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Росія вперше встановила Starlink на "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Shahed-136, який був обладнаний супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX, у ніч проти 25 вересня збили підрозділи української ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Defense Express.

На знімках, які отримало ЗМІ, видно супутникову антену, де залишились серійні номери. Вони мають допомогти дослідити канали постачання термінала Starlink.

Шахед зі Starlink

Фахівці зазначають, що раніше ворог вже експериментував із 4G-модемами з українськими SIM-картами, тож використання Starlink було лише питанням часу.

Також читайте: Росія витратить $5 мільярдів на спробу зробити власний аналог Starlink

"І це про засіб отримання зворотного зв'язку із дроном та можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed на розвідувальний засіб", - ідеться в матеріалі.

Видання зазначає, що такий зв'язок може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати, наприклад, інформацію щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами - зображення. При цьому в режимі, який навряд буде зафіксований.

Крім того, завдяки Starlink і камері, "Шахед" можна використовувати для дорозвідки та ураження навіть рухомих цілей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія навчилася втручатися в роботу Starlink, які використовують українські військові, – NYT

Шахед зі Starlink

"Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько 2000 км та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу.
Також це може бути пов'язано із "творчістю" в Алабузі, де ці дрони збираються", - вважають експерти.

Що відомо про використання терміналів Starlink російськими окупантами?

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали системи супутникового інтернету компанії Starlink, яка раніше надавала послуги зв’язку лише ЗСУ за контрактом з Пентагоном.

Також про використання Starlink ворогом повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними радіоперехоплень, для налагодження доступу до інтернету Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють на Донеччині.

Водночас засновник компанії SpaceX американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано". На це українські розвідники зауважили, що йдеться насамперед про неофіційні канали постачання.

У березні 2024 року демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо SpaceX, щоб перевірити, чи проваджувала компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.

Автор: 

Starlink (265) Шахед (1045)


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Топ коментарі
+5
Не дарма Ембер Херд Маску на ліжко купу лайна наложила.
Ще б наготувати його ним.
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25.09.2024 20:07
+4
Рашисты не стоят на месте. Что будет если им еще дать время на передышку и востановление. Пора рыжий обмудок расказывает в США сказки как он со всеми помирится то весьтеррористический мир вооружается до зубов. Или США надеятся на свои несколько авианосцев? Так ***** тоже до войны надеялся на свой черноморский флот
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25.09.2024 20:09
+3
Трам став співрацювати з Маском, результат ми бачимо
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25.09.2024 20:06
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В Китаї вже теж роблять аналог Шахєда, Герань3, Китай уже броневики поставляет, є фото, що буде далі?
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25.09.2024 20:01 Відповісти
Полковник Роман Світан стверджує, що іранський "Шахед", - це копія китайського БПЛА "Соняшник 200".

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25.09.2024 20:59 Відповісти
Який "іранский шахед"?

Пошукайте в інеті, хто створив для ірану цей бпла.

Англія його створила для ірану, а зараз англійци розслідують, як таке могло трапитися. ППЦ!!!!
Не розумію, вони що, усі ідіоти на тому Заході?
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25.09.2024 21:10 Відповісти
гореполковник Світан такий же спеціаліст по безпілотникам... як Ви по космічним кораблям!!! )) Знайшли кого слухати!! Коли горе льотчик-інструктор Світан Як-130 назвав транспортним літаком... то про що може йти мова...і як можна всерьоз сприймати його!?
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25.09.2024 22:46 Відповісти
Маск: "Нє вінаватая я!"
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25.09.2024 20:05 Відповісти
За усієї неповаги до Маска, він дійсно ніяким боком. Термінали на то і виготовлялися, що б їх купували по усьому світові.
А то, що роісіяни зкупляють через прокладки і застосовують прилади над территорією України, то не Маска провина.
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25.09.2024 20:15 Відповісти
А якщо дуже забажати, то можна і прикрити продаж прокладкам.

Так?
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25.09.2024 20:17 Відповісти
нет, не получится. Какой бывший русак а ныне гражданин США, покупает стралинки и пересылает в Грузию.... А оттуда на ишаках или еще как на *********.

