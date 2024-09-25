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Новости
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Россия впервые установила Starlink на "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Shahed-136, который был оборудован спутниковой связью Starlink от SpaceX, в ночь на 25 сентября сбили подразделения украинской ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Defense Express.

На снимках, которые получило СМИ, видно спутниковую антенну, где остались серийные номера. Они должны помочь исследовать каналы поставки терминала Starlink.

Шахед зі Starlink

Специалисты отмечают, что ранее враг уже экспериментировал с 4G-модемами с украинскими SIM-картами, поэтому использование Starlink было лишь вопросом времени.

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"И это о средстве получения обратной связи с дроном и возможность передачи информации с него и изменение полетного задания на любом расстоянии. То есть превращение Shahed в разведывательное средство", - говорится в материале.

Издание отмечает, что такая связь может быть нужна врагу для того, чтобы передавать, например, информацию о позициях украинской ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами, - изображение. При этом в режиме, который вряд ли будет зафиксирован.

Кроме того, благодаря Starlink и камере, "Шахед" можно использовать для доразведки и поражения даже движущихся целей.

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Шахед зі Starlink

"Выбор платформы Shahed для таких целей может быть связан с ее возможностями по дальности полета (около 2000 км) и довольно значительным свободным объемом в середине фюзеляжа.
Также это может быть связано с "творчеством" в Алабуге, где эти дроны собираются", - считают эксперты.

Что известно об использовании терминалов Starlink российскими оккупантами?

Ранее украинские военные и СМИ сообщили о том, что оккупанты начали использовать терминалы системы спутникового интернета компании Starlink, которая ранее предоставляла услуги связи только ВСУ по контракту с Пентагоном.

Также об использовании Starlink врагом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. По данным радиоперехватов, для налаживания доступа к интернету Starlink установили, в частности, в подразделениях 83-й десантно-штурмовой бригады сил РФ, которые действуют в Донецкой области.

В то же время основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания не продает терминалы Starlink в Россию - "ни прямо, ни косвенно". На это украинские разведчики отметили, что речь идет прежде всего о неофициальных каналах поставки.

В марте 2024 года демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX, чтобы проверить, осуществляла ли компания адекватные меры, чтобы предотвратить развертывание Россией интернет-сервиса Starlink в войне против Украины.

Автор: 

Starlink (117) Шахед (1034)


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Топ комментарии
+5
Не дарма Ембер Херд Маску на ліжко купу лайна наложила.
Ще б наготувати його ним.
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25.09.2024 20:07
+4
Рашисты не стоят на месте. Что будет если им еще дать время на передышку и востановление. Пора рыжий обмудок расказывает в США сказки как он со всеми помирится то весьтеррористический мир вооружается до зубов. Или США надеятся на свои несколько авианосцев? Так ***** тоже до войны надеялся на свой черноморский флот
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25.09.2024 20:09
+3
Трам став співрацювати з Маском, результат ми бачимо
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25.09.2024 20:06
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Правила форума Совет форумчан
В Китаї вже теж роблять аналог Шахєда, Герань3, Китай уже броневики поставляет, є фото, що буде далі?
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25.09.2024 20:01 Ответить
Полковник Роман Світан стверджує, що іранський "Шахед", - це копія китайського БПЛА "Соняшник 200".

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25.09.2024 20:59 Ответить
Який "іранский шахед"?

Пошукайте в інеті, хто створив для ірану цей бпла.

Англія його створила для ірану, а зараз англійци розслідують, як таке могло трапитися. ППЦ!!!!
Не розумію, вони що, усі ідіоти на тому Заході?
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25.09.2024 21:10 Ответить
гореполковник Світан такий же спеціаліст по безпілотникам... як Ви по космічним кораблям!!! )) Знайшли кого слухати!! Коли горе льотчик-інструктор Світан Як-130 назвав транспортним літаком... то про що може йти мова...і як можна всерьоз сприймати його!?
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25.09.2024 22:46 Ответить
Маск: "Нє вінаватая я!"
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25.09.2024 20:05 Ответить
За усієї неповаги до Маска, він дійсно ніяким боком. Термінали на то і виготовлялися, що б їх купували по усьому світові.
А то, що роісіяни зкупляють через прокладки і застосовують прилади над территорією України, то не Маска провина.
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25.09.2024 20:15 Ответить
А якщо дуже забажати, то можна і прикрити продаж прокладкам.

Так?
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25.09.2024 20:17 Ответить
нет, не получится. Какой бывший русак а ныне гражданин США, покупает стралинки и пересылает в Грузию.... А оттуда на ишаках или еще как на *********.

