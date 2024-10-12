Російські окупанти стали значно ефективнішими завдяки терміналам Starlink, - The Washington Post

Ефективність російських військ в Україні помітно зросла, відколи вони почали активно використовувати супутникові термінали Starlink.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що поставки цих терміналів в Росію заборонені відповідно до американських санкцій. Однак в Росії функціонує чорний ринок "Старлінків".

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Українські солдати, з якими поспілкувалися автори публікації, розкритикували особисто Ілона Маска через те, що його компанія робить недостатньо, аби заблокувати росіянам використання терміналів Starlink. Вони мають сумніви, що американський мільярдер справді має бажання вирішити цю проблему через те, що він, на їхню думку, ймовірно має прихильне ставлення до Росії.

Термінали Starlink в армії РФ

Як зазначає газета, на початку повномасштабної війни російські війська здебільшого покладалися на радіо, щоб передавати те, що вони бачать і роблять під час битв. Натомість ЗСУ покладалися на інтернет-зв’язок через "Старлінки", і це було значною перевагою. Зараз росіяни віддзеркалюють Україну, використовуючи Starlink подібним чином, кажуть українські військові.

Офіцер 72-ї механізованої бригади, яка з 2022 року обороняла район Вугледара і нещодавно була змушена відійти, описав використання Росією Starlink як один із важливих факторів на додачу до їхньої чисельної переваги.

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За словами українських військових, зараз російські війська в наступі використовують "Старлінки" для координації своїх штурмів та артилерійсько-бомбових ударів.

"Раніше росіяни не могли контролювати деякі їхні рухи, маневри, артилерію, піхоту", — сказав командир взводу безпілотників 93-ї механізованої бригади на ім’я Євген. За його словами, тепер ця ситуація змінилася.

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Де росіяни беруть термінали Starlink

Власний аналіз газети показав, що термінали Starlink вільно продаються в Росії по ціні у тисячу доларів, що не набагато вище їхньої вартості в інших країнах. Термінали прив’язані до іноземних телефонних номерів і поштових скриньок, аби уникнути блокування.

Користувачі в чатах "клієнтської підтримки" московських магазинів, що продають ці термінали, кажуть, що придбати та зареєструвати набори Starlink за кордоном легко. Більшість добувається в Європі та транспортується через Об’єднані Арабські Емірати. Один постачальник повідомив, що з’єднання для пристроїв, куплених у Європейському Союзі, може бути заблоковано після 90 днів використання; одне з рішень – зареєструватися за українськими даними.

Як вирішити проблему

Як зазначає The Washington Post, компанія Starlink може відключати окремі термінали на основі їхніх ідентифікаційних номерів, або блокувати цілі зони на поверхні планети для отримання сигналу. Співрозмовник, знайомий зі Starlink, повідомив автору публікації, що компанія технічно здатна визначити місцезнаходження активних терміналів на основі їхніх пінгів до супутників, але може бути важко розпізнати користувача на "передньому краї зони бою", де українці і російські війська діють дуже близько одне до одного.

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На запит журналістів Пентагон і SpaceX заявили, що вони борються з проблемою "Старлінків" в армії РФ, але жодної конкретики не надали.