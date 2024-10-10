Сикорский: Терминалы Starlink для Украины будет продолжать финансировать исключительно Польша
Терминалы Starlink для Украины финансировала и будет продолжать финансировать исключительно Польша, а не Илон Маск или кто-то другой.
Об этом в четверг во время пресс-конференции заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос о позиции Польши на встрече в формате "Рамштайн", которая была отложена, глава польской дипломатии отметил, что на этой встрече речь идет о практической военной помощи Украине. Поэтому, по замыслу, в "Рамштайн" должны были встретиться главы правительств стран, которые поддерживают Украину, а не главы государств.
"Именно поэтому мы подготовили позицию для президента Дуды, чтобы он мог говорить не только от себя, но и от имени польского государства о том, что мы уже сделали для Украины и что намерены делать дальше", - отметил Сикорский.
Глава МИД отметил одно конкретное положение, заложенное в эту польскую позицию. По его словам, в ней упоминается о том, что одним из ключевых факторов, который позволяет украинцам и в дальнейшем эффективно защищаться от россиян, является подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.
"Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, а не делает этого кто-то другой", - сказал Сикорский.
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Хоча були деякі вже статті що вони старлінк до шахеда пробують інтегрувати, але шахед великий і там є така можливість а в розвідувальному як вони інтегрували.
Вся эта противоречивая и бредовая новость звучит так, будто от одной лишь Польши и лично президента Сикорского зависит вся война в Украине, ведь это ключевой фактор. Все эти ваши Рамштайны, поставки Германии, США, прочих стран, уже за сотню (совокупного) миллиардов финансирования, все это по большому счету ерулда, другое дело Старлинки, ведь это сверхсекретная космическая технология по галактическим ценам, которую никто больше не в состоянии оплатить и в силах потянуть только Польша с личного одобрения и одолжения пана Сикорского, без которого видимо (ключевой фактор) Украина бы уже проиграла. И действительно, ну где все эти ваши страны ЕС и даже США (про Украину и говорить нечего) возьмут, ну не знаю, сколько по вашему может стоить абонплата Старлинка? Ну наверное за пакет "Безлим" 50-100 млн долларов в месяц, это же жуть какие большие деньги. Такой же цирк происходил с чешской инициативой по закупке арт. боеприпасов, когда вся западная коалиция, не могла найти несчастных 3-4 млрд. Ясное дело что старлинки и боеприпасы это копейки по сравнению с основными затратами, и причины почему так долго "не могли" найти деньги на арт снаряды, а пан Сикорски преподносит финанс. Старлинков ка нечто ключевое, не в том что денег ни у кого нет, в первом случае не понятно в чем дело, может это часть какого то плана по дезинформации, а во втором случае Сиорский просто преувеличивает свою роль в этом деле, не будет платить Польша будет кто угодно другой.
Сікорський іди в ж*пу разом із своєю грьобаною подляндією