Как перекрыть этот канал ?
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25.09.2024 20:29 Відповісти
Навіть ви знаєте, хто скуповує старлінки, а ФБР та ЦРУ ні в зуб ногой, так би мовити.
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25.09.2024 20:57 Відповісти
Типа старлики продаются только в США, а в других странах нельзя купить ?
Всех бывших граждан рашки проверять или предявлять им нарушение законодательства ?
А если это казах любяший рашку ?
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25.09.2024 21:04 Відповісти
и что ето меняет, если даже на форуме люди знают покупателя а штатах?

Та бережуть штати рашку, бо вони ту, *******, рашку й створили.
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25.09.2024 21:07 Відповісти
по какой статье привлечь человека покупающего стралинки ?
Чувак ты перечитай что пишешь, или хоть подумай.

И да Крым это Украина, а путин *****.
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25.09.2024 21:15 Відповісти
Неее, чувак, ето ти подумай, что ти несешь.

Вопроси не ко мне, чувак, вопроси штатам задавай, которие союзники непонятно кого.
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25.09.2024 21:17 Відповісти
я сделал предположение, а ты на этом хрен пойми какое расследование приводишь.
зачем мне вопросы задавать США ?
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25.09.2024 21:20 Відповісти
и я сделал предположение.

что тебе не нравится?
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25.09.2024 21:22 Відповісти
Перекрити канали доставки, в нашому світі, це майже не можливо. Це треба колосальні ресурси.
А от блокувати такі пристрої можно. Маску видно, де воно виходить на зв'язок.
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25.09.2024 21:05 Відповісти
По перше Старлінк насправді намагається ці "діри" прикрити (правда не можу сказати наскільки сильно старається), але успіхів не має. Блокування зламується. Це раз.
А по друге - подумайте. Шахед який летить над територією України виходить на звязок зі спутником з території... тадам" - України! Шах і мат. Тут нічого не зробиш, нажаль. Давити РЕБом лише.
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25.09.2024 21:47 Відповісти
Розкажи як, послухаємо...
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25.09.2024 20:51 Відповісти
Прямо над вами пост, де людина знає, хто купує в сша старлінк та переправляє на пітторашку.
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25.09.2024 20:58 Відповісти
Бажання немає в сша або сша це робить свідомо.
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25.09.2024 20:59 Відповісти
А повідай-но мені, о премудрий, чи путін - *****?
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26.09.2024 00:21 Відповісти
А що це ви, не премудрий, прізвище маніяка, міжнародного злочинця та вбивці тут рекламуєте?

кацап?
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26.09.2024 08:52 Відповісти
Повтори: путін - *****!
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26.09.2024 19:52 Відповісти
Трам став співрацювати з Маском, результат ми бачимо
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25.09.2024 20:06 Відповісти
Не дарма Ембер Херд Маску на ліжко купу лайна наложила.
Ще б наготувати його ним.
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25.09.2024 20:07 Відповісти
може то був Джоні Деп?
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25.09.2024 21:37 Відповісти
Тут цікавіший випадок.
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25.09.2024 21:40 Відповісти
Рашисты не стоят на месте. Что будет если им еще дать время на передышку и востановление. Пора рыжий обмудок расказывает в США сказки как он со всеми помирится то весьтеррористический мир вооружается до зубов. Или США надеятся на свои несколько авианосцев? Так ***** тоже до войны надеялся на свой черноморский флот
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25.09.2024 20:09 Відповісти
какое пепео , тачанка с пулеметом Максим
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25.09.2024 20:31 Відповісти
які санкції такий і їх результат
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25.09.2024 20:50 Відповісти
Контрабас завжди був у всіх брендів без винятку у всі часи без винятку! Якщо було б на потсінйому потоці, то тоді винен сам евиробник, а подібні поодинокі моменти (натіь із обкруеним Маском!) то тимчасові явища.
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25.09.2024 21:14 Відповісти
А в сусідній статті Блінкін хвалиться як Байден потужно переміг рашку.
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25.09.2024 21:50 Відповісти
Оце і є ціна санкціям США проти раши. Повний провал. Ганьба. Сором.
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25.09.2024 22:51 Відповісти
О! "Служиві" підтяглися, щоб поплюватися гівном в американців.
Панове модератори! Допиваймо чаї і гайда до праці: "служивим" пора до лазні, бо дуже від них тхне лаптямі, касавароткамі та боярою.
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26.09.2024 00:25 Відповісти
Ілон підарМаск.
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26.09.2024 03:20 Відповісти
Зі Старлінком чи без, а Шахед збивається як і зазвичай.
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26.09.2024 23:07 Відповісти
 
 