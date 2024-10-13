Российские оккупанты стали значительно эффективнее благодаря терминалам Starlink, - The Washington Post
Эффективность российских войск в Украине заметно возросла с тех пор, как они начали активно использовать спутниковые терминалы Starlink.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что поставки этих терминалов в Россию запрещены в соответствии с американскими санкциями. Однако в России функционирует черный рынок "Старлинков".
Украинские солдаты, с которыми пообщались авторы публикации, раскритиковали лично Илона Маска из-за того, что его компания делает недостаточно, чтобы заблокировать россиянам использование терминалов Starlink. Они сомневаются, что американский миллиардер действительно имеет желание решить эту проблему из-за того, что он, по их мнению, вероятно имеет благосклонное отношение к России.
Терминалы Starlink в армии РФ
Как отмечает газета, в начале полномасштабной войны российские войска в основном полагались на радио, чтобы передавать то, что они видят и делают во время сражений. Зато ВСУ полагались на интернет-связь через "Старлинки", и это было значительным преимуществом. Сейчас россияне отзеркаливают Украину, используя Starlink подобным образом, говорят украинские военные.
Офицер 72-й механизированной бригады, которая с 2022 года обороняла район Угледара и недавно была вынуждена отойти, описал использование Россией Starlink как один из важных факторов в дополнение к их численному преимуществу.
По словам украинских военных, сейчас российские войска в наступлении используют "Старлинки" для координации своих штурмов и артиллерийско-бомбовых ударов.
"Раньше россияне не могли контролировать некоторые их движения, маневры, артиллерию, пехоту", - сказал командир взвода беспилотников 93-й механизированной бригады по имени Евгений. По его словам, теперь эта ситуация изменилась.
Где россияне берут терминалы Starlink
Собственный анализ газеты показал, что терминалы Starlink свободно продаются в России по цене в тысячу долларов, что не намного выше их стоимости в других странах. Терминалы привязаны к иностранным телефонным номерам и почтовым ящикам, чтобы избежать блокировки.
Пользователи в чатах "клиентской поддержки" московских магазинов, продающих эти терминалы, говорят, что приобрести и зарегистрировать наборы Starlink за рубежом легко. Большинство добывается в Европе и транспортируется через Объединенные Арабские Эмираты. Один поставщик сообщил, что соединение для устройств, купленных в Европейском Союзе, может быть заблокировано после 90 дней использования; одно из решений - зарегистрироваться с украинскими данными.
Как решить проблему
Как отмечает The Washington Post, компания Starlink может отключать отдельные терминалы на основе их идентификационных номеров, или блокировать целые зоны на поверхности планеты для получения сигнала. Собеседник, знакомый со Starlink, сообщил автору публикации, что компания технически способна определить местонахождение активных терминалов на основе их пингов к спутникам, но может быть трудно распознать пользователя на "переднем крае зоны боя", где украинцы и российские войска действуют очень близко друг к другу.
На запрос журналистов Пентагон и SpaceX заявили, что они борются с проблемой "Старлинков" в армии РФ, но никакой конкретики не предоставили.
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Просто Пентагон ці витівки Маска з продажемчерез треті руки терміналів якось зовсім не *****, бо це не їх проблеми.
Не здивуюсь, якщо серед уламків "Охотніка" знайдуть останки термінала старлінк.
Не здивуюсь, коли через рік стане відомо, що у хуситів є пару тисяч ударних баражуючих дронів з б\ч 50 кг, дальністю у півтори-дві тисячі з можливістю уражати рухомі цілі з функцією перенацілювання в онлайні. І може так вийти, що якось в один день Ізраїль буде дуже здивований, а тупий Маск через півроку послизнеться у спа-комплексі і впаде головою на менору.
Це ж так складно, певне, додуматись до двох кроків:
1. Заборони експлуатації Старлінків на території рашки.
2. Обов'язкової першої реєстрації всіх нових Старлінків на території України не ближче ніж за 100-200 км від ЛБЗ.
Їбаний геній якій зібрався колонізувати іншу планету не може розв'язати це надскладне питання. І весь його штат інженерів також 🤡
1 старлінки працюють на території України, + немає чіткої межі, бо у такому разі прийдеться і всі наші старлінки біля ЛБЗ обнуляти.
2 кацапи можуть спокійно через свою агентуру завозити девайси до нас, реєструвати а потім вивизити через європу до себе.
п.с. МаскАль проросійська та прокитайська мразота, нахер йому потрібен той геморой у ручному режимі вимикати певні термінали, тим більше коли не ясно наш це термінал чи кацапів.
