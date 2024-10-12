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Новини Війна
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Російські окупанти стали значно ефективнішими завдяки терміналам Starlink, - The Washington Post

Starlink

Ефективність російських військ в Україні помітно зросла, відколи вони почали активно використовувати супутникові термінали Starlink.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що поставки цих терміналів в Росію заборонені відповідно до американських санкцій. Однак в Росії функціонує чорний ринок "Старлінків".

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Українські солдати, з якими поспілкувалися автори публікації, розкритикували особисто Ілона Маска через те, що його компанія робить недостатньо, аби заблокувати росіянам використання терміналів Starlink. Вони мають сумніви, що американський мільярдер справді має бажання вирішити цю проблему через те, що він, на їхню думку, ймовірно має прихильне ставлення до Росії.

Термінали Starlink в армії РФ

Як зазначає газета, на початку повномасштабної війни російські війська здебільшого покладалися на радіо, щоб передавати те, що вони бачать і роблять під час битв. Натомість ЗСУ покладалися на інтернет-зв’язок через "Старлінки", і це було значною перевагою. Зараз росіяни віддзеркалюють Україну, використовуючи Starlink подібним чином, кажуть українські військові.

Офіцер 72-ї механізованої бригади, яка з 2022 року обороняла район Вугледара і нещодавно була змушена відійти, описав використання Росією Starlink як один із важливих факторів на додачу до їхньої чисельної переваги.

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За словами українських військових, зараз російські війська в наступі використовують "Старлінки" для координації своїх штурмів та артилерійсько-бомбових ударів.

"Раніше росіяни не могли контролювати деякі їхні рухи, маневри, артилерію, піхоту", — сказав командир взводу безпілотників 93-ї механізованої бригади на ім’я Євген. За його словами, тепер ця ситуація змінилася.

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Де росіяни беруть термінали Starlink

Власний аналіз газети показав, що термінали Starlink вільно продаються в Росії по ціні у тисячу доларів, що не набагато вище їхньої вартості в інших країнах. Термінали прив’язані до іноземних телефонних номерів і поштових скриньок, аби уникнути блокування.

Користувачі в чатах "клієнтської підтримки" московських магазинів, що продають ці термінали, кажуть, що придбати та зареєструвати набори Starlink за кордоном легко. Більшість добувається в Європі та транспортується через Об’єднані Арабські Емірати. Один постачальник повідомив, що з’єднання для пристроїв, куплених у Європейському Союзі, може бути заблоковано після 90 днів використання; одне з рішень – зареєструватися за українськими даними.

Як вирішити проблему

Як зазначає The Washington Post, компанія Starlink може відключати окремі термінали на основі їхніх ідентифікаційних номерів, або блокувати цілі зони на поверхні планети для отримання сигналу. Співрозмовник, знайомий зі Starlink, повідомив автору публікації, що компанія технічно здатна визначити місцезнаходження активних терміналів на основі їхніх пінгів до супутників, але може бути важко розпізнати користувача на "передньому краї зони бою", де українці і російські війська діють дуже близько одне до одного.

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На запит журналістів Пентагон і SpaceX заявили, що вони борються з проблемою "Старлінків" в армії РФ, але жодної конкретики не надали.

Автор: 

армія рф (17713) Starlink (265)


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Топ коментарі
+21
Спасіба Ілоні Мразь.
Це ж так складно, певне, додуматись до двох кроків:
1. Заборони експлуатації Старлінків на території рашки.
2. Обов'язкової першої реєстрації всіх нових Старлінків на території України не ближче ніж за 100-200 км від ЛБЗ.

