Сикорский: Терминалы Starlink для Украины будет продолжать финансировать исключительно Польша

Терминалы Starlink для Украины финансировала и будет продолжать финансировать исключительно Польша, а не Илон Маск или кто-то другой.

Об этом в четверг во время пресс-конференции заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос о позиции Польши на встрече в формате "Рамштайн", которая была отложена, глава польской дипломатии отметил, что на этой встрече речь идет о практической военной помощи Украине. Поэтому, по замыслу, в "Рамштайн" должны были встретиться главы правительств стран, которые поддерживают Украину, а не главы государств.

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"Именно поэтому мы подготовили позицию для президента Дуды, чтобы он мог говорить не только от себя, но и от имени польского государства о том, что мы уже сделали для Украины и что намерены делать дальше", - отметил Сикорский.

Глава МИД отметил одно конкретное положение, заложенное в эту польскую позицию. По его словам, в ней упоминается о том, что одним из ключевых факторов, который позволяет украинцам и в дальнейшем эффективно защищаться от россиян, является подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.

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"Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, а не делает этого кто-то другой", - сказал Сикорский.