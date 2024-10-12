Російські окупанти стали значно ефективнішими завдяки терміналам Starlink, - The Washington Post
Ефективність російських військ в Україні помітно зросла, відколи вони почали активно використовувати супутникові термінали Starlink.
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Зазначається, що поставки цих терміналів в Росію заборонені відповідно до американських санкцій. Однак в Росії функціонує чорний ринок "Старлінків".
Українські солдати, з якими поспілкувалися автори публікації, розкритикували особисто Ілона Маска через те, що його компанія робить недостатньо, аби заблокувати росіянам використання терміналів Starlink. Вони мають сумніви, що американський мільярдер справді має бажання вирішити цю проблему через те, що він, на їхню думку, ймовірно має прихильне ставлення до Росії.
Термінали Starlink в армії РФ
Як зазначає газета, на початку повномасштабної війни російські війська здебільшого покладалися на радіо, щоб передавати те, що вони бачать і роблять під час битв. Натомість ЗСУ покладалися на інтернет-зв’язок через "Старлінки", і це було значною перевагою. Зараз росіяни віддзеркалюють Україну, використовуючи Starlink подібним чином, кажуть українські військові.
Офіцер 72-ї механізованої бригади, яка з 2022 року обороняла район Вугледара і нещодавно була змушена відійти, описав використання Росією Starlink як один із важливих факторів на додачу до їхньої чисельної переваги.
За словами українських військових, зараз російські війська в наступі використовують "Старлінки" для координації своїх штурмів та артилерійсько-бомбових ударів.
"Раніше росіяни не могли контролювати деякі їхні рухи, маневри, артилерію, піхоту", — сказав командир взводу безпілотників 93-ї механізованої бригади на ім’я Євген. За його словами, тепер ця ситуація змінилася.
Де росіяни беруть термінали Starlink
Власний аналіз газети показав, що термінали Starlink вільно продаються в Росії по ціні у тисячу доларів, що не набагато вище їхньої вартості в інших країнах. Термінали прив’язані до іноземних телефонних номерів і поштових скриньок, аби уникнути блокування.
Користувачі в чатах "клієнтської підтримки" московських магазинів, що продають ці термінали, кажуть, що придбати та зареєструвати набори Starlink за кордоном легко. Більшість добувається в Європі та транспортується через Об’єднані Арабські Емірати. Один постачальник повідомив, що з’єднання для пристроїв, куплених у Європейському Союзі, може бути заблоковано після 90 днів використання; одне з рішень – зареєструватися за українськими даними.
Як вирішити проблему
Як зазначає The Washington Post, компанія Starlink може відключати окремі термінали на основі їхніх ідентифікаційних номерів, або блокувати цілі зони на поверхні планети для отримання сигналу. Співрозмовник, знайомий зі Starlink, повідомив автору публікації, що компанія технічно здатна визначити місцезнаходження активних терміналів на основі їхніх пінгів до супутників, але може бути важко розпізнати користувача на "передньому краї зони бою", де українці і російські війська діють дуже близько одне до одного.
На запит журналістів Пентагон і SpaceX заявили, що вони борються з проблемою "Старлінків" в армії РФ, але жодної конкретики не надали.
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Просто Пентагон ці витівки Маска з продажемчерез треті руки терміналів якось зовсім не *****, бо це не їх проблеми.
Не здивуюсь, якщо серед уламків "Охотніка" знайдуть останки термінала старлінк.
Не здивуюсь, коли через рік стане відомо, що у хуситів є пару тисяч ударних баражуючих дронів з б\ч 50 кг, дальністю у півтори-дві тисячі з можливістю уражати рухомі цілі з функцією перенацілювання в онлайні. І може так вийти, що якось в один день Ізраїль буде дуже здивований, а тупий Маск через півроку послизнеться у спа-комплексі і впаде головою на менору.
Це ж так складно, певне, додуматись до двох кроків:
1. Заборони експлуатації Старлінків на території рашки.
2. Обов'язкової першої реєстрації всіх нових Старлінків на території України не ближче ніж за 100-200 км від ЛБЗ.
Їбаний геній якій зібрався колонізувати іншу планету не може розв'язати це надскладне питання. І весь його штат інженерів також 🤡
1 старлінки працюють на території України, + немає чіткої межі, бо у такому разі прийдеться і всі наші старлінки біля ЛБЗ обнуляти.
2 кацапи можуть спокійно через свою агентуру завозити девайси до нас, реєструвати а потім вивизити через європу до себе.
п.с. МаскАль проросійська та прокитайська мразота, нахер йому потрібен той геморой у ручному режимі вимикати певні термінали, тим більше коли не ясно наш це термінал чи кацапів.