Їбаний геній якій зібрався колонізувати іншу планету не може розв'язати це надскладне питання. І весь його штат інженерів також 🤡
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12.10.2024 23:38
+17
йому не плювати. Гірше. Він симпатизує руським
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13.10.2024 00:01
+10
Маска конечно понесло в последний год, крыша от наркоты съехала совсем, но тут он ничего не сделает. Тут уже рулят черный рынок и контрабас. Вопрос только в цене. Остается как вариант создать специальные ревизии терминалов для ЗСУ. Но тогда опять же - их номера будут известны конторе Маска и только вопрос времени когда их узнает русня. А это совсем не хорошо. И как быть с огромным числом волонтерских терминалов? С точки зрения системы - это тот-же самый контрабас.
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13.10.2024 00:52
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Маск хоче стати президентом США після Трампа
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12.10.2024 23:33 Відповісти
І якісь же аналогічні бовдури лайкають це... Ви хоча б розібралися у темі, бо президентом США може бути лише той хто народився там. В той час як Маск з ПАРу
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13.10.2024 08:33 Відповісти
Не обовязково бути президентом щоб керувати. Тим більше з таким божевільним дряхлим нарцисом як трамп
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13.10.2024 09:58 Відповісти
Товаріщ макс ,працює за зірочку у ху* ла
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12.10.2024 23:33 Відповісти
Да, тут непонятно, как отличить терминалы ЗСУ в той-же Курской области от орковских.
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12.10.2024 23:34 Відповісти
тільки по ID-номеру.
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13.10.2024 00:09 Відповісти
А какой вменяемый комбриг согласится на передачу номеров Маску?
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13.10.2024 00:11 Відповісти
при існуючій позиції Маска, і відповідно компанії Starlink цього ніхто не буде робити. Тому не слід дивуватись, якщо ми скоро побачимо масове встановлення старлінків на шахеди, які таким чином отримають широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворяться в першу чергу, на розвідувальний засіб. У випадку оснащення дрона камерами - передавати у реальному часі зображення, і таким чином перетворити шахед у вкрай далекобійний баражуючий ********* з можливістю дорозвідки та ураження навіть рухомих цілей.
Просто Пентагон ці витівки Маска з продажемчерез треті руки терміналів якось зовсім не *****, бо це не їх проблеми.
Не здивуюсь, якщо серед уламків "Охотніка" знайдуть останки термінала старлінк.
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13.10.2024 00:39 Відповісти
Маска конечно понесло в последний год, крыша от наркоты съехала совсем, но тут он ничего не сделает. Тут уже рулят черный рынок и контрабас. Вопрос только в цене. Остается как вариант создать специальные ревизии терминалов для ЗСУ. Но тогда опять же - их номера будут известны конторе Маска и только вопрос времени когда их узнает русня. А это совсем не хорошо. И как быть с огромным числом волонтерских терминалов? С точки зрения системы - это тот-же самый контрабас.
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13.10.2024 00:52 Відповісти
не знаю. Як вихід - вимикати термінали, ID яких "засвітились" на теріторії рф. Це хоч якесь часткове вирішення проблеми. І якось же Петагон спокійно переживає, що у "Старлінку" відомі ID-номери терміналів, які знаходяться у користуванні Пентагону.
Не здивуюсь, коли через рік стане відомо, що у хуситів є пару тисяч ударних баражуючих дронів з б\ч 50 кг, дальністю у півтори-дві тисячі з можливістю уражати рухомі цілі з функцією перенацілювання в онлайні. І може так вийти, що якось в один день Ізраїль буде дуже здивований, а тупий Маск через півроку послизнеться у спа-комплексі і впаде головою на менору.
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13.10.2024 01:26 Відповісти
нехорошо
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13.10.2024 19:14 Відповісти
А чим це погано? Якщо Маск буде знати номера старлінків військових. Навіть якщо русня буде знати НОМЕРА старлінків. Я серйозно не розумію. А тому не бачу проблеми.
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13.10.2024 08:25 Відповісти
Тс-ссс, тихенько, бо може бути ескалація!
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12.10.2024 23:35 Відповісти
Обмежте продаж або функції терміналу для підозрілих покупців. Нехай доводять, що вони не пов'язані з росіянами. Або зробіть цей Старлінк військовим товаром, який не можна продавати всім підряд.
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12.10.2024 23:37 Відповісти
В мире уже продано сотни тысяч терминалов, если не миллионы. Только в ЗСУ их десятки тысяч. Об этом есть указание в оригинальной статье. Большая часть их передана волонтерами как приобретенные для личного использования. Как быть с ними? И не один вменяемый командир не даст разрешения на передачу куда-то номеров своих терминалов.
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12.10.2024 23:53 Відповісти
Не всі ж мільйони на війні.
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13.10.2024 00:01 Відповісти
Ну и? А как отличить десятки тысяч терминалов на ЛБЗ? Отключить все закупленные для личных нужд в Европе? Тогда ляжет большой сегмент связи в ЗСУ, а не только у пи@аров.
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13.10.2024 00:09 Відповісти
Що поганого якщо Маск (чи навіть русня) буде знати номера?
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13.10.2024 08:30 Відповісти
Спасіба Ілоні Мразь.
Це ж так складно, певне, додуматись до двох кроків:
1. Заборони експлуатації Старлінків на території рашки.
2. Обов'язкової першої реєстрації всіх нових Старлінків на території України не ближче ніж за 100-200 км від ЛБЗ.