Как перекрыть этот канал ?
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25.09.2024 20:29 Ответить
Навіть ви знаєте, хто скуповує старлінки, а ФБР та ЦРУ ні в зуб ногой, так би мовити.
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25.09.2024 20:57 Ответить
Типа старлики продаются только в США, а в других странах нельзя купить ?
Всех бывших граждан рашки проверять или предявлять им нарушение законодательства ?
А если это казах любяший рашку ?
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25.09.2024 21:04 Ответить
и что ето меняет, если даже на форуме люди знают покупателя а штатах?

Та бережуть штати рашку, бо вони ту, *******, рашку й створили.
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25.09.2024 21:07 Ответить
по какой статье привлечь человека покупающего стралинки ?
Чувак ты перечитай что пишешь, или хоть подумай.

И да Крым это Украина, а путин *****.
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25.09.2024 21:15 Ответить
Неее, чувак, ето ти подумай, что ти несешь.

Вопроси не ко мне, чувак, вопроси штатам задавай, которие союзники непонятно кого.
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25.09.2024 21:17 Ответить
я сделал предположение, а ты на этом хрен пойми какое расследование приводишь.
зачем мне вопросы задавать США ?
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25.09.2024 21:20 Ответить
и я сделал предположение.

что тебе не нравится?
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25.09.2024 21:22 Ответить
Перекрити канали доставки, в нашому світі, це майже не можливо. Це треба колосальні ресурси.
А от блокувати такі пристрої можно. Маску видно, де воно виходить на зв'язок.
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25.09.2024 21:05 Ответить
По перше Старлінк насправді намагається ці "діри" прикрити (правда не можу сказати наскільки сильно старається), але успіхів не має. Блокування зламується. Це раз.
А по друге - подумайте. Шахед який летить над територією України виходить на звязок зі спутником з території... тадам" - України! Шах і мат. Тут нічого не зробиш, нажаль. Давити РЕБом лише.
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25.09.2024 21:47 Ответить
Розкажи як, послухаємо...
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25.09.2024 20:51 Ответить
Прямо над вами пост, де людина знає, хто купує в сша старлінк та переправляє на пітторашку.
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25.09.2024 20:58 Ответить
Бажання немає в сша або сша це робить свідомо.
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25.09.2024 20:59 Ответить
А повідай-но мені, о премудрий, чи путін - *****?
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26.09.2024 00:21 Ответить
А що це ви, не премудрий, прізвище маніяка, міжнародного злочинця та вбивці тут рекламуєте?

кацап?
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26.09.2024 08:52 Ответить
Повтори: путін - *****!
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26.09.2024 19:52 Ответить
Трам став співрацювати з Маском, результат ми бачимо
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25.09.2024 20:06 Ответить
Не дарма Ембер Херд Маску на ліжко купу лайна наложила.
Ще б наготувати його ним.
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25.09.2024 20:07 Ответить
може то був Джоні Деп?
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25.09.2024 21:37 Ответить
Тут цікавіший випадок.
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25.09.2024 21:40 Ответить
Рашисты не стоят на месте. Что будет если им еще дать время на передышку и востановление. Пора рыжий обмудок расказывает в США сказки как он со всеми помирится то весьтеррористический мир вооружается до зубов. Или США надеятся на свои несколько авианосцев? Так ***** тоже до войны надеялся на свой черноморский флот
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25.09.2024 20:09 Ответить
какое пепео , тачанка с пулеметом Максим
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25.09.2024 20:31 Ответить
які санкції такий і їх результат
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25.09.2024 20:50 Ответить
Контрабас завжди був у всіх брендів без винятку у всі часи без винятку! Якщо було б на потсінйому потоці, то тоді винен сам евиробник, а подібні поодинокі моменти (натіь із обкруеним Маском!) то тимчасові явища.
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25.09.2024 21:14 Ответить
А в сусідній статті Блінкін хвалиться як Байден потужно переміг рашку.
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25.09.2024 21:50 Ответить
Оце і є ціна санкціям США проти раши. Повний провал. Ганьба. Сором.
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25.09.2024 22:51 Ответить
О! "Служиві" підтяглися, щоб поплюватися гівном в американців.
Панове модератори! Допиваймо чаї і гайда до праці: "служивим" пора до лазні, бо дуже від них тхне лаптямі, касавароткамі та боярою.
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26.09.2024 00:25 Ответить
Ілон підарМаск.
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26.09.2024 03:20 Ответить
Зі Старлінком чи без, а Шахед збивається як і зазвичай.
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26.09.2024 23:07 Ответить
 
 