Росія вперше встановила Starlink на "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Shahed-136, який був обладнаний супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX, у ніч проти 25 вересня збили підрозділи української ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Defense Express.

На знімках, які отримало ЗМІ, видно супутникову антену, де залишились серійні номери. Вони мають допомогти дослідити канали постачання термінала Starlink.

Фахівці зазначають, що раніше ворог вже експериментував із 4G-модемами з українськими SIM-картами, тож використання Starlink було лише питанням часу.

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"І це про засіб отримання зворотного зв'язку із дроном та можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed на розвідувальний засіб", - ідеться в матеріалі.

Видання зазначає, що такий зв'язок може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати, наприклад, інформацію щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами - зображення. При цьому в режимі, який навряд буде зафіксований.

Крім того, завдяки Starlink і камері, "Шахед" можна використовувати для дорозвідки та ураження навіть рухомих цілей.

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"Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько 2000 км та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу.

Також це може бути пов'язано із "творчістю" в Алабузі, де ці дрони збираються", - вважають експерти.

Що відомо про використання терміналів Starlink російськими окупантами?

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали системи супутникового інтернету компанії Starlink, яка раніше надавала послуги зв’язку лише ЗСУ за контрактом з Пентагоном.

Також про використання Starlink ворогом повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними радіоперехоплень, для налагодження доступу до інтернету Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють на Донеччині.

Водночас засновник компанії SpaceX американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано". На це українські розвідники зауважили, що йдеться насамперед про неофіційні канали постачання.

У березні 2024 року демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо SpaceX, щоб перевірити, чи проваджувала компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.