Їбаний геній якій зібрався колонізувати іншу планету не може розв'язати це надскладне питання. І весь його штат інженерів також 🤡
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12.10.2024 23:38 Відповісти
Все простіше йому плювати. А гроші не пахнуть.
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12.10.2024 23:39 Відповісти
йому не плювати. Гірше. Він симпатизує руським
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13.10.2024 00:01 Відповісти
До чого тут Русь
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13.10.2024 14:39 Відповісти
Он не симпатизирует русским, он бизнесмен. Ничего личного, это просто бизнес.
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13.10.2024 17:17 Відповісти
все херня, добре що кацапи так довго через своїх довбанутих совкових генералів не користувались старлінками.
1 старлінки працюють на території України, + немає чіткої межі, бо у такому разі прийдеться і всі наші старлінки біля ЛБЗ обнуляти.
2 кацапи можуть спокійно через свою агентуру завозити девайси до нас, реєструвати а потім вивизити через європу до себе.
п.с. МаскАль проросійська та прокитайська мразота, нахер йому потрібен той геморой у ручному режимі вимикати певні термінали, тим більше коли не ясно наш це термінал чи кацапів.
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13.10.2024 00:06 Відповісти
1. Не треба обнулять існуючі, для початку обмежити реєстрацію нових. Старі потім з часом теж перереєструвати подалі від ЛБЗ
2. Русня навряд чи робить це через нас. Хто буде вивозити старлінки з України зараз? Це надто палєвно. Вони їх через арабів беруть наскільки я зрозумів.
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13.10.2024 00:22 Відповісти
Они их берут в Европе, как и подавляющее большинство наших волонтерских терминалов. А т.к. прямого сообщения сейчас уже нет, то завозят их в окружную через Азию.
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13.10.2024 00:36 Відповісти
ну в любому випадку не через нас.
А наші могли би обмежити вивіз Старлінків з України взагалі якщо це взагалі дозволено.
Коротше якби Мразь справді хотів нам допомогти то допоміг би вже і закрив це питання.
Бо як забанити якусь трансляцію футбольного матчу - це вони можуть, в будь-як
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17.10.2024 12:11 Відповісти
Він чудово знає як все заблокувати. На жаль у нього поїхав дах
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13.10.2024 00:08 Відповісти
Так зроби свій старлінк, а не ***** на того хто дав взагалі можоивість ним користуватися.
Тому шо Маск " нічего не должен" , Україні так точно.
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13.10.2024 09:03 Відповісти
" на того хто дав взагалі можоивість ним користуватися."

іди них кретиноїд, нам старлінк волонтери за свої бабки купляли а потім ми за свої - це ми Маску бабло даємо як клієнти а не він там милість робить.
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17.10.2024 12:12 Відповісти
Так, звичайно, тож Ілон винуватий. Чувака по факту примусили використовувати його технологію як зброю, а тепер ще він і мусить вирішувати наші проблеми з її використанням (щей за свій кошт). Тобто ми значить ніяких ділових з ним стосунків, постійно переступаємо через нього , грошей не платимо , а він щей винен нам свою нирку? Тут не справа в додуматись , а в тому, хто за той банкет заплатить ,а поки бажаючих нема.
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13.10.2024 10:53 Відповісти
Не пзди,те що зелені пдараси йому не платять не означає що він робе це безкоштовно. Йому платять. поляки,пентагон ітд. Ольгінський чорт, ти шо акуєлі так відверто тут брехати?
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13.10.2024 12:27 Відповісти
так проблема в кого, в поляків, чи в пентагону, чи в нас? У пентагону своя мережа супутників, у Польщі тісна взаємодія з НАТО, там старлінк діє в межах послуги інтернету для звичайних користувачів і військовими не використовується. Пентагон платить тільки за обмежену кількість терміналів яка використовується українським командуванням, більше ніхто ні за що не платить. А якщо дадуть грошей, то Ілон і сам сяде і буде вручну банить росіян, просто ви не розумієте скільки це коштує бо це для вас 2 "прості кроки", а для компанії це мільйони доларів витрат які треба щоб хтось закрив. Технічні рішення коштують дорого , їх треба розробити, протетсувати, закласти час на виправлення помилок і на підтримку.
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13.10.2024 13:01 Відповісти
"грошей не платимо"

