
Его могли не ставить в известность, в принципе. Как собственника и начальника американской компании, его могли бы поставить перед фактом того что это не от него зависит, а от решения Трампа и тд.
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23.02.2025 07:49 Ответить
Маск, знищи Рейтерс
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23.02.2025 08:29 Ответить
На жаль досвід вказує на те, що людина при владі, яка все заперечує, з високою вірогідністю бреше!
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23.02.2025 10:19 Ответить
 
 