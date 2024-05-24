Росія навчилася втручатися в роботу Starlink, які використовують українські військові, – NYT

Перед наступом на Харківщину Росія змогла втрутитися у роботу супутникового інтернету Starlink, який українські військові використовують для зв’язку, збору розвідданих і атак дронів.

Як пише The New York Times, незадовго до того, як російські війська перетнули північний кордон України у травні, військовослужбовці 92-ї штурмової бригади ЗСУ втратили життєво важливий ресурс – інтернет Starlink почав працювати з перебоями, передає Forbes.

Українські військові наголошують, що без повноцінного звʼязку вони не могли швидко ділитися інформацією про наступ, тож використовували текстові повідомлення.

Українські чиновники повідомляють, що Росія розгорнула потужнішу електронну зброю і більш досконалі засоби для виведення з ладу системи Starlink.

Нові збої, схоже, стали першим випадком, коли росіяни спричинили широкомасштабні перебої в роботі Starlink. Якщо їм це вдасться і надалі, це означатиме тактичний зсув у конфлікті, що підкреслить вразливість України та її залежність від послуг, які надає компанія Ілона Маска, пише видання.

Оскільки США та уряди інших країн співпрацюють зі SpaceX, ці збої поставлять під сумнів надійність Starlink у боротьбі з технічно сильним супротивником, зазначає NYT.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у нещодавніх атаках Росії на Starlink, мабуть, використовували нові та досконаліші технології.

Росіяни зараз "тестують різні механізми, щоб порушити якість звʼязку Starlink, тому що це так важливо для нас", сказав Федоров, не розкриваючи подробиць того, що він назвав "потужними" системами електронної зброї.

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Росія могла порушити роботу Starlink за допомогою потужних радіочастот для придушення каналів зв’язку. Невидимі атаки зазвичай здійснюються з автомобіля з великою радіовежею, вважає колишня співробітниця Пентагону й експертка з електронної війни Карі А. Бінген.

Експерти також не виключають, що РФ могла використовувати електронну зброю, встановлену на дрони, щоб збити сигнали GPS Starlink.

Раніше WP писало, що українські термінали Starlink вийшли з ладу в перший же день наступу РФ на Харківщині.

Що відомо про використання терміналів Starlink російськими окупантами?

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали системи супутникового інтернету компанії Starlink, яка раніше надавала послуги зв’язку лише ЗСУ за контрактом з Пентагоном.

Також про використання Starlink ворогом повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними радіоперехоплень, для налагодження доступу до інтернету Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють на Донеччині.

Водночас засновник компанії SpaceX американський мільрдер Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано". На це українські розвідники зауважили, що йдеться насамперед про неофіційні канали постачання.

У березні демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо SpaceX, щоб перевірити, чи проваджувала компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.

У квітні Міністерство оборони США заявляло, що не може змусити американську компанію Ілона Маска SpaceX припинити обслуговування терміналів Starlink, які використовують російські окупанти на війні, наприклад, шляхом створення "білого списку" для терміналів українських військ.