дебіл, а ти думаєш Мразь на нам халяву постачає то все?
самі волотери з військовими купляють і потім абонплату платять.
Знайшой благодєтєля, блд
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17.10.2024 12:14 Відповісти
Так ти свій допіс перечитай, а потім мій. В межах абонплати Маск виконує все що треба, тарілки працюють, інтернет є, питання в тому, що в абонплату блокування будь кого на цій планеті не входить. Просто ти Юрко, як і 90% нашого населення думають, що їм усі щось винні, але питань чому наші військові використовують цивільну технологію у тебе чомусь не виникає як і які це ризики несе для оборони. А Маск більше зробив для України ніж 99% населення нашої батьківщини і деб були зараз кордони якби не старлінк я навіть не уявляю, таж Харківська операція на 30% це заслуга старлінку, а право на особисту думку він має як і ти і я.
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18.10.2024 00:22 Відповісти
"а право на особисту думку він має як і ти і я"

звичайно має. насмоктався грантів від мін. енергетики Штатів, домовився з МО тих самих Штатів про співробітництво - попіарився на допомозі Україні (за рахунок Штатів, звісно ж), а тепер скупляє виборців як Яник в нульових і розповідає як він бачить світовий порядок з магами і москалями і "не бачить" як москалі юзають його термінали.
можеш дякувати йому щоденно, навіть написати ікону і поклони їй бити. Тільки мене в цю секту вічно принижених і ображених дякувальників не тягни будь ласка, ок?
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23.10.2024 17:06 Відповісти
А ти і так вже там, друже, просто секта в тебе тих хто не дякує, а я подякую і за 1 патрон, бо хтось роками вибудовував свою оборонку, запускав супутники, а тепер я маю можливість цим всим скористатися, а хто вже там і наївся чи насмоктався, мене не дуже обходить, бо Маску далеко до наших можновладців по цьому показнику, я будую і воюю за своє, а до цього будував складні системи і знаю як працюють корпорації і що Маску воно з неба не впало, він в*обував, не крав і навіть за це він вартий поваги. Мене просто дивує, коли для того щоб заблокувати термінали треба просто чи політичне рішення, чи фінансове, а є люди які здіймають галас "а чому він не зробить це безкоштовно!!??", ну дійсно, а потім ще і лімузин з б*ядями під підʼїзд, ну а шо, важко йому чи що?
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23.10.2024 18:59 Відповісти
"а чому він не зробить це безкоштовно!!??"

