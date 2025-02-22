Маск назвал ложью информацию об угрозах США отключить Украине Starlink

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключитьпринадлежащую ему Украину Starlink.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Это неправда. Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству лживых новостей", - говорится в его заметке.

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Напомним, ранее сообщалось, что чиновники США обсуждают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, принадлежащей Илону Маску, если Киев откажется от предложенной сделки о полезных ископаемых.

В свою очередь в Польше заявили, что спутниковые интернет-системы Starlink для Украины приобрели они и не могут представить, что кто-то может разорвать соглашение, стороной которого является Польша.