2. Русня навряд чи робить це через нас. Хто буде вивозити старлінки з України зараз? Це надто палєвно. Вони їх через арабів беруть наскільки я зрозумів.
А наші могли би обмежити вивіз Старлінків з України взагалі якщо це взагалі дозволено.
Коротше якби Мразь справді хотів нам допомогти то допоміг би вже і закрив це питання.
Бо як забанити якусь трансляцію футбольного матчу - це вони можуть, в будь-як
Тому шо Маск " нічего не должен" , Україні так точно.
іди них кретиноїд, нам старлінк волонтери за свої бабки купляли а потім ми за свої - це ми Маску бабло даємо як клієнти а не він там милість робить.
дебіл, а ти думаєш Мразь на нам халяву постачає то все?
самі волотери з військовими купляють і потім абонплату платять.
Знайшой благодєтєля, блд
звичайно має. насмоктався грантів від мін. енергетики Штатів, домовився з МО тих самих Штатів про співробітництво - попіарився на допомозі Україні (за рахунок Штатів, звісно ж), а тепер скупляє виборців як Яник в нульових і розповідає як він бачить світовий порядок з магами і москалями і "не бачить" як москалі юзають його термінали.
можеш дякувати йому щоденно, навіть написати ікону і поклони їй бити. Тільки мене в цю секту вічно принижених і ображених дякувальників не тягни будь ласка, ок?
а, ну точно, вся справа ж в цьому - зібрати пару мітингів і оплатити пару спринтів роботи кодерів - а так би Маск давно все зробив, та жадібни хіхли не хочуть платити.
логіка магабидла типового, між іншим.
Коли треба було заглушити Старлінки в Чорному морі щоб ГУР не топив русняві кораблики - ця не потрібна жодному клієнту фіча отримала найвищий пріоритет і була виконана в перший же спрінт
""Від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію "Старлінк" на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту".
Але ж він зараз великий політик у нас і підігрує німецьким підстилкам Путіна - та це мабуть те хитрий бізнес-хід, який таке тупе і невдячне бидло як я не в змозі зрозуміти ))))
мінімальні від ~ 500$
десятки різних компаній продають
Не поймите меня неправильно я за то чтобы всячески ограничить доступ русни к Старлинку но этим должн заниматься не Маск а Пентагон или НАТО
Не впевнений що ЦИВІЛЬНИЙ старлінк має якісь супер-убер захисти від зламу.
1. Той, хто принесе на канал "Більд" та цю брехливу потвору Рьопке буде забанений без права апеляції.
Німеччина як і раніше буде передавати Україні важку техніку яку виробляють німецькі концерни а також буде відновлювати німецьку техніку яка знаходиться на базах зберігання інших країн, зокрема танки "Леопард 1" та Леопард 2", ПО МІРІ ПОТРЕБ НА ПОЛІ БОЮ. Тобто - більше вона не буде постачатися на бази для довготривалого зберігання в Україні. Все інше - маячня.
2. Україна отримала ще влітку ракети "повітря-повітря" AIM-7 и AIM-120 AMRAAM новітньої модифікації з дальністю 160 - 180км, та ракети "повітря - земля" JAASM - 158 A з дальністю 360 км. Останні дозволені для використання по території України без обмежень, по території росії з обмеженнями. На даний момент останній дозвіл фактично заблокований неузгодженістю доступних цілей між США та Україною.
Саме ракетами AMRAAM було збито російського КАБоносія.
3. Дружня порада. ВЗАГАЛІ не читайте "поважні західні ЗМІ" до грудня цього року, але й потім максимально критично ставтеся до інформації яку вони надають. Як стверждує АНБ США та британські і європейські розвідники, росіяне виділили за останні 3 місяця до 900 мільйонів доларів на розміщення пропагандистських, фейкових та маніпулятівних матеріалів присвячених російсько - українській війні саме у "поважних західних ЗМІ". Ціль - обробка суспільної думки у західних країнах та Україні. Мета - припинення чи скорочення допомоги нам та сприяння заключення перемир'я на умовах рф. Я у свою чергу зобов'язуюся давати достовірну інформацію з абсолютно надійних джерел максимально оперативно та з необхідними поясненнями.
І на останок. Існує реальна загроза чергового масованого удару рф напередодні зустрічі Байдена, Шольца, Макрона, Стармера та Зеленського у Німеччині на засіданні Раммштйну. Ціллю будуть об'єкти енергетики, аеродромна інфраструктура, підприємства ОПК та бази зберігання наданої Заходом техніки. Ну і об'єкти Укрзалізниці зокрема. Будьте уважні. Загроза масованого удару - в укриття, особливо тим, хто живе поблизу таких об'єктів.