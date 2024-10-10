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Новости Помощь Украине
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Сикорский: Терминалы Starlink для Украины будет продолжать финансировать исключительно Польша

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Терминалы Starlink для Украины финансировала и будет продолжать финансировать исключительно Польша, а не Илон Маск или кто-то другой.

Об этом в четверг во время пресс-конференции заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос о позиции Польши на встрече в формате "Рамштайн", которая была отложена, глава польской дипломатии отметил, что на этой встрече речь идет о практической военной помощи Украине. Поэтому, по замыслу, в "Рамштайн" должны были встретиться главы правительств стран, которые поддерживают Украину, а не главы государств.

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"Именно поэтому мы подготовили позицию для президента Дуды, чтобы он мог говорить не только от себя, но и от имени польского государства о том, что мы уже сделали для Украины и что намерены делать дальше", - отметил Сикорский.

Глава МИД отметил одно конкретное положение, заложенное в эту польскую позицию. По его словам, в ней упоминается о том, что одним из ключевых факторов, который позволяет украинцам и в дальнейшем эффективно защищаться от россиян, является подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.

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"Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, а не делает этого кто-то другой", - сказал Сикорский.

Автор: 

помощь (7855) Сикорский Радослав (435) Starlink (117)


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Топ комментарии
+7
Дякуємо
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10.10.2024 21:26
+5
Де поділися мудаки які розповдали шо Маск шось там "дав" Україні?
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10.10.2024 21:48
+4
Пан Сікорський, не піздимо, будь ласка.
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10.10.2024 21:54
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нігодяї такі! а наші зернотрейдери потужно всрались.
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10.10.2024 21:13 Ответить
разом з лідором
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10.10.2024 21:14 Ответить
Дякуємо
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10.10.2024 21:26 Ответить
Мені просто цікаво як орки використовують старлінк та Дискорд для розвідувальних беспілотників над Україною, щось думаю що вони скоріше від мобільних операторів беруть інтернет а не із старлінку.
Хоча були деякі вже статті що вони старлінк до шахеда пробують інтегрувати, але шахед великий і там є така можливість а в розвідувальному як вони інтегрували.
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10.10.2024 21:27 Ответить
Я до чого веду якщо всетаки то не старлінк, то можливо оператори можуть вичисляти такі обєкти які переміщаються між сотами, або якщо це інший супутниковий інтернет то можна глушити його в певних районах.
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10.10.2024 21:30 Ответить
щоб заглушити сигнал потрібно мати портативну аес як наприклад запоріжська. яку зе подарував оркам.
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10.10.2024 21:36 Ответить
А як орки глушат піднімаючи реб на висоту тими же аеростатами можна це зробити, та скоріше це взагалі мобільний інтернет.
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10.10.2024 21:44 Ответить
ми про різні речі розмовляємо.
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10.10.2024 21:46 Ответить
Де поділися мудаки які розповдали шо Маск шось там "дав" Україні?
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10.10.2024 21:48 Ответить
Пан Сікорський, не піздимо, будь ласка.
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10.10.2024 21:54 Ответить
А хіба не Пентагон фінансує Старлінки ? Сікорський, не свисти, бо грошей від ЄС не буде.
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10.10.2024 22:07 Ответить
Бла-бла-бла-бла, прочее политическое словоблудие... [Старлинки е] "....одним із ключових факторів, який дозволяє українцям і надалі ефективно захищатися від росіян. ......фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, а не робить цього хтось інший", - сказав Сікорський"

Вся эта противоречивая и бредовая новость звучит так, будто от одной лишь Польши и лично президента Сикорского зависит вся война в Украине, ведь это ключевой фактор. Все эти ваши Рамштайны, поставки Германии, США, прочих стран, уже за сотню (совокупного) миллиардов финансирования, все это по большому счету ерулда, другое дело Старлинки, ведь это сверхсекретная космическая технология по галактическим ценам, которую никто больше не в состоянии оплатить и в силах потянуть только Польша с личного одобрения и одолжения пана Сикорского, без которого видимо (ключевой фактор) Украина бы уже проиграла. И действительно, ну где все эти ваши страны ЕС и даже США (про Украину и говорить нечего) возьмут, ну не знаю, сколько по вашему может стоить абонплата Старлинка? Ну наверное за пакет "Безлим" 50-100 млн долларов в месяц, это же жуть какие большие деньги. Такой же цирк происходил с чешской инициативой по закупке арт. боеприпасов, когда вся западная коалиция, не могла найти несчастных 3-4 млрд. Ясное дело что старлинки и боеприпасы это копейки по сравнению с основными затратами, и причины почему так долго "не могли" найти деньги на арт снаряды, а пан Сикорски преподносит финанс. Старлинков ка нечто ключевое, не в том что денег ни у кого нет, в первом случае не понятно в чем дело, может это часть какого то плана по дезинформации, а во втором случае Сиорский просто преувеличивает свою роль в этом деле, не будет платить Польша будет кто угодно другой.
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10.10.2024 23:22 Ответить
завдали убитків по одному зерну на мільярди і мілостиво платять на мільйон за старлінк.
Сікорський іди в ж*пу разом із своєю грьобаною подляндією
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10.10.2024 23:51 Ответить
 
 