Россия впервые установила Starlink на "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Shahed-136, который был оборудован спутниковой связью Starlink от SpaceX, в ночь на 25 сентября сбили подразделения украинской ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Defense Express.

На снимках, которые получило СМИ, видно спутниковую антенну, где остались серийные номера. Они должны помочь исследовать каналы поставки терминала Starlink.

Специалисты отмечают, что ранее враг уже экспериментировал с 4G-модемами с украинскими SIM-картами, поэтому использование Starlink было лишь вопросом времени.

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"И это о средстве получения обратной связи с дроном и возможность передачи информации с него и изменение полетного задания на любом расстоянии. То есть превращение Shahed в разведывательное средство", - говорится в материале.

Издание отмечает, что такая связь может быть нужна врагу для того, чтобы передавать, например, информацию о позициях украинской ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами, - изображение. При этом в режиме, который вряд ли будет зафиксирован.

Кроме того, благодаря Starlink и камере, "Шахед" можно использовать для доразведки и поражения даже движущихся целей.

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"Выбор платформы Shahed для таких целей может быть связан с ее возможностями по дальности полета (около 2000 км) и довольно значительным свободным объемом в середине фюзеляжа.

Также это может быть связано с "творчеством" в Алабуге, где эти дроны собираются", - считают эксперты.

Что известно об использовании терминалов Starlink российскими оккупантами?

Ранее украинские военные и СМИ сообщили о том, что оккупанты начали использовать терминалы системы спутникового интернета компании Starlink, которая ранее предоставляла услуги связи только ВСУ по контракту с Пентагоном.

Также об использовании Starlink врагом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. По данным радиоперехватов, для налаживания доступа к интернету Starlink установили, в частности, в подразделениях 83-й десантно-штурмовой бригады сил РФ, которые действуют в Донецкой области.

В то же время основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания не продает терминалы Starlink в Россию - "ни прямо, ни косвенно". На это украинские разведчики отметили, что речь идет прежде всего о неофициальных каналах поставки.

В марте 2024 года демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX, чтобы проверить, осуществляла ли компания адекватные меры, чтобы предотвратить развертывание Россией интернет-сервиса Starlink в войне против Украины.