а, ну точно, вся справа ж в цьому - зібрати пару мітингів і оплатити пару спринтів роботи кодерів - а так би Маск давно все зробив, та жадібни хіхли не хочуть платити.
логіка магабидла типового, між іншим.
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24.10.2024 12:36 Відповісти
Ну тоді я точно зрозумів, що ви ніякої уяви як працюють корпорації не маєте. Вам навіть прочитати про це не хочеться. Як і будь-яка корпорація чи велика компанія Старлінк має зобовʼязання перед партнерами і своїми користувачами, також компанія має (як і всі компанії) великий технічний борг, який може налічувати 1000 задач на 100 спрінтів вперед. Кожен кастомер, який платить старлінку (на корпоративному рівні), має певний лист того, щоб вони хотіли покращити чи впровадити. Також старлінк має тисячі інтеграцій з системами які постійно оновлюються і треба теж мати доступні ресурси на це. І звісно вони кинуть все на пару місяців, просто тому, що у нас хтось про це написав тут, в Україні. Нема ні офіційного запиту, нічого, а вони збираються і роблять, ну цеж старлінк, вони повинні просто почати це робити, тому-що пан Юрій так захотів. З вашою логікою, то працюйте безкоштовно, в магазині розраховуйтесь "дякую", а податки нашій податковій пробачайте, я бачу ви в цьому професіонал і у вас все вийде.
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24.10.2024 16:15 Відповісти
це дуже тупа і гнила відмазка.
Коли треба було заглушити Старлінки в Чорному морі щоб ГУР не топив русняві кораблики - ця не потрібна жодному клієнту фіча отримала найвищий пріоритет і була виконана в перший же спрінт
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31.10.2024 17:23 Відповісти
Чув звін та не знає де він) Але оскільки я трохи знаю ситуацію, то розкажу. Старлінк НІКОЛИ не працював в Криму, там на адміністративному кордоні хіба. Уряд України і військове командування звернулося перед операцією безпосередньо, щоб Маск активував старлінк біля Криму, на що отримали відмову. Тобто Маск просто нічого не зробив, він не вимикав, не планував спрінтів, більше того, наше керівництво в одне рило злило операцію корпорації старлінк, і звісно це все відбулося повністю безкарно. Чи винуватий в цому Маск, ну, та навіть якби він захотів, то за таке самоуправство уже був би оштрафований за порушення санкцій, які США з Україною спільно проштовхнули. От де корпорація підпряглась, це з використанням старлінку в безпілотниках, але тут корпорація дивилася як каже Кличко "в завтрашній день" і прикинувши х до носу, зрозуміла, що якщо хтось і почне використовувати стралінк для атаки , то скоріш за все росія, так-що компанія навіть частково виконала ваш запит за безкоштовно.
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31.10.2024 23:53 Відповісти
це все дуже дотепна казочка, особливо про те що Маск піклувався про те щоб русня не використувала старлінк, та на біду твоєї версії в Інтернеті є пряма цитати самого Маска про його справжню мотивацію
""Від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію "Старлінк" на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту".
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24.12.2024 11:59 Відповісти
Та як ви собі це уявляєте, тобто уряд США робить екстренний запит, а Маск їм відмовляє? Та якби американський уряд був в курсі, то там би вже за неділю все обговорили і вирішили, а якби це було питання національної безпеки, то Маск би сам особисто біля того "тумблера" стояв. Дійсно, він у твіті не каже який саме уряд, але це просто дає простір для припущень. Я просто не розумію з чим ви сперечаєтесь? З тим що старлінк там ніколи не працював? Так він не працював, чи з тим, що Маск не дав дозвіл на використання старлінку - так я не заперечую, дійсно він вмив руки(його право). Чи з тим, що він обмежив доступ до старлінку з метою використання у війні - так це цивільна технологія, яка якби не криворукі кацапи, то завдалаб нам набагато більше шкоди ніж користі. Просто уявіть, ви їдете у відпустку, пакуєте речі, купуєте готель а безпосередньо перед вильотом ви починаєте оформлювати закордонний паспорт чи візу (причому ви навіть не знаєте, чи вам його зроблять взагалі), ну не тупість? Як на мене, то ситуація у нас приблизно така сама.
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02.01.2025 14:13 Відповісти
до чого тут американський уряд? про це попросили наші - і він їм відмовив. Казочки про те як геніальний Моцк під дією канабісу захищав нас від майбутніх атак кацабських БЕКів (яких ще в природі не існує) - це ваші фантазії і не більше. Він чітко формулює причину відмови - боявся ескалації з боку москалів. Хоча де москалі а де Маск.
Але ж він зараз великий політик у нас і підігрує німецьким підстилкам Путіна - та це мабуть те хитрий бізнес-хід, який таке тупе і невдячне бидло як я не в змозі зрозуміти ))))
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27.01.2025 13:47 Відповісти
Все просто , заблокувати всі термінали на лініі зіткнення, а підрозділам зсу надати паролі і все поки підари будуть думати гадати пройде пів року рік за цей час ще відмінусується 150-200 тисяч метастаз
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12.10.2024 23:59 Відповісти
Наче підрозділи зсу складаються зі святих. А якщо навіть і так, є агент козир і слуга його буратіна
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13.10.2024 10:06 Відповісти
У маска рило має характерні риси, денісівської породи ...воно суржик, по крові ,а вони всі тягнуться до велічія ...за рахунок масового популізму ...все пройде, і маск з х* йлом, та трампом теж...
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13.10.2024 00:12 Відповісти
теж подивився, на я. Маркеті

