Маск назвал ложью информацию об угрозах США отключить Украине Starlink
Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключитьпринадлежащую ему Украину Starlink.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Это неправда. Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству лживых новостей", - говорится в его заметке.
Напомним, ранее сообщалось, что чиновники США обсуждают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, принадлежащей Илону Маску, если Киев откажется от предложенной сделки о полезных ископаемых.
В свою очередь в Польше заявили, что спутниковые интернет-системы Starlink для Украины приобрели они и не могут представить, что кто-то может разорвать соглашение, стороной которого является Польша.
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маск - 2024 - "Україна - ляж під кацапню!"
як можна вірити такому *******?
але це українцям вирішувати - не рудому казлу...
короче срань нікому не вдобна..
Його сигнали не можна глушити, як звичайні радіосигнали, а для налаштування комплекту потрібно лише 15 хвилин.
Вижити без Старлінку буде дуже важко.
Kількість терміналів супутникового зв'язку від SpaceX у рядах Сил оборони України нині становить у межах до 100 тисяч одиниць.
В команді Трампа та в її оточенні мабуть багато хто ненавидить Маска через, на їх думку, занадто велику його помітність та важливість для Трампа. Вони намагатимуться посварити Маска з президентом, використовуючи неоднозначну реакцію суспільства на діяльність DOGE.
Добра новина - Ілон Маск не збирається припиняти надання Україні послуг Старлінк.
Вони співпрацюють ситуативно.
В Маска своя мета, в Трампа своя.
Вони зовсім різні.
Хай наша влада виступить і скаже, погрожували їй цим чи не погрожували.
Свої рекомендації владі можна не рекомендувати - там фахівці своєї справи! Чи ти сумніваєшся?
Тема відключення Старлінків не затихає. Я повторюся, що не вірю в цей сценарій, тому що це великий прибутковий бізнес і це сотні юридичних бізнес-контрактів, які спричинять позови і проблеми для SPACE X.
Що буде при відключенні?
Глобальне управління військами і зв'язок командних пунктів бригад,
полків, штабів і командирів не пропаде.
Хто постраждає:
- віддалені точки РЕР і РЕБ
- віддалені точки ППО
- віддалені точки МВГ
- віддалені екіпажі пілотів дронів
- віддалені системи відеоспостереження
- зв'язок між деякими радіоретрансляторами
- зв'язок з віддаленими постами і позиціями
Що робити?
1. LTE модеми із зовнішніми антенами. Майже завжди можна підняти
спрямовану антену і достукатися до базової станції. Як наслідок
оператори мають провести роботи щодо можливого збільшення
навантаження, а логістика забезпечити наборами війська.
2. Перевірити і забезпечити канали радіозв'язку (як прямий так і через
ретранслятори).
3. Використовувати Silvus нарешті за призначенням!
4. Будувати і вмикати WiFi мости, як канал зв'язку. Наш противник на них воює.
5. Харріс КВ, як запасний канал зв'язку пора зняти з полиць.
6. Там де немає виходу, застосовувати інші супутникові системи для інтернет. Всякі там Тувеї. Ці комплекти з пакетами можна купити в Європі. Наш ворог на них воює застосовуючи супутники Ямал і Експрес.
7. Скрізь де можна під'єднатися до первинної мережі оптоволокна і
місцевих провайдерів. Якщо підняти дупу командирам, то з'ясується, що
майже в кожному селі є або оптика провайдера, або місцевий WiFi
8. Там де можна, проситися включитися в канали зв'язку операторів мобільного зв'язку на базових станціях
9. Бахмут. Кому треба, зрозуміє мене.
10. ADSL модеми. Так! Це мотлох працює по міді. Пів Європи досі на ADSL сидить.
Нагадаю всім, що наш ворог воює вважайте без Старлінків. І в них теж є штаби і є стріми в цих штабах із дронів. Якось працюэ РЕР та РЕБ.
Інформаційні атаки треба фільтрувати з боку держ.органів і обережно,а не різко висловлюватись,надто якщо вони походять з Америки.
Тому що,з Америки йде основна фінансова і збройна допомога.З штатами вступати в клоаку-означає грати на руку кремля.
на цій неділі - присодмюємо недоприсобнюне вчора!
понтовіло ротом!
в нас є спутникі?