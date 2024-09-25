Россия впервые установила Starlink на "Шахед", - Defense Express. ФОТО
Shahed-136, который был оборудован спутниковой связью Starlink от SpaceX, в ночь на 25 сентября сбили подразделения украинской ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Defense Express.
На снимках, которые получило СМИ, видно спутниковую антенну, где остались серийные номера. Они должны помочь исследовать каналы поставки терминала Starlink.
Специалисты отмечают, что ранее враг уже экспериментировал с 4G-модемами с украинскими SIM-картами, поэтому использование Starlink было лишь вопросом времени.
"И это о средстве получения обратной связи с дроном и возможность передачи информации с него и изменение полетного задания на любом расстоянии. То есть превращение Shahed в разведывательное средство", - говорится в материале.
Издание отмечает, что такая связь может быть нужна врагу для того, чтобы передавать, например, информацию о позициях украинской ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами, - изображение. При этом в режиме, который вряд ли будет зафиксирован.
Кроме того, благодаря Starlink и камере, "Шахед" можно использовать для доразведки и поражения даже движущихся целей.
"Выбор платформы Shahed для таких целей может быть связан с ее возможностями по дальности полета (около 2000 км) и довольно значительным свободным объемом в середине фюзеляжа.
Также это может быть связано с "творчеством" в Алабуге, где эти дроны собираются", - считают эксперты.
Что известно об использовании терминалов Starlink российскими оккупантами?
Ранее украинские военные и СМИ сообщили о том, что оккупанты начали использовать терминалы системы спутникового интернета компании Starlink, которая ранее предоставляла услуги связи только ВСУ по контракту с Пентагоном.
Также об использовании Starlink врагом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. По данным радиоперехватов, для налаживания доступа к интернету Starlink установили, в частности, в подразделениях 83-й десантно-штурмовой бригады сил РФ, которые действуют в Донецкой области.
В то же время основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания не продает терминалы Starlink в Россию - "ни прямо, ни косвенно". На это украинские разведчики отметили, что речь идет прежде всего о неофициальных каналах поставки.
В марте 2024 года демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX, чтобы проверить, осуществляла ли компания адекватные меры, чтобы предотвратить развертывание Россией интернет-сервиса Starlink в войне против Украины.
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Пошукайте в інеті, хто створив для ірану цей бпла.
Англія його створила для ірану, а зараз англійци розслідують, як таке могло трапитися. ППЦ!!!!
Не розумію, вони що, усі ідіоти на тому Заході?
А то, що роісіяни зкупляють через прокладки і застосовують прилади над территорією України, то не Маска провина.
Так?
Как перекрыть этот канал ?
Всех бывших граждан рашки проверять или предявлять им нарушение законодательства ?
А если это казах любяший рашку ?
Та бережуть штати рашку, бо вони ту, *******, рашку й створили.
Чувак ты перечитай что пишешь, или хоть подумай.
И да Крым это Украина, а путин *****.
Вопроси не ко мне, чувак, вопроси штатам задавай, которие союзники непонятно кого.
зачем мне вопросы задавать США ?
что тебе не нравится?
А от блокувати такі пристрої можно. Маску видно, де воно виходить на зв'язок.
А по друге - подумайте. Шахед який летить над територією України виходить на звязок зі спутником з території... тадам" - України! Шах і мат. Тут нічого не зробиш, нажаль. Давити РЕБом лише.
кацап?
Ще б наготувати його ним.
Панове модератори! Допиваймо чаї і гайда до праці: "служивим" пора до лазні, бо дуже від них тхне лаптямі, касавароткамі та боярою.