2. Русня навряд чи робить це через нас. Хто буде вивозити старлінки з України зараз? Це надто палєвно. Вони їх через арабів беруть наскільки я зрозумів.
А наші могли би обмежити вивіз Старлінків з України взагалі якщо це взагалі дозволено.
Коротше якби Мразь справді хотів нам допомогти то допоміг би вже і закрив це питання.
Бо як забанити якусь трансляцію футбольного матчу - це вони можуть, в будь-як
Тому шо Маск " нічего не должен" , Україні так точно.
іди них кретиноїд, нам старлінк волонтери за свої бабки купляли а потім ми за свої - це ми Маску бабло даємо як клієнти а не він там милість робить.
дебіл, а ти думаєш Мразь на нам халяву постачає то все?
самі волотери з військовими купляють і потім абонплату платять.
Знайшой благодєтєля, блд
звичайно має. насмоктався грантів від мін. енергетики Штатів, домовився з МО тих самих Штатів про співробітництво - попіарився на допомозі Україні (за рахунок Штатів, звісно ж), а тепер скупляє виборців як Яник в нульових і розповідає як він бачить світовий порядок з магами і москалями і "не бачить" як москалі юзають його термінали.
можеш дякувати йому щоденно, навіть написати ікону і поклони їй бити. Тільки мене в цю секту вічно принижених і ображених дякувальників не тягни будь ласка, ок?
а, ну точно, вся справа ж в цьому - зібрати пару мітингів і оплатити пару спринтів роботи кодерів - а так би Маск давно все зробив, та жадібни хіхли не хочуть платити.
логіка магабидла типового, між іншим.
Коли треба було заглушити Старлінки в Чорному морі щоб ГУР не топив русняві кораблики - ця не потрібна жодному клієнту фіча отримала найвищий пріоритет і була виконана в перший же спрінт
""Від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію "Старлінк" на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту".
Але ж він зараз великий політик у нас і підігрує німецьким підстилкам Путіна - та це мабуть те хитрий бізнес-хід, який таке тупе і невдячне бидло як я не в змозі зрозуміти ))))
мінімальні від ~ 500$
десятки різних компаній продають
Не поймите меня неправильно я за то чтобы всячески ограничить доступ русни к Старлинку но этим должн заниматься не Маск а Пентагон или НАТО
Не впевнений що ЦИВІЛЬНИЙ старлінк має якісь супер-убер захисти від зламу.
1. Той, хто принесе на канал "Більд" та цю брехливу потвору Рьопке буде забанений без права апеляції.
Німеччина як і раніше буде передавати Україні важку техніку яку виробляють німецькі концерни а також буде відновлювати німецьку техніку яка знаходиться на базах зберігання інших країн, зокрема танки "Леопард 1" та Леопард 2", ПО МІРІ ПОТРЕБ НА ПОЛІ БОЮ. Тобто - більше вона не буде постачатися на бази для довготривалого зберігання в Україні. Все інше - маячня.
2. Україна отримала ще влітку ракети "повітря-повітря" AIM-7 и AIM-120 AMRAAM новітньої модифікації з дальністю 160 - 180км, та ракети "повітря - земля" JAASM - 158 A з дальністю 360 км. Останні дозволені для використання по території України без обмежень, по території росії з обмеженнями. На даний момент останній дозвіл фактично заблокований неузгодженістю доступних цілей між США та Україною.
Саме ракетами AMRAAM було збито російського КАБоносія.
3. Дружня порада. ВЗАГАЛІ не читайте "поважні західні ЗМІ" до грудня цього року, але й потім максимально критично ставтеся до інформації яку вони надають. Як стверждує АНБ США та британські і європейські розвідники, росіяне виділили за останні 3 місяця до 900 мільйонів доларів на розміщення пропагандистських, фейкових та маніпулятівних матеріалів присвячених російсько - українській війні саме у "поважних західних ЗМІ". Ціль - обробка суспільної думки у західних країнах та Україні. Мета - припинення чи скорочення допомоги нам та сприяння заключення перемир'я на умовах рф. Я у свою чергу зобов'язуюся давати достовірну інформацію з абсолютно надійних джерел максимально оперативно та з необхідними поясненнями.
І на останок. Існує реальна загроза чергового масованого удару рф напередодні зустрічі Байдена, Шольца, Макрона, Стармера та Зеленського у Німеччині на засіданні Раммштйну. Ціллю будуть об'єкти енергетики, аеродромна інфраструктура, підприємства ОПК та бази зберігання наданої Заходом техніки. Ну і об'єкти Укрзалізниці зокрема. Будьте уважні. Загроза масованого удару - в укриття, особливо тим, хто живе поблизу таких об'єктів.