мінімальні від ~ 500$

десятки різних компаній продають
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13.10.2024 00:33 Відповісти
Наркоман маск где-то на вечеринке спалился и это зафиксировали путинские спецслужбы. Теперь у кремля есть компрометирующее видео или другой материал, с помощью которого путин заставляет работать маска на него. Это путин купил ему Твиттер, переименовал в Х (символ войны в Украине) и руками маска пишет рускую пропаганду, которая должна склонить всех американцев голосовать за другого путиского щенка трампа. Куда смотрит ЦРУ я не понимаю...
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13.10.2024 01:08 Відповісти
Якщо в путіна стільки зайвих грошей, він і цру прикупив
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13.10.2024 15:33 Відповісти
От що зробила дебільна хейтерська хвиля на Маска.де він казав що підтримує орків??то що в нього своє бачення хай буде з ним.всі не будуть співати наш гімн зранку.треба бути вдячними-він прийшов на допомогу як його попрохал Федоров.зараз треба сподіватись що він не прочитає цю статтю і не вимкне нам старлінк.бо він нарцис та людина настрою.і не треба базікати хто плате чи не плате це його часне-захоче вимкне і будемо тоді ми у дупі.
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13.10.2024 02:01 Відповісти
Коли Маск патякав про Крим, у нього з вух рублі стирчали.
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13.10.2024 09:06 Відповісти
Він робить те що йому вигідно, а не те що попрохав якийсь фраєр. Зараз вигода іде від китайців, а скоро йтиме від трампа.
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13.10.2024 15:34 Відповісти
Уроды! На самом деле ничего сверхсложного в блокировке рашистских старлинков нет, было бы желание. Украина подает список публичных ключей, секретные части которых вшиты в соответствующие Старлинки, в Пентагон и SpaceX, и те вырубают нахрен все Старлинки, чьих ключей нет в зоне боевых действий в радиусе 100 км (гражданским Старлинкам в этой зоне нужно специальное разрешение от военных). Единственная техническая сложность - определение координат терминала методом триангуляции от трех спутников, потому что GPS координаты и прочие методы вроде измерения задержки сигнала или пинга можно подделать.
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13.10.2024 03:05 Відповісти
Начинают фильтровать ключи и формально становятся участниками боевых действий и целями. Зачем Маску такое счастье?
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13.10.2024 05:01 Відповісти
А сейчас, типа, они не участвуют с обеих сторон, причем формально, в рф Старлинки не поставляются. Пентагону плевать на то, что путлер каждый день говорит про какие-то цели, у самих Томагавки имеются.
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13.10.2024 14:12 Відповісти
Сейчас они просто изготовители а если начнут фильтровать ключи и unitID то фактически становятся на одну из воюющих сторон.
Не поймите меня неправильно я за то чтобы всячески ограничить доступ русни к Старлинку но этим должн заниматься не Маск а Пентагон или НАТО
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13.10.2024 23:19 Відповісти
Наші вже "порішали" з Китаєм, що тепер фіг дрони купимо. Тепер взялися за Маска. Не знаю як рашисти, а ми чую скоро будемо без Старлінків =(
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13.10.2024 03:42 Відповісти
Оце точно цим закінчиться. Позбирались спеціалісти-старлінківці, розказують як краще заблокувати. Цікаво, ви старлінком хоч користувалися? Не говорю вже про вивчення способів зламу. Ключи перешиваються, координати підробляються, що там ще?
Не впевнений що ЦИВІЛЬНИЙ старлінк має якісь супер-убер захисти від зламу.
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13.10.2024 08:42 Відповісти
У нас вони теж є - до речі фінансує Польща - але від того ЗСУ не стали більш ефективнішими. Може пора вже вчитись використовувати техніку.
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13.10.2024 08:48 Відповісти
Та пох,байден винен.
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13.10.2024 11:17 Відповісти
Байден - где САНКЦИИ???
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13.10.2024 10:54 Відповісти
У нас є цілий міністр цифрової трасформації,він у нас крім піару на дії чимось займається.
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13.10.2024 11:16 Відповісти
Не мелите чепуху! Знаете что надо сделать, чтобы отключили старлинки для рф? Надо в ЗСУ призывать граждан сша на службу.
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13.10.2024 14:07 Відповісти
Решить проблему технически практически не возможно. Она решается только процессуально. Централизованно должны закупаться терминалы с известными айди. Привязку осуществляет в этом случае служба защиты информации. И только эти терминалы имееют право работать в раоне фронта. Остальные же только в глубоком тылу. Закупка волонтерами или оплата Польшей работать не будет. Денег телемарофона достаточно , чтоб профинансировать всю потребность на фронте (100к терминалов в год). Т.е. виноват ни Маск. Мяч на стороне Украины. Она должна принять это решение и выйти на Спэйс Х.
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13.10.2024 15:33 Відповісти
Почитай выше мой коммент, как это решается технически.
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14.10.2024 06:11 Відповісти
В чому справа? У кожного приймача є свій ідент мак адреса та інш. В нас їх не мільйони і зареструвати, передати інформацію о приймачі не скоадно а ті що будуть поруч і невідомі просто ідуть на... з мережі тай все.
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13.10.2024 19:10 Відповісти
ТРИ ПУНКТИ ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

1. Той, хто принесе на канал "Більд" та цю брехливу потвору Рьопке буде забанений без права апеляції.

Німеччина як і раніше буде передавати Україні важку техніку яку виробляють німецькі концерни а також буде відновлювати німецьку техніку яка знаходиться на базах зберігання інших країн, зокрема танки "Леопард 1" та Леопард 2", ПО МІРІ ПОТРЕБ НА ПОЛІ БОЮ. Тобто - більше вона не буде постачатися на бази для довготривалого зберігання в Україні. Все інше - маячня.

2. Україна отримала ще влітку ракети "повітря-повітря" AIM-7 и AIM-120 AMRAAM новітньої модифікації з дальністю 160 - 180км, та ракети "повітря - земля" JAASM - 158 A з дальністю 360 км. Останні дозволені для використання по території України без обмежень, по території росії з обмеженнями. На даний момент останній дозвіл фактично заблокований неузгодженістю доступних цілей між США та Україною.

Саме ракетами AMRAAM було збито російського КАБоносія.

3. Дружня порада. ВЗАГАЛІ не читайте "поважні західні ЗМІ" до грудня цього року, але й потім максимально критично ставтеся до інформації яку вони надають. Як стверждує АНБ США та британські і європейські розвідники, росіяне виділили за останні 3 місяця до 900 мільйонів доларів на розміщення пропагандистських, фейкових та маніпулятівних матеріалів присвячених російсько - українській війні саме у "поважних західних ЗМІ". Ціль - обробка суспільної думки у західних країнах та Україні. Мета - припинення чи скорочення допомоги нам та сприяння заключення перемир'я на умовах рф. Я у свою чергу зобов'язуюся давати достовірну інформацію з абсолютно надійних джерел максимально оперативно та з необхідними поясненнями.

І на останок. Існує реальна загроза чергового масованого удару рф напередодні зустрічі Байдена, Шольца, Макрона, Стармера та Зеленського у Німеччині на засіданні Раммштйну. Ціллю будуть об'єкти енергетики, аеродромна інфраструктура, підприємства ОПК та бази зберігання наданої Заходом техніки. Ну і об'єкти Укрзалізниці зокрема. Будьте уважні. Загроза масованого удару - в укриття, особливо тим, хто живе поблизу таких об'єктів.
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14.10.2024 00:08 Відповісти
А США НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ !? ЗНАЧИТ США НЕ СОЮЗНИКИ !!!
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14.10.2024 07:25 Відповісти
 
 